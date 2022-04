„Niemand hält mich“: Lis Vega verkauft gerne sinnliche Inhalte mit 44

Einige Unterhaltungsfiguren haben ihre Beschäftigungsquellen diversifiziert und zusätzlich zu ihrer Arbeit auf Fernsehbühnen und -foren neue Trends in der digitalen Welt genutzt, die es ihnen ermöglichen, andere Möglichkeiten zur Einkommenssicherung zu erkunden und gleichzeitig direkten Kontakt zu suchen ihre Anhänger.

Dies ist der Fall bei Lis Vega, die mit 44 Jahren sehr zufrieden mit der Unterstützung ihrer Fans in sozialen Netzwerken ist, insbesondere aber von diejenigen, die ein Abonnement für ihr OnlyFans-Konto bezahlt haben, wo das kubanische Modell versichert, dass es ihr finanziell „sehr gut“ geht.

Die Tänzerin behauptete, auf der exklusiven Content-Plattform beträchtliche Gewinne zu erzielen, und gab zu, dass sie neben den Einnahmen auch gerne ihren Abonnenten gefallen kann, die sie im Laufe der Jahre zu einem „Sexsymbol“ gemacht haben.

La cubana dice que ser un "sex symbol" es uno de los tantos papeles que ha encarnado (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Lis begann ihre Rolle als Model der Content-Plattform inmitten der Pandemie, um die Ausgaben zu bewältigen. Jetzt hat sie ihr jedoch geholfen, ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten, da sie versicherte, dass sie nicht von einem Mann abhängig ist. Als unabhängige Frau muss sie ihr eigenes Einkommen generieren.

„Mir geht es sehr gut, es kam in einer Phase der Pandemie, als ich meiner Familie Nahrung bringen musste, ich habe keinen Partner, niemand unterstützt mich und es ist wie ein Gentlemen's Magazine, aber auf der Plattform lade ich mein Foto einen Monat hoch, die Leute zahlen ihre monatliche Zahlung und es sind exklusive Inhalte“, sagte er weiter das Programm De aus erster Hand.

„Ich bin seit vielen Jahren ein Sexsymbol, es ist einer der vielen Charaktere, die ich in meiner Karriere als Künstler gemacht habe. Ich gebe meine Emotionen, um eine Figur zu kreieren, die in diesem Fall eine sexy und erotische Frau ist und wie schön, dass ich in einer Männerzeitschrift in Lateinamerika sein werde, wie ich es vor vielen Jahren getan habe“ fügte er hinzu. der berühmte.

Lis aseguró obtener buenas ganancias con la venta de su contenido privado (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Die Sängerin sagte auch, sie sei stolz darauf, ihr Alter zu erreichen und Vorschläge für die Zusammenarbeit in Magazinen zu erhalten, die sich an das männliche Publikum richten. „Dass sie mich zu diesem Zeitpunkt immer noch einstellen wollen und ich weiterhin gewinne. Im Alter von 40 Jahren bin ich immer noch sehr gesegnet, dass meine Veröffentlichung erfolgt. Ich bin 44 Jahre alt, was mich erschrecken wird, ich bin sehr stolz auf meinen Geburtstag „, fügte er hinzu.

Darüber hinaus drückte die Kubanerin das Gefühl aus, ohne einen romantischen Partner in ihrem Leben zu sein, und betonte, dass sie sich, obwohl sie den Kontakt zu Freunden pflegt, sich lieber darauf konzentriert, ihr Leben „in Freiheit“ zu leben.

„Ich bin im besten Moment meines Lebens und fühle mich satt und ich muss keine Erklärungen abgeben, ich bin frei von Geist, Seele, Körper und Geist. Ich bin frei, weil ich niemanden habe und mein Herz nicht in Gefahr ist. Ich habe das eine oder andere, das es mir erlaubt, ich gehe mit Freunden aus und treffe Leute, aber in meinen Absichten ist es, gerade keinen Partner zu haben „, sagte er.

La actriz aparecerá próximamente en las páginas de una revista para caballeros (IG: lisvegaoficial)

Aleida Núñez ist jedoch nicht die einzige Berühmtheit, die kürzlich Einzelheiten zu ihren Erfahrungen mit dem Verkauf erotischer Abonnementinhalte bekannt gegeben hat. Im März dieses Jahres sprach Aleida Núñez über die Schaffung einer eigenen Plattform, die vom Erfolg des digitalen Unternehmens inspiriert war. La tapatia hat eine eigene Version von OnlyFans veröffentlicht, um exklusive Inhalte zu verkaufen, obwohl klargestellt wurde, dass nichts den Vulgären erreichen wird.

In einem Interview für das Magazin TVyNovelas gab die Schauspielerin, die derzeit Teil des Melodrams Corazón Guerrero für Televisa Univision ist, ausführlicher über die allgemeine Idee ihrer persönlichen Seite mit „sinnlichen“ Inhalten, auf der sie auch erklärte, welche Unterschiede mit dem beliebte Plattform, die die Branche der menschlichen Intimität revolutioniert hat.

Lis aseguró que estando soltera se siente "feliz y libre" (IG:lisvegaoficial)

„Hier sind die Fotos super sinnlich, aber sehr gut gepflegt. Es gibt Videos, Bilder, obwohl sie nicht über diese dünne Linie von Vulgarität oder völliger Nacktheit hinausgehen. Und da ich auch Schauspielerin bin, können wir durch Fotos verschiedene Geschichten erstellen, jedes Mal, wenn es sich um unterschiedliche Konzepte handelt, an interessanten, spektakulären Orten... Wir haben Fotos mit Luxusautos in Kabinen gemacht, und jetzt machen wir es mit Hubschraubern und Privatflugzeugen. Daher investieren wir viel in die Produktion, um ihnen die beste Qualität zu bieten „, sagte er.

