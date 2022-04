Fall Damaris: Der Vater eines Kindes unter drei Jahren bittet den Aggressor, aus dem Gefängnis Challapalca nach Chiclayo zurückzukehren

Der Vater des kleinen Damaris ist sehr empört und bestürzt, als er erfahren hat, dass Juan Antonio Enríquez García, besser bekannt als “ Chiclayo Monster „wurde in das Gefängnis Challapalca in der Stadt Puno verlegt, mit dem Ziel, in diesem Gefängnis 9 Monate Untersuchungshaft zu verbüßen.

Wie Sie sich erinnern, wurde der bekannte Vergewaltiger im Picsi-Gefängnis in der Stadt Chiclayo festgehalten.

„Nun, ich bin wirklich empört und mache mir Sorgen darüber, was sie dem Mann dorthin gebracht haben. Was er tun wird, ist, dass dieser Prozess länger dauert, weil er in allen Verfahren hier anwesend sein muss. Bei der Rekonstruktion der Ereignisse muss es anwesend sein „, kommentierte er im Gespräch mit RPP Noticias.

Darüber hinaus gab er an, dass er mit dem Anwalt spricht, der den Fall seiner jüngsten Tochter bearbeitet, um ein Dokument vorzulegen (was die Übertragung von Juan Enríquez für nichtig erklärt). „Es wird diesen Prozess noch länger verzögern. Ich möchte, dass das Urteil erneut gefällt wird, nicht um in dasselbe Leben zurückzukehren, sondern zur Arbeit zurückzukehren und weiterhin für meine Kinder zu arbeiten.“

Andererseits wies er darauf hin, dass sich sein kleines Mädchen Tag für Tag erholt. „Gott sei Dank und auch der Fürsorge der Krankenschwestern, die meinem Baby große Zuneigung entgegengebracht haben.“

Auf die Frage nach dem Antrag der zweiten Provinzstaatsanwaltschaft von José Leonardo Ortiz, das Kind unter drei Jahren einer frühzeitigen Erklärung zu unterziehen, versicherte der Familienvater, dass sie dies nicht akzeptieren würden, da dies ein Rückschlag für sein Mädchen wäre.

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

„Es wird diesen Prozess noch länger verzögern. Ich möchte, dass das Urteil erneut gefällt wird, nicht um in dasselbe Leben zurückzukehren, sondern zur Arbeit zurückzukehren und weiterhin für meine Kinder zu arbeiten.“

Der Anwalt der Familie von Damaris seinerseits versicherte, dass diese Entscheidung von INPE den Ermittlungsprozess in diesem Fall behindert.

„Wir zeigen Empörung und Besorgnis darüber, dass diese Bereitstellung von INPE die vorbereitende Forschung erschweren wird, da es an Tests mangelt, die persönlich und obligatorisch für dieses Thema durchgeführt werden müssen. Wenn das öffentliche Ministerium beispielsweise die Sorgfalt plant, die Ereignisse zu rekonstruieren, konnte man sich nicht auf deren Anwesenheit verlassen „, sagte der Anwalt für die Verteidigung des geschädigten Mädchens von Panamericana TV.

Darüber hinaus erklärte er, dass „diese Situation und die Abgelegenheit des Gefangenen zu einer längeren Dauer des Prozesses führen würden, bis möglicherweise die Dauer der Untersuchungshaft endet und die Person dann wegen übermäßiger Inhaftierung um Freilassung dieses Themas gebeten werden könnte .“

NACHBARN VERBRANNTEN HAUS VON „MONSTER VON CHICLAYO“

Nachdem sie diese Nachricht erfahren hatten, waren die Bewohner des Bezirks José Leonardo Ortiz in Chiclayo völlig bestürzt über die Entführung und den sexuellen Missbrauch des kleinen 3-jährigen Mädchens und beschlossen, mit ihren eigenen Händen gerecht zu werden. Dutzende Menschen griffen das Haus von Juan Antonio Enríquez García mit in Brand gesetzten Steinen und Stöcken an.

Die wütende Bevölkerung erreichte zuvor die Außenseite der Polizeistation, in der sich das „Chiclayo-Monster“ befand, das fast gelyncht wurde, um ihn für das grausame Verbrechen bezahlen zu lassen, das er gegen das 3-jährige Mädchen begangen hatte, das er entführt, gefoltert und später sexuell missbraucht hatte.

Wie Sie sich erinnern, wurde die kleine Damaris innerhalb von Sekunden entführt, als ihre Mutter in einem Geschäft einkaufte. In seinem Geständnis versicherte der Angreifer, dass er betrunken war, als er den Minderjährigen nahm und sie in sein Fahrzeug setzte.

LESEN SIE WEITER

Fonavi 2022: Wir zeigen Ihnen, wie Sie herausfinden können, ob Sie Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen haben