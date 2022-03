Was Diego Boneta über den Ersatz von Carlos Rivera in „José el Soñador“ sagte

Carlos Rivera hat sich als einer der wichtigsten Schauspieler und Sänger der mexikanischen Industrie positioniert. Mit Auftritten wie Simba in dem Stück Der König der Löwen führt der gebürtige Tlaxcala kürzlich ein weiteres wichtiges Projekt im Musiktheater durch: José el Soñador.

Angesichts des durchschlagenden Erfolgs und der Zuneigung, die er von der Öffentlichkeit gewonnen hat, schien Diego Boneta eine neue Möglichkeit in die Ohren zu gelangen.

In einem Interview mit Ventaneando gestand der Schauspieler, der in der Serie mitspielte, Luis Miguel, ob er bereit wäre, Teil des berühmten Stücks zu sein, in dem derzeit Songs wie Remember Me, Return Me My Heart oder Me Muero zu sehen sind.

„Ich würde gerne Musiktheater machen, wir müssen für Zeiten und so die richtige Gelegenheit finden, aber das würde ich gerne machen“, sagte Boneta darüber.

Der Schauspieler produzierte seinen ersten Film (Foto: Paramount+)

Auf diese Weise betonte der Schauspieler, obwohl er sich darauf freute, Teil dieser Welt zu sein, dass es für ihn heute schwierig sein würde, da er viele Projekte hat. auf dem Weg.

„Wir haben gerade At Midnight fertiggestellt, den ersten Film, den ich mit meiner Produktionsfirma Drei Freunde mit meiner Schwester mache. Mit meinen besten Freunden war es eine super schöne Erfahrung“, sagte er.

Darüber hinaus erklärte der Schauspieler von Seifenopern wie Rebelde oder Mission S.O.S, dass er sich auch in einem sehr vollen Moment seines Lebens befand, da seine Beziehung zu Renata Notni besser als je zuvor lief.

Es sei daran erinnert, dass in diesem Punkt die Gerüchte um Diegos Romanze nicht aufgehört haben, da zu Beginn des Jahres zu sagen wurde, dass angeblich die Hochzeit zwischen den beiden Lovebirds vor der Haustür stand.

Diego Boneta und Renata Notni auf einer Reise (Foto: Instagram/ @diego)

Alles begann, als sich ausbreitete, dass Notni und Boneta sich während eines Urlaubs in New York verlobt haben sollten. Also musste der Künstler erwähnen, dass er seiner Freundin keine Versprechensringe gab.

Während eines Medientreffens im Januar 2022, als Boneta vor den Kameras des Programms Venga la Alegría erwähnte, dass es noch nicht in seinen Plänen sei, den Altar zu erreichen.

„Nein, was ich Ihnen sagen kann ist, dass ich gerade sehr glücklich bin“, sagte er. Der 31-jährige Sänger nutzte auch die Mikrofone, um seine Fans zu bitten, nicht alles zu glauben, was über seine Person oder seine Beziehung gesagt wird.

Der Schauspieler sagte, er wolle noch nicht heiraten (Foto: Instagram/ @diego)

Obwohl Diego Boneta und Renata Notni nicht verlobt sind, sagte der Dolmetscher, dass er sehr glücklich und mehr verliebt ist als je zuvor. Er erwähnte jedoch, dass er bisher nicht daran gedacht habe, mit der Schauspielerin den Altar zu erreichen, aber er schloss die Möglichkeit auch nicht aus. Darüber hinaus stellte er fest, dass beide es vorziehen, ihre Romantik zu genießen, bevor sie den nächsten Schritt machen.

„Ich bin sehr glücklich, verliebt. Im Moment konzentrieren wir uns auf diesen Moment. In dem Moment, in dem so etwas passiert, erfahren Sie als Erster [...] Ich konzentriere mich auf diesen Moment und dann werden wir sehen, was kommt „, sagte er.

Das Paar nahm Spekulationen über ihre angebliche Beschäftigung mit Humor auf, da sowohl der Schauspieler von The Rock Age als auch die Schauspielerin von La Vengeance de las Juanas über die Gerüchte lachten, anstatt sich aufzuregen.

