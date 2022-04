Wie geht es dem Komiker Polo Polo sechs Jahre nach seiner Pensionierung?

Der Komiker Leopoldo Roberto García Peláez Benitez, besser bekannt als Polo Polo, zog sich 2016 von der Bühne und anderen Ereignissen zurück. Zu dieser Zeit gab er keine Erklärung ab, aber ein paar Jahre später begannen Gerüchte über seine angebliche Alzheimer-Krankheit.

„Was ich weiß und so viel gesagt wird, ist, dass ein guter Polo mit Alzheimer zu kämpfen hat. Ich möchte nur, dass es in Ordnung ist“, sagte Jorge Falcón. Luis de Alba seinerseits erklärte, er wisse, dass er krank sei, gab aber nichts darüber an.

Kürzlich gab Jorge Carranza El Costeño bekannt, dass er in letzter Zeit keinen Kontakt zu ihm oder seinem Familienmitglied hatte, aber er weiß, dass er Stabilität hat, weil er in der Nähe eines der Partner der Bar ist, in der er in Mexiko-Stadt Witze erzählte:

„Sie haben viel, was ich Ihren Sohn nicht sehe, der mein Nachbar war, aber ich weiß, dass es ihm gut geht, dass es ihm gut geht, dass er gut versorgt ist, gesegneter Gott... Aber soweit ich vom anderen Partner von El Cuevón weiß, ist Polo stabil, okay „, sagte der Komiker des Programms De Primera Mano.

Der Komiker erklärte auch, dass er weiß, wer zu seinem engen Kreis gehört, und besuchte ihn:

„Ich denke, er hat sich vor nicht allzu langer Zeit mit Carla Estrada getroffen, mit denen, die ihn sehen. Chabelo, lieber Jorge Ortiz de Pinedo, sind diejenigen, die am meisten mit ihm in Kontakt stehen“, erklärte er.

In dem Programm De Primera Mano gab Jorge Carranza bekannt, dass Polo Polo ihm half, sich nach Mexiko-Stadt zu wagen, und ihm seine ersten Chancen nach seinem Erfolg in Acapulco gab.

Als der Komiker kurz davor war, sich von einem der Orte zurückzuziehen, an denen er seine Show anbot, bot Polo ihm an zu bleiben und fand seinen eigenen Raum:

„Eines Tages sagt er mir 'Verlass El Cuevón nicht, bleib hier, wir werden einen kleinen Ort schmieden, lass uns pushen'und ich war sehr geehrt von dieser Einladung des großen Meisters Polo“, sagte er zu De Primermano.

Jorge Carranza erwähnte, dass es dieser Komiker war, der ihm half, sich nach Mexiko-Stadt zu wagen.

In einem Interview für das Mimí Contigo-Programm sagte Jorge Carranza, er habe es gewagt, bei Schulveranstaltungen Witze zu erzählen. Zu dieser Zeit war er unter 15 Jahre alt und das Geld reichte nicht aus, da sein erstes Gehalt 20 Pesos betrug.

Im Gespräch mit der Flans-Sängerin gab sie bekannt, dass sie nur die Routinen wiederholte, die ihr Vater als Komiker machte, aber dass sie diese Witze nicht einmal vollständig verstehen konnte.

Unter diesen Umständen plante Javier Carranza, Selbstmord als „Opfer“ zu begehen, damit seine Mutter einen Mund weniger zum Füttern hatte, aber der Kommentar eines bekannten Sängers Ich hätte meine Meinung geändert.

Polo Polo ist ein Komiker, der sich durch seine Witze und Routinen voller sexueller Bezüge, doppelter Bedeutung und saurem Humor auszeichnete, bis er in den achtziger Jahren zensiert wurde. Er hatte auch einige Auftritte in Archivfilmen wie The Milk of Zacharias (1986) und The Feared Boy of the Neighborhood (1989).

