Zweifellos war eines der wichtigsten Sportereignisse in Mexiko die Weltmeisterschaft 1986, die unvergessliche Anekdoten hinterließ, darunter zwei Tore von Diego Armando Maradona gegen England: die „Hand Gottes“ und das „Ziel des Jahrhunderts“, umrahmt von diesem Rennen vom Halbplatz.

Es wurden jedoch nicht alle großartigen Geschichten auf dem Spielfeld erzählt, und was ist besser, denn obwohl es die beste Präsentation der Nationalmannschaft in dieser Art von Wettbewerb war, konnte es das Viertelfinale nicht überstehen.

Einer von vielen Comedian Teo González, der zu dieser Zeit 25 Jahre alt war und als dritter Torhüter des Club León diente. Er gab nie sein Debüt, schaffte es aber, auf der Bank zu sitzen und auf seine Chance zu warten.

In einem Moment der Verzweiflung, als neue Torhüter eintrafen, die trotz seiner Zeit und Erfahrung mit dem Team auf ihn gesetzt wurden, bat er den Manager um Klarheit über seine Spielchancen.

Die Weltmeisterschaft 1986 kam und sie erklärten Teo, dass er noch ein Jahr bleiben werde, aber der Vertrag müsste nach dem internationalen Wettbewerb unterzeichnet werden. Aus diesem Grund bat ihn der Vorstand, in den Einrichtungen des Club León zu bleiben, um bei allem zu helfen, was in den Monaten der Weltcup-Messe notwendig war, wie er in einem Interview für den YouTube-Kanal RadioShow ausführlich erläuterte.

Gruppe C kam in die Stadt León, Guanajuato, die sich aus Frankreich, Ungarn, Kanada und der Sowjetunion zusammensetzt. Für die Vorbereitungen schickte die FIFA die offiziellen Netze, die in den Toren des Nou Camp-Stadions in Los Panzas Verdes platziert wurden.

Dieser Wettbewerb war der erste, bei dem quadratische Netze verwendet wurden. Diese Situation implizierte das Verschwinden des Bogens, den die alten Netze hinter sich hatten, was die Platzierung aufgrund der neuen Spanner erschwerte.

Teo fing an, sie aus ihren Kisten zu nehmen, um sie einzulegen, aber er erkannte, dass die FIFA die Spanner nicht geschickt hatte, sodass es unmöglich war, die Spiele zu beginnen. Der Schiedsrichter des ersten Spiels mit Kanada und Frankreich beaufsichtigte das Gericht und stellte fest, dass es in einwandfreiem Zustand sei, warnte jedoch durch die Netze, dass sie nicht gut platziert seien.

„Das Gericht ist perfekt, alles ist sehr gut, aber die Netze können nicht so sein“, sagte der Schiedsrichter. Der Komiker teilte ihm heute mit, dass die Tensoren nicht angekommen waren, zu denen der Schiedsrichter sagte: „Wenn es keine Netzwerke gibt, gibt es keine Übereinstimmung“.

Sofort wurde das Hauptquartier geändert, aber Teo Gonzáez hatte eine sehr einfache Lösung. Er rannte zu einem Supermarkt und kaufte Plastikwäscheleinen, die er an die Netze band, streckte sie an die Tribüne und stellte sie so auf, dass sie, wie im Protokoll gefordert, unter Spannung blieben.

Dank dieser Leistung des heutigen Komikers gab der Schiedsrichter die Erlaubnis, die drei entsprechenden Spiele der Gruppe zu spielen, und rettete diesen Wettbewerb. Am Ende der Spiele bestanden nur zwei Mannschaften, die Sowjetunion und Frankreich, beide mit fünf Punkten.

Als die Weltmeisterschaft endete, kehrte Teo mit dem Versprechen des Verwaltungsrats in die Vorsaison von Club León zurück, ein weiteres Jahr zu bleiben, aber der neue Trainer dieser Zeit teilte ihm mit, dass er nicht mehr in seinen Plänen sei, und dankte ihm nach drei Jahren.

Verraten, wie der Komiker selbst fühlte, konnte er während dieser Zeit keine Ausrüstung suchen, da er wusste, dass er mit den Green Bellies weitermachen würde. Er spielte weiterhin Amateurfußball, aber ein Herzinfarkt brachte ihn kürzlich vom Gericht, obwohl sein Arzt versprach, ihn freizulassen, um fortzufahren.

