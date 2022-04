Ostern in Huánuco: Touristenorte, die Sie während der Ferien genießen können

Es ist Karwoche und viele Bürger haben die langen Ferien geplant, um sie mit der Familie zu verbringen oder für die Rückkehr in ihre Heimat Feierlichkeiten. Es gibt Ziele, an denen diese religiösen Feste auf ganz besondere Weise erlebt werden, und Huánuco ist einer von ihnen. Dieser Ort zwischen den Bergen und dem peruanischen Dschungel hat hohe Berge und ist eine Gelegenheit, seine Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Traust du dich ein bisschen Huánuco zu wissen? das Portal Und du was plant? bringt Empfehlungen für Besichtigungen und die Möglichkeit, Fotos zu machen, um an Ostern eine zukünftige Erinnerung zu haben. Das erfahren Sie in der folgenden Notiz.

BOSQUE NEBLINA DE CARPISH

Der Nebel bedeckt ständig dieses Gebiet mit großer Artenvielfalt, das in gewisser Weise die Bergkette mit dem Dschungel Perus verbindet. Hier können Sie den Wasserfall Santa Carmen besuchen, der ein Wunder von 18 Metern ist. Wenn Sie hinabsteigen, können Sie die Form eines natürlichen Wasserbeckens sehen. Sie finden auch den San Miguel Wasserfall mit mehr als 100 Metern Wasserfall und reichlich Wasserfluss. Um ihn herum kann man den Primärwald des Hochwaldes oder Rupa Rupa sehen. Ebenso wie die Vielfalt der vorhandenen Flora und Fauna.

Catarata de San Miguel, por Tingo María pero también está cerca Huánuco. Visítalo en Semana Santa.

Schließlich ist da noch der Schleier der Nymphen. Ausgehend von der Stadt Tambillo Chico steigen die Besucher zwei Stunden lang auf die Poza del Amor, die zum Klettern geeignet ist. Es befindet sich in einer Schlucht von Hügeln, sodass es kristallklare Bäche gibt, die Wasserfälle bilden.

Bosque de Neblina de Carpish

DIE STADT HUÁNUCO

Eine Stadt, die Tempel, Herrenhäuser und Landgüter aus verschiedenen Jahrhunderten beherbergt. Eine der großen Attraktionen ist Kotosh, ein Schlammtempel, der mehr als 4.000 Jahre alt ist. Die Hauptsache ist ein Spaziergang um die Plaza de Armas, wo Sie Grünflächen und einen Pool in der Mitte finden, der perfekte Ort für eine Pause.

Wenn Sie das religiöse Fest fortsetzen möchten, können Sie die Kathedrale der Stadt besuchen, die 1966 erbaut wurde und eine Sammlung von Leinwänden der Cusqueña-Schule und eine barocke Holzschnitzerei des Herrn von Burgos, König und Schutzpatron von Huánuco, enthält.

Wenn Sie ein Museumsliebhaber sind, besuchen Sie das Regionalmuseum Leoncio Prado, das über drei repräsentative Räume verfügt: Kotosh Shillaqoto, regionale und lokale Herrenhäuser und Leoncio Prado-Raum. Sie können sogar um die Calicanto-Brücke herumlaufen, die vier Blocks vom Hauptplatz entfernt ist und sich am Fluss Huallaga befindet. Es wurde auf zwei Säulen gebaut, die in halbkreisförmigen Balkonen enden. Es wurde 1879 erbaut und verbindet die Bezirke Huánuco und Amarilis.

Museo Regional Leoncio Prado, un lugar para conocer sobre arte e historia de la ciudad. Ubicado cerca a la Plaza de Armas de Huánuco.

Sie finden auch die Monumentale Archäologische Stätte von Kotosh und seine Ausstellungshalle, ein Komplex, der mehr als 4.000 Jahre alt ist. An diesem Ort sticht der Tempel der gekreuzten Hände hervor: zwei Paar hochreliefierter Skulpturen mit verschränkten Armen, die in Rohton gearbeitet sind. Die Touristenattraktion liegt in der hohen Hierarchieebene der Priesterkaste von Kotosh und den religiösen Ritualen und Pilgerdarstellungen.

Schließlich können Sie das Shismay Hacienda House (mit Garten) und die Churubamba Ausstellungshalle für Geschichte und religiöse Kunst besuchen. Es gibt eine Fülle von Mumien, hauptsächlich Kinder, die im archäologischen Komplex von Papahuasi gefunden wurden.

ARCHÄOLOGISCHER KOMPLEX

Hier finden Sie die monumentale archäologische Stätte von Garu, eines der wichtigsten anthropologischen Zentren in Alto Marañón. Ihnen zufolge wäre es der politische und administrative Hauptsitz der Yaros oder Yarowilcas gewesen. Das Vorhandensein von Wohn-, Verwaltungs-, Religions- und Verteidigungszentren fällt auf. Auf der anderen Seite gilt es als eine der am besten organisierten und besiedelten Siedlungen der Zeit vor den Inka.

Complejo arqueológico de Huánuco

DIE UNION-ZWEI VOM MAI

Wie Sie wissen, ist es Teil der Inka-Geschichte, die sich in einem beeindruckenden archäologischen Denkmal widerspiegelt. Darüber hinaus verfügt es über Thermalwasser mit medizinischen Eigenschaften. Dort finden Sie die monumentale archäologische Stätte Huánuco Pampa, auch bekannt als Huánuco Marka oder Huánuco Viejo. Die Höhepunkte des Ortes sind der Ushno, der Inka-Wasi, das Bad des Inkas, der Palast der Drei Tore und der unvollendete Tempel.

Nach Angaben von Y Tú Qué Planes hätte der Bau 1460 begonnen und 1539 durch die Ankunft der Spanier unterbrochen.

La Unión- Dos de Mayo Huánuco Perú

BESUCHE TOMAYQUICHUA

Wenn Sie ein Fan von Schriften und Serien sind, die die peruanische Geschichte widerspiegeln, wird Ihnen dieser Ort bekannt sein, da hier La Perricholi, der Charakter der Vizegalzeit und Liebhaber von Vizekönig Amat und Juniet, lebte. Hier befindet sich sein 1739 erbautes Haus, in dem sich im Hauptschlafzimmer und in den Möbeln der damaligen Zeit ein kleiner Kleiderschrank befindet.

Visita la casa de la Perricholi, personaje que fue amante del virrey Amat y Juniet.

