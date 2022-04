Sie verhafteten einen mutmaßlichen Feminizid, der ihren Partner und zwei Minderjährige in Veracruz getötet hat

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE.- Decenas de personas se reunieron con velas y cruces rosas en el Monumento a la Revolución para caminar en la "Velada para recordar a las que ya no están con nosotras e iluminar el camino de justicia", la cual terminó en el AntiMonumenta. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Mitglieder der Ministerpolizei nahmen Juan Augusto „N“ fest, einen mutmaßlichen Frauenmord, der möglicherweise für den Mord an einer Frau und zwei Minderjährigen im Bundesstaat Veracruz verantwortlich ist.

Dieses Verbrechen ereignete sich am 14. April in der Gemeinde Tlapacoyan, wo Susana Carreto Alfonso, ihre 10-jährige Tochter und ein 7-jähriger Junge, angeblich von Juan Augusto des Lebens beraubt wurden.

Laut einer Erklärung des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Veracruz (FGE) wurde die Festnahme durchgeführt, nachdem die Elemente der Ministerpolizei die Ermittlungen durchgeführt und die entsprechenden Beweise vorgelegt hatten, um den Haftbefehl zu erhalten.

Dies wurde in der Nacht vom Freitag, dem 15. April, für die Verbrechen des Frauenmordes (von Susana und dem Mädchen) und des qualifizierten vorsätzlichen Mordes (für den des Jungen) gewährt und abgeschlossen. Ihre Leichen wurden am Vortag in einem Wasserbecken in der Gemeinde gefunden.

In ähnlicher Weise berichtete die Staatsanwaltschaft, Susana Carreto sei die romantische Partnerin des Häftlings.

El detenido asesinó a su pareja sentimental junto con su hija y otro menor de edad

Nach Vollstreckung der gerichtlichen Anordnung wird der mutmaßliche Täter in einer ersten Anhörung vor dem Richter für mündliche Strafverfahren in Jalacingo vorgestellt, um seinen Rechtsstatus im Rahmen des Strafverfahrens C-55/2022 festzulegen.

Nach Angaben des Exekutivsekretariats des Nationalen Öffentlichen Sicherheitssystems (SESNSP) wurden von Januar bis Februar 2022 landesweit etwa 155 Frauenmorde registriert, von denen 15 im Bundesstaat Veracruz auftraten, sodass sie national an zweiter Stelle mit der höchsten Anzahl von Femizide.

Die Studie wurde im Februar abgebrochen und am 25. März veröffentlicht. Laut lokalen Medien waren jedoch ab dem 36. März Femizide in der Einrichtung registriert worden.

Andererseits war in den letzten Tagen der mutmaßliche Täter des Frauenmordes des Minderjährigen mit dem Prozess verbunden. Victoria Guadalupe im Bundesstaat Querétaro.

Die Minderjährige verließ ihr Haus in den Paseos del Marqués Fraccionamiento, um am 6. April in ein nahe gelegenes Schreibwarengeschäft zu gehen. Nach mehreren Tagen ohne Kenntnis seines Aufenthaltsortes und der Durchsuchung durch die Behörden wurde seine Leiche jedoch am 9. April gefunden.

El presunto feminicida de Victoria Guadalupe

Den Untersuchungen zufolge war die Todesursache Erstickung aufgrund von Strangulierung und sexuellen Verletzungen.

Dies wurde am Montag, dem 11. April, von der Obersten Richterin des High Court of Justice (TSJ), Mariela Ponce Villa, angekündigt. Die erste Anhörung zur Verbindung mit dem Prozess fand statt und es wurde dargelegt, dass die Staatsanwaltschaft drei Monate lang zusätzliche Ermittlungen eingeleitet hatte, um weitere Beweise vorzulegen.

Der Häftling wurde in CERESO in San José El Alto aufgenommen und hatte nicht den Vorteil, gegen Kaution freigelassen zu werden. Der Magistrat betonte, dass die vorläufige Anhörung im August stattfinden werde.

In der Anhörung werden alle Beweise veröffentlicht und der Termin für die Anhörung vor Gericht festgelegt.

Die stellvertretende Staatsanwältin für Untersuchung und Verfolgung von Straftaten, Margarita Luna Téllez Girón, nutzte die Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass die Strafe für das Verbrechen des Frauenmordes zwischen 20 und 50 Jahren Gefängnis liegen kann.

