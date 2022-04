Tricks zur Beseitigung von Ameisen, die sich auf Pflanzen ohne Verwendung von Chemikalien befinden

EFE/EPA/HARISH TYAGI/Archivo

Wir haben alle Insekten um die Pflanze herumlaufen sehen, die wir im Garten, an einem Ort im Haus oder in unseren Zimmern zurücklassen, hauptsächlich Ameisen. Und es ist schwierig, sie zu bekämpfen, da sie das grüne Element in wenigen Minuten essen können. Es ist bekannt, dass es auf dem Markt eine große Anzahl von Produkten gibt, um sie zu eliminieren. Manchmal suchen wir jedoch nach anderen Methoden als diesen Ressourcen, die gesundheitsschädlich sein können.

In diesem Sinne bringen wir Ihnen fünf hausgemachte Tricks bei, mit denen Sie Ameisen vertreiben können, bevor sie in die Innen- und Außenräume Ihres Hauses eindringen. Achten Sie darauf, Vergiftungen zu vermeiden oder Ihre Pflanzen zu töten.

Es stimmt, die Anwesenheit der einen oder anderen Ameise im Haus stellt keine Bedrohung dar. Wenn wir jedoch das eine oder andere sehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Pest zunimmt und zu einem ernsthaften Problem im Innen- und Außenbereich wird. Finden Sie heraus, wie Sie dies vermeiden können.

SCHRITTE ZUM ENTFERNEN VON AMEISEN AUS PFLANZEN

1. AGUA DE AJO

Als erstes Element dienen schwefelhaltige Verbindungen und der Geruch von Knoblauch, da sie Ameisen stören. Daher hilft dieser Eingang, sie zu vertreiben und schützt das ganze Haus. Wie geht das? Einfach mehrere zerdrückte Knoblauchzehen in einen Topf mit Wasser geben und mindestens 24 Stunden stehen lassen. Es erfüllt die Zeit, bis es wirksam wird.

Nach Ablauf von 24 Stunden wird die Mischung 15 Minuten bei schwacher Hitze erhitzt. Zum Schluss in eine Sprühflasche gießen und auftragen, wenn sich Ameisen auf den Pflanzen befinden oder wo nötig. Übertreibe es nicht, um sie nicht zu beschädigen.

2. ARROZ

Nach einem alten hausgemachten Trick kann Reis kleine Ameisen eliminieren, wenn er in seinem Ameisenhaufen fermentiert wird. Einige bezweifeln jedoch seine Wirksamkeit, da es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt. Wie auch immer, wir möchten es für jeden teilen, der es ausprobieren möchte.

Auf der anderen Seite ist die Methode so einfach wie das Werfen einiger Körner weißen Reises entlang des von diesen Insekten verwendeten Weges. Wenn sie sie sehen, verlassen die Ameisen ihre Ladung, um die Körner zu sammeln und sie zum Ameisenhaufen zu bringen. Dort angekommen, gärt der Reis durch die Hitze und die Ameisen verschwinden problemlos aus dem Garten oder Haus.

3. ORANGENSCHALEN

Ja, du kannst eine Frucht verwenden. Laut einer Studie der Nnamdi Azikiwe University in Nigeria setzen Orangenschalen eine Substanz frei, die für Ameisen sehr ärgerlich ist. Wenn Sie also Ameisen in den Töpfen haben, hacken Sie die Orangenschale in kleine Stücke und streuen Sie sie auf dem Weg, den sie normalerweise gehen. Es wird nicht einfach sein, aber es ist einen Versuch wert.

Las hormigas siempre aparecen en temporadas de verano.

4. LEVADURA

Dieses Produkt gilt als sehr reizend für Ameisen, es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Die Leute wenden es jedoch für Ratschläge oder Empfehlungen im Internet an. Wenn Sie diese Methode anwenden möchten, bereiten Sie in diesem Sinne eine Mischung aus 100 g Hefe in einem Liter Wasser mit 100 g Zucker zu. Dann das Mittel in kleine Behälter geben und in Bereiche des Gartens verteilen, in denen sich Ameisen befinden. Sei sehr vorsichtig, sei genau.

5. NATRIUMBICARBONAT

Schließlich gibt es ein Element, das als Backpulver bekannt ist und Ameisen sehr wirksam abwehrt und verhindert, dass sie in den Garten oder das Haus eindringen. Sie müssen dieses Pulver nur um Pflanzen oder entlang des Pfades verteilen, den Ameisen normalerweise zurücklegen. Ein ähnlicher Effekt kann auch durch die Verwendung von Produkten wie Salz erzielt werden. Beides wird positive Ergebnisse liefern.

