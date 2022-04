Migrationen verdeutlicht den Grund für das Fehlen von Pässen: „Im Jahr 2020 wurden sie nicht gekauft“

Der Superintendent für Migration, Jorge Fernández, sagte, dass sie im April dieses Jahres etwa 80.000 Pässe im Voraus erhalten werden in der Lage, die hohe Nachfrage nach dem Chaos zu decken, das am vergangenen Montag am Flughafen Jorge Chavez aufgrund des Fehlens des Dokuments stattgefunden hat. So versicherte er auch, dass die Verantwortung für diese Tatsache nicht vollständig bei den derzeitigen Behörden lag, sondern schützte sich stattdessen davor, dass im Laufe des Jahres 2020 keine Booklet-Käufe getätigt wurden.

„Der letzte Kauf von Reisepässen erfolgte 2019 und der nächste Kauf erfolgte im November 2021. Das heißt, im Jahr 2020 wurde kein Passerwerb vorgenommen „, sagte er in einem Interview mit Canal N.

Er wies darauf hin, dass diese Tatsache das Angebot an Broschüren etwas verkürzt hätte, da im Jahr 2020 Pässe geliefert wurden, die 2019 gekauft worden waren. Er wies auch darauf hin, dass es sich bei den bisher in diesem Jahr 2022 gelieferten Pässe um Pässe handelt, die im Februar dieses Jahres nach dem im November 2021 begonnenen Prozess in einem Vertrag erworben wurden.

„Die Zuständigkeiten des Falles müssen von den entsprechenden Stellen analysiert werden. (...) Es besteht eine Aufsichtspflicht, aber die Superintendenten haben nicht unbedingt eine Verantwortung „, sagte er auf die Frage, wer für das Chaos verantwortlich sein würde, das in den letzten Tagen erlebt wurde.

SIE WERDEN IM APRIL 80.000 PÄSSE ERHALTEN

Der Superintendent wies darauf hin, dass bisher etwa 12.000 Pässe an Bürger übergeben wurden. Außerdem sagte er, dass sie bis Ende des Monats 80.000 Notizbücher erhalten werden.

Laut einem Kontrollbericht des Comptroller's Office, der vom 30. September 2021 bis zum 8. Februar 2022 erstellt wurde, wurde festgestellt, dass mehr als 77.000 Bürger einen Reisepass bezahlten, obwohl nur 63.230 Notebooks auf Lager waren . Dies bedeutet, dass 13.770 Personen den Service und das Produkt, für das sie bezahlt haben, nicht erhalten haben.

„Seit unserem Amtsantritt haben wir uns mit dem Passanbieter abgestimmt. Ich hatte die Verpflichtung, am 13. Mai 300.000 Beiträge zu leisten, die Vorauslieferung von Notizbüchern, um, ohne die Existenz dieser Studie des Comptroller's Office zu kennen, die Erwartungen der Bevölkerung und des verfassungsmäßigen Rechts auf einen Reisepass zu erfüllen „, erklärte Fernández.

So berichtete er, dass sie am Montag, dem 11. April, 16.000 Pässe erhalten haben, was es bereits ermöglicht hat, mehrere Notizbücher an die Bürger zu liefern.

„Am Montag haben wir 1.350 Pässe geliefert, am Dienstag 950 Pässe, am Mittwoch 900 Pässe und am Donnerstag 824 Pässe“, sagte er.

Damit sagte er, dass sie die Nachfrage nach den 77.000 Pässen, die von den Menschen angefordert und bezahlt wurden, bereits gedeckt hätten.

BESAGT, DASS FÜR DIE VERFAHREN KEINE PÄSSE MEHR FEHLEN WERDEN

Der Vertreter der National Superintendency of Migration gab an, dass er die Analyse dieses Falls bereits durchgeführt hat und den Kauf weiterer Pässe verwaltet, um dies zu vermeiden Szenarien wie die am Flughafen Jorge Chavez und am Rande des Hauptsitzes von Breña.

„Wir analysieren alle Umstände. Wir haben die Analyse des Falls durchgeführt. Seit dem ersten Tag, an dem wir das Management übernommen haben, haben wir Gespräche mit dem Lieferanten geführt und der Lieferant gibt uns im Voraus Reisepässe. Wir decken die Nachfrage (zuletzt mit etwa) 80.000 Pässen, die wir vor Ende des Monats erhalten werden „, erklärte er.

Mit dieser Zahl wird es laut Jorge Fernández genügend Lagerbestände für eine Lieferung von drei Monaten geben. In diesen drei Monaten werden zusätzlich 604.000 weitere Pässe erhalten. Daher ist geplant, dass Personen bis Juni ohne Termin anwesend sein können und ihren Reisepass am selben Tag der Antragstellung erhalten.

