Warum ist Gianluca Lapadula nach dem Ausscheiden Italiens in Repesca im Trend?

An diesem Donnerstag, Minuten vor Peru gegen Uruguay, wurde in einem historischen Ergebnis Italien fiel mit 1:0 gegen Mazedonien in Palermo, um die Europameisterschaft für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu wiederholen. Aleksandar Trajkovski erzielte ein großes Tor bei den Spielrabatten (90′+2) und so werden die „Azzurri“ die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal in Folge verpassen. Diese Tatsache wurde schnell zu einem Trend in sozialen Netzwerken, aber ein Name ist derjenige, der hervorsticht, der des italienisch-peruanischen Gianluca Lapadula.

Bekanntlich wurde der Stürmer 2017 für die „Azzurri“ berufen und hatte eine großartige Leistung in einem Freundschaftsspiel gegen San Marino, wo er ein Diskant erzielte. Danach wurde er nicht mehr einberufen und debütierte im November 2020 in La Blanquirroja gegen Chile. Von diesem Moment an wurde er einer der wichtigsten Spieler von Trainer Ricardo Gareca. Neben dem Gewinn der Liebe der peruanischen Fans.

Dies sind einige der Kommentare, die in sozialen Netzwerken abgegeben wurden.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

Gianluca Lapadula, die Reaktionen nach dem Ausscheiden Italiens aus der Weltmeisterschaft.

ÜBER LAPADULA

Lapadula, vor 30 Jahren in Turin geboren, hat eine lange Karriere im italienischen Fußball und flirtet seit mehreren Jahren mit der Idee, für das Heimatland seiner Mutter zu spielen. Er hatte Peru nie besucht und spricht kaum Spanisch, aber mehrmals war er auf dem Radar der Inka-Nationalmannschaft. Und schließlich kam der Tag, an dem er das Trikot anzog, es war vor der Niederlage gegen Chile in den Qualifikationsspielen auf dem Weg zum Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Sein Weg zu diesem Debüt war sehr lang. Er machte seine ersten Schritte in den unteren Kategorien von Juventus und erreichte 2009 nach einem kurzen Stint bei Pro Vercelli in der dritten Liga Parma. Er war erst 19 Jahre alt und spielte einige Spiele in der Reserveteam, bis er bei verschiedenen Vereinen des Aufstiegs des italienischen Fußballs ausgeliehen wurde: Atlético de Roma, Ravenna, Cesena FC und San Marino, wo er in 35 Spielen in der Saison 2011/12 24 Tore erzielte. Er wurde bereits als körperlich sehr starker zweiter Punkt gezeigt, der einen tödlichen Linkshänderschuss besaß, und sein Name gewann zwischen der Lega Pro 2, 1 und der Serie B an Ansehen.

Seine erste große Saison war in Teramo - er erzielte 2015 21 Tore beim Aufstieg in die Serie B - aber Parma beschloss schließlich, auf ihn zu verzichten, und im Juli 2015 kam er als freier Spieler in Pescara an, um die zweite Meisterschaft zu spielen. Division. Hier fand ihre ultimative Fußballexplosion statt: Er erzielte 27 Tore in 40 Spielen und erzielte dann drei Tore in seinen vier Play-Off-Spielen, was die Dolphins in die Serie A führte.

Gianluca Lapadula unterschrieb Mitte 2016 nach einer großartigen Saison in Pescara (Reuters) für den AC Milan

Zu dieser Zeit war er bereits auf dem Radar von Ricardo Gareca und seinem Trainerstab für die Copa America Centenario 2016, ein Turnier, das einen Wendepunkt für den Zyklus darstellte: Es war die Veranstaltung, bei der Peru seinen Generationenersatz ohne Schwergewichte wie Juan Manuel Vargas durchführte und Claudio Pizarro. Aber schließlich, als er auf eine Beförderung mit Pescara eingestellt war und es Gerüchte gab, dass er von mehreren Clubs der Serie A beabsichtigt war, beschloss er, den Anruf abzuweisen.

Seine großartige Leistung zu dieser Zeit brachte ihm jedoch seine Unterschrift für den AC Milan ein, der 9 Millionen Euro für seinen Pass zahlte, auf einem Markt, auf dem auch die Argentinier Vangioni, Ocampos und José Sosa sowie der Paraguayer Gustavo Gómez ankamen. Und am Ende dieses Jahres, während er seine ersten Tore in

Er wurde im Mai 2017 als Vertreter von Azzurra zurückgerufen und zeigte eine sehr gute Leistung in einem Freundschaftsspiel gegen San Marino: Er spielte die 90-Minuten und erzielte beim 8-0-Sieg im Empoli-Stadion einen hochfliegenden Hattrick. Da dieses Spiel kein offizielles Spiel war, war Lapadula nach den FIFA-Regeln immer noch in der Lage, die peruanische Staatsangehörigkeit zu erlangen. Sein Name stand immer noch in der Mappe des White Red Coaching Staff und seinen Auftritten folgte eine Lupe, zumal er es geschafft hatte, sich als ständiger Fußballer in der Serie A zu etablieren.

Vom AC Milan wurde er nach Genua ausgeliehen, spielte dann für Lecce und fiel in dieser Saison an den neu beförderten Benevento. Es wurde in der Top-Kategorie von Calcio ausgetragen und wurde angesichts des Verlustes von Guerrero zu einer großartigen Option für Gareca.

LESEN SIE WEITER: