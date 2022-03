Diego Godín destacó las virtudes de la ‘blanquirroja’ y analizó el Perú vs Uruguay por Eliminatorias

El central dejó el fútbol europero luego de varios años y ahora juega en el Atlético Mineiro de Brasil. Foto: AUF.

Diego Godín, capitán y referente de la selección uruguaya se refirió al partido ante la selección peruana en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El actual central del Atlético Mineiro de Brasil destacó las virtudes de la ‘blanquirroja’ y analizó el partido a jugarse en el estadio Centenario. Además, también se refirió a la ausencia de Paolo Guerrero y lo que puede dar Gianluca Lapadula.

“Es un equipo que contragolpea bien, fuera de casa es un equipo que se repliega bien, que tiene jugadores veloces, que aprovechan los espacios y bueno, si le dejas manejar el balón, lo pueden hacer porque tienen jugadores de buen pie. Es un equipo completo, vamos a tener que estar atentos cuando estemos atacando, pero también concentrados a la hora de recuperación, porque tienen buenos circuitos. Estamos preparándonos para enfrentar al mejor Perú”, declaró el futbolista de 36 años sobre lo más destacado de la ‘bicolor’.

Por otro lado, no le hace mucho caso a los números previos entre ambas selecciones y comentó que tener el estadio repleto no les asegura el triunfo. “La estadística no gana partidos y el estar con estadio lleno tampoco te asegura ganar. Lo que nos va a acercar a ganar el partido es prepararlo de la mejor manera estas horas que quedan”, comentó.