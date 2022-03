Oscars 2022: Anthony Quinn der Mexikaner, der zwei Oscars in derselben Kategorie gewonnen hat

Die 94. Ausgabe der Oscars ist nur wenige Stunden entfernt und damit hat die Euphorie für die wichtigste Auszeichnung in der siebten Kunst der Welt großes Interesse geweckt. Aus diesem Grund hat die Geschichte der Latinos innerhalb der Zeremonie im Laufe ihrer Geschichte die Suche nach Schauspielern, Regisseuren, Fotografen und mehr ausgelöst, die durch den Gewinn von Nominierungen oder sogar den Gewinn gewonnen haben.

Anthony Quinn war ein US-amerikanischer verstaatlichter mexikanischer Schauspieler, Filmregisseur, Maler, Schriftsteller und Bildhauer, der mehrere Auszeichnungen erhielt, darunter zwei Oscars. Dies machte ihn zur ersten aztekischen Blutgeschichte, die sie nicht nur eroberte, sondern diesen Akt in derselben Kategorie im Abstand von nur 4 Jahren machte: „Best Supporting Schauspieler“ 1953 für ¡Viva Zapata! und 1957 von El Loco del Pelo Rojo.

Der am 21. April 1915 in Chihuahua geborene Schauspieler wurde mit dem Namen Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca getauft, da sein Vater irischer Herkunft war und seine Mutter Mexikaner war, die sich während der mexikanischen Revolution trafen, an der beide teilnahmen. Die Mischung der Kulturen war eine der Hauptmotivationen für ihn, weiterhin verschiedene Rollen mit Tonalitäten vieler Nationalitäten zu spielen.

Oscar-Preisträger Anthony Quinn posiert bei den Academy Awards in Hollywood, Kalifornien, 27. März 1957. Quinn gewann den besten Nebendarsteller für seine Rolle in „Lust for Life“. (AP-Foto)

Schon in jungen Jahren zog seine Familie in die USA, und da die wirtschaftliche Situation nicht günstig war, musste Antonio arbeiten, seit er 5 Jahre alt war, und noch mehr, als sein Vater starb. Einige der Geschäfte, die er ausführte, waren Zeitungsverkäufer, Stiefelreiniger, Maurer und sogar ein Boxer in seiner Jugend. Berufe, für die er sich nie schämte, und nach seinem Ruhm erinnerte er sich mit Freude jedes Mal, wenn ihn ein Journalist nach dem Thema fragte.

Anthony Quinn absolvierte einen Kurs in Malen und Schauspiel an der Polytechnischen High School und in Architektur bei Frank Lloyd Wright, aber obwohl er eine Weile spielte und dies laut Kritikern auf diesem Gebiet auf außergewöhnliche Weise tat, war sein Schicksal bereits auf die Schauspielerei gerichtet. Aus diesem Grund dauerte es nicht lange, bis sein Auftritt im siebten Jahr mit Projekten eintraf, an die sie zwar nicht viel erinnert wurden, aber dazu beitrugen, den Aufstieg zum Ruhm Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Schauspieler war gebürtiger Mexikaner und wurde einige Zeit später Amerikaner. (Foto: Archiv)

Seine Pininos wurden im Alter von 21 Jahren im Theater aufgeführt und debütierten später in der Welt des Kinos als Extra in Filmen wie The Milky Way von Leo McCarey und The Prison Vultures von Louis Friedlander. Trotzdem war sein erster großer Moment auf der großen Leinwand mit dem Film The Milky Way (1936) und mit einer Rolle in dem Film Parole (1936). In beiden Fällen wurde die „zusätzliche“ Präsenz zu einem Schwerpunkt, den die amerikanische Öffentlichkeit nicht mochte, sodass schnell mehr Rollen kamen.

Obwohl er die Tochter des Filmemachers Cecil B. De Mille, Katherine, geheiratet hatte, stagnierte Anthony Quinns Karriere in Nebenrollen, in denen er Indianer, italienische Gangster, Gangster, philippinische und hispanische Charaktere spielte, Charaktere, die seinen Beruf nicht bereicherten.

Der Schauspieler lebte nur 5 Jahre in Mexiko (Foto: Archiv)

Mit Black Gold würde internationaler Ruhm vor seinen Augen erscheinen, als dieser Film seine erste Führung gewann und das Jahr 1947 in seinem Leben von großer Bedeutung war, da er gleichzeitig auch in den Vereinigten Staaten verstaatlicht wurde. Dort personifizierte er einen amerikanischen Ureinwohner, der Ölmillionär wird. Außerdem kehrte er mit der Figur von Stanley Kowalski in dem Stück Eine Straßenbahn namens Wunsch ins Theater zurück, mit dem er mehrfach kritische Anerkennung erhielt.

Er starb im Alter von 86 Jahren. (Foto: Archiv)

1952 erreichte er die Spitze, als er seinen ersten Oscar für den besten Nebendarsteller für seine Teilnahme am Film ¡Viva Zapata! spielt neben Marlon Brando Emiliano Zapatas Bruder Eufemio. Auf diese Weise erhielt Anthony Quinn als erster Mexikaner eine goldene Statuette von der Akademie.

Lang lebe Zapata! war 1952 ein amerikanisches Biopic unter der Regie von Elia Kazan. Es erzählt das Leben des mexikanischen Revolutionsführers von seiner bäuerlichen Herkunft über seine revolutionäre Entwicklung bis zu seinem Tod. Der Film war von grundlegender Bedeutung für die Mythologisierung von Zapata, dass wir heute etwas über das mexikanische Idol erfahren können, und hier wurde in der Geschichte des Oscar für Mexikaner Geschichte geschrieben.

Der Schauspieler posierte mit seiner Auszeichnung (Foto: Archiv)

Mit dieser Auszeichnung nahm Quinns Karriere eine neue Ausstrahlung an, die ihn 1956 zu seinem zweiten Oscar in derselben Kategorie führte, dank seiner Leistung als Maler Paul Gauguin in Lust for Life, einem Film über das Leben des Künstlers Vincent van Gogh, in dem er nur acht Minuten auftrat.

Dieser Akt bricht zwei großartige Rekorde für Latinos: Der erste Mexikaner zu sein, der dieselbe Auszeichnung in derselben Kategorie gewonnen hat, und von der Akademie für eine tadellose Arbeit anerkannt, die es zu einer der kürzesten Aufführungen in der Geschichte des Kinos gemacht hat, die immer noch die goldene Statuette gewann.

So sah es im Film aus (Foto: Archiv)

Leider starb er 2001 im Alter von 86 Jahren mit seiner letzten Frau und seinen letzten Kindern in einem Krankenhaus in Boston an den Folgen einer schweren Lungenentzündung, die sich nach einer Chemotherapie aufgrund von Speiseröhrenkrebs zugezogen hatte. Ein Teil seiner Asche wurde in den Copper Canyon in Chihuahua geworfen und der Rest seiner Asche lag auf seinem Anwesen in Rhode Island.

Anthony Quinns professionelle Arbeit ist nicht nur ein Maßstab für den Erfolg mexikanischer Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern für die gesamte lateinamerikanische Gilde geworden, denn es ist das Beispiel, dass man nicht nur ursprünglich aus den USA stammt, die Oscars gewinnen kann. In dieser Ausgabe von 2022 stehen die Chancen, dass ein weiterer Mexikaner auf die Liste kommt, groß.

