Lernen Sie, wie man Paella mit dem spanischen Rezept zubereitet

Seafood paella on the wooden table close-up

Paella mit Meeresfrüchten ist eines der bekanntesten und auch köstlichsten Gerichte der spanischen Küche. In Peru haben wir eine nationale Version, die, obwohl sie nicht genau dieselbe ist, gewisse Ähnlichkeiten aufweist, und dies ist der köstliche Reis mit Meeresfrüchten.

Trotz der köstlichen Paella wird sie aufgrund der folgenden Schritte oder der verwendeten Eingaben oft als komplexes Gericht angesehen. Dies könnte jedoch nicht weiter von der Realität entfernt sein, da es sich in Wahrheit um ein Gericht handelt, das zu Hause zubereitet werden kann. Natürlich braucht es Übung, um ein Experte für die Zubereitung eines Gerichts zu werden, aber glücklicherweise ist die Zubereitung von Paella nicht sehr schwierig. Daher dauert es nicht lange, die perfekte Technik zu finden, und vom ersten Mal an können Sie Freunde und Familie mit einem anderen Gericht zum Mittagessen überraschen.

Wenn Sie wissen möchten, wie Paella zubereitet wird, lesen Sie den folgenden Hinweis weiter, in dem wir Ihnen das spanische Originalrezept vorstellen, damit Sie es zu Hause zubereiten können .

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Kochzeit: 25 Minuten

Gesamtzeit: 45 Minuten

Portionen: Genug für 4 Personen

ZUTATEN

-2 Tassen Reis

-4 Tassen Garnelenbrühe

-½ kg de calamares

-½ kg frische Meeresfrüchte

-1 Handvoll Muscheln und Muscheln

-1 cebolla

-1 mittelgroße Tomate

-½ roter Pfeffer

-2 Knoblauchzehen

-½ Tasse Erbsen

-1 Bund frische Petersilienblätter

-Olivenöl

-Salz (nach Geschmack)

-Pfeffer (nach Geschmack)

-Gelber Farbstoff oder einige Safranfäden

ZUBEREITUNG

1. Das erste, was wir tun werden, ist, alle Zutaten einsatzbereit zu haben. Wir begannen mit der Reinigung und dem Schälen der Schalentiere. Wir verwenden die Muscheln und den Kopf, um die Brühe herzustellen und für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

2. Jetzt reinigen wir die Garnelen und schneiden sie in Kreise.

3. Wir reinigen die Muscheln auch mit reichlich Wasser, damit sie jegliche Sandrückstände freisetzen.

4. Jetzt braten wir in einer Paella-Pfanne oder einer sehr großen und tiefen Pfanne die Zwiebel, den Knoblauch, den Pfeffer und die Tomate, die wir zuvor in kleine Quadrate gehackt haben, in Olivenöl an und fügen nach Geschmack etwas Pfeffer und Salz hinzu.

5. Wir legen den Tintenfisch in die Pfanne und dann die Muscheln und lassen sie einige Minuten kochen. Wir werden feststellen, dass Sie anfangen, eine Brühe zu machen, genau das muss passieren. Wenn es fertig ist, behalten wir uns vor.

6. Nun die 2 Tassen Reis dazugeben und umrühren, damit alles vermischt ist. Dann fügen wir 4 Tassen der Meeresfrüchtebrühe hinzu, die wir zuvor zubereitet haben. Wenn es nicht genug ist, füllen wir Wasser auf.

7. Alles gut vermischen und einen Teelöffel gelben Farbstoff oder die Safranfäden dazugeben und ca. 3 Minuten kochen lassen.

8. Sogar mit Flüssigkeit in der Paellapfanne fügen wir die frischen Erbsen, die Meeresfrüchte und die zuvor gehackte Petersilie sehr klein hinzu. Wir überprüfen Salz und Pfeffer und fügen bei Bedarf etwas mehr hinzu.

9. Wir lassen es kochen, bis die Flüssigkeit fast trocken ist. Zu dieser Zeit können wir einige Pfefferstreifen zum Dekorieren und einige Garnelen mit ihrer Schale hinzufügen.

10. Jetzt lass uns die Hitze runterdrehen und abdecken. 15 Minuten kochen lassen und das Getreide probieren. Wenn es fertig ist, nehmen Sie es vom Herd und servieren Sie die Paella mit Meeresfrüchten mit einem Schuss Olivenöl darüber, um noch mehr Geschmack zu erhalten.

LESEN SIE WEITER