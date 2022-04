Uruguay: Ein ehemaliger Bürgermeisterkandidat wurde wegen häuslicher Gewalt zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt

Ein ehemaliger Bürgermeisterkandidat der Abteilung Paysandú im Westen Uruguays wurde wegen der Verbrechen häuslicher Gewalt gegen seine Frau und seinen Sohn und des illegalen Besitzes von Schusswaffen verurteilt. Der fragliche Mann ist Mitglied der Nationalen Partei (Partei, zu der Präsident Lacalle Pou gehört) und ehemaliger Bürgermeister der Stadt Quebracho, Mario Bandera.

Nach einer Vereinbarung zwischen seiner Verteidigung und der Staatsanwaltschaft muss Bandera neun Monate Gefängnis mit Bewährung und drei Monaten Gemeindearbeit absitzen, teilte der Staatsanwalt des Falles Carlos Motta der Zeitung El País mit.

Sie müssen sich auch einer psychologischen Behandlung unterziehen und eine elektronische Fußkette wird angebracht. Wenn in der Abteilung keine Geräte verfügbar sind, wird Bandera, wie es das Protokoll vorschreibt, in Polizeigewahrsam gehalten.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Sorgerechtsmaßnahme aufgrund der Ausweitung des Budgets für elektronische Fußkettchen um 4 Millionen Dollar eingeführt wird, um 2020 50% mehr Fußkettchen zu kaufen und bis Ende dieses Jahres 1.500 Geräte für das gesamte Land hinzuzufügen.

Laut dem Staatsanwalt erkannte der Nationalist während der Anhörung „die Fakten an, dass er einen Ausbruch hatte, dass er die mündlichen Ausdrücke überschritten habe, die er sagte, und dass dies das Opfer betraf“. Motta versicherte auch, dass der ehemalige Kandidat und ehemalige Bürgermeister auf einer Farm leben werde, die ihm außerhalb der Stadt Paysandú, der Hauptstadt des Departements, gehört. Das heißt, er ist etwa 70 Kilometer von seiner Frau und seinem Sohn entfernt.

Der Polizeichef von Paysandú, Eduar Alvez, erklärte seinerseits, Bandera sei am Mittwochabend verhaftet worden und die Beschwerde sei von seiner Frau, der Finanzdirektorin des Rathauses von Paysandu, Andrea Bottesch, eingereicht worden. Der Polizist bestätigte, dass in Banderas Haus Schusswaffen und Klingenwaffen gefunden wurden, die nicht deklariert und nicht formalisiert wurden.

Die Beschwerde wurde nach einem „Ausbruch“ des ehemaligen Kandidaten eingereicht, bei dem er verbale und psychologische Gewalt gegen seinen Partner ausübte, sagte Motta. Offiziellen Berichten zufolge schnitt Bandera eine Pflanze, den Teppich auf der Treppe und die Vorhänge eines Zimmers in seinem Haus mit einem Messer als Bedrohung. Zu dieser Zeit beschloss seine Frau, eine Handtasche zu machen und mit ihrem Sohn zu gehen. Sie bat eine Freundin, sie abzuholen, und dann reichte sie die Beschwerde im Hauptquartier von Paysandú ein.

En un arrebato, Mario Bandera cortó con un cuchillo una planta, la moquette de la escalera y las cortinas de una habitación de su casa como forma de amenaza

Auf der anderen Seite bestritt Banderas Verteidiger während der Anhörung, dass es Episoden körperlicher Gewalt zwischen dem Paar gab.

Mario Bandera hat eine lange Karriere innerhalb der Nationalpartei in Uruguay. Während der Kommunalwahlen wurde er 2010 zum Bürgermeister der Stadt Quebracho gewählt. Im Februar 2015 trat er von dieser Position zurück, um zur Wiederwahl zu kandidieren, und am selben Tag trat er sein Amt als Bürgermeister von Paysandú an und belieferte Bertil Bentos, der zurücktrat, um für sich selbst zu kandidieren.

Bei den Wahlen im Mai 2015 wurde er unter der Annahme am 10. Juli 2015 zum Bürgermeister der Gemeinde Quebracho wiedergewählt. In den Monaten Mai bis September 2020 trat er als Kandidat für das Rathaus von Paysandú an, und der am zweithäufigsten gewählte weiße Kandidat (wie Mitglieder der Nationalpartei genannt werden) trat hinter dem derzeitigen Bürgermeister Nicolás Olivera heraus.

Vor der Beschwerde wurde er als Berater der Uruguay River Administrative Commission (CARU) eingestellt.





LESEN SIE WEITER: