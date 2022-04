Christian Domiguez war empört über Benutzer, die ihn nach Aldo Miyashiros Ampay zu einem Mem gemacht haben

Christian Dominguez wurde danach ein virales Mem Magaly Medina verbreitete ampay von Aldo Miyashiro und Oscar del Portal in ihrem Showprogramm. Und es ist so, dass die Nutzer versicherten, dass die Moderatoren von América Televisión dem „Club der Ungläubigen“ beigetreten waren, der sich unter anderem aus dem Cumbiambero Mario Hart zusammensetzt.

Das derzeitige Paar von Pamela Franco mochte diese Witze überhaupt nicht. Dies wurde demonstriert, als ein Reporter des Programms Estás en Todas ihn fragte, ob er auf Twitter wirklich „Eine Schande über Aldo Miyashiro“ gesagt habe, ein Screenshot, der auf Twitter schnell viral wurde.

„Ich habe kein Twitter. Außerdem hatte ich einmal und da ich nicht wusste, wie man es benutzt, habe ich aufgehört. Mein einziges soziales Netzwerk, das ich verwalte, sind Instagram und TikTok mit Hilfe meines Partners und meiner Tochter, aber nur sehr wenig „, antwortete der Cumbia-Sänger auf espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

ER STIMMT DEN MEMES NICHT ZU

Der Leiter von Orchestra Internacional sandte eine starke Botschaft an die Internetnutzer, die nicht gezögert haben, weiterhin Memes über ihn zu machen, um Aldo Miyashiros Fall der Untreue mit Humor zu behandeln. Vor kurzem wurde er kritisiert, weil er in America Today über Ampay gesprochen hatte.

„ Ich fühle mich unwohl mit Spott, dass Menschen den Schmerz anderer genießen. Wir sind Menschen, wir können uns irren und wir können nicht urteilen . Ich muss sie auch nicht beurteilen, ich habe nicht das Recht dazu. Es tut mir sehr leid. Ich sehe, dass sich die Menschen über das Böse freuen, das erscheint mir sehr traurig „, sagte er.

Christian Domiguez empört über Twitter-Nutzer, weil sie Memes über ihn gemacht haben | VIDEO: America TV//America Today

CHRISTIAN DOMINGUEZ ÄUSSERT SEINE MEINUNG ZU AMPAY

Am Tag nach der Ampay von Aldo Miyashiro und Oscar del Portal vermied es der Cumbiambero, über den Skandal zu sprechen. Er wurde jedoch dazu ermutigt, als Janet Barboza ihm „gratulierte“, dass er mutig genug war, im nationalen Fernsehen zuzugeben, dass er untreu war Karla Tarazona mit Isabel Acevedo, im Gegensatz zu ihren Kollegen auf dem Kanal.

So nutzte der Cumbiambero die Kameras, um sicherzustellen, dass das Verstecken einer Untreue eine schreckliche Handlung ist. „Du fühlst dich wirklich schlecht, nur wenn du an die Familie denkst. (Untreue) ist nicht zu rechtfertigen. Egal wie schlecht Sie in einer Beziehung sind, das rechtfertigt es nicht, dass Sie das tun (untreu sind), besonders wenn Sie eine Familie haben „, sagte er.

„Als ich falsch lag, war meine Tochter das Schmerzhafteste. Das wird schwer sein, ihn aus dem Kopf zu kriegen. Diese Konsequenz ist die schwierigste von allen. Man muss wissen, wie man mit den Konsequenzen umgeht und aus Fehlern lernt. Solche großen Fehler lehren dich, sie nicht noch einmal zu machen „, fügte Christian Dominguez hinzu.

Christian Dominguez kommentierte die Ampays von Aldo Miyashiro und Oscar del Portal und wies darauf hin, dass Untreue schreckliche Folgen mit sich bringt | VIDEO: América TV/América Hoy

Seine Aussagen wurden nicht ignoriert und er erhielt eine Flut von Kritik in sozialen Netzwerken, in denen Internetnutzer angaben, er sei der am wenigsten geeignet, um über Untreue zu sprechen. Manche nannten es sogar „frisch“. Dies erreichte die Ohren von Dominguez, der sich nicht scheut, seinen Kritikern zu antworten.

„Das, was ich gestern gesagt habe, stammt von einer Frage des Psychologen, und ich wiederhole es noch einmal: Eine Untreue ist nicht zu rechtfertigen, ob Sie mit Ihrem Partner richtig oder falsch liegen. Aldo hat es gut gesagt, man leidet mehr für die Familie. Bitte hören Sie auf zu verspotten und senden Sie Informationen, die nicht daran liegen, dass zwei oder drei Galifardos eine Sache sagen, sie sagen alle dasselbe „, sagte er sehr genervt.