Viri Ríos: akademische Aktien Forschung zu Rassismus und Tunden

Der Name der Journalistin Viri Ríos wurde zu einem Trend in den sozialen Medien, weil sie eine Untersuchung der Hautfarbe politischer Kandidaten in Mexiko teilte.

Aufgrund dieser Informationen haben Benutzer #ViriRacista erstellt, weil sie versicherten, dass die vom Professorkollegen an der Harvard University bereitgestellten Informationen für den Wahlprozess nicht „transzendental“ waren, da sie sich nur auf eine angebliche Suche nach Stimmen beziehen.

Gegen Mittag veröffentlichte Viri Ríos ein Bild von Raymundo Campos, einem Forscher am Colegio de México, in dem Sie die verschiedenen politischen Parteien und die Hauttöne ihrer Kandidaten für verschiedene Positionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sehen können.

„Das sind die Hauttöne der Kandidaten pro Partei. Die von #Morena sind nicht die süßesten. Die von #PRIAN sind atypisch weiß. Folge dem großartigen @rmcamposvazquez für weitere Recherchen zu diesem Thema!“ schrieb die Journalistin auf ihrem Twitter-Account.

Auf diesen Tweet wurde von Nutzern über Rassismus hingewiesen (Foto: Twitter/Viri_Rios)

Diese Informationen blieben jedoch von den Internetnutzern nicht unbemerkt, die Stunden später die Diskussion über Rassismus auslösten und versicherten, dass Grafiken nicht relevant seien, da der Hautton, wie sie erwähnten, keine Rolle spielte, da dieser Diskurs nur zu mehr Spaltung in der mexikanischen Gesellschaft führte.

„Es scheint mir eine Übung zu sein, die, anstatt zu einem besseren Verständnis der Mexikaner beizutragen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, zu Ressentiments und Gewalt führt. Es ist gemeinfrei, dass diejenigen, die überwiegend weiße Haut in Mx haben, diejenigen mit den höchsten Niveaus sind „, teilte ein als @akibsiM identifizierter Benutzer mit.

„Argumente wie Hautfarbe, Religion oder Geschlecht sind ebenso dämlich wie diskriminierend. Wenn Neuronen nicht mehr geben, kommen der Groll und der Teint des Menschen zum Vorschein „, schrieb ein Internetnutzer namens @Alejandralrago2

Derjenige, der auch die Studie zur Hautfarbe der Kandidaten abwies, war der YouTuber Chumel Torres, der von seinem Twitter-Account aus sagte: „Danke für Ihre Recherche, die meinen Müttern hilft“.

Chumel Torres schloss sich ebenfalls der Kritik an (Foto: Twitter/ChumelTorres)

Einige andere Leute betonten, dass Viri Ríos durch ihren Hautton und die sozialen Bedingungen, die durch die Diskriminierung gefördert werden, unter der mehrere Menschen aufgrund ihres Teints jeden Tag aufgrund des verinnerlichten Rassismus unter Mexikanern leiden, „komplex“ lebt.

Aus diesem Grund griffen sie die Akademikerin an, weil sie ihre Fotos „gefiltert“ hatte, wodurch sie sich „weniger minderwertig“ fühlte, da sie ihr ein anderes Bild als die Realität gaben.

Als Reaktion auf alle Reaktionen antwortete Ríos mit einem Tweet, in dem er sagte, dass es bei COLMEX eine Forschungsagenda speziell zur Hautfarbe gebe, da es ein wichtiges Thema sei, den Rassismus aufzudecken, der bei Mexikanern besteht

Einige Benutzer nannten sie auch Professorin an der Harvard University „selbstbewusst“ (Foto: Mike Blake/Reuters)

„Und was denkst du? Dass es in @elcolmex eine ganze Forschungsagenda zur Hautfarbe gibt!! Warum? Weil es wichtig ist. Weil es so rassistisch ist, dass Ihre Hautfarbe Ihr Einkommensniveau, die Art der Arbeit und sogar die Frage, ob Sie eine Wahl gewinnen, beeinflusst. Hier —> http://colordepiel.colmex.mx“

In einer zweiten Nachricht retweetete er einen Kommentar von Raymundo Campos, der berichtete, dass die Untersuchung der Hautfarbe bei Kandidaten verschiedener politischer Parteien wichtig ist, um festzustellen, ob es Diskriminierung bei der Wahl gibt und ein Gefühl der Repräsentativität unter den Wählern erzeugt.

„Es ist wichtig, den Hautton von Politikern zu untersuchen. Wie in einem Unternehmen ist es wichtig zu untersuchen, ob Parteien potenzielle Kandidaten diskriminieren; und 2. Sich repräsentiert zu fühlen, ist in der Demokratie von grundlegender Bedeutung, und eine Variable unter vielen ist der Hautton „, sagte er.

