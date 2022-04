Kongress: Sie versuchen, Aníbal Torres wegen Todesfällen bei Protesten und der gescheiterten Ausgangssperre herauszufordern

Das Ende von Premier Aníbal Torres innerhalb der Regierung von Pedro Castillo würde näher rücken. Zusätzlich zu den Gerüchten über den Rücktritt ihrer Minister und dem Wunsch der Berater des Präsidenten, das Kabinett umzustrukturieren, wird hinzugefügt, dass der Kongress der Republik dies aufgrund der gewalttätigen Vorschläge, die in verschiedenen Ländern stattgefunden haben, bereits im Visier hat Teile des Landes.

Wie von der Popular Action Bank in ihren sozialen Netzwerken angekündigt, sammelt diese Fraktion bereits Unterschriften, um einen Antrag einzureichen Interpellation gegen den Vorsitzenden des Ministerrates, Aníbal Torres, der vom Gesetzgeber Elvis Vergara gefördert wird.

Laut dem veröffentlichten Dokument bittet die Lampa-Partei den Premierminister um eine Antwort die Maßnahmen, die die Exekutive in den letzten Tagen nach mehreren ergriffen hat Nach dem Stillstand der Luftfahrtunternehmen und anderer Demonstrationen kam es zu sozialen Konflikten.

Aus diesem Grund bitten sie ihre Kollegen im Kongress, sich der Initiative anzuschließen und den Brief zu unterzeichnen, damit Torres zur Plenarsitzung gerufen wird, um eine interpelatorische Erklärung zu beantworten. Die Fragen drehen sich um die Aussagen des Verteidigungsministers José Gavidia, um das Treffen mit Führern aus verschiedenen Sektoren in Huancayo und um die Ausgangssperre, die für den letzten 5. April beschlossen wurde.

„Der Präsident des Ministerrates, Aníbal Torres Vásquez, muss an der Plenarsitzung teilnehmen, um die rechtlichen Gründe für die Annahme dieser radikalen Maßnahme zu erläutern und klarzustellen, ob diese Maßnahme zur Unterdrückung von Volksdemonstrationen eingesetzt wurde, denn wie diejenigen, die Wir glauben, dass die Erklärung des Ausnahmezustands in der Nacht eine klare Unterdrückung gegen das Volk darstellt „, heißt es in dem Dokument abschließend.

Die nicht gruppierte Parlamentarierin Flor Pablo kündigte an, dass sie aufgrund der Todesfälle, die während der Demonstrationen im Landesinneren infolge der Preiserhöhung aufgetreten sind, bald einen Antrag auf Interpellation gegen den Ministerrat einreichen werde.

„Wir werden Ministerpräsident Aníbal Torres einen Antrag auf Interpellation stellen. Die Krise hält an und bringt heute Verletzungen und den Tod eines Landsmannes in Ica mit sich, Yhony Quinto, dessen Familie ich mein Beileid ausspreche. Die Anwesenheit von Ministern in jedem Gebiet ist unerlässlich, um Vereinbarungen zu erzielen und die öffentliche Ordnung wiederzugewinnen „, schrieb er auf seinem Twitter-Account.

„Die Bürger haben jedes Recht, friedlich zu protestieren, aber Gewalt kann in der Demokratie nicht toleriert werden. Wir können keinen weiteren Tod zulassen „, fügte er auf seinem Twitter-Account hinzu.

KRISE IM KABINETT

Daniel Salaverry, Berater von Präsident Castillo, bestätigte, „dass es Minister gibt, die ihre Positionen verfügbar.“ „Ich kann Ihnen nicht versichern, wie viele von ihnen es gibt. Ich bin nicht befugt, ins Detail zu gehen, ich bin sehr respektvoll „, sagte er von außerhalb des Regierungspalastes.

Obwohl er keine Namen nennen wollte, gab Salaverry bekannt, dass er darauf warte, dass das Staatsoberhaupt Änderungen im Kabinett ankündigt. „Ich erwarte, dass der Präsident in den nächsten Stunden oder morgen einige Änderungen bekannt geben wird. Aber dass es Veränderungen geben wird, hoffe ich, dass es sie geben wird „, fuhr er fort.

In diesem Sinne deutete er an, dass der Präsident die Minister für Verkehr und Landwirtschaft Nicolás Bustamante bzw. Óscar Zea aus dem Amt nehmen müsse, da sie die Proteste auf nationaler Ebene nicht verwalten oder kontrollieren konnten, und der Leiter des Wohnungsportfolios, Geiner Alvarado, der dies nicht getan hat setzte die in seiner Branche skizzierten Pläne um.

„Die Bevölkerung hat ihnen das Gefühl gegeben, nicht nur gestern, sondern auch in den letzten Monaten. Die Menschen wollen Veränderungen im Gesundheitssektor, im Verkehrssektor, im Wohnungsbau. Wir brauchen Minister, die dieses Problem verstehen und mit der Umsetzung der Pläne beginnen müssen, weil sie existieren. Leider hatte der Präsident kein Team, das ihm hilft, das Land voranzubringen „, sagte er.

