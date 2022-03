Erik Rubín wird zu José el Soñador kommen und mit Paulina Rubio zusammenarbeiten

Erik Rubín hört nicht auf zu arbeiten und dieses Jahr 2022 steckt voller Projekte für den Sänger, der seine Teilnahme an der Pop-Tour der 90er Jahre mit anderen musikalischen Einfällen kombinieren wird. Neben der Produktion von Songs für seine Tochter Mia Rubín, wie das nächste, das veröffentlicht wird, namens Diablo, und den Liedern, die er für die Kindergruppe Lemongrass produziert hat, bereitet sich Erik auch auf das Musiktheater vor.

Nach der Premiere des Musicals José, el soñador im vergangenen Februar mit der herausragenden Beteiligung von Carlos Rivera, Kalimba und Fela Domínguez wird Alex Gous Produktion nun die Inszenierung erneuern, die sich durch ihre farbenfrohe Produktion auszeichnet.

Der Protagonist der Geschichte, Carlos Rivera, wird das Stück im März verlassen, um sich auf seine Auftritte als Solist zu konzentrieren. Kalimba - der bisher die Figur des „Pharao“ spielt - wird vermutlich die Hauptrolle übernehmen, um sich unter das Gewand von Joseph, dem Träumer, zu versetzen.

Fela Dominguez, Carlos Rivera und Kalimba bilden die Besetzung von „José el soñador“ (Foto: Instagram/ @poluxweb)

So bestätigte Erik Rubín gegenüber der Presse, dass er nun Teil dieses viel publizierten musikalischen Werks sein wird:

„Ich schließe mich Joseph, dem Träumer am 20. Mai, als „Pharao“ an. Er hatte bereits die Gelegenheit gehabt, diesen Charakter zu spielen „, sagte er einer Gruppe von Reportern bei seiner Abreise von Televisa.

In Bezug auf die körperliche Abnutzung, die es für den Künstler bedeuten wird, an so vielen Projekten gleichzeitig zu arbeiten, sagte er, dass er in einem guten Zustand sei, um sich dem zu stellen:

„Bereits nach der Pop-Tour der 90er Jahre oder „Judas“ - Charakter, den er in dem Stück Jesus Christ Superstar gespielt hat - was eine sehr anstrengende Rolle ist, oder den 90ern, die fast fünf Stunden Show sind, und ich bin in meinem bloßen Maulwurf „, sagte er.

Das Stück zeichnet sich durch seine farbenfrohe visuelle Produktion aus (Foto: Instagram/ @_carlosrivera)

Darüber hinaus startet Erik an diesem Freitag, dem 1. April, die Cumbia Machine Tour, bei der eine Gruppe von Sängern und Gruppen wie La sonora santanera, La sonora dinamita, Kalimba, Ely Guerra, Benny Ibarra, Raymix, Venus und Mia Rubín das Publikum mit tropischen Rhythmen zum Tanzen begeistern wird.

„Die Wahrheit ist so aufgeregt, denn morgen beginnen die Generalproben, zum ersten Mal werden wir die gesamte Besetzung zusammen sein und es erfüllt mich mit Aufregung, weil wir eine sehr gute Resonanz hatten“, sagte er vor dem bevorstehenden Start der Tour, die in der Mexico City Arena stattfinden wird.

Erik bestätigte auch, dass Paulina Rubio bald dem Cumbia-Projekt beitreten wird, und sagte, dass es das goldene Mädchen war, das Interesse an der Integration in das Konzept zeigte:

'Cumbia Machine Tour' präsentiert die emblematischen Sonoras de México Foto: Cuartoscuro

„Ich muss sie nicht überzeugen, sie war diejenige, die mit mir gesprochen hat, nun, ich hatte mit ihr gesprochen, um sie einzuladen, ja, wie ich Ihnen sagte, später wird sie beitreten. Es ist im Grunde eine Tatsache, dass sie diejenige war, die mit mir gesprochen hat, um zu sehen, wann es möglich war, selbst jetzt die Daten, an denen wir zusammengestoßen waren, aber später ja, sie und andere Künstler, viele andere „, bestätigte Andrea Legarretas Ehemann.

Außerdem sagte er, dass er auch Alejandra Guzmán eingeladen habe, mit der Rubio bald eine Tour namens Perrísimas beginnen werde: „Ich Ich habe sogar mit Alejandra gesprochen, mal sehen, ich denke, es ist ein Projekt, an dem jeder Künstler wirklich gerne teilnehmen würde. Das Singen dieser emblematischen Lieder ist ein Preis, wir werden bekannt geben, gestern hatte ich Gespräche für die Tour in den Vereinigten Staaten, ich denke, wir werden Cumbia Machine für eine Weile haben“

Rubín deutete an, dass Alejandra Guzmán auch dem Projekt beitreten würde Fotos: Instagram @paulinarubio /laguzmanmx

Erik betonte, dass das Konzert auch ein Schaufenster für Sänger sein wird, um neue Lieder zu präsentieren und mit verschiedenen Kombinationen und Kollaborationen auf der Bühne zu spielen:

„Es sind nicht immer dieselben Künstler, das ist ein Teil der Idee, die niemals dieselbe sein wird, sodass keine der Ausgaben verpasst wird. Andererseits feiern wir mit einem Konzert zwei Songs, die wir sowohl vom Pop als auch vom Rock nach Cumbia bringen. Zum Beispiel werden wir beim nächsten in Monterrey einen unveröffentlichten Song von Ely Guerra veröffentlichen, wir werden ständig Songs veröffentlichen und sie als eine Art EP veröffentlichen „, erklärte er.

LESEN SIE WEITER: