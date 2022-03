Omar Chaparro verteidigte die Arbeit von Eugenio Derbez: „Er ist unendlich talentiert“

Nach der Kontroverse, an der Blanca Guerra an Aussagen von Eugenio Derbez beteiligt war, der darauf hinwies, dass er ihre Arbeit verspottete, nachdem er sie zu einer privaten Veranstaltung eingeladen hatte, bei der er No Returns Accepted präsentierte. Einer der engsten Kollegen der mexikanischen Geschichte, der letztes Wochenende bei der Oscars-Gala 2022 anwesend war, sprach sich für ihn aus und lobte seine Karriere.

Es war in einem Medientreffen, das am Morgen von Sale el Sol wieder aufgenommen wurde, wo sich Omar Chaparro zusammen mit Derbezs Ex-Schwiegersohn Mauricio Ochmann zugunsten der Karriere des Performers positionierte, der als „Bester Film“ am Oscar-prämierten Film teilgenommen hatte, und betonte, dass auch sie herausgegriffen wurden von einigen Protagonisten.

„Wir wurden auch zerstört“, betonte der Darsteller, der mit Aislinn Derbezs Ex-Ehemann an dem Film Und wie ist er, der bald in den Kinos veröffentlicht wird.

Der unangenehme Moment, den Eugenio Derbez neben Omar Chaparro erlebte Photo: Screenshot/Tu-Night mit Omar Chaparro

Später stimmte der Dolmetscher von No Manches Frida einigen Aussagen zu, die die Eltern von Eugenio Derbez hatten, als sie darauf hinwiesen, dass der Schauspieler zu perfektionistisch ist: „Eugenio ist unendlich talentiert und wir alle kennen sie, aber er ist viel disziplinierter als talentiert, konstant, ausdauernd und Perfektionist; und deshalb ist er dort, wo er ist „, schloss der 49-jährige Dolmetscher.

In der letzten Märzwoche, als die 94. Annual Academy Awards stattfanden, gewann der Film CODA, in dem Eugenio Derbez Bernardo Villalobos zum Leben erweckt, die goldene Statuette für „Bester Film“. Danach positionierte sich die mexikanische Geschichte als Trend in sozialen Netzwerken und begann später, mit den mexikanischen Medien zu sprechen.

In einem dieser Interviews bot der Produzent auch an, als er sich in der YouTube-Talkshow von Gustavo Adolfo Infante an eine bittersüße Erfahrung mit der mexikanischen Historikerin Blanca Guerra erinnerte, in der er darlegte, dass die fast 70-jährige Schauspielerin ihr Projekt, mit dem sie zu dieser Zeit suchte, katapultiert ihre Karriere nach Hollywood.

„Es hat mir wirklich wehgetan, dass sie von ihrer Gelegenheit weggenommen wurde und Blanca Guerra sie nicht nur disqualifizierte, sondern ich habe sie auch zu einer privaten Präsentation eingeladen und es war sehr respektlos [...] Ich wollte seine Reaktion sehen und ich sehe, wie er zusammen mit dem Mann, mit dem er zusammen war, zum Lachen brachte „, argumentierte Eugenio Derbez im Programm des Showjournalisten.

Stunden später kam die renommierte mexikanische Historikerin zu ihrer eigenen Verteidigung heraus und bestritt, negative Kommentare zu Derbezs Film abgegeben zu haben, und leugnete, dass sie den Film verspottet hatte.

Wie sich die Schauspielerin erinnert, die Leonora Madrigal in Amarte es mi sin zum Leben erweckte, hätte Eugenio sie für denselben Interviewkanal von Gustavo Adolfo Infante nicht eingeladen, seinen Film No Returns Accepted privat zu sehen, sondern die Einladung an Mitglieder eines AMACC-Komitees aussprach .

Guerra sagte, sie sei nie unhöflich zu Eugenio gewesen, sie hätte nur betont, dass der Ariel-Preis nicht gekauft wurde (Foto: Instagram/ @bendita_suegra) Foto: Infobae Special

„Auf keinen Fall, ich war nie unhöflich zu jemandem, und wenn Eugenio diesen Eindruck hat, liegt er falsch. Es ist überhaupt nicht passiert. Er hat mich nicht eingeladen, er hat mich nicht eingeladen, er hat das Koordinationskomitee der Mexikanischen Filmakademie eingeladen, und es war Mónica Lozano, die die Einladung geschickt hat „, argumentierte Guerra.

Schließlich sagte Blanca Guerra, sie wolle Derbez klar machen, dass die Wohltätigkeitsveranstaltungen zur Unterstützung von AMACC die Kritik an der Vergabe der Ariel Awards nicht beeinträchtigen würden.

„Eugenio sprach mit großer Absicht, eine Funktion zu übernehmen, um Spenden für die Akademie zu sammeln, wofür wir sehr dankbar waren. Am Ende, als sein Film fertig war, sagte ich ihm nur, dass sein Film in der Öffentlichkeit sehr erfolgreich sein würde, sehr erfolgreich, dass es ein Super-Blockbuster an der Kinokasse werden würde „, schloss der Protagonist von Perro Callejero.

