Colima fügt 184 Morde hinzu und nur 4 wurden bisher im Jahr 2022 verhaftet: Staatsanwaltschaft

In Colima, das lange Zeit vor Gewalt im Land geschützt war, brach am 25. Januar die Hölle mit einem Gefängnisaufstand aus, der zumindest sieben Verletzte und neun starben bei einer mutmaßlichen Schlägerei zwischen zwei gegnerischen Zellen des Jalisco New Generation Cartel (CJNG) in den Schlafzimmern A und B des Social Reintegration Center der Stadt.

Das Folgende war eine unaufhaltsame Welle von Gewalt und Straflosigkeit: 50 Morde im Januar, 68 im Februar, 66 bisher im März; und nur vier wurden im ersten Quartal eines der schlimmsten Jahre für das Unternehmen in Bezug auf die Sicherheit festgenommen.

Bryant Alejandro García Ramírez, Generalstaatsanwalt von Colima, berichtete am Dienstag, dem 22. März, dass „praktisch alle“ der 184 Mordopfer, die in diesem Zeitraum in der Einrichtung registriert wurden, Aufzeichnungen über Drogenhandel, kriminelle Vereinigung, organisierte Kriminalität und einige von ihnen haben werden sogar vollständig als Mitglieder krimineller krimineller Gruppen identifiziert.

„Bisher wurden vier Personen wegen der verschiedenen Gewalttaten im Staat festgenommen, in dem die Integration der Ermittlungskits für ihre Strafverfolgung fortgesetzt wird“, erklärte der Staatsanwalt.

Er erklärte auch, dass die Ermittlungen gegen andere Personen fortgesetzt werden, sodass nach Erhalt der entsprechenden Beweise Haftbefehle für ihre Festnahme beantragt werden können. Er wiederholte auch, dass in einigen Fällen die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt werden, deren Zugehörigkeit entweder durch Verwandte oder direkt die Beteiligten.

„Wir arbeiten in Netzwerken familiärer Bindungen oder mit Organisationen der organisierten Kriminalität“, sagte er.

Der Staatsanwalt selbst verlieh die Zunahme der Gewalt in der Einrichtung dem Streit im Bundesstaat Cereso zwischen zwei Zellen des CJNG. Der erste wurde von Felipe Peñaloza, dem Roten, und Victor Alexander Torres Brizuel, dem Neffen von José Bernabé Brizuela Meraz, dem Anführer der Mezcales, angeführt.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Colima berichtete am Dienstag, dass praktisch alle mutmaßlichen Täter (mindestens 10 Personen) der Meuterei identifiziert wurden. Es wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft die Fälle nacheinander verfolgen wird, um die Strategie effektiver zu gestalten. Daher wurde festgestellt, dass die Charaktere, die durch Bilder und andere während des gesamten Prozesses vorgelegte Beweise vollständig identifiziert wurden, „Eindringlichkeit“ haben werden.

Es wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft die Fälle nacheinander verfolgen wird, um die Strategie effektiver zu gestalten. Daher wurde festgestellt, dass die Charaktere, die durch Bilder und andere während des gesamten Prozesses vorgelegte Beweise vollständig identifiziert wurden, „Eindringlichkeit“ haben werden.

Das Büro des Generalstaatsanwalts des Staates öffnete eine Ermittlungsmappe, die folgende Beweise enthält:

- 40 Interviews mit Opfern der Ereignisse, die alle ihrer Freiheit beraubt waren; Zeugen und Sicherheits- und Sorgerechtspersonal von Cereso.

- 38 Gutachten in verschiedenen Fachgebieten wie Kriminologie, Ballistik, forensische Chemie, Lophoskopie, Genetik und forensische Medizin.

- 14 Berichte, die von der Cereso-Behörde eingereicht wurden.

- 7 Berichte von Einrichtungen im Gesundheitssektor, darunter das mexikanische Institut für soziale Sicherheit (IMSS) und das Regional University Hospital (HRU).

- 13 Berichte der Ermittlungspolizei.

- Inspektion von 43 Grafik-Video-Ordnern der in Cereso befindlichen Kameras.

LESEN SIE WEITER: