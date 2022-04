Carlos de la Mota und Laura Pérez haben sich sehr romantisch verlobt und sie zeigte den luxuriösen Ring

Am vergangenen Samstag, dem 2. April, eroberte der dominikanische Schauspieler Carlos de la Mota, der derzeit am Roman Mi Fortuna es Amarte teilnahm, an einem glamourösen und romantischen Abend die Netzwerke mit einem emotionalen Vorschlag an seine Freundin Laura Pérez an einem luxuriösen Ort in seinem Heimatland Dominikaner Republik.

Auf seinem Instagram-Account der Journalistin Laura Pérez gab er die Nachricht von seiner Verlobung bekannt, als er seinen Tausenden von Followern ein liebevolles Video mit dem genauen Zeitpunkt des Vorschlags teilte, in dem die Berühmtheit mitten in der Nacht auf die Bühne der Website ging, wo sich ein Musikensemble befand gelegen.

Nun, unter dem Vorwand, ein Lied zu singen, bat De la Mota Laura, vorbeizukommen, weil er ihr das angebliche Lied so widmete, dass er ihr die mühsame Liebe gestand, die er zu ihr hat, und den Wunsch, sie jeden Tag seines Lebens glücklich zu machen, als er sah, dass seine derzeitige Verlobte ihr Telefon erfand in der Hand, weil sie den Moment aufzeichnete, fuhr sie mit dem großen Vorschlag fort.

„Ich möchte, dass meine Freundin Laura Pérez hier ist, um mein Lied in der ersten Reihe zu sehen, (...) das einzige, was ich dir sagen möchte Laura ist, dass ich dich liebe, dass ich dich verehre und dass ich möchte, dass du jeden Tag deines Lebens mit mir überstehst und dass du dieses Lied singst und ich möchte, dass du mich heiratest“, sagte der Schauspieler mit einem romantische Melodie im Hintergrund.

Zu dem die Kommunikatorin inmitten verschiedener Applaus und Rufe überrascht und aufgeregt handelte, indem die Anwesenden um sie herum gratulierten, akzeptierte sie schnell mit Schluchzen, um den Berühmten zu heiraten. Schließlich kündigte Carlos zwischen Küssen und Umarmungen seine Verlobung an, indem er laut den Satz „Er sagte ja, er sagte ja“ rief.

Ebenso bemerkte er als Scherz, dass seine Freundin Zeit hatte, Buße zu tun. Mit mehreren Lachern über den Witz gipfelten Braut und Bräutigam diesen schönen Moment mit einem romantischen Tanz. Die Videobeschreibung umfasste die ganze Aufregung von Laura Perez: „Ich bin so glücklich, dich zu haben! Danke, dass du mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht hast, ich liebe dich @carlosdelamota, #paratodalavida „, schrieb der Zeremonienmeister kombiniert mit verschiedenen Herz-Emojis und einem Ring.

Nach diesem emotionalen Moment schrieb der Dominikaner einen Beitrag über seinen offiziellen Instagram-Account, ein Foto, auf dem seine Freundin lächelnd posierte und den luxuriösen Ring zeigte, der einen Teil ihres Gesichts bedeckte, während gesucht wurde, dass sich die Benutzer auf das konzentrieren strahlender Diamant, mit dem sie ihre Verlobung besiegelten, zusammen mit ein paar, aber bedeutungsvollen Worten „Sie sagte... JA!!!“ mit einem Ring-Emoji in der Beschreibung.

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram

Zu diesem Zeitpunkt reagierten verschiedene Persönlichkeiten aus den Medien auf die Nachrichten, darunter Julián Gil, der zwei rote Herzen kommentierte. In der Veröffentlichung begrüßte auch der Schauspieler Ricardo Franco die Tatsache und sogar der Journalist Shanik Berman schrieb der Beitrag „Herzlichen Glückwunsch“ zusammen mit roten Herzen als Repräsentation der Liebe.

Ein solches Paar schaffte es, einen weiteren Schritt in der Beziehung zu dieser Verpflichtung zu machen, weil es beiden gelungen ist, ein schönes Paar zu bilden, da sie seit mehreren Jahren zusammen sind. Vor kurzem gab der Schauspieler seinen Rücktritt von der Firma Televisa and Mexico bekannt, weshalb er versuchte, sich in seiner Heimat, der Dominikanischen Republik, in die Politik zu wagen.

LESEN SIE WEITER: