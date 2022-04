Carlos Ignacio begründete das Video, in dem Silvia Pinal in einem Interview desorientiert ist

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

In der ersten Aprilwoche wurde in sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, das sich im Social-Media-Trend positionierte, nachdem die erste Schauspielerin, Silvia Pinal, wieder in Fernsehkameras aufgetaucht war, um ihre Rückkehr auf die Bühne anzukündigen.

Das Video, das schnell auf allen Websites überschritt wurde, wurde jedoch aufgrund der Kritik des audiovisuellen Materials, das vom Abendprogramm von Imagen Televisión, De Primera Mano, ausgestrahlt wurde, zum Trend.

Die Kollegin der mexikanischen Schauspielerin Carlos Ignacio, mit der sie am Stück Caperucita teilnehmen wird: Was ist mit deiner Großmutter los! , brach das Schweigen, nachdem Tausende von Kritikpunkten in den sozialen Medien aufgenommen wurden.

„Silvia wollte ihren Theaterzyklus schließen, es war das einzige, was sie tun musste, das Kindertheater, und deshalb wurde sie ermutigt, das Stück zu machen, und deshalb haben wir es speziell für sie geschrieben“, sagte sie auf dem YouTube-Kanal Delarosatv.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

„An diesem Tag hatte besonders Silvia nicht geschlafen, sie verbrachte die Nacht mit Husten, also sagten wir ihr, wir haben alles abgesagt, 'Auf keinen Fall, wenn die Konferenz bereits da ist, gehe ich' und sie tauchte zur Konferenz auf“, erinnert sie sich.

Später wies die 72-jährige mexikanische Komikerin darauf hin, dass Silvia Pinal abgelenkt war, da sie ein Mikrofon hatte, und dass sie sich ganz auf das Libretto konzentrierte, wie sie im DPM-Video betonte .

„Auf der Konferenz war es sehr gut und dann begannen die Exzesse des Hustens, aber wir gingen ins Büro, um das Libretto zu lesen, und das war der Live-Link. Silvia brachte ihren Prompter mit, sie konzentriert sich auf eine Sache „, sagte der Dolmetscher, der an A Family of Ten teilgenommen hat.

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

In Bezug auf die Gerüchte, dass Silvia Pinal ihr Gedächtnis verliert, gestand Carlos Ignacio, dass es für sie schwierig ist zu arbeiten, aber es ist normal für ihr Alter: „Es hängt vom Alter und den Fähigkeiten ab, die Sie verlieren, sie verliert nicht ihr Gedächtnis, was passiert ist, dass es ihr schwer fällt“.

Schließlich wiederholte die Performerin, die den wilden Wolf in der Theaterproduktion zum Leben erwecken wird, dass die erste 90-jährige mexikanische Schauspielerin während des Interviews in Gesundheitsfragen stabil war und dass sie sie bald während der Produktion, die auch von ihm geleitet wird, vollständig sehen können.

„Silvia Pinal geht es sehr gut und so wirst du ihn im Stück sehen. Ich habe den Gesprächspartner nicht gehört und konzentrierte mich darauf, ihr Drehbuch zu lesen. Es braucht tausend Interpretationen, aber es ist sehr gut, es wird besser „, fügte er für den YouTube-Kanal hinzu.

Die Reaktion des mexikanischen Schauspielers war auf die Anschuldigungen zurückzuführen, die in sozialen Netzwerken gefächert wurden, sowie auf die Punkte einiger Künstler, wie der Fall des renommierten Künstlers Eduardo España, der seinen Twitter-Account nutzte und seinen Unmut darüber bemerkte, dass er die erste Schauspielerin auf diese Weise zeigte.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

„Sehr geschmacklos, eine Frau wie Silvia Pinal zu entlarven und ihr beängstigende Fragen zu stellen. Es scheint mir ein Mangel an Respekt, journalistischer Vision und gesundem Menschenverstand. Bei allem Respekt „, sagte einer der Protagonisten der Televisa-Serie, Vecinos.

Es war Ende Dezember, als Silvia Pinal aus dem privaten Krankenhaus in Mexiko-Stadt entlassen wurde, nachdem sie wegen positiver COVID-19-Tests aufgenommen worden war. Dies berichtete die Tochter der Histrionistin, Sylvia Pasquel.

