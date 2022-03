Der Dollarpreis schloss am Donnerstag bei 3,68 Sohlen, dem niedrigsten Stand der letzten 11 Monate

Der Preis des Dollars erreichte am Donnerstag, den 31. März, seinen niedrigsten Stand in den letzten 11 Monaten und schloss nach Angaben der Central Reserve Bank of Peru am Devisenmarkt um 13:30 Uhr bei 3,68.

Am Mittwoch hatte der Dollar bei 3,7148 geschlossen, an diesem Donnerstag öffnete er bei 3,7137 und schloss laut Bloomberg bei 3,6803. Dies entspricht einem Rückgang von 0,93%. Dieser Wechselkurs wurde seit Mitte Mai 2021 nicht mehr erfasst.

PARALE-LODOLLER

Im Parallelmarkt handelte der Greenback bei S/ 3.665 den Kauf und S/ 3.710 den Verkauf um 13.50 Uhr. Im Tango steht der Dollar in den Hauptbanken des Landes bei S/ 3.703 beim Kauf und S/ 3.727 beim Verkauf.

In digitalen Wechselstuben erreicht der niedrigste Verkauf S/3.698 und der höchste ist S/3,72. Auf der anderen Seite ist der niedrigste Kauf 3,66 und der höchste ist S/ 3,67.

„Während des Morgens wurden 335 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von S/ 3,69 gehandelt. Der Angebotsfluss kam zu einem großen Teil von Ausländern und von Unternehmen in einem Kontext zum Monatsende, während die Nachfrage nach Laufzeiten von Exchange-Swaps für S/ 400 Millionen verkauft wurde „, sagte Asvim Asencios, Forex-Händler von Renta4SAB.

„Vor Ort erreichten die peruanischen Exporte im Februar 4.595 Millionen US-Dollar, 7% mehr als im selben Monat des Jahres 2021, so die Handelskammer von Lima (CCL). Zu den wichtigsten exportierten Produkten gehören Kupfer, Gold und Erdgas „, fügte er hinzu.

ENTWICKLUNG DES DOLLARS

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen im April 2021 stieg der Dollar bis Oktober stetig an, als er S/ 4.14 kostete. Dann, nach dem Wechsel des Vorsitzenden des Ministerrates, Guido Bellido, fiel die US-Währung auf 3,92, stieg jedoch erneut leicht an, bis Anfang Dezember der erste Antrag auf freie Stelle gegen Präsident Pedro Castillo abgewiesen wurde.

Seitdem ist der Dollar Tag für Tag gefallen und erreicht am 10. März S/3,70. In den Wochen, in denen Pedro Castillos freie Stelle des Präsidenten im Kongress erneut erörtert wurde, nahm sie jedoch leicht zu (S/3 .79) bis diese archiviert wurde. Dieser jüngste Rückgang der US-Währung fällt auch mit der Qualifikation der peruanischen Fußballnationalmannschaft für den Hoffnungslauf zusammen.

LESEN SIE WEITER