Welchen chirurgischen Eingriff wird Juan Soler durchlaufen

Nachdem der argentinische Schauspieler Juan Soler für den 10. Mai eine Kampagne zur Feier des Muttertags aufgenommen hatte, bestätigte er vor den Kameras, dass er sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen werde.

Der Telenovela-Frauenschwarm berichtete den Reportern der Morgenshow Sale el Sol, dass er wegen eines Leistenbruchs, den er in seinem Körper enthält, eine Operation durchführen werde. Deshalb kommentierte er, dass er sich verschiedener Handlungen beraubt habe, die er in seinem täglichen Leben ausführt, z. B. Seine Einstellung zu der angeblichen Operation ist intakt: „Ich bin seit mehr als dreieinhalb Monaten ohne Fitnessstudio, aber mit einem hohen Geist“, sagte er.

Nachdem er das Verfahren erklärt hatte, das er im Krankenhaus durchlaufen muss, lud er scherzhaft alle beim Interview anwesenden Medien ein, ihn im Krankenhaus zu besuchen, und fügte hinzu, dass sie ein lustiges Treffen abhalten könnten.

„Ich werde nur eines Tages weg sein, am Montag bin ich mit der Aufnahme fertig, ich gehe ins Krankenhaus und sie machen die Operation, die Laparoskopie ist, die sehr schnell ist, ich werde in dieser Nacht im Krankenhaus schlafen, also wer mich besuchen will, sie sind alle eingeladen, es wird saugen*, Chips, Musik, Abendessen, Tanz, Show, alles „, scherzte er. Juan Soler.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Er bestätigte auch, dass er nur zwei Nächte in der Klinik verbringen würde, in der er operiert wird, damit er schnell an den Foren teilnehmen kann, in denen er arbeitet. Es gibt jedoch verschiedene Sorgfalt, die er genau befolgen muss: „Nein, wenn es Pflege gibt, kann ich nicht tragen, also weißt du, Ente auf dem Rücken (...) wir werden es nicht sein in der Lage, all diese Dinge in dieser Nacht zu tun, aber alles andere ja, wir werden ruhig sein, ohne Gewicht zu heben „, fügte er hinzu.

Er bestritt auch, dass er Angst vor Operationen hatte, weil er bestätigte, dass er in diesen Situationen „null“ nervös war. Er betonte sogar, dass er selbst seine Injektionen oder andere Prozesse anwendet, die sein Körper benötigt.

„Nein, ich stecke bei diesen Dingen fest, ich spritze mich selbst, ich infiltriere, injiziere meine Familie, meine Töchter, nein, es gibt mir keine Nullen, tatsächlich haben sie mich gestern gesehen und der Arzt sagte mir 'Nun, du musst nach und nach programmieren' und ich sagte 'Ist es dringend? ' und er sagte 'Nein, es ist überhaupt nicht dringend, aber du musst dich darum kümmern'“.

Aus diesem Grund erwähnte der 56-jährige Schauspieler, dass er seine Osterferien, die er auf einer Ranch verbringen würde, verschieben müsste, weil der Arzt ihm jegliche Aktivität verbot, die er an diesem Ort geplant hatte, sodass er die Urlaubszeit im CDMX verbringen werde.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

„Ich wollte auf eine Ranch gehen, um schwimmen zu gehen, um zu rennen, um gute Borges zu holen, um frische Luft zu atmen, aber der Arzt verbot mir und auf eine Ranch zu gehen, um zu sitzen, Pferde laufen zu sehen, Leute schwimmen, Borges haben Spaß, ich bin nicht bereit. Ich werde bleiben und Mexiko-Stadt genießen, das gerade so schönes Wetter hat, und vielleicht gehe ich am Wochenende in das Restaurant eines Freundes „, sagte Juan Soler.

Vor kurzem war der Schauspieler in verschiedene Gerüchte über eine angebliche Beziehung mit der Journalistin Paola Rojas verwickelt, seit dem 19. Der erwähnte mexikanische Journalist veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Video, das einen sehr erfreulichen Moment mit dem berühmten zusammen mit zwei anderen Freunden bezeichnete, eine Situation, die mehrere Gerüchte vor der Beziehung eines Paares wieder aufnahm.

„Schon ganz in der Nähe des Soler oder? Sie sollten schon laufen „, „Was für ein nettes Paar“, „Sehr gut aussehend!!!! Paola und Juan Soler sehr nettes Paar“, „Beide verdienen eine Chance, glücklich zu sein! Ich hoffe etwas Nettes fließt“, lauteten einige Kommentare von Paolas Followern.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

