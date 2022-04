COVID-19: Peru verzeichnet in den letzten 24 Stunden 286 neue Fälle und 6 Todesfälle

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Coronavirus greift weiterhin an. Peru erhöht die Anzahl der positiven Ergebnisse weiter, und dies zeigt sich aus dem jüngsten Bericht des Gesundheitsministeriums, der bis 22:00 Uhr am 8. April 2022 das Auftreten von 286 neuen Infizierten mit bestätigte COVID-19 im Land.

Die genannte Zahl entspricht nur dem letzten Freitag und die Zahl der Todesfälle am selben Tag beträgt insgesamt 6.

Laut der Erklärung von Minsa und dem COVID-19-Situationsraum gibt es eine Zunahme der durchgeführten Rückwurftests sowie die Zunahme positiver Fälle in das Land. Dies sind die Informationen, die vom Beginn der Pandemie bis zum 8. April 2022 gesammelt wurden.

- Menschen beprobten 29 Millionen 171.760

- Negative Ergebnisse 25 Millionen 620.515

- Bestätigte Fälle 3 Millionen 551.245

Die folgenden Informationen werden zu den am letzten Freitag bestätigten Fällen eingeholt:

- Die Leute haben 65 525 probiert

- Bestätigte Fälle 286

INS KRANKENHAUS EINGELIEFERT UND ERHOLT

Minsa bestätigte, dass sich Peru in einer dritten Welle befindet, was auf die Anzahl der Infektionen zurückzuführen ist, die das Land in den letzten Wochen hatte. Bei Krankenhauspatienten wurde festgestellt, dass es aufgrund von COVID-19 insgesamt 1234 Krankenhauspatienten gibt.

Für Patienten mit kritischem Gesundheitszustand beträgt die Zahl insgesamt 401. Diese befinden sich auf der Intensivstation (ICU) mit mechanischer Beatmung.

Darüber hinaus bestätigt der Bericht der offiziellen Gesundheitsbehörde, dass bis heute 3 Millionen 584.034 Menschen die Krankheit überwunden haben und aus denen sie entlassen wurden medizinische Versorgung in einer Gesundheitseinrichtung oder eine Zeit der häuslichen Isolation abgeschlossen.

Eine weitere zu berücksichtigende Zahl ist die Anzahl der Personen, die am vergangenen Freitag entlassen wurden, insgesamt 25 Personen.

TODESFÄLLE AUFGRUND VON COVID-19

Die Zahl der Todesfälle im Land beträgt bisher insgesamt 212.471, und trotz der Anzahl der Todesfälle wird geschätzt, dass diese dritte Welle keine Massensterben verursachen wird und nur in Ansteckung; Wir dürfen jedoch nicht im Stich lassen und die Gesundheitsmaßnahmen fortsetzen, um eine Ansteckung zu vermeiden.

Update zur COVID-19-Impfung in Peru

Laut MINSA wurden am 9. April 2022 um 18:01 Uhr insgesamt 69'160'812 Dosen gegen COVID-19 angewendet.

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.

13'969'445 werden jedoch mit der Auffrischungsdosis immunisiert, was zu einem Anstieg der Auffrischungsdosen bei der gefährdeten Bevölkerung um 71,63 Prozent führt.

Diese Zahlen zeigen, dass 48,9% der Allgemeinbevölkerung mit Auffrischungsdosen geimpft sind.

