Guía de Arte y Cultura: semana del 18 al 25 de febrero

ARTE

Proyecto Filoctetes

El Proyecto Filoctetes, intervención urbana del artista Emilio García Wehbi que tomó por asalto las calles de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, llega al Centro Cultural Kirchner con una exposición que busca dar visibilidad a aquellas prácticas del arte contemporáneo de duración temporal que invitan a la producción de pensamiento crítico. En el primer subsuelo se podrá visitar hasta el 6 de marzo la muestra Archivo Filoctetes: documentos de una intervención, exhibición que reúne un corpus documental heterodoxo, clasificado y preservado de las cuatro ediciones de Proyecto Filoctetes realizadas en Buenos Aires, Viena, Berlín y Cracovia entre 2002 y 2008.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_______

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 26 de junio, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______________________

Todo es mucho

En el marco del Ciclo de Exposiciones del Departamento de Arte tenemos el agrado de presentar la exposición colectiva “Todo es mucho” curada por Santiago Villanueva, que reúne un conjunto de obras de los artistas Fernanda Laguna, Claudia Del Río, Jorge Gumier Maier y Juan Del Prete realizadas entre los años 1934 y 2022.

Inauguración: miércoles 23 de febrero, 18h. La exposición podrá visitarse del 23 de febrero al 25 de marzo, de lunes a viernes de 15 a 19h. Entrada libre y gratuita con DNI. Requiere inscripción previa: AQUÍ.

*Sala de Exposiciones, Universidad Torcuato Di Tella, Av. Pte. Figueroa Alcorta 7350, CABA.

________________

Artes visuales en el Complejo Teatral Buenos Aires

TODO EN NEGRO. LOS OJOS CERRADOS POR EL EXCESO DEL DESASTRE

Sumergidos en las posibilidades de la catástrofe, Alejandro Cesarco presenta una exposición sin fotografías en sala. El artista desglosa en partes El Diablo probablemente (Robert Bresson, 1977), la película en la cual casi veinticinco años antes de que el científico Paul Crutzen anunciara que nos encontrábamos en una nueva era geológica, hoy conocida como Antropoceno. Se exponen imágenes de cada uno de los desastres que hoy nos llevan a experimentar el cambio climático: imágenes sobre lluvia ácida, campos regados con agroquímicos, ríos y océanos contaminados con desechos industriales, la destrucción de la capa de ozono o la pérdida de la biodiversidad. Desde mediados de 2019, el mundo cambió y la exposición pasó por diversas formas.

Martes a domingos de 14 a 20 horas. Hasta el domingo 27 de febrero. Entrada libre.

*Fotogalería. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

____

CICLO DE INTERVENCIONES SITE SPECIFIC

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715

___

Exposición 50° Aniversario del Teatro de la Ribera

La muestra en ocasión del 50º aniversario del Teatro de la Ribera incluye fotografías y afiches de los espectáculos que se realizaron en este teatro a partir de su reapertura en 2016. Las fotografías de Carlos Furman y los afiches diseñados por la sección de Arte del Complejo Teatral de Buenos Aires, invitan a un recorrido que no busca ser exhaustivo sino evocar, de una manera poética, las obras que se presentaron en estos últimos años.

Desde el viernes 18 hasta el domingo 26 de junio. Entrada libre

*Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821

_________

Reabre la Casa de la Cultura del FNA

Tulio De Sagastizábal

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) anuncia la reapertura de la Casa de la Cultura con la exhibición de más de treinta obras de tres de los artistas premiados en la última edición de los Premios Trayectoria: la escultora Lucía Pacenza, el fotógrafo Aldo Sessa y el pintor Tulio De Sagastizábal.

Se trata de tres referentes ineludibles para el arte argentino de los últimos cincuenta años cuya obra resuena con renovada potencia en la sala de exposiciones del FNA. En la antesala de esta muestra que conjuga el delicado trabajo sobre mármol de Pacenza (Buenos Aires, 1940) , la geometría sensible de Sagastizábal (Misiones, 1948) y el reconocido sello de las series blanco y negro de Sessa (Buenos Aires, 1939) se podrán ver los retratos de todos los Premios Trayectoria 2021. Una galería de once imágenes notables que el ojo preciso de la fotógrafa Alejandra López captó durante la entrega de los premios. Este recorrido se completa con imágenes de los premiados que no pudieron asistir a la ceremonia.

Podrá visitarse de jueves a domingo de 14 a 19h, hasta el 27 de febrero con entrada gratuita y sin inscripción previa. Esta muestra se abre mientras se realizan obras de acondicionamiento de la Casa de la Cultura del FNA.

*Casa de la Cultura. Rufino de Elizalde 2831, CABA

___________________________

Verano en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes ofrecerá en enero y febrero una variada programación de actividades educativas gratuitas, ideadas para que toda la familia pueda conocer y disfrutar las obras de la colección permanente y las exhibiciones temporarias “Dante x Alonso” y “Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/2021″.

La muestra “Dante x Alonso” ‒que hasta el 27 de febrero reúne en la sala 33 más de 40 trabajos en papel del maestro argentino Carlos Alonso inspirados en la obra Dante Alighieri‒ será el punto de partida para las propuestas participativas que se realizarán los viernes y sábados, entre las 15 y las 17.

En el mismo espacio, habrá un taller de dibujo en sala, “Bocetos dantescos”, dedicado a jóvenes (desde los 15 años) y adultos, que propone un acercamiento activo a las obras de Alonso en exhibición. Esta actividad será los viernes 28 de enero, y 4, 11, 18 y 25 de febrero; los sábados 29 de enero, y 12, 19 y 26 de febrero; y los domingos 23 de enero y 6 de febrero, siempre de 17.30 a 18.45.

La obra de Dante también será objeto de análisis durante la visita guiada para personas ciegas o con baja visión, que invitará a percibir las esculturas de Auguste Rodin inspiradas en la Divina Comedia a través del tacto y del relato (sábado 19 de febrero, a las 11).

Otra de las actividades accesibles será la visita en Lengua de Señas Argentina (LSA), destinada a la comunidad sorda, que hará foco en las obras de arte argentino de las primeras décadas del siglo XX (domingo 20 de febrero, a las 17.30).

Además, para acercar a los más chicos al Bellas Artes, se realizará el ciclo “Sueño de una tarde en el Museo”, con narraciones de cuentos a partir de las obras de la colección (miércoles 26 de enero, y 9 y 23 de febrero; y domingos 30 de enero, y 13 y 27 de febrero, a las 17).

“Misión espacial”, otra de las propuestas para toda la familia, promete un recorrido con actividades participativas para descubrir estrellas, satélites y meteoritos en las salas de arte del siglo XX (miércoles 2 y 16 de febrero; sábados 22 y 29 de enero, y 5, 12, 19 y 26 de febrero, a las 17).

También habrá visitas guiadas dedicadas a conocer la exhibición permanente del Museo, como la que ofrece, a partir del 27 de enero, un acercamiento a tres mujeres protagonistas: Juana Romani, Jeanne Copin y Rosa Bonheur (jueves a las 16).

La disertación de José Emilio Burucúa, el 24 de febrero a las 18, fue titulada “Carlos Alonso: Una variante argentina del “hablar visible” de Dante en el más allá”. El historiador, docente y miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes afirma: “La Divina comedia se ha duplicado inesperada y bellamente en una gran sala del Museo Nacional de Bellas Artes. Visitarla ha de ser una experiencia completa de los dolores, las esperanzas y los goces de nuestra humanidad atribulada”.

Las conferencias magistrales se llevarán a cabo en la sala 33 del primer piso del Museo, donde se realiza la exposición temporaria “Dante x Alonso”.

El Museo puede visitarse de miércoles a domingo, de 11 a 19, con entrada gratuita. Para reservar turnos y conocer el protocolo sanitario vigente, hay que ingresar en www.bellasartes.gob.ar. Agenda completa del verano.

¡Importante! Las visitas y talleres pueden sufrir cambios o cancelaciones conforme se desarrolle la situación sanitaria, que serán anunciados con la mayor anticipación posible.

Para participar de las actividades, es necesario reservar un turno de visita al Museo desde la web, excepto en las propuestas que requieran inscripción previa.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires)

_____________

En el Cultural San Martín

El Cultural San Martín invita al estreno de cuatro nuevas muestras en el marco de Noches de verano. Además, continúa la muestra odorífica de Cecilia Catalin. Podrán visitarse de jueves a domingos de 15 a 21h a partir del 20 de enero.

-En Corea del Norte, de Florencia Grieco. Fotografía. Hall Muiño, 4° piso

Corea del Norte es uno de los países más pobres, represivos y herméticos del mundo. Gobernado durante 73 años por tres generaciones de la familia Kim, sin acceso a Internet, con controles que impiden que sus ciudadanos salgan del país y un sistema de vigilancia las 24 horas para los pocos extranjeros que llegan cada año, es difícil saber cómo es y qué ocurre dentro del “reino ermitaño”.

La periodista argentina Florencia Grieco viajó a Corea del Norte dos veces, en 2015 y 2017. Estuvo allí durante un mes registrando con su teléfono celular todo tipo de escenas cotidianas, sin poder detenerse más que unos segundos cada vez. Esta limitación técnica del material transmite la intimidad de ese viaje personal por un país aislado, desconectado y desconfiado, donde la monotonía de los paisajes y la repetición de los hábitos, bajo la mirada vigilante de los Kim, aportan un carácter de irrealidad tan onírico como opresivo.

-Insomnes, organizada por Cátedra Bissolino de la UNA. Pintura, site specific y videoperformance. Sala vertical

Insomne refiere a un estado entre la vigilia y el sueño, un estado alterado de conciencia, de latencia en el que se empantana el salto entre dos universos. Podría pensarse como un tiempo liminal en el que no se está ni en un sitio físico o mental ni en otro. Con sus particulares operaciones, las obras de cada uno de los siete artistas crean un tiempo insomne que, atrapado en su materialidad, no avala traducciones. Esa imposibilidad de escape propicia habitar un espacio de pasaje que oscila en el borde de lo cotidiano y lo extraordinario. La muestra está integrada por Lía Acevedo, Andrés Romero von Zeschaus, Magdalena de la Torre, Bernardita Moralejo, Ivanna Landucci, Melina Ferrero y Eugenia Jalif.

-Cromatología vegetal, solsticio de verano, de Lucila Gradín. Instalación. Entrepiso

La artista explora las posibilidades tintóreas de las plantas mediante una serie de pasos: maceración, fermentación, inmersión y exposición al sol. Para la presente obra produjo un despliegue en la sala con el objeto de visibilizar al último paso: aprovechando la cercanía al sol y a las plantas de estación, Gradín construye pequeños paisajes. Dentro de cada recorte de papel secante, el pigmento obtenido asciende por el soporte, generando una línea de horizonte que todas juntas conforman una extensión cromática de la estación de verano.

-Cintura del conurbano, de Fernando Di Francesco. Fotografía. Hall AB

La muestra, compuesta por 24 fotografías, aborda el territorio del conurbano bonaerense a través de su paisaje urbano, haciendo foco en su iconografía popular y sus simbolismos. Entre potreros que no ceden a la construcción de edificios y estructuras de antaño que hoy son pertenencia, esta muestra se compone de imágenes que hasta rozan el surrealismo.

-¿Cuál es el camino que hace la palabra para volverse olor?, de Cecilia Catalin y curada por Paola Fontana. Entresuelo

En la serie Capturas olfativas, expuesta en esta muestra, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, y lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado, mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos. La artista señala acciones, personas y categorizaciones en las que se manifiesta el olor, emanado o inhalado por los propios cuerpos, en espacios en los que nos hallamos inmersas como personas entre presupuestos culturales o en categorías fantásticas, objetos y alimentos; lo hace indagando sobre la construcción del campo olfativo en el lenguaje audiovisual, sus consideraciones y consecuencias sociales.

*El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA

____________

Verano en los Museos de la Ciudad

Los Museos BA abrirán sus puertas de miércoles a domingo con actividades para todas las edades, con especial foco en jóvenes e infancia. Habrá programación en Museo Casa Carlos Gardel, Museo Eduardo Sívori, Museo de Arte Español Enrique Larreta, Buenos Aires Museo, Museo de Arte Popular José Hernandez, Torre Monumental, Museo Fernandez Blanco, Museo Luis Perlotti y Museo del Cine.

Museos guía reunirá actividades participativas y de co-creación, instalaciones interactivas y encuentros junto a artistas contemporáneos: Rituales, sesiones de co-creación junto a duplas de artistas contemporáneos KtrlV yRNDR, Consuelo Vidal y Tester Mariano, Belen Lopez de Carlo y Josefina Porro y Paul Sende en los museos Sívori y Larreta; After Ilustrados, encuentros participativos de gastronomía e ilustraciones en el Museo Isaac Fernandez Blanco, guiados por las ilustradoras Lucila Domínguez (Lucilismo), Eugenia Hernández, Camila Berrondo, Agustina Lemoine; Muestras en acción, talleres, visitas guiadas nocturnas, proyecciones y performances alrededor de las muestras de los Museos BA; Doble clic: recorridos especiales con distintos referentes en los temas que aborda el Buenos Aires Museo.

Disfrute Nocturno propondrá shows musicales, obras y actividades en los jardines de los museos Eduardo Sívori y Enrique Larreta. En Museos Anfitriones, los Museos BA y Festivales BA se unen, generando ciclos de música y artes escénicas. Los miércoles el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), presentará proyectos de artes escénicas locales en los jardines del Museo Larreta. Cada fecha tendrá una presentación de “Lecturas sofocantes”, el ciclo que contará con referentes de la escena leyendo textos inspirados en el verano, el calor y lo ardiente. Luego de las lecturas habrá un show musical y/o teatral distinto como parte de #FIBA Bajo las estrellas. Los jueves en el mismo museo, el Festival Internacional de Jazz hará veladas bajo la luz de la luna, con conciertos de cuartetos a sextetos del género. La apertura del ciclo será el 13 de enero con el concierto de Sebastián Loiácono Cuarteto.

Sábados y domingos el Museo Sívori será el escenario en el que Festival Ciudad Emergente tendrá un ciclo de bandas y artistas emergentes de rock, electrónica, indie, pop y música urbana. El primer fin de semana estarán: Klauss el día sábado abriendo el ciclo Atardeceres electrónicos y Malena Villa el domingo, abriendo el ciclo Música en el jardín.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 22 hs en el Buenos Aires Museo estará Terraza a todo ritmo. Un ciclo de fiestas en la terraza del museo, con artistas referentes de música electrónica, sonidos urbanos y clásicos de todos los tiempos. El primer fin de semana presentará a Rik4perry y Bianca Lif el viernes, y Emiliata y diyaneiro el sábado, abriendo el ciclo de fiestas silent con auriculares. Estas fiestas silent se repetirán todos los sábados a la noche, con diferentes artistas en este formato donde quienes asistan podrán decidir qué experiencia musical vivir. Además, un domingo al mes en el Museo Casa Carlos Gardel habrá actividades especiales del Festival y Mundial Tango BA. También habrá visitas nocturnas para conocer y disfrutar los museos de noche.

En Minimuseos, los más chicos encontrarán en la cultura un puente para expresarse, crear y divertirse, con actividades especialmente diseñadas para ellos. Talleres, espectáculos de teatro, shows de música y actividades lúdicas. Este año se suma Minimuseos Abuelos, un espacio para que nietos y abuelos juntos compartan y sean protagonistas.

Para niños de entre 4 y 7 años, los jueves en el Museo Enrique Larreta y los sábados en el Museo Sívori, habrá shows musicales para niños. Participarán Agua de sol, Coté te canta. Adriana y Julieta, Pequeño Pez, Mundo Arlequin, Mecache Rock y Raviolis. Además, los jueves en el Museo Ferndanez Blanco, estará la obra de teatro participativa “¿Dónde está Alicia?”.

Para niños de 8 a 12 años, habrá talleres especiales en los diferentes museos y en Casa Carlos Gardel los miércoles estará Escape en 20′, un juego en el que los participantes tendrán 20 minutos para descubrir y decodificar entre todos las partituras musicales escondidas en las salas del Museo y así poder salir. MÁS INFORMACIÓN

_________

Visita al taller del profesor Guillermo Weiss

El jueves 24 a las 19 horas tendrá lugar “Oficio de pintor”, una visita al taller del profesor Guillermo Weiss. El encuentro propone un recorrido dialogado por el oficio de la pintura acrílica y el proceso creativo de la obra, desde la experiencia artística y docente. La actividad está destinada al público en general y se hará de modo virtual a través del sitio oficial y del Facebook Biblioteca del Congreso.

Guillermo Weiss es pintor autodidacta y arquitecto. Destacan sus croquis urbanos de gran tamaño, experimentar con diferentes soportes, el uso de colores plenos y otros. En 2006 formó parte del taller de crítica dirigido por Carlos Gorriarena y en la actualidad dicta cursos de pintura en el Espacio Cultural BCN y en su taller particular. Ha realizado numerosas exposiciones tanto grupales, como individuales.

___________

La casa invita

Smart Gallery cierra el año y comienza el calendario de muestras 2022 con una propuesta colectiva que busca condensar el espíritu de un año en donde primó la colaboración y la colectividad. “La Casa Invita”, es un proyecto expositivo en el cual cada artista de Smart, fue convocado a invitar a un colega con quien tenga intereses o estéticas afines. La consigna fue que cada uno tuviera la libertad de intervenir o producir una obra en conjunto o seleccionar dos obras en diálogo.

Inauguración: lunes 27 de diciembre 18 hs. Hasta el 15 de marzo. Lunes a viernes | 13 a 19Hs.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 – PB, CABA

____________

Es tierra melancolía perros, y la ruta avanza

Quimera Galería presenta una muestra colectiva con obras de artistas de Noruega, Estonia y Argentina curada por Melina Berkenwald.

La exhibición surge de una propuesta de Berkenwald, directora del proyecto URRA, para visibilizar la producción de artistas de Noruega que han participado de ese proyecto desde el año 2010 al 2019, junto a otras producciones contemporáneas. Algunos trabajos seleccionados se produjeron en Buenos Aires en dichos programas de residencias, incluyendo la obra un artista de Estonia cuyo trabajo dialoga con obras de los artistas noruegos. Otras obras elegidas se produjeron luego, pero como consecuencia o continuación directa de dicha experiencia. Hay también otras producciones, más o menos recientes, que se suman en una tercera instancia de selección, y que incluyen tanto obras de artistas de Noruega como de artistas de Argentina, seleccionadas especialmente por su sintonía con las otras producciones antedichas y con la temática general de la muestra. La Real Embajada de Noruega ha sido un gran apoyo para este diálogo entre Noruega y Argentina, cuyo fruto puede verse en esta propuesta, que suple la imposibilidad de traer artistas de dicho país durante los dos últimos años de la pandemia.

Puede visitarse de martes a viernes de 15 a 20 hs hasta el 4 de marzo solo con cita previa. Teléfono (5411) 4772.8553. Correo: info@quimeragaleria.com

*Quimera Galería. Güemes 4474, CABA

________

El signo que habito

MM Gallery, una nueva galería argentina con sede en Berlín, inaugura en la sede Villa Crespo El signo que habito, exposición de Pablo Sinaí que reúne un site specific y dos series de pinturas en las que el artista pone en cuestión la idea de progreso vinculada a la hiperconectividad.

El artista Pablo Sinaí pertenece al staff de la galería. A partir de mapas de líneas de subtes de grandes ciudades como Viena, París, Barcelona, Tokio y Nueva York, y de la señalética urbana de diferentes sitios, crea abstracciones geométricas que integran la serie Vestigios. La serie Múltiple, surgida a partir de la imagen de una mariposa bajada de Internet que Sinaí usa como patrón para crear diferentes diseños, alude a la infinidad de efectos que escapan al control y al entendimiento del ser humano. Intervalo límbico, una inquietante presencia humanoide en la sala, es una obra que el artista hizo inspirado en la tensión entre la vida social y el mundo íntimo. Hasta el 25 de febrero.

*MM Gallery Buenos Aires. Rocamora 4550 piso 2 B, CABA

___________

Conferencias, talleres y actividades en el Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, tiene el agrado de anunciar los programas públicos que acompañan la exposición Paisaje peregrino: Adriana Bustos, Claudia del Río y Mónica Millán, actualmente en exhibición. Las conferencias, visitas guiadas y talleres tendrán lugar a partir del viernes 18 de febrero en el edificio ubicado en Avenida San Juan 350, San Telmo, con inscripción previa y gratuita en museomoderno.org.

AGENDA:

- EL ESPÍRITU LIBRE

Ciclo de visitas guiadas a cargo de las artistas Adriana Bustos, Mónica Millán y Claudia del Río.

El ciclo propone un encuentro con las artistas de la exposición Paisaje peregrino. Cada recorrido tendrá como protagonista a una de las artistas y en la visita darán a conocer sus procesos creativos, sus modelos de trabajo y los imaginarios que rodean a sus obras.

Viernes 18/2 de 16 a 17:00 recorrido a cargo de Adriana Bustos.

Viernes 25/2 de 16 a 17:00 recorrido a cargo de Mónica Millán.

Viernes 11/3 de 16 a 17:00 recorrido a cargo de Claudia del Río.

Actividad presencial orientada a público general.

- PROYECTOS Y PROCESOS

Conferencia a cargo de Adriana Bustos

La artista Adriana Bustos compartirá en esta conferencia sus procesos de trabajo y recorrerá los distintos proyectos a los que pertenecen algunas de las obras que integran la muestra.

Viernes 18 de febrero de 18 a 19:00. Inscripción previa y gratuita en museomoderno.org

Actividad presencial orientada a público general.

- LLUEVE. ES DE SIESTA

Conferencia a cargo de Mónica Millán

La artista Mónica Millán hará un repaso por algunos de sus trabajos artísticos más importantes y que integran la exposición. La artista compartirá modelos de trabajo, influencias y saberes que son de su interés.

Viernes 25 de febrero de 18 a 19:00 Inscripción previa y gratuita en museomoderno.org Actividad presencial orientada a público general.

- DIBUJAR ES PARA CREYENTES

Jornada de dibujo a cargo de Claudia del Río

Este taller de dibujo a cargo de la artista Claudia del Río propone construir personajes, paisajes y universos relacionados con la fantasía, el romance y la naturaleza a partir de diversos ejercicios experimentales.

Viernes 11 de marzo de 18 a 20:00 Inscripción previa y gratuita en museomoderno.org Actividad presencial orientada a público general.

________________

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

- “Inventario” es la intervención del ilustrador Adrián Sonni que ocupará el corredor de la planta baja y de la planta alta. Está inspirada en una serie de conversatorios en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país compartiendo sus emociones, sensaciones y deseos en los tiempos que corren.

- “Amor de verano” es la nueva intervención creada por Igor Bastidas, artista y animador venezolano radicado en Nueva York, que refleja de manera simple el amor entre dos personajes diversos.

- “Videntes y espumantes, un ritmo alucinante” muestra que ocupará las salas 3, 4 y 5 con obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

-”Las oportunidades” se despliega en las salas J y C, curada por Paola Vega, que refleja cómo la artista se impregna con otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje conceptual es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio.

-La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada entre los años 60 y 80, y habrá un homenaje a la Galería El Taller, a la que ella pertenecía. Exhibirá obras de, además de Sokol, Orlando Ruffinengo, Juan Otero, José Luis Menghi, Leonor Vassena, Valerio Ledesma, Casimiro Domingo, Luis Centurión, Dignora Pastorello, Adolfo Ollavaca, Manuel Mujica Láinez y Susana Aguirre.

-La Sala C muestra el trabajo de 18 artistas y 3 colectivos de arte contemporáneo. Abarca creaciones del Grupo Tchinaj thä chumaas (Mujeres trabajadoras), del colectivo salteño Thañí (las artesanas Estela Saavedra, Ana López, Aurora Lucas, Nora Arias, Claudia Alarcón y Anabel Luna).

- “Autopercepción”: muestra colectiva que ocupará la sala 8 y sus curadores son Patricio Olivier y Juan Duncan. Reúne autorretratos de 44 artistas de distintos ámbitos y disciplinas: diseñadores, historietistas, fotógrafos e ilustradores piensan la identidad, entendida tanto desde lo individual como de lo colectivo.

- “Nativas” curada por Fabián Trigo, la muestra ocupa la sala 7 con ilustraciones, un mural y una infografía. Además, incluye dos obras invitadas: un mural creado por Elina Méndez y realizado por Gabriela Piserchia, Marina González y Martina Trach; y una infografía del Colectivo Onaire.

-El Obrador es una creación del ilustrador argentino Manu Correa Soto, para la campaña El Obrador, el cual refleja la acción de colaboración, ayuda y creación entre las personas como una forma de estar en el mundo, construyendo juntos y transformándolo. Sobre un fondo azulado, los cuerpos se entrelazan en diversas acciones que involucran sogas, escaleras y carros, formando una suerte de gran rueda humana en plena articulación. La realización es de Rodrigo Díaz Merlis, Dana Allesi, Florencia Alvarez Guardo y Pablo Lloveras.

- La intervención “Callejón de los elementos” en las paredes del Patio del Aljibe es una intervención colectiva realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs. “Intentamos mostrar las diferentes disciplinas que conforman la cultura, y ambientamos el patio con una escena callejera y mucho color, donde los graffitis son parte fundamental del paisaje”, dice el trío.

- CODIGOLUX, en la sala 2, es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala cambia sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

_______

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

_____________

Imaginar la Colonia. Buenos Aires 1810-1960

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires recupera una muestra con objetos, obras de arte y documentos que fueron expuestos en los festejos por los 150 años de la Revolución de Mayo. Esas piezas, consideradas reliquias de un pasado glorioso y del origen de la nación, fueron incorporadas al patrimonio del Museo, cristalizando un imaginario oficial en torno a la identidad nacional afín a las políticas desarrollistas.

La muestra se podrá visitar desde el 16 de diciembre, durante seis meses, de miércoles a domingos de 10.30 a 18 h.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65, CABA

__________

Paisaje peregrino

Muestra de Adriana Bustos, Claudia del Río, Mónica Millán en el Museo Moderno. Lunes, miércoles, jueves y viernes: 11:00 a 19:00 Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00 (Martes cerrado). Hasta el 27 de marzo. Reserva de entradas

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

_____

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

A partir del 29 de octubre, todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, CABA.

__________________

Temporada Fulgor. Foto Estudio Luisita

Temporada fulgor. Foto Estudio Luisita recupera el legado de uno de los estudios de fotografía argentinos fundamentales en la historia del teatro de revista y la cultura popular porteña.

Centrada en la producción de las décadas del 60 y 70 de las hermanas Luisa Escarria (Cali, 1929 - Buenos Aires, 2019) y Chela Escarria (Cali, 1930), la exposición da cuenta de un fenómeno de la cultura popular argentina caracterizado por servir de termómetro de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad; pero también nos permite asomarnos hacia la construcción personalísima de estas imágenes.

El archivo conjuga fotografías acabadas y listas para ser consumidas en marquesinas de teatros, programas de mano y medios gráficos, con los procesos de montaje y retoque operados por las hermanas y negativos completos en los que se filtra el universo doméstico del estudio.

CURADURÍA SOFÍA DOURRON CON COLABORACIÓN DE SOL MIRAGLIA Cierre 14 de marzo, 2022.

*MALBA - SALA 1, NIVEL -1. Figueroa Alcorta 3415, CABA

_________

La mesa ostentará siempre un centro de flores

La muestra de Gabriel Baggio indaga sobre las prácticas alimenticias en Argentina a través del análisis de los modelos de producción, tradiciones culinarias, hábitos de consumo y el impacto ambiental de las industrias del alimento. Fotografías del Archivo General de la Nación en diálogo con un conjunto de obras de artistas contemporáneos invitados: Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Raúl Flores, Mariela Paz Izurieta y Matías Sarlo.

La exhibición, casi 20 años después, presenta el registro de video remasterizado de esa performance. El sábado 5 de mayo de 2002, en Boquitas Pintadas GB presentó “Sopa”, la primera performance que abriría camino a varios años de su trabajo. Cocinó junto a su madre y su abuela un caldo del acervo de recetas familiares trasmitidas oralmente de madres a hijas.

Dice Baggio “Encuentro allí dos pilares fundamentales que aún hoy atraviesan mis procesos de creación: lo colaborativo como evento artístico y la idea de imperfección como resistencia a los mandatos. La rebelión amorosa ante “lo dado” para la concreción de los propios deseos y en consecuencia, el movimiento hacia la concreción de los deseos colectivos.”

CURADURÍA FRANCISCO MEDAIL. De miércoles a domingos, de 14 a 20 h. CCK, Sala 512, quinto piso. Ingreso libre y gratuito.

*CCK, Sarmiento 151, CABA

_________

Entre nosotros y los otros: JUNTOS APARTE

La exposición puede verse en el MUNTREF, sede Hotel de Inmigrantes, y reúne piezas de 36 artistas de América, Europa y África con eje en las problemáticas migratorias actuales, en un mundo en el que se erigen muros y se percibe al vecino como una amenaza.

Curada por Diana Wechsler, el colombiano Alex Brahim y la italiana Benedetta Casini. Lecturas poéticas, miradas críticas, reconfiguraciones visuales se encuentran en este relato curatorial que tiene en el antiguo Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires un sitio privilegiado para el encuentro con los públicos.

Las visitas se realizan de miércoles a domingos de 11:00 a 18:00 hs. La entrada es sin costo y se reserva previamente mediante la App Museum View MUNTREF o vía mail a través de visitasmuntref@untref.edu.ar.

*MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes. Avenida Antártida Argentina (entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus), entrada por Apostadero Naval. Puerto Madero

_______________

Eclipse Chroma Key + Desmayo Galería

Eclipse Chroma Key, en la galería Herlitzka + Faria, es una instalación inédita de Mauro Guzmán que remite al universo queer y que incluye seres híbridos y antropomorfos. Con telones hechos con bolsas de residuos, Guzmán genera un dispositivo escénico con personajes que llevan ropa (zapatos, corset, plumas, pollera con volados, medias, chaleco, corbata) que él mismo usó en sus performances. Estos personajes –marionetas monumentales construidas con varillas móviles– representan seres antropomorfos o una mezcla de animales surgidos de cuentos de Horacio Quiroga que impactaron al artista.

Guzmán no sólo hace obras: da clases de post porno en la carrera de Bellas Artes de la Universidad de Rosario, donde incluye temas de género en la primera cátedra sobre esta temática en el país. En Eclipse Chroma Key, aborda problemáticas del campo de lo escénico desde una perspectiva experimental. Investiga, además, la posibilidad de movimiento de estas esculturas hechas con madera (con estructuras como articulaciones), que tienen nicks de los que se utilizaban en los chats gays en los años noventa. Integra la exhibición una serie de obras de Celeste Carnovali, Fabio Risso, Nicanor Roses y Juana Torres, artistas de Desmayo Galería, espacio de arte dirigido por Guzmán y Nicolás Mareco en Rosario. Herlitzka + Faria invitó a Desmayo reforzando las iniciativas asociativas que en conjunto ambos espacios desarrollan. Hasta el 8 de marzo.

* Herlitzka + Faria. Libertad 1630, CABA

_______________

Fremd / Forastero

Es un personaje Queer que sale del suburbio de la ciudad, reflejándose en sus pares, las escenografías y paisajes conurbanos, en reductos underground del punk rock y música electrónica. Encontrando refugio en la subcultura retrata la búsqueda de otras formas de deseo.

En la inauguración se presentará el libro digital que da nombre a la muestra, de la colección Tandem de Flambe Ediciones. Inauguración: 16/12 de 18 a 22 hs. La muestra estará abierta del 16/12 hasta el 14 de marzo. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 con cita previa.

*Wunsch Gallery. Godoy Cruz 1648, PB, CABA

_________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA

________

El rock argentino llega a los museos nacionales

En una gran muestra titulada El Rock en la Calle, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, impulsa un impactante ciclo de exposiciones y eventos que tendrá lugar a partir de diciembre en tres museos nacionales: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional.

El sábado 18 de diciembre, el Museo Histórico Nacional inaugura Los 80. El Rock en la Calle, exhibición sobre la historia del rock nacional que pone el foco en una de las etapas más importantes del rock argentino: la década que se inicia con la guerra de Malvinas (1982) y se extiende hasta los comienzos de los 90. Durante ese período, el rock argentino ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura.

La exhibición está dividida en tres secciones: la primera abarca los años 82-83, el boom del rock nacional. La segunda ─en el auditorio del Museo─ se ocupa del rock entre 1984 y 1991, y la tercera ─instalada en el subsuelo─ incluye el patrimonio del under porteño, las bandas de culto y punks y el teatro contracultural. En cada una de las secciones, las y los visitantes podrán apreciar piezas vinculadas con las figuras más destacadas del rock nacional: instrumentos, manuscritos, vestimenta, fotografías, publicaciones de prensa, mapas de los lugares del rock, afiches y memorabilia de fans, entre otras curiosidades.

La curaduría y los textos son del historiador Gabriel Di Meglio, director del Museo, y de Ricardo Watson, con la asistencia del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. La curaduría fotográfica es de Aspix. La muestra, además, incluirá experiencias tales como rebobinar cassettes con biromes, aprender a peinarse o lookearse “a la ochenta” e ingresar a un cuarto de un/a adolescente lleno de pósters, y propuestas participativas en redes sociales. A partir del 18 de diciembre, de miércoles a domingos de 11 a 19 h hasta el 30 de mayo en Defensa 1600 (CABA).

Este evento cumplirá con los protocolos de higiene y distanciamiento social por COVID-19 de acuerdo con la normativa municipal y nacional vigente al momento de su realización.

_______________

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

_______________

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

Coherente oxímoron, de Yuyo Noé

La instalación realizada por Luis Felipe Noé en 2014 es la primera obra de volumen que expande la pintura a las tres dimensiones del espacio. Este trabajo, en el cual Noé plasmó su idea de caos como dinámica en una obra estática, se exhibe en el marco del homenaje a Pino Solanas, y permanecerá disponible para el público.

Miércoles a domingos, 14 a 20 h hasta el 27 de febrero — Foyer de Sala Argentina

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Escuela Platense

Este viernes el MACBA inaugura una nueva muestra con tres jóvenes y talentosos artistas platenses: Gabriela Boer, Juan D’Lala y Pablo Morgante. Boer, D’Lala y Morgante, a su modo, son continuadores del legado de grandes maestros nacidos en La Plata, como Alejandro Puente, César Paternosto y Luis Tomasello, que se inscriben en una tradición que se inicia en los años cuarenta y abarca los movimientos que marcaron posteriormente el pulso de la abstracción y la geometría en Argentina. Inaugura el sábado 27 de noviembre, a las 12:00 horas, se puede visitar hasta el 20 de febrero.

*MACBA, Av San Juan 328, San Telmo, CABA

_________

Nuevas muestras en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes abre al público dos nuevas muestras temporarias para visitar con entrada libre y gratuita: Dante x Alonso, que reúne 47 obras del maestro argentino Carlos Alonso inspiradas en la Divina Comedia y en la figura del gran poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321), a 700 años de su fallecimiento; y Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/21, con obras de los ocho ganadores del certamen: Anahí Cáceres, Alicia Herrero, Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos, Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila Puzzovio.

Ambas muestras pueden visitarse, con entrada gratuita, hasta el 27 de febrero de 2022. El Museo abre las puertas de miércoles a domingo, de 11 a 19. Para visitarlo, es necesario reservar turno.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

__________

Muestra de la artista Juana Butler en el ciclo Mujeres Olvidadas

La muestra, curada por Paola Vega y Rosario Villani, reúne 16 pinturas de los años 60 y 70 de tres momentos importantes de su carrera. El de sus inicios, su serie metafísica y por último las obras que participaron de la primera y única Bienal de Arte Latinoamericana de São Paulo. Juana Butler fue una artista destacada de su época con una fuerte presencia en el circuito local, sin embargo hoy en día como tantas otras mujeres artistas no tuvo el reconocimiento que se merece. Este proyecto forma parte de la línea con la que viene trabajando la galería en la cual incluye grandes artistas mujeres de la historia de nuestro país que han sido valorizadas en una época y quizás hoy no tengan el lugar que les corresponde, como es el caso de Germaine Derbecq, Dignora Pastorello y Mildred Burton.

Hasta el 25 de febrero de 2022. De martes a viernes de 12 a 18 hs.

*Galería Calvaresi. Defensa 1136, San Telmo, CABA.

___________

Dibujillos, de Diego Alexandre

El artista presenta tintas y acuarelas sobre papel. “Estos dibujillos, concebidos de noche, muestran retratos cuyo tema en común es el maquillaje, el adorno, cómo máscara, cómo juego…”. Alexandre vive y trabaja en Bs.As., si bien ha expuesto en el exterior en reiteradas oportunidades: inauguró una instalación en la Biennale du design de Saint Etienne/France, expuso en la Galería Gismondi-Pastor en Montecarlo, en la Sisley Gallery de New York. También fue el artista elegido por Hermes/Francia para realizar una instalación en la Argentina. Apertura: 6 de diciembre.

*Menéndez Libros. Paraguay 431, CABA

_______

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18 h.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, Ciudad de Buenos Aires)

_____

Las oferentes

Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad.

Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

Hasta el 7 de marzo de 2022.

*MUSEO DE ARTE MODERNO. Av. San Juan 350, CABA. Tel: +54 011 4361-6919

_________

Adentro no hay más que una morada, en el Museo Moderno

Una exhibición colectiva que reúne el trabajo reciente de treinta y cuatro artistas que provienen de distintas regiones de la Argentina, cuyas obras manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno ‒sea este material, intangible o incluso espiritual‒. En la sala del segundo piso del Museo Moderno se despliega un conjunto de obras producidas durante los últimos dos años, atravesadas por la experiencia dual de aislamiento y de arraigo en la que nos sumergió la pandemia, que funcionan como declaraciones de existencia.

Hasta el 13 de marzo de 2022, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

________

Piazzolla 100

Exhibición homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX por el centenario de su nacimiento. Nacido en Mar del Plata pero criado en Nueva York, Astor Piazzolla conoció el tango desde ese arrabal, entre gánsteres y clases de música. El espíritu que le dejó esa ciudad, su carácter temperamental, explosivo y obstinado y una formación metódica y experimental le dieron a su obra una impronta programática y singular, un entramado de sonidos que no se parecían a nada.

La exposición, curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a momentos claves de la creación musical de Piazzolla y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, los artistas argentinos invitados Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Nicolás Varchausky, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Anouk Wilhelm, Axel Krygier, Augusto Zanela y Hernán Khourian realizan instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando el legado de Astor desde diferentes miradas. Las instalaciones de sitio específico recrean —a través de imágenes, climas y sonidos, de archivos y registros— diferentes elementos de la obra del músico, que regresan hoy como legado y como insumo de nuevas formas de creación.

Visitas - Miércoles a domingos, 14 a 20 (hasta el 6 de marzo).

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

Universo próximo proceso

Exhibición colectiva de artistas de HACHE. Catalina Schliebener, Dani Umpi, Diego Figueroa, Elena Loson, Florencia Böhtlingk, Foto Estudio Luisita, Gabriel Baggio, Gilda Picabea, Ivana Vollaro, Leila Tschopp, Leticia Obeid, Martín Sichetti, Santiago García Sáenz & Sofía Quirno.

Hasta el viernes 31 de marzo La exhibición podrá visitarse lunes a viernes de 14 a 19 h.

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, Buenos Aires.

_______

Actividades en el Museo Amalita

El búlgaro, muestra de Luis Freisztav con la curaduría de Guadalupe Fernández. La entrada es gratuita con reserva previa en este enlace. Desde el 14 de octubre hasta febrero de 2022.

*Museo Amalita. Olga Cossettini 141, CABA

_____

Llega Walden Naturae a Garzón

La nueva galería de arte busca revalorizar la zona con iniciativas culturales y compromiso con su entorno natural. Walden Naturae es el nuevo espacio de exhibición de Pueblo Garzón en Maldonado, Uruguay. La galería cuenta con un programa anual que combina exhibiciones históricas y contemporáneas en todas las disciplinas y medios, en un espacio propio de 500 metros cuadrados.

Rodeado de colinas, olivos, vides y cercana al océano, activa y cultiva su entorno único con iniciativas agrícolas, ecológicas y artísticas, creando un contexto idílico. En su compromiso con el ecosistema del lugar, contará también con un espacio destinado a la permacultura y trabajará en la recuperación del bosque nativo, combinándolo con un parque de esculturas.

A su vez, fomenta el intercambio permanente entre artistas de distintas generaciones, además de un nutrido calendario anual de exposiciones. El próximo año se integrará un programa de residencia para coleccionistas y artistas.

Exhibiciones:

01- Programa / Marcia Schvartz 28 dic - 13 enero

02- Programa / Nicolás Guagnini 15 enero - 01 de febrero

03- Programa / Cristina Schiavi 04 de febrero - 28 de febrero

04- Programa / Oscar Bony 12 de marzo - 16 de abril

info@waldennaturae.com / T 091221977

*Walden Naturae. Calle De los Cerrillos y Pasaje del Faro. Pueblo Garzón. Maldonado / Uruguay

____________________

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

Todo es ficción, muestra de Washington Cucurto en el Moderno

La muestra Todo es ficción es una selección de pinturas que Washington Cucurto hizo a lo largo dos años continuando el mundo ficcional que creó en en sus cuentos, novelas y poesías durante más de veinte años, se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y se podrá visitar con reserva previa de entradas en la página del museo, hasta el 28 de febrero de 2022.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

———

Pato Gil Villalobos presenta su “Happy Art Tour 2022″

La autodidacta y multifacética artista presenta un recorrido de interacción y conexión con el arte. Su impronta encaminada hacia la alegría y la esperanza, crea emoción y felicidad al plasmar en una combinación única, mensajes, brillos y colores.

Pato decide iniciar su gira en “La Feliz”, ciudad de Mar del Plata, y este sábado 12 de febrero de 15.00 a 18.00h expondrá su HAPPY ARTE DAY en “Playa Kikiwai Surf Club” (Av. de los Trabajadores 4100, Academia Argentina de Surf). Allí los participantes podrán disfrutar y descubrir su artista interior, pintando y transformando objetos ordinarios en extraordinarios a través de la creatividad, el amor y la conexión de los colores, la naturaleza y el mar.

Para quienes quieran sumarse al segundo encuentro, la fecha será el viernes 25 de febrero a las 19.00h, en el Paseo del Arte Cabrales (Martín Miguel de Güemes 2521). La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 20 de marzo, podrá visitarse de 10.00 a 21.00h, contará con más de 33 obras en distintos tamaños con las que se podrá disfrutar del recorrido por la historia y las diferentes etapas de la artista: desde sus inicios con los mandalas, hasta las famosas colecciones de “Mujeres Empoderadas”, “Reinados de Amor”, “Somos Uno” y “Democratizarte”, series limitadas de reproducciones intervenidas a mano y numeradas.

_________________

DANZA

Danzafuera. Festival internacional de danza contemporánea, performance y acciones transdisciplinarias

9° EDICIÓN | Del 18 al 26 de febrero de 2022. La Plata, Argentina

Los últimos años sacudieron las estructuras que nos sostenían como comunidad artística. Pusieron de manifiesto, aún más claramente, la fragilidad de nuestra vida y nuestros modos de producción. Modificaron nuestra percepción del tiempo, el espacio y la forma de vincularnos con nuestros cuerpos y los cuerpos de lxs otrxs (humanxs o no). Nos llevaron a resignificar nuestras ideas en torno al cuidado y a lo público. El cimbronazo nos enfrentó a la pregunta: ¿Cómo nos posicionamos cómo artistas en este contexto? que luego compartimos en la convocatoria abierta mediante la cual elegimos las prácticas y obras que hoy forman parte de la 9° EDICIÓN.

Pensamos esta edición del festival DANZAFUERA como un espacio de encuentro donde abordar las preguntas que nos dejó la pandemia y poner en circulación los nuevos procedimientos creados para ensayar respuestas posibles. Creemos en la potencia del pensamiento y el hacer colectivo. Es por eso que para esta edición decidimos priorizar los espacios de encuentro, formación, reflexión y participación presentados como TALLERES y RESIDENCIAS. También seleccionamos OBRAS Y EXPERIENCIAS que se llevarán adelante en distintos puntos de La Plata. Todo, como siempre, con entrada libre y gratuita.

REDES DE CONTACTO: https://danzafuera.wixsite.com/festival mail: danzafuera@gmail.com

Fbk: DanzafueraFestival Instagram: @festival_danzafuera

_________

Grub

Un recital de danza dirigido por Ana Frenkel con codirección de Carolina Borca, basado en el encuentro entre cinco intérpretes del movimiento y la construcción musical. En GRUB la danza se entrecruza y potencia con el sonido y la iluminación del espacio, junto con la particularidad de cada uno de los bailarines. “La búsqueda se dirige a poder empatizar y unirse con los demás, tanto entre los intérpretes como con el público, en esos pasajes emocionales o sensitivos que, al ponerlos a jugar en el plano poético, deshacen los juicios y nos hacen más libres y empoderados”.

Intérpretes: Ares Barrios, Lucía Cuesta, Nahuel Delgado, Felipe Figueroa, Vicky Machta.

Funciones los jueves a las 21 horas hasta el 31 de marzo. Duración: 60 minutos. Localidades $ 1.200 (alternativateatral.com) Promoción 2x1 Banco Ciudad Compra con tarjeta de crédito o débito del Banco Ciudad a valor 2x1 a través de Alternativa Teatral. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Beneficio también válido en Boletería del teatro el día del espectáculo. Ambas opciones quedan sujetas a disponibilidad

*El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

___________________

TEATRO

PROGRAMACIÓN DEL COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES

¿Quién es Clara Wieck?

Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann, Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. Esta obra propone un diálogo entre la música de Schumann y Brahms y los dichos de Clara. Fragmentos musicales que interactúan con ella a la manera de confesiones, sueños, reproches, deseos. Sus comienzos como niña prodigio, su temprano enamoramiento de Schumann y su cuestionada relación amorosa con Brahms emergen de esta ficción biográfica.

Autores: Betty Gambartes, Diego Vila. Dirección: Betty Gambartes. Intérpretes: Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado (piano), Víctor Torres (barítono) o Hernán Iturralde.

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 29 de mayo. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 100 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500

*Sala Cunill Cabanellas. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

____

Cae la noche tropical

Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva.” La vejez vista como “la edad épica por excelencia” y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

Autor: Manuel Puig. Versión escénica: Santiago Loza, Pablo Messiez. Dirección: Pablo Messiez. Dirección de reposición: Leonor Manso. Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Carolina Tejeda

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 17 de abril. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 105 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

___

Las cautivas

La Compañía Teatro Futuro realiza una residencia artística en el Complejo Teatral de Buenos Aires con su proyecto “La Saga Europea”, conformada por un grupo de cuatro obras ambientadas en el siglo XIX que se proponen explorar la relación entre Latinoamérica y Europa a través del tamiz de la literatura. La serie está formada por las obras Las Cautivas, Las Ciencias Naturales, Las Invasiones Inglesas y Las Traducciones, que se estrenarán en las diferentes salas del Complejo en los próximos cuatro años. Las Cautivas, que se estrena ahora en el Teatro de la Ribera, se ofrece como una refundación, como una metafísica, como una naturaleza, como pura ficción y como el afán de regresar a un lugar que hemos perdido definitivamente.

Las cautivas es una producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco. Elenco: Laura Paredes y Lorena Vega. Músico en escena: Ian Shifres

Desde el viernes 18 de febrero hasta el sábado 30 de abril. Jueves y viernes, 19 horas. Sábados y domingos, 17 horas. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.000 Pullman $ 750 Jueves $ 500

*Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821

___________

Fiesta provincial CABA 2021-2022

Organizada por el Instituto Nacional del Teatro en cogestión con el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

PROGRAMACIÓN

-Los secretos

Dramaturgia y Dirección: Juan Andrés Romanazzi. Viernes 18 de febrero / 20 HS

-La casa oscura

Dramaturgia: Mariela Asensio, Maruja Bustamante. Dirección: Paola Luttini. Sábado 19 de febrero / 20 HS

-Gansos

Dramaturgia y Dirección: Guido Losantos. Domingo 20 de febrero / 19 HS

-Ojo de pombero

Dirección: Toto Castiñeiras. Jueves 24 de febrero / 19 HS

-Sueño

Dramaturgia y Dirección: Emiliano Dionisi. Sábado 26 de febrero / 20 HS

-La voluntad, teatro a distancia

Autoría: Eva Halac. Dirección: Hernán Márquez. Domingo 27 de febrero / 19 HS

ENTRADA GRATUITA CON RESERVA PREVIA. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función. Los cupos son limitados. Pase Sanitario: Toda persona que haya cumplido 13 años deberá acreditar esquema de vacunación completo contra COVID-19.

*Centro Cultural de la Memoria. Av. Del Libertador 8151, CABA

______________________

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, CABA.

_____________

Casa Duarte

El público será espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio donde se llora, ¡pero de risa! No verá una obra de teatro. Vivirá la #ExperienciaCasaDuarte, ¡el velorio más disparatado! En la temporada 2021 agotó las localidades para todas las funciones, y después de unas brevísimas –y merecidas– vacaciones, esta original propuesta vuelve a repetir el éxito.

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

Funciones: Viernes y Sábados a las 22.00 horas. Comprar entradas

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764, CABA

___________________

Precoz

Foto: Sebastián Freire

Luego de su exitosa primera temporada; vuelve a escena Precoz, una obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz.

Precoz nos sumerge en la historia de una madre, su hijo adolescente y la intensa relación que los une. Un vínculo que se debate entre la ternura y la locura. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad. Juntos son dinamita: separados, no son nada.

JUEVES-VIERNES-SÁBADOS 20:30H. Duración: 80 minutos. Localidades: $1300 ENTRADAS EN VENTA POR ALTERNATIVA TEATRAL

*Dumont 4040. Santos Dumont 4040, CABA

_________

Pieza para maniquíes y un actor de reparto (Documental sobre el silencio)

La pieza de Gabriel Penner, Pieza para maniquíes y un actor de reparto. (Documental sobre el silencio) es una dramaturgia condensada que desmenuza lo teatral como si se tratara del cuerpo articulado de un muñeco. El espectáculo, dirigido por Ana Alvarado, pone en escena, en un bello juego escénico humorístico, irónico y crítico, a actores, objetos y espacio, con la absurda determinación de contestarse por qué hacemos teatro con tanta pasión. Los cuerpos de quienes actúan establecen un encuentro amoroso e intenso con el escenario, tanto tiempo añorado.

Funciones desde el 13 de marzo, todos los viernes de marzo y abril a las 21hs, en la nueva Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leonidas Barletta (Diagonal Norte 943), Entrada general: $1000 - por Alternativa Teatral. Estudiantes y jubilados: $700 en la Boletería del C.C. de la Cooperación.

*CC de la Cooperación. Corrientes 1543, CABA

______________

Un balcón con vistas

El 23 de enero llega al teatro Multiescena “Un balcón con vistas”, una delirante comedia en tiempo real sobre el ADN marital. Con más de 50.000 espectadores en España, el éxito europeo se estrenará en calle Corrientes. Las relaciones de pareja y las difusas fronteras entre el amor y el desamor, donde la verdad está oculta en todo momento y, sin embargo, siempre permanece visible. Desde el domingo 23 de enero, todos los domingos a las 20.30 horas. Entrada general $1200. Puntos de Venta: Plateanet, Atrápalo y Boletería del Teatro.

* Teatro: Multiescena Cpm. Av. Corrientes 1764, CABA

_________________

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

Primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea, con dirección de Andrea Garrote y producción general de Compañía Teatro Futuro.

FUNCIONES: Viernes, 22.30 h. del 14 de enero al 18 de febrero. Duración 60′. Entrada general $1500 a través de Plateanet.

*TEATRO METROPOLITAN SURA, Av. Corrientes 1343, CABA

______________

Sería una pena que se marchitaran las plantas

Luego de su estreno en Barcelona y Croacia, la compañía teatral T25 estrena en Argentina Sería una pena que se marchitaran las plantas, escrita y dirigida por el autor croata Ivor Martinić (autor de Mi hijo sólo camina un poco más lento) y las actuaciones de la actriz catalana Júlia Ferré y el actor argentino Victorio D’Alessandro.

La obra aborda la ruptura de una relación amorosa. La crisis aparece cuando uno de los personajes no logra acordarse del acontecimiento más importante de la relación en los ojos del otro. A través de los recuerdos la ex pareja intenta contar su historia en común. Es una obra sobre los intentos de expresarnos verbalmente y crear una historia que podamos contar y que podamos asumir.

La obra tiene una estructura abierta. Cada puesta en escena es diferente y los actores usan sus propios nombres, edad y biografía. Esta versión fue creada en colaboración con la actriz catalana Júlia Ferré y el actor argentino Victorio D’Alessandro, mediante un proceso de improvisación con Barcelona como escenario.

El autor de la obra forma parte de cada puesta en escena e interactúa con los actores y el público, buscando la mejor versión.

Estreno martes 1 de marzo. Funciones: martes 1, miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo a las 21.30 h. Domingo 6 de marzo: 18 h y 20.30 h. Domingo 13 de marzo: 18 horas.

Entradas por Alternativa. Localidades: $1000 - Estudiantes y jubilados: $800 Duración: 60 minutos

*Moscú teatro - Ramírez de Velasco 535 – CABA

______________________

Pampa escarlata

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert. Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues.

Después de una primera temporada a sala llena, la obra ganadora del premio Óperas Primas del Centro Cultural Rojas (UBA) reestrena el sábado 12 de febrero. Funciones los sábados a las 21 hs. Entradas $800 en venta a través de EventBrite o en la boletería del teatro

*Área 623. Pasco 623, CABA

___________

Los perros

El día de su cuarenta cumpleaños, Laura tiene una experiencia fugaz pero demoledora: durante su trayecto habitual en metro, un desconocido le sonríe y le susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de Laura por mantener la unión con y entre sus seres queridos.

Alberto, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia

El elenco está integrado por Claudio Rissi, María Fiorentino, Melina Petriella y Patricio Haramburu dirigidos por Nelson Valente.

ESTRENO 4 de MARZO 2022 Funciones: Viernes y sábado 20 hs / Domingo 20:30 hs. Localidades: $ 2200.- en boletería del teatro o por plateanet.com

*Teatro: Picadero – Pje. Enrique S Discépolo 1857, CABA

Demasiado para nada

Un grupo de jóvenes actores comienza a ensayar la obra “Mucho ruido y pocas nueces” del autor clásico William Shakespeare. A poco de andar, descubren que la tarea no será tan sencilla como imaginaban: no comprenden el texto, no tienen suficientes actores, por mencionar sólo algunos obstáculos. Lejos de amedrentarse, se lanzan a la aventura, tratando de resolver sobre la marcha las dificultades que se presentan y haciendo partícipe al público de las licencias que deciden tomarse.

De María Inés Falconi. Duración: 80 minutos. Género: Comedia.

Viernes 20 horas. Entradas por AlternativaTeatral

*Teatro Border. Godoy Cruz 1838, CABA

____________

Una obra para mí

La obra es la teatralización del proceso creativo de un autor que, convocado por un festival, se embarcará por primera vez en una autoficción muy particular. ¿Quién narra lo que se narra? Una búsqueda, una obra que se piensa a sí misma y nos invita a pensar en por qué todo lo que nos sucede puede devenir en ficción. Tiene un argumento relevante para el debate de la temática LGTBQY. El texto es de Sebastián Suñé quien además la dirige junto a Lia Bagnoli y la protagoniza con Francisco Bertín.

Viernes 22.30 hs

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

______________

La Desgracia

Luego de 4 temporadas en el circuito independiente, estrenó su 5ta temporada en Paseo La Plaza. La obra ha sido aclamada por el público y la prensa, supo romper los límites del público tradicional de los musicales y se hizo un lugar entre las obras de teatro de la cartelera porteña con más de 15.000 espectadores y acaba de cumplir las 100 funciones. En un pequeño y conservador pueblo aparece una enfermedad mortal de transmisión sexual a la que llaman “La Desgracia”. El escándalo se evidencia cuando Anita, la joven hija de la intendente, es internada en una sala médica por encontrarse infectada. Como si esto no fuera suficiente desgracia, el único doctor del pueblo es encontrado muerto en su consultorio a minutos de haber hallado la cura. Un asesinato misterioso, el fanatismo ideológico, el amor frustrado y la culpa, son algunos de los ingredientes que tejen a través de la farsa, la parodia y a un ritmo vertiginoso, la trama de esta desopilante obra; con canciones que develan los deseos más profundos y sinceros de sus principales protagonistas.

Viernes 20.30 hs

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

___________

Cuerpo de baile

Una obra que, desde el humor, viene a cuestionar cómo las instituciones nos disciplinan el cuerpo y a través de éste, el deseo. En su segunda temporada Carolina Guevara vuelve a La Carpintería Teatro el 5 de febrero con Cuerpo de baile, espectáculo unipersonal que entrelaza dos lenguajes: la comicidad y la narración oral.

Después de la exitosa Los golpes de Clara, la dupla conformada por Carolina Guevara y Leandro Rosati pone en escena esta vez la historia de una mujer de apellido Corral que, oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde transcurre su niñez y adolescencia, huye a la gran ciudad en búsqueda de su deseo: bailar. A partir de esa premisa la protagonista narra las desventuras y los conflictos que ha padecido a lo largo de su vida por tener un deseo y un cuerpo diferente a lo considerado “normal” en un contexto que no la acompaña.

Funciones: los sábados de febrero y marzo a las 20hs. Entradas a $1000 en venta por Alternativa.

*La Carpintería Teatro. Jean Jaures 858, CABA

____________

Érase

ERASE se presenta en el espacio al aire libre de Quetrén. Incluye sketches de corta duración, musicales cavernícolas y recorridos guiados por las narrativas masivas acerca de la historia de la humanidad. ERASE actualiza a su manera la revista que la inspiró: Érase una vez… el hombre, una versión del origen de la humanidad que la iglesia católica intervino durante la dictadura militar argentina combinando - hasta el delirio - creacionismo cristiano, neandertales y sapiens. Como el origen de la humanidad pareciera partir de premisas arbitrarias, tendenciosas, ridículas y erradas, ERASE pone en escena una nueva enciclopedia ilustrada, capaz de contener la refundación de todos los relatos. ERASE incluye a cavernícolas al compás de Gershwin, hombres sabios a la caza de una verdad improbable, la epopeya trunca de Mónica Seles y también la posibilidad de borrarlo todo. En ERASE, un grupo nada homogéneo de ejemplares humanos viajará a través de la historia de la especie con el fin de reconfigurar el equívoco.

Dirección: Gustavo Tarrío. Autores: Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, Gustavo Tarrío. Actúan: Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, Nico Levin, Carolina Saade, Donna Tefa Sanguinetti, Denisse Van Der Ploeg

FUNCIONES: Domingo 20/2 a las 21 hs. Domingo 6/3 a las 21 hs. Domingo 13/3 a las 21 hs. Entradas anticipadas $800 en Quetrén, Olazábal 1784. Entradas en Alternativa

En el marco del FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires), funciones gratuitas. La reserva de entradas se habilita dos días antes de la función a las 14 h: Domingo 27/2 a las 21 hs. Sábado 5/3 a las 21 hs.

* Quetrén, Olazábal 1784, Barrio Chino, CABA

______________

Muchacho de luna

Una evocación del mundo lorquiano, a través de una selección de textos de su obra dramática, sus cartas y su música. Un recorrido emocional que profundiza tanto en sus logros artísticos como en sus frustraciones personales. Así puede reseñarse “Muchacho de Luna”, unipersonal creado por Oscar Barney Finn y protagonizado por Paulo Brunetti.

Funciones: Sábado 19 y domingo 20 de febrero a las 20.30. Localidades: $ 1.500.- Venta de entradas por www.Passline.com o solicitando un link de pago con tarjeta de crédito / débito – Visa o MasterCard por mail a amigosdelmifb@gmail.com. En efectivo lunes, miércoles, jueves y viernes de 13 a 18.30 en Suipacha 1422.

*Palacio Noel. Suipacha 1422, CABA

_________

Clandestino Maracaná

Clandestino Maracaná es la historia de un bar y sus sujetos constitutivos, una fonda, un lugar que le queda poco para dejar de ser un lugar, que se aleja cada vez más de lo definido. Pero también es una invitación a reflexionar sobre algo que nos compete a casi todos: La desesperación.

Dramaturgia y dirección: Marcelo Perez. Música en vivo: Federico Santisteban.

Funciones: Viernes 22 hs. Venta de localidades a través de Alternativa Teatral. Entradas: Viernes 18 y 25/02 $500 – Viernes de Marzo $800

*Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948, CABA

_____________

El asunto del mar. Monólogo sonoro

El asunto del mar, de Bibiana Ricciardi, es el resultado de la relación tormentosa con esa “masa de agua amorfa”, tal como lo llama la protagonista. Una mujer que intenta encontrarse interpelando al mar como a un viejo rival, durante unas vacaciones en las que ha retornado a su lugar de origen. El océano le ha arrebatado mucho, ella intentará odiarlo. La disputa entre ambos conforma esta pieza montada con el diseño de arte de Candela Chirino, elaborado con residuos juntados en las playas, la actuación de Mariana Vidal, el sonido en vivo de Paula Elgarrista y el diseño lumínico de Gustavo Martincic. Nora Colares completa esta Compañía marina a cargo de la asistencia técnica y de dirección.

Una puesta que tiene múltiples lecturas, pero en la que no se puede soslayar el gesto ecológico. Recoger toda esa basura que ensucia las playas y transformarla en arte es una manera de detenerse a pensar. Resignificar el plástico, encontrar belleza donde hay suciedad y muerte, es parte del gesto con el que queremos pensar el asunto del mar.

Las funciones serán todos los lunes de febrero a las 22 hs y las entradas pueden adquirirse en Alternativa teatral o en la sala. ($700 y $500 estudiantes y jubilados)

*Sala Tierra del Teatro Cuatro elementos. Alberti 2746, Mar del Plata.

______________

Los amigos de ellos dos

Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante, pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar. ¿Por qué llegan siempre tarde? ¿Qué rol ocupamos en la vida de ellos dos? ¿Se interesan realmente por nosotros? Los amigos de ellos dos reflexiona sobre cómo percibimos el lugar que ocupamos en esta sociedad.

Una obra de Daniel Veronose y Matías Del Federico. Eelenco: Héctor Díaz y Magela Zanotta. Dirección de Daniel Veronese. Los miércoles a las 20.30 hs. Entradas $1500 a la venta por Plateanet o en boletería del teatro.

*Teatro Picadero. Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_________________

La casa oscura

Las multifacéticas, workaholics, feministas, llamativas, lengua largas, súper power del off se unen para batallar y desenmascarar a su peor enemiga: la mente. Dos personas, dos historias de vida, dos historiales médicos y emocionales, dos diagnósticos psiquiátricos, dos cabezas difíciles de explicar. ¿Dónde quedan los modales cuando se te pianta el coco?

La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas, que con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, trataran de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura.

Dos mentes. Dos frentes. Dos caminos. Una medicación.

DESDE EL 4 DE FEBRERO FUNCIONES LOS VIERNES 21HS. Entradas desde $1000 en venta por ALTERNATIVA

*El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

_________________

La noche oscura. Tragedia santiagueña

Aclamada por la crítica y el público como una de las mejores obras del 2021, reestrena “La noche oscura -tragedia santiagueña-”, de Eugenio Soto, en la cual se busca narrar lo trágico desde una perspectiva rural y criolla, explorando en nuestras tradiciones al ritmo de chacareras, empanadas y vino. Dramaturgia y dirección Eugenio Soto

Reestreno Sábado 19 de Febrero. Sábados 22:00 hs Entrada general $1200 / $1000 Descuento est. y jub. Compra anticipada

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

_______________

Ana Frank: la casa de atrás

Escrita y dirigida por Gastón Brian Gliksztein, la pieza teatral tuvo su origen en 2019 para conmemorar el 90º aniversario del nacimiento de la joven judía alemana.

El espectáculo, una producción original de AMIA Cultura, tendrá lugar el jueves 24 de febrero, a las 20, y cuenta la historia de Ana Frank, la niña de 16 años que relató en su diario íntimo los años en los que estuvo escondida de los nazis en Holanda, junto a su familia en el anexo de una fábrica.

Más información y compra de entradas en este enlace.

*Auditorio de AMIA. Pasteur 633, CABA

__________

Ciclo Estival de Artes Escénicas en la Casa Nacional del Bicentenario

"Afuera"

Los sábados 29 de enero y 12 y 26 de febrero a las 19, la Casa Nacional del Bicentenario y el Instituto Nacional del Teatro presentan un ciclo de espectáculos para disfrutar este verano, en el patio de la Casa. Tres obras teatrales provenientes de Paraná, Entre Ríos; La Plata, provincia de Buenos Aires, y de CABA, que realizarán funciones al aire libre, a la hora de la caída del sol.

PROGRAMACIÓN

Sábado 29 de enero | 19HS ¡Afuera! Autores: Ignacio Koonstra - Gustavo Bendersky Director: Ignacio Koonstra. Paraná, Entre Ríos

Aquí en el teatro, un tipo de la ciudad cuenta una historia del campo. Pero lo que se ve en primer plano no es el campo. Aquí bajo techo, la gente sueña con la intemperie, ¿o no? ¡Afuera! relata algunos fragmentos de Don Segundo Sombra, la novela de Ricardo Güiraldes; pero la historia de Don Segundo Sombra no es su historia. Es la historia de un joven echado al olvido, arreglándoselas desarropada y afiebradamente para emprender un viaje. Un recorrido iniciático, un encuentro. Un salir afuera para volver a entrar: aprender de la intemperie, si es que algo se puede aprender. ¡Afuera! de nosotros mismos, dentro de una historia bien de campo, pero de acá.

Sábado 12 de febrero | 19 HS Juan Moreira, una leyenda popular Autor: Claudio Rodrigo Director: Claudio Rodrigo La Plata, provincia de Buenos Aires

Versión para teatro de marionetas. Narra la historia de un campesino criollo de la campaña bonaerense: la persecución de la que es objeto por parte de los hombres que representan la Justicia, su iniciación en el camino del crimen y la correlativa pérdida del sentimiento de integración social. Enfatiza la entereza del héroe, su coraje, su dignidad y su amor por la libertad.

Sábado 26 de febrero | 19 HS Para mí sos hermosa Autora: Paula Ransenberg Director: Marcelo Nacci. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En una feria de variedades de Europa, exactamente en la Hungría de 1940, el mago Harry Vansky, la estrella de la compañía, realiza su acostumbrado truco de escapismo pero esta vez, luego de diez minutos de permanecer bajo el agua, el baúl nunca se abre. Cada una de las mujeres que lo rodean, sus asistentes siamesas, su aprendiz, su esposa, su amante “La magnética” y una perfumista, se debaten entre llorar su muerte o su escape misterioso. ¿El baúl está vacío o Harry está muerto adentro? Las mujeres desesperan ante un artefacto que solo el mago puede abrir desde adentro para revelar su verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Escapó? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Se murió? ¿Me abandonó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hago sin él? Preguntas que tiñen de ausencia la hermosura y borran, como en un truco, el camino a seguir.

Sin reserva. Ingreso por orden de llegada hasta completar el cupo. Entrada gratuita.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

____________________

Los Macocos presentan Maten a Hamlet

Los Macocos encarnan en esta oportunidad a cuatro bufones trashumantes en la Edad Media. Luego de pasar penurias por toda Europa, llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, casa y comida... pero llegan demasiado tarde. Sin embargo logran entrar en el castillo, aunque tampoco en un buen momento: el rey fue asesinado, su hermano ha ocupado el trono y se ha casado con su cuñada. Nuestros queridos bufones se encuentran entonces al servicio de, nada más y nada menos, el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir…¡Maten a Hamlet! La verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa.

La tragedia más cómica de todos los tiempos. Funciones los viernes y sábados 21 horas.

*Teatro 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_______________

Samurái Punk y Rota

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que se estrenarán en febrero dos nuevos espectáculos ganadores del Premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas 2020-2021, una acción conjunta del Banco Ciudad y el Complejo Teatral de Buenos Aires que busca dar impulso y acompañamiento a las artes escénicas del circuito independiente.

El jueves 17 a las 20.30 horas se estrenará Samurái Punk, ópera prima de Santiago Pedrero con dirección del propio autor y protagonizada por Emiliano Carrazzone y Lucila Casalis.

En Samurái Punk, dos amigos (un director y una actriz) emprenden un viaje en busca de un reconocido y exitoso actor para ofrecerle una participación especial en la película que ellos están filmando hace cuatro años y que está a punto de quedar inconclusa.

Las funciones tendrán lugar los jueves a las 20.30 horas. Duración: 55 minutos

Platea $ 1.000

Promoción 2x1 Banco Ciudad

Venta web a través de Alternativa Teatral con tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o Pago Fácil. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad

Por otra parte, se estrenará el sábado 19 a las 20 horas, Rota, con dramaturgia de Natalia Villamil y dirección de Mariano Stolkiner, y actuación de Raquel Ameri. Rota muestra cómo una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo, se despliega el sinsabor de la pérdida. Al detenerse en ese instante vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan. Las funciones serán los sábados a las 20 horas Duración: 60 minutos

Platea $ 1.000

Promoción 2x1 Banco Ciudad

Venta web a través de Alternativa Teatral con tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o Pago Fácil. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad

*El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA

_______________

Cuidado con los perros

Esta comedia de suspenso narra la historia de Damián y Charly, quienes vuelven a la casa donde nacieron, después de la muerte de su padre, con la intención de vender todo y seguir con sus vidas. Pero un “secreto” guardado en una cajita de música, transformará la noche en una pesadilla diabólica.

Con Mariano Bertolini, Juan Gil Navarro, Esteban Pérez. Dirección: Leo Azamor.

A partir del 10 de Febrero, jueves y viernes a las 21 hs. Entradas por Alternativa teatral

* NÜN TEATRO BAR. Ramírez de Velasco 419

______________________

Trepadores

En la sección “Relleno de Aceitunas” de una fábrica de embutidos, cuatro operarios están dispuestos a todo por conseguir un ascenso. El jefe, un tanto desequilibrado, los enfrenta con sus delirantes órdenes, conduciendo al grupo de hombres por un camino que va desde las situaciones más absurdas y cómicas hasta la revelación de los secretos personales más oscuros y vengativos. Al final de cuentas, ascender, se tratará de sobrevivir.

Autor: Gustavo Lista. Elenco: Barbie Vélez, Rodrigo Noya, Bautista Lena, Federico Barón. Dirección: Ariel Basaldúa. Producción: Nazarena Vélez.

Estreno viernes 14 de enero a las 23 Funciones: Viernes y sábados 23 hs. / Localidades: $ 1200.- Comprar entradas

*Teatro Buenos Aires. Corrientes 1699, CABA. Tel. 5263-8126

________

Circo del Aire

El viernes 7 de enero regresa el “CIRCO DEL AIRE” de María del Aire a la Costa Atlántica. Por 13° año consecutivo, se presenta con un nuevo espectáculo de circo contemporáneo de gran formato en un predio cerrado al aire libre cedido por la Municipalidad de Villa Gesell, detrás de la tradicional Feria Artesanal local.

Podrá verse durante enero y febrero, de martes a domingo a las 21:30 y 23 hs. en Av. 3 y 113, Villa Gesell. Habrá invitados especiales: todos los lunes, en ambas funciones, se presentarán el Payaso Chacovachi y la Payasa Macujarrak; el viernes 14 de enero regresará, luego de muchos años, Nacho Rey. Además, los jueves de 19 a 20 hs. se dictará un taller de circo para niñas y niños a cargo de Euge Mariposa.

Elenco: Nadia Verón, Osvaldo Ortiz, Martín Denda, Juan Cruz Ranieri, Luciana Denino, María del Aire

Entradas: $700 / Alternativateatral / Descuento jubilados, estudiantes y niños: $500. Duración: 40 min.

______________

Perla guaraní

Perla espera aferrada a su machete, agazapada como un yaguareté, la entrada de su clientela. Zapatitos de cuero es lo que vende… frente a nuestros ojos se convierte en un personaje erótico y peligroso: condensa en su cuerpo a la serpiente y al encantador. Un Litoral exuberante, ominoso, se arrastra y se manifiesta en ella como una llaga abierta. Su historia, la música y su voz son un narcótico, la carnada que nos atrae al anzuelo. Como en toda transacción donde las pasiones se ponen en venta, tendremos que elegir entre un comprarle un zapatito o, por un costo mayor, un tramo de su tragedia.

Escrita por Gabriela Pastor y dirigida por Fabián Díaz. Obra ganadora del Concurso Más Teatro de la Fundación SAGAI

Re- estreno: Domingo 6 de marzo, 20.30h. Funciones: domingos de marzo 20.30h. (Desde el 6 al 27 de marzo de 2022) Entrada General: $1000 Duración: 45 minutos.

* Timbre 4. Boedo 640- Teléfono: 4932-4395. CABA

__________

El túnel a tus pecados

¿Están listos para pecar? Todo somos pecadores, todos buscamos ser libres, te invitamos a disfrutar de un espectáculo del off verdaderamente distinto a todos, donde vos también vas a ser parte de esta puesta a 360º con más de 20 artistas en escena. Queremos que entres en el túnel y decidas quien merece seguir o escapar de ese horrendo lugar. Conoce a nuestros 7 pecados capitales y así poder satisfacer tus más profundos deseos. Personajes atrapantes te van a incomodar o no, contándote sus miserables historias y hacerte sentir identificado con ellas. Entre bailes muy sugerentes y alta provocación con el público “el túnel a tus pecados” invita a reflexionar por momentos como también hacer reír al espectador. Es una obra que impacta y el público sale con su adrenalina altamente movilizada.

Te esperamos para pecar. Una experiencia sensual en 360°. La obra El Túnel a tus pecados es una creación de Pablo Dorado, compuesta por un elenco de más de 20 artistas en escena, en una propuesta que te interpelará en todos los sentidos.

Se presenta todos los sábados a las 23:00 horas Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

*Teatro Empire. Hipólito Yrigoyen 1934, CABA

_________

Mujeres en el baño

Cinco manifiestos desbocados acerca del cuerpo, los mandatos sociales, las relaciones, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Mujeres desesperadas, poéticas, irónicas, enojadas y deseantes, fusionan el sueño y la realidad. El baño como refugio deviene en discoteca, en confesionario, en video clip; recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas. Un baño que siempre vuelve a ser lo que es: un espacio habitado por la fantasía y el deseo, la búsqueda y la fatalidad, la humanidad en todas sus formas.

Creada y dirigida por Mariela Asensio; esta nueva versión reúne a un elenco de talentosas y consagradas actrices: Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer, Iride Mockert y Esther Goris. Con producción de Paola Luttini (Pronoia producciones) se podrá ver, a partir del 21 de enero, todos los viernes y sábados a las 22h. Duración: 80 minutos. Clasificación de edad: +15 años ENTRADAS EN VENTA POR PLATEANET $1800

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

__________________________

Utopía

“En Utopía, todo lo necesario para vivir está al alcance de la mano como el aire, la tierra y el agua. Por eso la plata y el oro se esconden en lugares recónditos como la oreja de un niño”, comienza diciendo Marcelo Insúa, mientras les saca monedas de las orejas a los ex niños que asisten a su Bar Mágico Teatro.

Es un espectáculo para adultos el que presenta, pero los transforma en niños golosos de magia en el primer minuto de su show. Utopía, es una ecléctica mezcla de magia, humor y mentalismo, con experiencias interactivas y originales producciones audiovisuales que se proyectan en el fondo del escenario, proveyendo imágenes que se ensamblan con la magia en forma natural y fantástica.

El espectáculo está a cargo de Marcelo Insúa, personalidad destacada de la Cultura, uno de los mejores magos que tiene Argentina y dueño del único bar de magia del país. El show se realiza los sábados a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por www.barmagico.com.ar

*Teatro Bar Mágico. Carlos Calvo 1631, CABA

___________

Babel cocina

El 22 de enero, en El Tinglado y con la dirección de Rita Terranova, subirá a escena Babel cocina, espectáculo que recibió el Premio Banco Ciudad 2021, otorgado por esa entidad bancaria y el Complejo Teatral de Buenos Aires.

Según su directora, la obra se propone como “una comedia, una fábula, fiesta, carnaval, feria… y también una épica, el relato de un instante que hizo historia dentro de la historia argentina”. Con su numeroso elenco, la obra presenta quince personajes singulares y sus pequeñas vidas privadas, retratados en un momento político único, en la Buenos Aires de fines del siglo diecinueve, “con mucha música, risa, emoción y abundante magia”.

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, Babel cocina superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Estreno: 22 de enero. Funciones: Sábados a las 20.30 hasta el 5 de marzo/ Teatro presencial bajo estricto protocolo sanitario. Localidades: $800 / Reservas en Alternativa Teatral

*El Tinglado. Mario Bravo 948, CABA

________

Tres nuevos proyectos escénicos en el marco del FIBA en El Cultural San Martín

-El ángulo muerto, de Lucía Giannoni

26 de febrero y 3 y 6 de marzo a las 20h en el marco del FIBA. Continúa los viernes a las 20h del 11/03 al 01/04. Duración 70′. Sala B. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

El intento por capturar mi cuerpo para observar el momento de su mutación, para desarmarme y desfigurarme. Un cuerpo que se multiplica para encontrar todos los cuerpos que están en él. Es posible que mientras escribo, algo de él haya cambiado. Soy todo aquello que amé, todo lo que no puedo decidir, todo lo que olvidé, todo lo que engordé. Soy todo lo que fui y lo que voy a ser. Un cuerpo confundido, la contradicción como una cascada, la tenacidad irracional.

-Chicos de Varsovia, dirigida por Dennis Smith

Sábado 5 de marzo a las 21h y domingo 6 de marzo a las 20h en el marco de FIBA. Continúa los sábados a las 20h y los domingos a las 19h del 12/03 al 24/04. Duración 55′. Sala A. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

Cuando su abuelo muere, Ana decide reconstuir su historia familiar para contarle a su madre, como un cuento de las buenas noches al revés, quiénes fueron sus antepasados heroicos: los chicos de Varsovia, niños protagonistas del levantamiento más sangriento contra la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial.

-Una y mil, dirigida por Jimena del Pozo Peñalva

Sábado 5 de marzo en el marco del FIBA. Continúa los miércoles y viernes a las 20.30h del 09/03 al 29/04. Duración 80′. Sala 3. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

Esto no es una obra. Tampoco es un ensayo. Mil y un preguntas que se vuelven narraciones, o narraciones que devienen en preguntas. Catorce cuerpos en escena buscan alguna respuesta posible: ¿la hay?

*CC San Martín. Sarmiento 1551, CABA

_________

Mi madre, mi novia y yo

Sebastián Presta encabeza esta desopilante comedia donde interpreta a Fernando, un eterno solterón que por primera vez le presentará su novia (Victoria Almeida) a su avasallante madre (Graciela Tenenbaum). La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que, en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. En una Noche Buena, que quizás no resulte tan “buena”, los vínculos familiares y amorosos tomarán la escena. ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco. Dirección: Diego Reinhold.

Las funciones se realizarán de jueves a domingo en la temporada de verano de 2022. Jueves 22hs / Viernes 19.30hs / Sábados 21.30hs / Domingos 19.30hs. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet.

*Sala Picasso Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

__________________

El recurso de Amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Gloria Carra, Magela Zanotta, Marcos Montes, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Desde el 1 de febrero. Martes a las 20 horas. Localidades a través de Alternativateatral.

*CC25 de Mayo – Av. Triunvirato 4444 – Villa Urquiza - CABA

_________________________

La Compañía Trueno estrena Me encantaría que gustes de mí

<br/>

*rueno estrena Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presentará los jueves, a las 20.30 horas. La Compañía Trueno, un colectivo de artistas mujeres, surgió en el 2019 a partir de su primer montaje “Con los ojos de mi soledad absoluta’', presentado en el marco del ciclo de teatro y literatura “Enredadera” (4ta Edición). Este es el segundo trabajo de la compañía con actuación de Sol Fernández López y dirección de Luciana Mastromauro. Ambas vienen compartiendo proyectos juntas desde hace más de una década como actrices del Colectivo Escalada, dirigido por Alberto Ajaka. Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

<br/>

Estreno jueves 3 de marzo Funciones jueves - 20.30 horas Entradas por Alternativa teatral: click Localidades: $900 - Estudiantes y jubilados: $700 Duración: 60 minutos Hasta el 28 de abril *Teatro Beckett - Guardia Vieja 3556 - CABA

_____________________

Gaspet

Se estrena el espectáculo de Marcelo Katz y Martín Joab ganador del premio lanzado por el Complejo Teatral para favorecer la actividad escénica independiente

La dupla creativa integrada por Marcelo Katz y Martín Joab cumple veinticinco años de labor artística y lo celebra con el estreno de una nueva obra que combina el teatro de máscaras, el clown, la manipulación de objetos, música y coreografías.

El espectáculo introduce al espectador en la vida de un viejo artesano constructor de máscaras. Gaspet transmite algunos de los secretos del oficio que le llegaron a través de cuatro generaciones que lo precedieron y, mientras talla, modela, pinta, lija y retoca, reflexiona sobre esas vidas que crea con sus manos. Gaspet interactúa con sus ancestros y se enfrenta a la disyuntiva entre mantener intacto el legado o generar los cambios necesarios, aunque atenten contra la tradición familiar. En tanto el público se adentra en el mundo del artesano, irán apareciendo distintos personajes, máscaras que Gaspet está creando y que dan lugar a retazos de historias divertidas y dramáticas.

Las funciones serán los viernes a las 20 horas Localidades $ 1.200 por alternativateatral.com

* La Carpintería. Jean Jaures 858, CABA

_____________________

30 aniversario

Óscar y Toni tienen una relación muy particular. Se conocieron de forma imprevista en el restaurante de Óscar hace 30 años. Los sabores, los olores, el gusto de la salsa pumarola construyeron un gran afecto. Cindy, la hija de ambos, nunca sospechó que lo que estaba oculto estallaría en ese “30 Aniversario”. La vida sigue su curso pero la relación ya no es la misma. La ausencia de Cindy muestra la soledad del amor. Un Restaurante, dos hombres grandes, una hija, una ausencia, un amor, una mentira. “30 Aniversario”, una comedia dramática donde la decisión de una mujer valiente marca el rumbo de dos hombres diferentes.

Nominada a los Premios ACE como Mejor Obra en Teatro Alternativo y Mejor Actor Teatro Alternativo: Andrés Vicente. Autores: Andrés Vicente, Gaby Almirón, Pablo Peppino. Elenco: Gaby Almirón, Andrés Vicente, Rosario García Coni. Dirección: Marcelo Serre.

Funciones: Viernes de febrero a las 22.15 - Localidades por Alternativa o en boletería

*Teatro Border – Godoy Cruz 1838 – CABA

_______

Quítame la respiración

Cuatro amigas deciden festejar la despedida de soltera de una de ellas, en la misma finca en la que días después se celebrará la boda, pero unas horas antes de la gran fiesta, la flamante novia aparece muerta en la piscina y todo indica que se suicidó. Angustiadas y sin entender mucho, deciden contactar a su amiga muerta para preguntarle porque tomó esa decisión. La obra transcurre durante la noche en la que se iba a celebrar la boda y en cambio, sucede el velorio.

Elenco: María Figueras, Florencia Limonoff, Denise Yañez. Dramaturgia y dirección: Carla Scatarelli.

Funciones: Sábados de febrero a las 22

*El camarín de las musas. Mario Bravo 960, CABA

_______

Valeria radioactiva

Valeria es una famosa creadora de culebrones. Cuando está empezando a pergeñar su más ambicioso proyecto, El Inmortal (cuyos protagonistas son, justamente, inmortales), cae gravemente enferma. Los productores intentarán, mientras la salud de Valeria se los permita, sacarle las ideas que anidan en su cabeza y así seguir adelante con el plan de trabajo.

Dividida en tres partes, la segunda da lugar al culebrón en el que Valeria está trabajando. Los límites entre la ficción y la realidad, entre lo imaginado y lo concreto, entre lo soñado y lo vivido, entre la crueldad y la piedad, son algunas de las premisas que envuelven el desarrollo de Valeria radioactiva.

Escrita y dirigida por Javier Daulte. Elenco: María Onetto, Laura Oliva, Carlos Defeo, Florencia Berthold, Agustín Daulte, Jorge Gentile, Daniela Pantano

Funciones: martes de febrero a las 20:30 hs.

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

____________________

Othelo - Termina mal

William Shakespeare | Gabriel Chamé Buendia | Matías Bassi | Nicolás Gentile | Elvira Gómez | Agustín Soler

Viernes 20hs | Sábados 22.30hs. Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

________________

Terrenal

Mauricio Kartun | Claudio Da Passano | Tony Lestingi | Claudio Martínez Bel

SÁBADOS Y DOMINGOS 20HS Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

________________

Luz testigo

LUZ TESTIGO es un espectáculo en el que conviven cinco historias, con sus universos y personajes. Cada uno de ellos intentando un encuentro con los otros. Un encuentro que está interferido por las propias limitaciones, por los anhelos inconfesados, por las dudas, por los miedos. Una mujer que se refugia en sus ensoñaciones.

La investigación de un crimen. Un padre y su hija compartiendo una suerte de exilio del mundo. Un actor desesperado de amor. El encuentro fortuito de dos personas que empiezan a conocerse. Humor, intriga, drama, y hasta el disparate, son los condimentos a través de los cuales se despliegan estas historias de seres perplejos y desesperados. LUZ TESTIGO es el resultado de un concurso de dramaturgia organizado en 2020 por el Equipo del Espacio Callejón.

Dramaturgia: Tomás Afán Muñoz, Marina Artigas, Rubén de la Torre, Julián Marcove y Agustín Meneses. Actúan: Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk, María Villar. Dirección: Javier Daulte.

Miércoles de febrero a las 20.30 - Entradas por alternativateatral.com

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

_______

La Compañía Trueno estrena Me encantaría que gustes de mí

El jueves 3 de marzo, la Compañía Trueno estrena Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presentará los jueves, a las 20.30 horas.

La Compañía Trueno, un colectivo de artistas mujeres, surgió en el 2019 a partir de su primer montaje “Con los ojos de mi soledad absoluta’', presentado en el marco del ciclo de teatro y literatura “Enredadera” (4ta Edición). Este es el segundo trabajo de la compañía con actuación de Sol Fernández López y dirección de Luciana Mastromauro. Ambas vienen compartiendo proyectos juntas desde hace más de una década como actrices del Colectivo Escalada, dirigido por Alberto Ajaka.

Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

Estreno jueves 3 de marzo Funciones jueves - 20.30 horas Entradas por Alternativa teatral Localidades: $900 - Estudiantes y jubilados: $700 Duración: 60 minutos Hasta el 28 de abril

*Teatro Beckett - Guardia Vieja 3556 – CABA

________

Lamé. Un cabaret sustentable

En alguna capital del Interior argentino se encuentra el mítico CABARET LAMÉ, donde los espectadores pueden enamorarse de nuestras hermosas vedettes, inspirarse con nuestro poeta apasionado, deleitar sus oídos con las voces de nuestros jóvenes cantantes y la vista con el talento de nuestros sensuales bailarines.

Once artistas en escena, canciones en vivo y coreografías de gran impacto visual te esperan para vivir una experiencia única a 360°. Utilizamos hermosos vestuarios con material reciclado. Hacemos teatro ecológico y ayudamos al planeta. Lamé es un cabaret joven. Te invitamos a conocer nuestra visión del erotismo. Tenemos amor, humor y un montón de brillos para compartir.

Escrita y dirigida por Joaquín Cerro, con coreografías de Sofia Mazza, dirección vocal de Brenda Gestoso. Estreno domingo 30 de enero a las 21:30 horas. Únicas 5 funciones. Las entradas se pueden conseguir en las boleterías del teatro o en la plataforma de Alternativa Teatral.

* Teatro Gargantúa. Av. J. Newbery 3563, CABA

_____________

Fuck me

FUCK ME indaga sobre el paso del tiempo y las marcas que guarda un cuerpo. La obra transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación. Serán 4 funciones en el marco de la programación de verano y 2 dentro de la programación FIBA.

Miércoles 16 | Jueves 17 | Miércoles 23 | Jueves 24

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_____

Eternos Transeúntes

Esta obra cuenta la historia de seres encerrados en un mundo sin salida, colmados de odio, reproches y violencia. Cuatro hermanos marcados por la cruel y despiadada crianza de un padre golpeador. Sus vidas, llenas de rencores, los llevó a cada uno de ellos a seguir el mismo camino. La presencia de alguien que no se deja ver hace que cada uno de ellos con sus respectivas esposas lleguen al más cruel de los límites, la muerte. La obra cuenta, en tono de comedia dramática y suspenso, el lado más oscuro de los seres humanos.

Eternos Transeúntes es una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por 11 actores en escena que te impresionarán con esta impactante historia. El estreno será el sábado 5 de febrero a las 23:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

*Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

_______

28 almas en el hielo

Basada en una historia real. En 1914 una expedición se pierde en la Antártida, su barco queda atrapado en el hielo. Son 28 hombres de distintas nacionalidades que en un ejemplar acto de fe luchan por sobrevivir en el clima más hostil con temperaturas por debajo de los 20 y 30 grados bajo cero durante largos meses en la más absoluta oscuridad, muertos de hambre y rodeados por el mar más peligroso del planeta. Quedan atrapados en el hielo hasta fines de 1916.

Es un espectáculo de narración teatral, proyecciones de imágenes originales de 1914/ 15/ 16. Se realiza en el hall del teatro para concurrencia reducida entre 15 y 20 espectadores, relato íntimo y cercano.

Autoría y narración: Silvia Copello. Dirección Fernanda Gómez

Funciones: Sábados 20:30 hs desde el 26 de febrero. Entrada $500 / Descuentos jub. est. y vecinos. Compra anticipada. Consultas y reservas: whatsapp +54 11 5114 0524

*Teatro del Pasillo - Colombres 35 – CABA

____________

Casa de muñecas

Un Ibsen visionario nos invita 140 años después, en un mundo que lucha por la construcción de un modelo social más justo e igualitario, a repensarse a través de sus textos, reflexionando una vez más sobre la condición humana. Es una de la obras más transgresoras y revolucionarias en la historia del teatro.

Autor: Henrik Ibsen. Traducción: Clelia Rosa Chamatropulos. Elenco: Gabriela Puig – Nora, Santi Vicchi – Trovaldo Helmer, Agustina Sáenz – Cristina Linde, Alejandro Holm – Krogstad, Luciana Lamota – Elena, la criada, Richard Courbrant – Dr. Rank. Dirección: Lizardo Laphitz

Estreno jueves 20 de enero a las 20. Funciones: Jueves a las 20 horas / Localidades: $ 1.000.- Venta de entradas por Alternativa.

*Border Teatro. Godoy Cruz 1838, CABA

________

Rota

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

En esta nueva creación de El Balcón de Meursault, compañía del Teatro El Extranjero, sobre la obra “Rota” de Natalia Villamil, texto ganador del primer concurso de mujeres del Instituto Nacional del Teatro, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Funciones: Sábados a las 20hs desde el 19 de febrero. Localidades: $1000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

________________

La Falcón

LA FALCÓN es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dramaturgia y productor general: Augusto Patané. Actúan: María Colloca, Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet, Sofia Nemirovsky. Dirección general: Cintia Miraglia.

Funciones: Domingos a las 19.30 hs. desde el 20 de febrero / Entradas: General $ 1.000

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 - Abasto

_________________

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría.

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Estreno jueves 20 de enero. Funciones: Jueves a las 20.30 y sábados a las 22.30 Localidades: Desde $ 1.200.- / Venta por Plateanet

*Teatro Maipo. Esmeralda 443, CABA. Tel. 11-5352-8384

_________

Tóxico

Luego de una excelente primera temporada a sala llena, interrumpida por las restricciones sanitarias producto de la pandemia, y de haber sido muy bien recibida por la crítica y la prensa especializada vuelve Tóxico.

Un hombre y una mujer se reencuentran luego de años sin verse. Dos extraños que se conocen muy bien. Y el intento desesperado por dejar atrás un pasado que los consume.

La holandesa Lot Vekemans es la autora de este combate dialéctico y afectivo entre quien todavía necesita entender lo que pasó y quien sólo después de muchos años ha conseguido explicárselo a sí mismo.

Pablo Di Paolo es el responsable de la puesta y dirección. Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, quien reemplaza a Javier Pedersoli, son los protagonistas de este amor extraviado.

Funciones: sábados a las 22.40 hs Entradas: $1000/ Estud y Jub $800 Informes y reservas

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA

_________________

Una circunstancia denominada mundo

Foto: Mora Garzon

Un día Bruno le anuncia a Dalmaro que se irá a una expedición al centro de la Tierra para poder encontrar al calamar gigante que siempre se le aparece en sus sueños. Dalmaro buscará y encontrará refugio en sus dos mejores amigos, El Neto y La Neta, en su bajo, en su cama y en la luz que da su lámpara.

Dramaturgia y dirección de Jimena Aguilar. La obra ganó el III Premio Internacional Dramaturgia Invasora 2019, España. Estreno: lunes 14 de febrero. Las funciones serán los lunes, a las 21 horas. Entradas por Alternativa. Localidades: $1000 - Estudiantes y jubilados: $800 Duración: 70 minutos. Hasta el 28 de marzo

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

_____________

Chacovachi y Maku Fanchulini - Payasos en la Costa Argentina

El legendario payaso Chacovachi y Maku Fanchulini se presentarán durante enero y febrero de 2022 en Villa Gesell y Pinamar con sus espectáculos para toda la familia a la gorra.

-CUIDADO!! Un payaso malo puede arruinar tu vida.

En un mundo lleno de contrariedades, inocencia, acidez, conformismo y rebeldía este payaso es un verdadero vengador de los adultos. No es tonto, ni ingenuo, ni fácil de digerir. Los malabares, la magia, los equilibrios y la globología son la excusa, Dios, la política, la muerte, las drogas, el poder, la falsa modestia, el amor, los ideales y el conformismo son la razón para reír.

Del payaso Chacovachi, artista invitada Maku Fanchulini. Circo del Aire – Calles 113 y 3 Villa Gesell / Enero: Lunes 10, 17, 24 y 31 a las 21.30hs y 23hs. Febrero: Lunes 7, 14 y 21 a las 21.30hs y 23hs

-METRO Y MEDIO

Un espectáculo basado en la acción física y la comunicación cómica con el público de una manera activa fresca y desenfadada. Maku se comunica casi sin palabras, creando así un lenguaje universal. Los momentos técnicos y altamente delirantes se suceden dinámicamente durante el espectáculo y son parte de un universo lleno de equilibrios excéntricos, provocación y ternura que llevan a un final literalmente explosivo.

De la payasa Maku Fanchulini. GO! FESTIVAL PINAMAR NORTE: Av libertador y Humbold – Pinamar / Miércoles y viernes 21:00 hs.

_______________

La comedia es peligrosa llega a Mar del Plata

Obra escrita en verso por Gonzalo Demaría y dirigida por Ciro Zorzoli. Una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes, organismo del Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Gestión Cultural, Cultura de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Auditorium.

La obra narra una fundación ficticia del Teatro Cervantes, y fue presentada en el marco del festejo del centenario del teatro en 2021: Hace 100 años se inauguraba el Cervantes, llamado así, orgullosamente a secas. El coliseo fue construido por una célebre actriz española, María Guerrero, y pronto se convirtió en nuestro teatro nacional. Hace 238 años, en la época de los virreyes, nacía el teatro estable en Buenos Aires. Hoy los dos eventos se mezclan en una comedia en verso que evoca las compañías de carromato, las tensiones entre hispanos y criollos y la lucha por la libertad. Nada de solemnidad: la obra hace más bien gala de la irreverencia propia de un escenario tan ecléctico e inclusivo que, en los locos años 20, ofreció espectáculos de revista. Mezcla de historia y de fantasía, La comedia es peligrosa cuenta una trama de suspenso y vodevil que ocurre en la capital del Virreinato del Río de la Plata en 1783. Unos cómicos de la legua pretenden construir un teatro estable y para ello deben enfrentarse al poder de los cabildantes y del obispo. El jamón del sándwich es el virrey. ¿Quién se comerá a quién?

Escrita por Gonzalo Demaría. Basada en una trama de Gonzalo Demaría y Ciro Zorzoli. Dirigida por Ciro Zorzoli. Con Horacio Acosta, Facundo Aquinos, Paola Barrientos, Julián Cabrera, Julián Cardoso, Roberto Castro, Gaby Ferrero, Andrés Granier, Milva Leonardi, Javier Lorenzo, Tincho Lups, Sergio Mayorquin, Mariano Mazzei, Iván Moschner, Pablo Palavecino y Julián Rodríguez Rona.

De jueves a domingo a las 21, desde el 16 de enero hasta el 27 de febrero. Localidades disponibles a través de Plateanet o en la boletería del Teatro Auditorium, de martes a domingo de 10 a 21 h.

Febrero: Cupos para Grupos/ Comunidades:

El Teatro Nacional Cervantes y el Teatro Auditorium de Mar del Plata convocan a grupos/comunidades constituidos por un mínimo de 20 personas, para asistir a las funciones de febrero de La comedia es peligrosa. Se ofrecen cupos con descuento y/o gratuitos para grupos/comunidades de 20 personas, en las funciones presenciales de jueves a domingos, a las 21h durante febrero, en el Auditorium.

¿Qué tipos de grupos/ comunidades pueden participar?

Grupos/comunidades tales como: grupos de educación formal (escuelas) y no formal; centros de jubilados, ONG, colectivos y centros barriales, agrupaciones de pueblos originarios, comedores populares, hogares, grupos de teatro, grupos de estudio, comunidad LGBTTTIQ+, colectivos de mujeres, sindicatos, etc. Recomendado a partir de los 16 años.

¿Qué incluye?

Cupos para las funciones de jueves, viernes, sábados y domingos de febrero, a las 21h con los siguientes beneficios: 30% de descuento para instituciones educativas de todos los niveles y grupos privados. Gratuidad para grupos de instituciones de nivel medio, de gestión estatal. Acompañamiento con material pedagógico complementario.

¿Cómo participar?

Para participar es necesario inscribirse previamente aquí.

*Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Boulevard Marítimo 2280, Mar del Plata.

___________

Yo duermo con la ropa del día

En la Fundación Cazadores subirá a escena, con autoría y dirección de Leticia Coronel, una obra de teatro documental que combina la performance y la instalación.

Sobre la obra, la autora expresa: “Más de una vez hablé del dolor, de mi cuerpo perdido en el deseo. Quizás siempre me toque hablar de lo mismo. Es que me duelen algunos cuerpos y por eso no puedo actuarlos más, se los dejo a otros. Estos yo no podría actuarlos, porque el dolor de mi madre me duele, pero al mundo le duele el dolor de la madre y a veces el mundo quiere a la madre y otras veces el mundo no le da lugar a la madre. ¿Quién puede actuar a su madre? Mejor dicho, ¿quién puede actuar la pena de su madre?”.

Vidas: Agustina Acosta, Canela Escala Usategui, Federico Pezet, Matías Marshall, Nadia Gómez, Nadia Zavleon, Roma Castelli. Artistas invitados: Gianna Muzio y Urías Santillán. Coproducida por Fundación Cazadores y Grupo Rojo.

Funciones los jueves y sábados a las 18 horas (Lado A) y a las 20 horas (Lado B). Y los domingos a las 17 horas (Lado A) y a las 19 horas (Lado B). Localidades $ 1.200 (alternativateatral.com). Promo Lado A + Lado B $ 2.000. Promoción 2x1 Banco Ciudad. Compra con tarjeta de crédito o débito del Banco Ciudad a valor 2x1. Sólo a través de Alternativa Teatral. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad.

*Fundación Cazadores. Villarroel 1438, CABA

__________________

El gran cabaret argentino

Todo el ingenio y el humor en un musical desopilante. Una sociedad que margina, que desvaloriza, por eso, este grupo de artistas que regentea un cabaret venido a menos, intenta con su arte seguir manteniendo su show ante una sociedad que no los integra.

Una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por más de 20 artistas en escena que te deslumbrarán con una hermosa historia. El estreno será el viernes 7 de enero a las 22:30 horas en el Teatro Multiescena. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

___________

Con un toque de rubor

Este espectáculo nos cuenta la historia de Daysi Blondell (personaje interpretado por Osvaldo Roth, actor y transformista) y sus sueño de triunfar en Hollywood, acompañado por su tía pepa, una suerte de confesora. En el trayecto de esta historia conoce a Charly (Esteban Nieva) un taxiboy lleno de vicios y abusos quien se hace pasar por productor solo para estafar y robar todos sus sueños.

Duración: 90 minutos. Clasificación de público: mayor de 12. Género obra: comedia musical con humor. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro, por Plateanet o reservas al 1169520004/1158829203. Domingos a las 21 hs hasta el 27 de febrero.

*Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

___________________

Bienal de Performance

Continúa la cuarta edición de la Bienal de Performance. Su duración será de cinco meses, hasta el 16 de abril de 2022. Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern, y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman. La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación.

Micelias. 13 y 20 de febrero en PROA21

El ala interior. 24 y 25 de febrero en Museo Larreta

Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa a través de la web desde una semana antes del comienzo de la actividad: https://bienalbp.org/bp21/

_______

Teatro en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

-El test

“¿Qué escogerías? ¿100 mil dólares ahora mismo o 1 millón de aquí a diez años?” Éste es el disparador de una conversación que llevará a los personajes de la obra a exponer sus valores y sacar a la luz sus más oscuros secretos. La comedia, protagonizada por Jorge Suárez, Carlos Belloso, Viviana Saccone y María Zubiri, estará disponible en la web de AMIA Cultura a partir del lunes 17 de enero.

-Bergman y Liv: Correspondencia amorosa

Interpretado por los actores Osmar Nuñez e Ingrid Pelicori, la historia de amor relata el intercambio de cartas que tuvieron a lo largo de cuarenta años, Ingmar Bergman y Liv Ullman. La obra podrá verse a partir del lunes 24 de enero.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

___________

Programación en el Bar Mágico

El mes de febrero arranca con programación totalmente renovada para que la magia y la emoción no terminen nunca. Todos los viernes y sábados del mes te esperamos con la siguiente programación: Viernes 4 - 02: Magia de Cerca: Martin Strada - Gastón Paolini Escenario: Guille Flores - Jonas Volman Sábado 5 - 02: Magia de Cerca: Pablo Zanatta Escenario: Chiche Ferro Viernes 11 - 02: Magia de Cerca: Rodrigo Camino Escenario: Facundo Daelli y Santiago Mouradian Sábado 12 - 02: Magia de Cerca: Pablo Zanatta Escenario: Chiche Ferro Jueves 17 - 02: Escenario: Adrian Lacroix Viernes 18 - 02: Magia de Cerca: Javier Landó Escenario: Facundo Daelli y Santiago Mouradian Sábado 19 - 02: Magia de Cerca: Pablo Zanatta Escenario: Chiche Ferro Viernes 25 - 02: Magia de Cerca: Matías Salgueiro Escenario: Facundo Daelli y Santiago Mouradian Sábado 26 - 02: Magia de Cerca: Pablo Zanatta Escenario: Chiche Ferro

Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por www.barmagico.com.ar.

*Bar Mágico. Carlos Calvo 1631 (CABA)

_________________

Tangueras de Radio

Una cantante a prueba en un programa de radio, en Bs. As. a mediados de los años 50, comienza un nuevo show de tango recordando los grandes éxitos que las tangueras han tenido durante décadas, rememora la historia y la poesía de la música popular, esperando que un día aparezca ella, la morocha, la admirada y gran Tita Merello.

Dramaturgia Carla Haffar - Pablo Cernadas. Dirección Pablo Cernadas

Funciones: Sábados 20:30 hs. desde el 19 de febrero. Entradas: $800 / 2x $1000 jubilados. Compra anticipada

*Korinthio Teatro - Charcas 2737, 1ro A, por ascensor - CABA

_______________________

Korridor

Korridor es una experiencia teatral por streaming con funciones on demand a través de la plataforma Trampolín Play (www.play.trampolin.la). La dramaturgia y dirección es de Christian García.

La obra transcurre en un pasillo de hospital público, sin anclarse en un momento histórico determinado, donde las personas esperan ser atendidas. Los acompaña la duda, la soledad, la búsqueda de apoyo de desconocidos. Fragmentos de vidas en un tiempo sin inicio ni final. Una monja, un boxeador, una embarazada y un prestigioso médico hastiado, todos ellos errantes entre los pasillos del deteriorado hospital como institución contenedora, completan un cuadro de ausencias, dando lugar a presencias, confesiones, heroísmos, absurdos y miserias.

Funciones on demand (mirala cuando quieras). Plataforma Trampolín Play. Link directo: https://play.trampolin.la/ver/korridor

Entradas: $300 (link disponible por 48 horas).

———

CINE

Ciclo de cine “Gabinete de curiosidades”

El arte y la ciencia tienen en común la constante búsqueda de respuestas y la creación como camino. Ambos son ámbitos humanos, bellos e imperfectos, permeables y complementarios entre sí. Con esta premisa, el Centro Cultural de la Ciencia y Amigos del Bellas Artes se unen para llevar adelante un ciclo de cine que haga foco en diversos imaginarios de la ciencia que han sido vehiculizados por la pantalla grande, el arte y la literatura. Las películas se proyectarán en ambos auditorios y responden a la búsqueda de una programación variada, original y atractiva que vaya más allá de propuestas estereotipadas que a veces se nuclean en lo que comúnmente se denomina cine científico.

Hasta el 18 de febrero. Las entradas son gratuitas y se adquieren sólo de modo online y a través de su reserva previa. PROGRAMA COMPLETO Y RESERVA DE ENTRADAS

*Museo de Bellas Artes. Av. Pte. Figueroa Alcorta 2280, CABA / Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

____________

Ciclo de cine Memorias salvajes

El ciclo de cine se presenta en el marco de la muestra Hijxs. Poéticas de la memoria organizada por la Biblioteca Nacional y tiene como objetivo proyectar películas realizadas por la generación de hijos e hijas de desaparecidos que despliegan otras narrativas para abordar el pasado reciente del país. Cada proyección es presentada por el director de la película quien comparte con el público sus experiencias en torno a la realización del film.

Hijxs. Poéticas de la memoria refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. Se exhibe en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 21 hs. hasta el 31 de marzo de 2022.

PROGRAMACIÓN

Jueves 10 de febrero | 19 hs. La idea de un lago (2016, 122 min). Dirección: Milagros Mumenthaler.

Jueves 17 de febrero | 19 hs. El (im)posible olvido (2016, 121 min). Dirección: Andrés Habegger.

Jueves 24 de febrero | 19 hs. El padre (2016, 72 min). Dirección: Mariana Arruti.

Jueves 3 de marzo | 19 hs. La casa de los conejos (2021, 94 min). Dirección: Valeria Selinger.

Jueves 10 de marzo | 19 hs. La casa de Argüello (2018, 82 min). Dirección: Valentina Llorens.

Entrada libre y gratuita.

*Auditorio Jorge Luis Borges - Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, CABA

__________________

Cine en el Complejo Teatral Buenos Aires

VIVA FELLINI

Tres clásicos del gran cineasta italiano en copias restauradas –La dolce vita, Fellini Ocho y medio y Los inútiles–, acompañados de dos documentales recientes sobre la vasta obra del director. Del sábado 12 al domingo 20 de febrero.

NO VA MÁS

Estreno del último largometraje del realizador Rafael Filippelli, que tuvo su premiere mundial como película de clausura en el último Bafici. 7 únicas funciones a partir del jueves 17 de febrero.

DESDE FINLANDIA CON AMOR

Tres títulos destacados del cine finlandés contemporáneo, una de las cinematografías más pujantes del cine nórdico, dedicadas a sendas figuras icónicas del modernismo de ese país. En colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, Finnish Film Foundation y la Embajada de Finlandia en Buenos Aires. A partir del martes 22 de febrero.

LÍMITE

Tres únicas funciones del clásico del cine brasileño dirigido por Mário Peixoto en 1931, en copia restaurada. En colaboración con la Embajada del Brasil en Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y El Centro Técnico do Audiovisual. Exclusivamente el domingo 27 de febrero

Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo. Entrada general $300. Estudiantes y jubilados $150.

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

___

En el Cine Teatro El Plata: clásicos universales del cine con orquesta en vivo

EL CHICO (1921) de Charles Chaplin. Sábado 19 a las 20 horas.

CICLO DE CORTOMETRAJES de Buster Keaton. Sábado 26 a las 20 horas.

VIVA FELLINI. Dos clásicos del gran cineasta italiano en copias restauradas: La dolce vita (1960) Domingo 20 a las 19 horas / Ocho y medio (1963) Domingo 27 a las 19 horas

Entrada general $ 300. Estudiantes y jubilados $ 150.

*Cine Teatro El Plata. Avda. Juan Bautista Alberdi 5765.

_____________________

Ciclo de cine “Lo que vendrá”

El ciclo es presentado por la Biblioteca del Congreso de la Nación en el Espacio Cultural BCN, donde también se puede disfrutar de la muestra “Patrimonio Rock”.

La apertura fue el 10 de febrero con la proyección de Peperina (1995) film de Raúl de la Torre inspirado en la canción homónima de la mítica banda Serú Girán. En la continuidad, el jueves 17 se mostrará Tango Feroz. La leyenda de Tanguito (1993), película de Marcelo Pineyro sobre la vida de uno de los fundadores del rock argentino; mientras que el 24 de febrero estará en pantalla Pajarito Gómez, una vida feliz, de Rodolfo Kuhn, una ficción sobre el armado de los cantantes como producto en los 70. Y el cierre tendrá lugar el jueves 3 de marzo con la presentación de Lo que vendrá, film de Gustavo Mosquera, ficción futurista protagonizada por el mismísimo Charly García.

La propuesta cinéfila incluye una visita guiada por la muestra “Patrimonio Rock. Así nació el rock nacional”. Se trata de un recorrido por un fenómeno cultural que atravesó épocas, contextos y circunstancias que lo fueron moldeando. Una parte fundamental del recorrido es la colección física completa de la revista Pelo, que forma parte de la Hemeroteca de la Biblioteca, como material editorial que describió y acompañó este movimiento contracultural.

Esta actividad permite visitas libres de lunes a viernes de 8 a 19 horas, así como visitas guiadas los días martes y jueves a las 17.30 h y los miércoles a las 15 h. Mientras que los días 10, 17 y 24 de febrero y 3 de marzo a las 17:30 h se realizarán visitas guiadas especiales junto con proyecciones de cortos sobre grandes artistas del rock nacional. Para reserva de entradas y más información sobre el ciclo: https://bcn.gob.ar/ciclo-lo-que-vendra

*Espacio Cultural BCN. Alsina 1835, CABA

_________________

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

_________

La luna representa mi corazón

En un lapso de 7 años viajo dos veces desde Argentina a Taiwán a reencontrarme con mi madre para averiguar sobre el asesinato de mi padre y, sin muchas respuestas, me doy cuenta que vine a retratar el desarraigo de mi madre como una mujer luchadora.

Diez años pasaron sin ver a mi madre, hasta que en 2012 pude viajar de Argentina a Taiwán. Llevé una cámara para capturar momentos y me encontré con una película. Mi madre no era la misma que recordaba, estaba más vieja, y “más humana”. Con la cámara de por medio, nos conectamos como nunca en la vida. Ella siempre fue fría y lejana, pero el dispositivo nos acercó.

Funciones confirmadas del 10 al 16 de febrero. Horarios: 12:30, 15:00, 17:30 y 20:00hs.

*Cine Gaumont. Av. Rivadavia 1635, CABA

____________

Proyección y charla con realizadores audiovisuales del colectivo Mil Faros y Venteveo

Sábado 19 de febrero / 19 HS: La bisagra de la historia (2002) – Venteveo

Fanzine televisivo del Laboratorio Audiovisual / Audición para una manifestación - Mil faros

Mil faros, fanzine televisivo del Laboratorio Audiovisual Comunitario presenta una conversación/caminata entre Lola Arias y Julián D’Angiolillo, en torno a “Audición para una manifestación”, perfomance colectiva que evocó en el año 2017 sucesos vivenciados durante el estallido popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Lola Arias y Julián D’Angiolillo por las sendas de 2001.

19/20. Ecos de una Rebelión (2002) - Barra Producciones / Colectivo Intergaláctika / ATTAC)

Una selección de fragmentos del documental que indaga sobre las resonancias internacionales de la rebelión del 2001.Barra Producciones / Colectivo Intergaláctika (ATTAC)

ENTRADA GRATUITA. NO REQUIERE RESERVA PREVIA

*Centro Cultural de la Memoria H. Conti. Av. Del Libertador 8151, CABA

Hello Andy?

Un film de Alfredo Arias, Ignacio Masllorens, animado por Juan Gatti. Interpretado por Alejandra Radano.

A fines de 2019 se presentó en PROA la perfomance de Alejandra Radano interpretando a la legendaria estrella Joan Crawford. A partir de estas representaciones Ignacio Masllorens realizó un film en video que fue confiado al gran Juan Gatti para que realizara un trabajo de animación transformando este monólogo en un increíble caleidoscopio de imágenes sobre el cine de Hollywood y el arte visual de Andy Wharhol.

Funciones durante febrero todos los sábados a las 18 horas. Entradas a la venta en PROA.

*Fundación PROA. Pedro de Mendoza 1929, CABA

____________

Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires

FIDBA es el Primer Festival Internacional con carácter competitivo dedicado al cine documental en Buenos Aires, Argentina. En esta edición, cuya programación podrá disfrutarse online entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el público disfrutará de films procedentes de 43 países. Este año, la programación incluye 260 películas, de las cuales 153 participan de sus 11 competencias, 62 son de origen nacional y más del 50% del total fueron dirigidas por mujeres.

La programación estará disponible online durante 12 semanas desde el 13 de diciembre hasta el domingo 6 de marzo de 2022. La oferta de películas se irá renovando semana a semana. El 5 de marzo se realizará, de forma presencial, la premiación de todas las competencias y de #LINK, Área de Industria de FIDBA, que se desarrollará entre el 21 de febrero y el 4 de marzo.

En su novena edición, el FIDBA está organizado en 11 competencias: Competencia Internacional de largometrajes; Competencia Iberoamericana de largometrajes; Competencia Argentina de largometrajes; Nuevas Narrativas; Ópera Prima / Nuevos Directores; Géneros y Generaciones; Derechos Humanos; Lateral - LGTBIQ; Cortometrajes Internacionales; Cortometrajes Nacionales; y la nueva Ficciones de lo real, con 12 títulos que no se inscriben dentro del género documental tradicional aunque utilizan la realidad como materia prima.

Las secciones no competitivas de este año son: Revolución / El Cine Documental y las artes; Evolución / Medio ambiente y Panorama del documental contemporáneo.

* Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, CABA

________

Nuevas narrativas en el cine independiente argentino

La Casa Nacional del Bicentenario presenta un ciclo de tres películas contemporáneas donde los límites entre la ficción, en el sentido más clásico, y el registro documental van y vienen. Sin querer anclarse en un formato definido, estas producciones representan una nueva mirada sobre el cine actual.

Las funciones se llevarán adelante en el patio de la Casa, al aire libre. Con aforo limitado. El ingreso se realizará por orden de llegada hasta agotar la capacidad.

PROGRAMACIÓN

Domingo 13. 20:30HS Como el cielo después de llover (2020) Dir. Mercedes Gaviria

Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje de una película de su padre, el cineasta Víctor Gaviria. Un director que, entre rodaje y rodaje, también se encargó de registrar en imágenes a su familia a lo largo del tiempo. En el encuentro de sus dos miradas, el silencio rotundo de su madre y la obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo compartido del archivo y las infinitas contradicciones de su familia para buscar allí su propio comienzo.

Domingo 20. 20:30HS Las poetas visitan a Juana Bignozzi (2019) Dir. Laura Citarella, Mercedes Halfon

Una poeta muere. Otra, más joven, recibe como herencia el mandato de hacer conocer su obra. A esa tarea se suma un equipo de mujeres de cine. Ese extraño triángulo pone en marcha este film que, curiosamente, no adopta la forma de una investigación sino de un entramado aún más complejo y sutil.

Domingo 27. 20.30HS Por el dinero (2019) Dir. Alejo Moguillansky

Un grupo miserable de actores, bailarines, músicos y cineastas argentinos se embarca en un tour teatral hacia algún país latinoamericano. Si el amor y el dinero son irreconciliables, ‘Por el dinero’ es la historia de esa tragedia.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

_____________

Festival Internacional Cinecannábico del Río de la Plata

El FICC surge con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la temática del cannabis, a través de la imagen cinematográfica como medio sensibilizador y transformador. El audiovisual como herramienta poderosa de transformación social, generador de conciencia, reflexiones y comportamientos.

Sus casi 30 películas, provenientes de 15 países, conforman un amplio espectro de abordajes no sólo en términos cinematográficos, sino también socioculturales. Desde varios documentales latinoamericanos centrados en distintas experiencias comunitarias de cultivo y consumo hasta producciones europeas que registran en primera persona sus beneficios medicinales, pasando por ficciones cuya acción es disparada por su uso recreativo, la programación indaga, con partes iguales de pasión y rigurosidad, en los pliegues de un mundo que, lenta pero inexorablemente, empieza a emanar el inconfundible olor dulzón de una flor en su punto justo de maduración.

APERTURA: Jueves 3 de febrero a las 18h - CNB, Casa Nacional del Bicentenario

MESAS Y TALLERES: Mesas Redondas: Feminismo, cannabis y tareas de cuidado, Reprocann, leyes y derechos, Cannabis en las universidades, Cannabis uso veterinario. Talleres (con inscripción previa en talleresficcbaires@gmail.com ): Historia del cannabis en el cine, Cannabis para la salud.

CIERRE: Sábado 19 a las 18h - Manzana de las Luces. Entrega de Premios. RECITAL SORPRESA

SEDES

Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, CABA.

Lumiton Usina Audiovisual, Sgto. Cabral 2354, Munro, PBA.

Quinta Trabucco, Carlos F. Melo 3050, Florida, PBA.

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú 222, CABA

____________________

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

___________

Cineclub del Pase Cultural

BA Audiovisual presenta el Cineclub del Pase Cultural del 13/1 al 24/2. Ciclo de proyección de películas argentinas para público juvenil en barrios populares y polideportivos de la Ciudad. Se verán cuatro largometrajes argentinos. En la Comuna 8, del 13/1 al 24/2, de lunes a jueves: en el Anfiteatro de la Plaza Ramón Carrillo, los jueves 13/1, 27/1, 10/2 y 24/2 a partir de las 19h; en el Anfiteatro Piedrabuena el 20/1, a las 20 h; En NIDO del Barrio 20, 26/1 a las 18 h; en NIDO en Soldati, el 31/1 a las 16 h y en Barrio Mugica (Lugano), el 16/2, a las 18 h. Actividad destinada a jóvenes de 13 a 21 años.

____________

Ciclo Cine en el Espacio Público

Todos los sábados a las 21 h en el Casco Histórico de la Ciudad, Balcarce entre Humberto I y San Juan. Un ciclo de cine al aire libre del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Se presentarán 7 films que formaron parte de distintas ediciones del festival. Además, el domingo 30/1 y los domingos 6 y 13/2 a las 18 h, habrá talleres de ilustración para niños y jóvenes en el Buenos Aires Museo, inspirados en el ecosistema cultural del Casco Histórico. Estarán dictados por las ilustradoras Lu Paul, Lu Perini y Mechi Ruggiero. PROGRAMACIÓN

__________

En el Cine Gaumont

17/02/2022 al 23/02/2022 PUNTO ROJO 12:30 | 15:00 | 17:30 | 20:00 Nicanor Loreti FICCIÓN

17/02/2022 al 23/02/2022 LA LUNA REPRESENTA MI CORAZÓN 14:30 Juan Martín Hsu DOCUMENTAL

17/02/2022 al 23/02/2022 JESÚS LÓPEZ 17:00 Maximiliano Schonfeld FICCIÓN

17/02/2022 al 23/02/2022 EN COMPAÑÍA 19:30 Ada Frontini DOCUMENTAL

17/02/2022 al 23/02/2022 SECTOR VIP 22:00 Eduardo Pinto FICCIÓN

17/02/2022 al 23/02/2022 HOY SE ARREGLA EL MUNDO 13:30 | 18:30 Ariel Winograd FICCIÓN

17/02/2022 al 23/02/2022 ECOS DE UN CRIMEN 16:00 | 21:00 Cristian Bernard FICCIÓN

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

——————

Noches de Verano en el Centro Cultural San Martín

El sábado 12/2 a las 21.30 h en la Plaza de las Américas, se proyectará el documental “Sueños”, de Marcos Martínez, también de forma gratuita. Para este film, el realizador Marcos Martínez se sumerge en los sueños de un grupo de personas que se encuentran en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Con aquel material onírico construye un relato que describe y reflexiona sobre la vida que transitan.

Los que vuelven, de Laura Casabé (2019). Sábados 19 y 26 a las 21h. Sala 2. Duración 92′.

Una mujer ruega por el regreso a la vida de su hijo. Afortunadamente, sus plegarias son escuchadas por la Iguazú, la madre del día y la noche, y el bebé abandona la muerte en un llanto vital y ensordecedor, como el sonido que produce la potente cascada de agua misionense.

Para estas proyecciones, el espacio estará preparado con puffs, sillas y reposeras, que proporcionarán la comodidad del público y harán del ambiente un lugar aún más agradable. MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA DE LUGARES

*CC San Martín. Sarmiento 1551, CABA

____________

Terrazas Lunáticas en el CC 25 de Mayo

De febrero a marzo vuelve la terraza más linda de Villa Urquiza para compartir las noches de verano con espectáculos a cielo abierto, bajo las estrellas. Cine, performance, teatro, danza y música para adultos jóvenes de 22 a 40. El jueves 17/2 a las 20 h: proyección de Miss Mary (Argentina - 1986) de María Luisa Bemberg. El jueves 24/2 a las 20 h: proyección de Baldío (Argentina - 2019) de Inés de Oliveira Cézar. Y el jueves 10/3 a las 20 h: proyección de El Apego (Argentina - 2021) de Valentín Javier Diment. Estas películas y muchas más formarán parte del ciclo Melodrama bajo las estrellas, que hará énfasis en un género que significó un espacio de liberación para muchas heroínas y grandes mujeres artistas de la historia. El ciclo contará con el apoyo del Programa Gafas Violetas del INCAA.

_______________

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

CONICET Documental

La plataforma pública y gratuita Contar estrena, este viernes 11 de febrero, una nueva serie de documentales producidos por el equipo de documentalistas del CONICET: Coronavirus, los rostros de la ciencia; y El Beagle y sus dos naciones.

Además, se podrá ver –a partir del jueves 10 de febrero-- la serie animada Los viajes de Azul. Se trata de la extraordinaria aventura de una niña llamada Azul que, junto a su tío arqueólogo, recorren fantásticos sitios arqueológicos con arte rupestre de Argentina.

CORONAVIRUS, LOS ROSTROS DE LA CIENCIA

Documental (2021). 1 capítulo - 67 minutos

Un film documental producido junto con CONICET Documental y la Dirección de Comunicación y Prensa de la cartera científica. Durante sus 67 minutos, la película refleja –en forma cronológica y con mirada federal– las historias de vida de sus protagonistas, integrantes de la comunidad científica, en el contexto desencadenado por la pandemia de COVID-19 y los desarrollos científicos y tecnológicos sobre los que comenzaron a trabajar para brindar soluciones a la sociedad. –La respuesta de la ciencia argentina ante la pandemia.

Conoceremos el laboratorio de virología del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, desde donde la Dra. Mariana Viegas relata su intervención en la creación de una plataforma de secuenciación genómica para analizar la trayectoria evolutiva de las diversas variantes del virus que circulan en el país. En la misma línea, la Dra. Josefina Campos, coordinadora de la plataforma de genómica y bioinformática de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán, describe los avances en la secuenciación del genoma completo del virus que, junto con su equipo, lograron durante los primeros estadios de la pandemia.

EL BEAGLE Y SUS DOS NACIONES

Documental (2022). 1 capítulo - 53 minutos

Este documental fue coproducido por CONICET Documental, TECtv, CADIC y el Centro IDEAL de Chile, y refleja la cooperación binacional con el país trasandino en la primera campaña para el estudio y conocimiento integral del ecosistema del canal Beagle. Un verdadero ejemplo de cooperación científica en la lucha contra el cambio climático.

El film manifiesta la importancia política de aunar esfuerzos en pos del estudio y la generación de conocimientos sobre los efectos del cambio climático en la región más austral de ambos países. El documental refleja los contextos históricos desde la llegada de los primeros pobladores, pasando por el conflicto geopolítico y territorial de 1978, hasta la actualidad, cuando un grupo de científicos/as argentinos y chilenos trabajan juntos para entender la incidencia del calentamiento global en el ecosistema regional y promover la protección de sus recursos naturales.

LOS VIAJES DE AZUL

Animación/Documental (2015). 8 capítulos - 26 minutos

En sus ocho episodios, esta serie producida en la Provincia de Córdoba, mezcla el live-action con los sueños de Azul, realizados en animación. Curiosa y aventurera, la niña indaga sobre el modo de vida de los primeros pobladores de nuestro territorio, estableciendo relaciones con su realidad cotidiana.

Azul y su tío Joaquín visitarán la Puna y la Patagonia, donde se emocionarán con los registros rupestres de más de 9000 años de antigüedad (Inca Cueva y La Cueva de las Manos); la Pampa Central (Pehuen-có, Lihué Calel) y región de Cuyo (Gruta del Indio, San Rafael) para conocer especímenes de fauna extinta y su convivencia con los primeros pobladores; y la Provincia de Neuquén con su fantástica historia arqueológica.

___________________

Cineclub con Dalma Maradona en DeporTV

El deporte y el cine son una combinación ideal para contar grandes historias. Clásicos, biopics y cortometrajes nacionales. Los sábados a las 22 en la señal DeporTV.

_______________

Canal Encuentro estrena el ciclo Verano en cortos

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena el ciclo Verano en cortos desde el martes 8 de febrero, los martes a las 20:30.

Verano en cortos es un ciclo de películas argentinas, de ficción y no ficción, dirigidas por cineastas que apuestan al noble formato de cortometraje; que propone una profunda capacidad expresiva para la narración de grandes historias. Una elección política y estética para representar nuestra identidad cultural audiovisual. Se trata de una propuesta que reunirá cortometrajes argentinos cuyas temáticas se centran en el verano.

Martes a las 20:30 h. Repeticiones: Miércoles a la 1:00 h (de la madrugada, después de la medianoche). Jueves a las 10:00 h. Viernes a las 15:00 h. Sábados a las 19:00 h. Domingos a las 16:30 y 22:00 h.

Martes 22 de febrero a las 20:30

CREMA DEL CIELO (Tesis ENERC 2017) 2018. Comedia. Infantil. Road movie. 15 minutos

Nicolás debe llevar la singular heladería que pertenecía a su abuelo hacia Golondrinas. Pero Teo, su pequeño hermano, se inmiscuye en el viaje alterando no solo sus planes, sino también su manera de ver el mundo.

Martes 22 de febrero al término de Crema del cielo

HIJAS DEL RÍO. 2013. Drama. 23 min 42 seg

El calor azota la ciudad de Viedma. Mientras su madre se prepara para recibir visitas, Magda y su amiga, Jochi, se van a pasar la tarde al río. Es su último día juntas, antes de que Magda se vaya a estudiar a otra ciudad.

Además, entre los títulos que se presentarán, se incluirán: 9 VACUNAS / ATARDECER / CREMA DEL CIELO / HIJAS DEL RÍO / LA REAL / LOS POSIBLES / LAS FLORES / EL CUMPLEAÑOS DE DARCY / MAÑANA LOS RESTOS

_____________

Unísono, en la TV Pública

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

NUEVO HORARIO: SÁBADOS A LAS 18 HS. Más información

_______________________

Regresa el ciclo No ficción a Canal Encuentro

Todos los sábados y domingos a las 23:00, Canal Encuentro pondrá al aire el ciclo No ficción. Se trata de un ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo. El ciclo reúne obras que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo.

Los/las documentalistas de nuestro país narran y representan universos recreando algunas ideas fundamentales de cineastas trascendentales de la cultura nacional. A su vez, el ciclo dialoga de manera territorial con la región latinoamericana y con el resto del mundo: No ficción pone de manifiesto el capital simbólico mediante la representación de nuestras experiencias, testimonios, historias, oficios, personalidades y diversidades.

Sábado 12 de febrero: Guido Models, de Julieta Sans

Domingo 13 de febrero: El laberinto de las lunas, de Lucrecia Mastrángelo

______________

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. El 26 de noviembre se estrena el episodio con Romina Paula Más información

_______

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

________

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

________

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

_________

El Instituto de Investigación en Etnomusicología presenta dos estrenos en la Plataforma Vivamos Cultura

El primero es un clip que se grabó en el Centro Cultural San Martín en el marco de las tareas de investigación desarrolladas por Soledad Venegas y Andrés Serafini en torno al proyecto “Colección Aníbal Pichuco Troilo” y a los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Se rescató un arreglo inédito de Piazzolla correspondiente a la colección de partituras de la orquesta de Aníbal Troilo que son parte del patrimonio del Instituto de Investigación en Etnomusicología. Es el primero de los 7 clips que se grabaron en el Centro Cultural San Martín en el marco del proyecto editorial “Songbook: las mujeres compositoras del tango” a cargo de las investigadoras Soledad Venegas y Julia Winokur. Este proyecto busca visibilizar una porción de repertorio de música popular argentina poco conocido en nuestros días.

El segundo estreno es el de la microserie teatral “Ficciones verdaderas”, que presenta el primero de los 3 capítulos que fueron producidos por la Dirección General de Enseñanza Artística y Abasto Barrio Cultural, programa perteneciente a la Dirección General de Patrimonio, en la plataforma Vivamos Cultura. El episodio es Adiós, muchacho, con intérpretes: José María Muscari y Fernando Migueles, dramaturgia: Alfredo Allende y dirección: Gastón Zambón.

__________

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

________

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

_______

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura

__________

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

_______

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 h por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

_________

MÚSICA

Conciertos en el CCK





-Derrotas cadenas

El grupo de tango contemporáneo Derrotas Cadenas ofrece un concierto en la Sala Argentina. Integrado por Bruno Giuntini en violín y dirección, Nicolás Lastra en bandoneón, Mariano Flores González en piano y Teo Ballesi en contrabajo, el ensamble presenta las composiciones propias de su último disco El tango depende de usted (2021) y hace un repaso por sus producciones anteriores. 18 de febrero a las 20 hs en Sala Argentina

- Bombay Bs.As. y Marcos Larrañaga

El quinteto Bombay Bs.As., integrado por Maximiliano Cortez, Juan Lorenzo y Edgardo González en guitarras, Lucas Ferrara en guitarrón y Alejandro Guyot en voz, inicia el ciclo de presentaciones de su nuevo disco Noche herida, el noveno en sus veinte años de carrera.

Por otro lado, el guitarrista y compositor Marcos Larrañaga ofrece en vivo su nuevo disco Melodías de arrabales junto a Jorge Mazaet en guitarra y voz, interpretando obras propias y algunos clásicos. 19 de febrero a las 20 hs en Sala Argentina

-María Elena Walsh. Karaoke sinfónico

Con dirección y arreglos de Gustavo “Popi” Spatocco, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda recorre el repertorio de María Elena Walsh en un gran concierto karaoke orientado a toda la familia. Con las solistas Edith Rossetti y Mora Martínez como cantantes y anfitrionas, se invita al público a cantar sus canciones favoritas de la gran autora siguiendo las letras por las pantallas de la sala.

Los clásicos infantiles que integran el repertorio son “Osías el osito”, “Twist del mono liso”, “Para los demás”, “Canción para tomar el té”, “Canción de bañar la luna”, “Canción del jardinero”, “La vaca estudiosa”, “Chacarera de los gatos”, “Canción de la vacuna”, “El adivinador” y “Manuelita”. 20 de febrero a las 17 hs en Auditorio Nacional

- Juan Pablo Navarro Septeto / Cuarteto de Juan “Pollo” Raffo

Liderado por Juan Pablo Navarro en contrabajo y composición e integrado por Nicolás Enrich en bandoneón, Guillermo Rubino en violín, Sebastián Tozzola en clarinete bajo, Esteban Falabella en guitarra eléctrica, Emiliano Greco en piano y Sergio Verdinelli en batería, el Juan Pablo Navarro Septeto presenta Tango 4.0, un concierto en el que se podrán apreciar los sonidos de esta agrupación con fuerte raíz tanguera y notables influencias del jazz y la música contemporánea.

Por su parte, el cuarteto de Juan “Pollo” Raffo (en teclados, composición y dirección), que completan Fernando Lerman en saxos y flauta, Tomás Pagano en bajo y Rodrigo Genni en batería y samples, presentará Música del barrio de Flores. 20 de febrero a las 20 hs en Sala Argentina

- Guadalupe Raventos y Manu Hattom

Acompañada por un cuarteto formado por Patricia Grinfeld en guitarra, Ezequiel Dutil en contrabajo, Diego Lutteral en batería y Mauro Ostinelli en saxo, la cantante Guadalupe Raventos ofrece Jazz en diez ciudades, un repertorio dedicado a ciudades del mundo que fueron inspiración de poetas y músicos icónicos de la esfera del jazz.

Por su parte, el cantautor Manu Hattom en piano y voz, junto a Juan Marcos Córdoba y Marcos Ribak (guitarras), Alejo Lecuona (bajo), Gonzalo Elizondo (batería), Felicitas de la Fare (coros y percusión) y Guido Laino (teclados) e invitados estelares, presenta Luna llena, un repaso por lo mejor de su carrera y algunas canciones de su próximo disco de estudio. 24 de febrero a las 20 hs en Sala Argentina

-Concierto en homenaje al músico, compositor y actor cubano Rafael de la Torre (1951-2021), uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana y figura reconocida en nuestro país, donde se había radicado en 1993.

El encuentro contará con la participación de músicos de renombre, familiares y discípulos del artista cubano, quienes interpretarán obras de sus diferentes etapas. Durante la presentación, también se proyectarán imágenes con testimonios de Silvio Rodríguez, Omara Portuondo y muchos más. 25 de febrero a las 20 hs en Sala Argentina

- Pablo Ziegler presenta “Dos pianos quinteto”

El ganador de los Premios Grammy, Pablo Ziegler, vuelve a la Argentina después de dos años sin conciertos por la pandemia con una propuesta que reúne por primera vez su programa de Dos Pianos y el repertorio de su Jazz Tango Cuarteto, combinando los temas icónicos de Piazzolla y sus propias composiciones y generando un sonido orquestal.

Ziegler se presenta acompañado por Walter Castro en bandoneón, Armando de la Vega en guitarra y Horacio “Mono” Hurtado en contrabajo. Como invitados especiales participan Pipi Piazzolla en batería y Masae Shiwa en piano. 26 de febrero 20 hs en Auditorio Nacional

-La Hoguera y Orquesta Utópica

En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, se presentan dos destacadas agrupaciones de tango actual, La Hoguera y Orquesta Utópica. 27 de febrero 18 hs en Sala Argentina

La entrada para los conciertos es gratuita, solo con reserva previa a través de www.cck.gob.ar. Todas las personas que asistan deben estar previamente registradas (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). No se podrá realizar reserva de entradas en el lugar. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA

______________________

PIAZZOLLA100. Concierto de cierre en el Luna Park

El próximo domingo 6 de marzo a las 20 hs la Fundación Astor Piazzolla realizará el gran concierto de cierre PIAZZOLLA100, con entrada gratuita, en el Luna Park. Luego del año 2021 enteramente dedicado a las celebraciones por el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, en el que países, ciudades e instituciones de todo el mundo rindieron homenaje a su música universal y eterna, este encuentro es el broche de oro para una celebración histórica.

El concierto cuenta con la curaduría artística de Daniel “Pipi” Piazzolla, quien está trabajando junto a las figuras más relevantes de la escena de la música nacional. Se destaca la participación del Quinteto Revolucionario, Escalandrum, Julia Zenko, Elena Roger, Raúl Lavié y Jairo, entre otros artistas, y una gran orquesta especialmente creada para la ocasión dirigida por el Maestro Gustavo Fontana, con Horacio Romo como bandoneón solista y Pablo Agri como solista de violín. El concierto cierre de Piazzolla100 recorrerá su trayectoria y abarcará su relación con el tango, el jazz y la música clásica, encarnando el sueño del artista cuya música se escucha en el mundo entero.

“Tengo una ilusión. Que mi música se escuche en el 2020. Y en el 3000 también” (Astor Piazzolla)

Abierto al público general (en breve informaremos como acceder a las entradas), este concierto gratuito cuenta con el apoyo de instituciones de Argentina y el Mundo: Fundación Itaú, la SACEM (Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música de Francia) Yamaha, Huawei, FutureBrand, Publicidad Sarmiento y Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.

*Luna Park. Av. Eduardo Madero 430, CABA

___________

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presentará gratis en el Anfiteatro del Parque Centenario

El sábado 19 de febrero a las 20:00 horas la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección musical del maestro Enrique Arturo Diemecke, se presentará en el escenario del Anfiteatro del Parque Centenario de manera gratuita. El programa musical estará conformado por piezas de los compositores Antonín Dvorák, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff, Alexander Borodin, Gioachino Rossini, Edward Elgar y Manuel de Falla.

Las entradas se podrán reservar de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar a partir del jueves 17 de febrero a las 10:00 horas. Se entregarán dos localidades por persona.

*Anfiteatro Eva Perón. Leopoldo Marechal 832, CABA

______________

Disney y el Teatro Colón presentan Magia y Sinfonía

Un concierto que reúne música y momentos memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Con la interpretación en vivo de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el espectáculo es un recorrido musical y visual por las historias de Disney de ayer y de hoy.

A partir del viernes 11 de febrero de 2022 a las 20:00, Disney y el Teatro Colón presentarán Magia y Sinfonía, un espectáculo visual y musical que reunirá por primera vez y en un mismo escenario, momentos y canciones memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Las funciones se repetirán los días 12, 15, 16 y 17 de febrero a las 20:00 y el domingo 13 de febrero a las 17:00. viernes 18 y sábado 19 a las 20:00 horas y domingo 20 a las 17:00 horas.

Bajo la dirección musical del maestro Thiago Tiberio al mando de la Orquesta Estable del Teatro Colón y con una acústica insuperable, las familias podrán disfrutar de un espectáculo único.

Las localidades se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, (4378-7109), de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. Además se pueden adquirir vía telefónica al 5254-9100 o por internet.

El espectáculo incluirá interpretaciones en vivo de canciones inolvidables como “Nuestro huésped sea usted” de LA BELLA Y LA BESTIA, “Libre soy” de FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA y “Ciclo sin fin” de EL REY LEÓN, así como el memorable tema principal de TOY STORY “Yo soy tu amigo fiel”, el excepcional tema principal de la saga de STAR WARS y composiciones más recientes de producciones de Marvel Studios como AVENGERS: ENDGAME. Además, contará con sinfonías acompañadas por imágenes de la naturaleza de National Geographic para celebrar la belleza del planeta.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

___________________

Más dulce que el deseo

Daniela Horovitz musicalizó con ritmos populares argentinos, folklóricos y ciudadanos los poemas de la poeta griega Safo de Lesbos del siglo VII AC y los epigramas de la poeta Nosis de Locri, trescientos años posterior a Safo, en la traducción de Mariana Gardella Hueso. El compositor y arreglador Hernán Reinaudo realizó los arreglos sinfónicos y luego la reducción para cuarteto de cuerdas, percusión, guitarra, piano, lira y voz. Cuarteto de cuerdas dirigido por Matías Grande.

El proyecto resultó ganador de la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes 2019, del Mecenazgo del GCBA 2019 y del subsidio del INAMU ARGENTINA FLORECE 2021. Declarado de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación.

Jueves 10 de marzo de 2022 a las 20 hs. Entradas desde $1000

*Bebop club, Uriarte 1658, CABA

_____________

Cuando anochece

Un ciclo de conciertos en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad por orden de llegada. El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) y de la Dirección General de Música (DGMus), presenta Cuando anochece, un ciclo de conciertos de jazz, rock, folklore, pop y música klezmer. Este se enmarca en el Centro de Capacitación Artística y Profesional (CeCAP), programa perteneciente a la DGEART, cuyo fin es el de promover y desarrollar propuestas de formación y perfeccionamiento artístico de excelencia. De esta manera, visibilizan en un ámbito de práctica profesional, bajo los protocolos vigentes para las actividades culturales, a los músicos y músicas que se han formado en sus Institutos y programas de Arte. El ciclo se extenderá hasta febrero con más propuestas.

FEBRERO

MIÉRCOLES 23/2 – LAS RVINAS

Es un proyecto de folclore que parte de un quinteto andino, con quena, charango, guitarra, bajo y percusión. Se vinculan con el pasado tocando músicas tradicionales, con el futuro generando un repertorio propio y con el presente trabajando un cancionero en el que podamos expresar el cariño por la cultura andina.

MARZO

JUEVES 3/3 - KON DE TODO. cumbia

MIÉRCOLES 16/3 - ALLPA MUNAY. folclore

MIÉRCOLES 23/3 - BLAU. jazz fusión

___________

Silvia Pérez Cruz

¡Llega al Teatro Coliseo la voz e interpretación española más emotiva de todos los tiempos! Farsa (género imposible) es el nombre del nuevo trabajo discográfico de Silvia Pérez Cruz, principalmente integrado por nuevas composiciones propias creadas en diálogo con otras disciplinas artísticas como el teatro, la danza, el cine, la poesía o la pintura.

La versión que presenta FARSA (género imposible) en trío incluye a Bori Albero (contrabajo) y Carlos Montfort (violín), con Silvia tocando la guitarra y cantando. Es una versión destilada, de cámara, respecto a la FARSA Circus Band, y expandida respecto al show SOLA con el que también presenta habitualmente estas canciones. Incluye repertorio distinto, y nuevos arreglos para las canciones que integran el espectáculo. Cercano, expansivo y siempre en movimiento, siempre hacia delante, siempre distinto.

Sábado 5 de marzo. Entradas por Ticketek

*Teatro Coliseo. Marcelo T. de Alvear 1125, CABA

________________

Bienal en concierto en Recoleta

Bienal en Concierto es un ciclo de tres shows al aire libre de las bandas y solistas seleccionados en las convocatorias abiertas de julio de 2021 de Bienal Arte Joven Buenos Aires. Los encuentros formarán parte de la programación de “Amor de Verano” del Centro Cultural Recoleta. El rock, el soul, el folclore, el rap, el pop y el trap se combinan en una propuesta musical que da a conocer lo nuevo de la escena musical de artistas jóvenes de todo el país. Serán los jueves 3 de febrero en Plaza Francia a las 18 h en el marco del ciclo “Por amor al baile” y el 10 de febrero a las 19 h en la terraza del CCR con reserva previa. Para ingresar en los puntos de acceso se solicitará el certificado con el esquema de vacunación contra el Covid completo (aplicado al menos 14 días antes de la fecha). Éste se podrá acreditar desde el teléfono móvil a través de las aplicaciones “CuidAR” o “Mi Argentina”, o en formato papel o digital. El ciclo se reprograma por lluvia.

PROGRAMACIÓN

Jueves 3 de marzo - 19 h Terraza del CCR + info para la reserva : La Tana/ Cyano/ Rafa / Doorish/ Gianna Sotera/ Panchito Villa

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

_______________

Lip Sync Assassins Live - Round 2

Después del éxito en la primera batalla con Laganja Estranja, Silky Ganache, Alexis Mateo y Mayhem Miller, las mayores LIP SYNC ASSASSINS “in Drag Race HERstory” vienen a la Argentina para un segundo round imperdible. La batalla drag del siglo, que solo tendrá una noche en Buenos Aires, se lleva a cabo el martes 22 de febrero, en Niceto Club.

Leyendas del reality show estadounidense RuPaul’s Drag Race, Laganja Estranja -que ganó la primera batalla en el Estadio Ferro este pasado noviembre-, Heidi N Closet, Jan Sport y LaLa Ri reproducirán en vivo para el público porteño algunas de sus performances más icónicas del programa, que es un verdadero fenómeno cultural mundial, y todo esto en el mejor estilo “doblando por sus vidas”, tal como exige Mama Ru al final de cada episodio.

Con un anillo de boxeo en el escenario y muchos efectos especiales, ellas lucharán por su legado y van a entregar lo que tienen de mejor: charisma, uniqueness, nerve, talent y ¡MUCHO BAILE! Giving the gays everything they want, van a ser muchos los splits de Laganja, todo el carisma de Heidi, Jan cantando en vivo y las super performances de baile de LaLa. ¡Una noche que quedará en la memoria de los fanáticos de las drags y del programa! La gira también pasa por Brasil, Chile, Peru y México.

Entradas a través de Passline

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

____________

Programación de febrero en Bebop Club

Laura Ros





VIERNES 18 DE FEBRERO

-20 H. LAURA ROS Descubriendo a Joni Mitchell. Con Federico Gil Solá, Alito Spina e invitados / entradas desde $ 1000

-22.30 H. VALENTINO JAZZ BAZAR Con Carrie Dianne Ward / entradas desde $ 1100

-0.50 H. PALOMA SNEH & AMIGOS/ entradas desde $ 900

SÁBADO 19 DE FEBRERO

-20 H. JULIA MOSCARDINI 4tet Sings Ellington & Strayhorn / entradas desde $ 1000

-22.30 H. NEGRO FALÓTICO BOLEROS / entradas desde $ 1000

-0.50 H. THE COLE PORTER SONGBOOK Con Tomás Martínez, Pablo Raposo, Jerónimo Carmona y Nicanor Faeberg / entradas desde $ 900

DOMINGO 20 DE FEBRERO

-20 H. JAZZ MEETS HOLLYWOOD / entradas desde $ 900

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO

-20.30 H. JOSÉ COLANGELO Y FRANCO LUCIANI. Tango improvisado / entradas desde $ 1400

JUEVES 24 DE FEBRERO

-20 H. LA IMPERTINENTE SEÑORITA ORQUESTA Orquesta atípica de canción francesa / entradas desde $ 1000

-22.30 H. JAVIER MADRAZO Presenta “Interior” / entradas desde $ 900

VIERNES 25 DE FEBRERO

-20 H. MANUEL FRAGA TRÍO. WOODY & JAZZ. NOVENA TEMPORADA/ entradas desde $ 1200

- 22.30 H. BIX LIVES! / entradas desde $ 1000

-0.50 H. JAZZ BOND Grisel D’Angelo y Los agentes secretos / entradas desde $ 900

SÁBADO 26 DE FEBRERO

-20 H. SEBASTÁN LOIÁCONO QUARTET / entradas desde $ 1000

-22.30 H. LA MUSICA DE CHARLIE PARKER. Michelini/Caliero/Marengo/Dawid/Martínez / entradas desde $ 1100

-0.50 H. NEW ORLEANS PIANO PARTY. Alberto Burguez, Mauro Bonamico y Homero Tolosa / entradas desde $ 900

DOMINGO 27 DE FEBRERO

-20 H. JAZZ MEETS HOLLYWOOD / entradas desde $ 900

*Bebop Club. Uriarte 1658, Palermo (CABA).

________________

Vivi Verri presenta su concierto Romántica por streaming y a la gorra

La cantante incursiona en este show (grabado en el mes de Noviembre de 2021) en el género del Bolero, una muy lograda apuesta de una de las mejores intérpretes de nuestro país. En este concierto Vivi da vida a versiones únicas, emotivas, personales e intensas de clásicos como “Te Extraño”, “Uno”, “Qué tal te va sin mí” y “La Tirana”, entre otros.

También estrenó en el show temas inéditos de Chico Novarro, Marta Pizzo y “Amé a un extraño”, su primera composición. Vivi recreó en el espectáculo estas versiones con su voz melodiosa y llena de matices y con un estilo interpretativo que conforman su sello personal.

DISPONIBLE HASTA EL 28 DE FEBRERO ENTRADAS A LA VENTA Desde $300.-

_________________

Final Nacional Gold Battle Argentina de freestyle

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Música presenta la Final Nacional Gold Battle de freestyle Argentina, con las medidas de prevención necesarias para poder disfrutar de forma segura. El evento tendrá lugar el viernes 18 de febrero a las 19 hs. en el Anfiteatro del Parque Centenario con entradas gratuitas disponibles aquí

El evento consta de una competencia en la que 16 freestylers de todo el país se disputarán el campeonato nacional además de ganar puntos para el ascenso a la FMS Argentina (liga de freestyler profesional). El campeón nacional participará de la final internacional de Gold Battle junto a representantes de Latinoamérica y España.

Durante 2021 y 2022, se realizaron competencias regionales en todo el país (Chaco, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Santa fe, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires) y los representantes de cada región participará de la final que tendrá lugar en el Anfiteatro para llevarse el campeonato y puntos para el ascenso a FMS (liga profesional de freestyle).

*Anfiteatro Eva Perón. Leopoldo Marechal 832, CABA

________________

Atardeceres de bossa, boleros y folclore al lado del mar con Maru Debenetti

La compositora, cantante y guitarrista argentina presenta su show de boleros, bossa y folclore todos los sábados a las 19hs y los domingos a las 18hs en el Espacio de Tiempo Arredo del Torreón del Monje de Mar del Plata, con entrada gratuita.

Espacio de Tiempo es un amplio ambiente con cómodos sillones y almohadones, biblioteca con más de 200 libros de géneros variados, mesas para almorzar o tomar café, bandejas de vinilos para escuchar música a elección, y conciertos de música en vivo, todo de manera gratuita y enmarcado en las fabulosas vistas del mar del Torreón del Monje, edificio histórico de la Ciudad de Mar del Plata.

Maru Debenedetti es amante de la canción, el rock y el folclore latinoamericano. Compositora, cantante y guitarrista argentina que de pequeña vivió varios años en Brasil, su música claramente se ve influenciada por esta tierra compartida.

Espacio de Tiempo permanecerá abierto durante enero y febrero, todos los días entre las 7 y las 21hs.

*El Torreón del Monje- Paseo Jesús de Galindez S/N, Mar del Plata.

______________

Rotman + NormA

Rotman y NormA, tocan juntos por primera vez. Nacidos bajo el mismo signo musical, ambas bandas presentarán sus últimos discos, llamados “Odio” y “CRO9UIS (9 Croquis). Dichos discos fueron aclamados por la prensa local y seleccionados dentro de los mejores 15 discos según Rolling Stone de Argentina, a nivel nacional e internacional.

Jueves 10 de marzo. 20 hs puntual. Comprar entradas

*Niceto Club. Niceto Vega 5510, CABA

________________

Cavetown por primera vez en Argentina

El artista, también conocido como Robin Skinner y que tiene más de 7,5 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, llega a la Argentina para cantar sus grandes éxitos junto a su banda completa. El espectáculo de apertura está a cargo del estadounidense spookyghostboy. Viernes 27 de mayo. Comprar entradas

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

___________

ACTIVIDADES

Nueva edición del Encuentro Internacional de Payadores

El sábado 19 de febrero se llevará a cabo en San Vicente el XI Encuentro Internacional de Payadores, que reunirá a referentes de la región en el Predio Ferial Municipal de la Vieja Estación de Ferrocarril, ubicado en Av. Sarmiento al 1000 de dicha ciudad. El evento comenzará a las 19.00 hs, con entrada libre y gratuita.

Los artistas invitados son: José Curbelo (Canelones – Uruguay), Saturno Santana (Salto - Uruguay), Pedro Saubidet (San Cristóbal – Santa Fe), Marta Suint (Mar del Plata), Alberto Smith (Partido de La Costa), Emanuel Gabotto (Dolores), Juan Alberto Lalanne (Chascomús), Cristian Mendez (Balcarce), Facundo Pistone (Arana), Luis Genaro, Daniel Subiri, Aldo Caggiano, David Tokar (San Vicente). También se presentarán los jóvenes payadores de Alejandro Korn, Aron Juárez y Luciano Bares.

Además, habrá danzas nativas que estarán a cargo del Ballet San Vicente, y el predio contará con puestos gastronómicos, feria de artesanos, exposiciones y mucho más. La presentación del evento estará a cargo de Javier Carbone.

________

Eterna Social Club

El ciclo de entrevistas que cada semana Filba celebra en la terraza de la librería Eterna Cadencia ya vio pasar a grandes representantes de la literatura nacional. El ciclo es gratis y por orden de llegada.

Jueves 24 de febrero, 19 h

Maruja Bustamante es escritora, guionista, actriz, performer, cantante y directora, además de curadora en el área de Artes Escénicas del Centro Cultural Ricardo Rojas. En los últimos diez años participó en más de treinta y cinco obras, alternando estos roles. Estaremos hablando con ella sobre Potencia Gutiérrez (Blatt & Ríos), su segunda publicación. La primera fue Hija boba y otras obras con la misma editorial.

* Librería Eterna Cadencia. Honduras 5574, CABA.

__________________

Presentación de Vengo a buscar las herramientas, de Silvia Hopenhayn

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a la presentación del libro Vengo a buscar las herramientas, de la escritora y periodista cultural Silvia Hopenhayn el viernes 18 de febrero a las 20h en Plaza de las Américas. El acceso es gratuito mediante inscripción previa en elculturalsanmartin.ar.

La presentación estará a cargo de Inés Menéndez Hopenhayn, en un diálogo entre madre e hija, con la idea de exponer la intimidad de la escritura, la convivencia con el surgimiento mismo de los personajes de la novela, el impacto en el hogar de la ficción que se produce mientras se escribe, la relación madre e hija en ese mundo que se crea durante la escritura de una novela. Inés compartirá su punto de vista desde su papel activo en los medios de comunicación como columnista en cuestiones de géneros y disidencias. Asimismo, desde su visión como estudiante de Antropología, ahondará acerca de la novela de su madre a partir de cómo la misma se adentra en problemáticas de fronteras e incluso de lenguas indígenas.

*Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________________

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

_____

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

______________

Di nashe idishe sho

La Fundación IWO presenta charlas online, transmitidas en vivo por el canal de Facebook de la Fundación. Los domingos a las 12 del mediodía.

Domingo 6 Febrero. PROGRAMA ESPECIAL: Lenguas del exilio. El judeo español. Conversación con María Cherro de Azar

El edicto de expulsión decretado por los Reyes Católicos el 31 de marzo de año 1492 empujó al destierro alrededor de 200.000 judíos que se dispersaron por Portugal, el norte de Europa y la cuenca del Mediterráneo. Impedidos de llevar bienes materiales, partieron con su patrimonio cultural: su fe, sus tradiciones y su lengua. Esta lengua exilada, fue su fuerza, identidad y sostén durante 500 años. Contenía palabras del hebreo, leonés, catalán, gallego, castellano, y en sucesivas migraciones se enriqueció con voces del turco, griego, el italiano, el francés… y desarrolló cuentos, refranes, y canciones. Conoceremos su historia, su contenido y su resistencia a desaparecer.

Domingo 13 Febrero. PROGRAMA ESPECIAL: La traducción como recurso creativo. Conversación con Rochelle Zuker (Canadá), Alejandra Czarny (USA) y Tania Grimberg (Brasil)

Este programa reúne a tres artistas y comunicadoras que utilizan diferentes recursos tecnológicos y lingüísticos para compartir la cultura idish tradicional con nuevos públicos. Rochelle Zuker, como conductora del programa radial “Yiddish Radio Winnipeg”, Ale Czarny como cantante en espectáculos musicales, y Tania Grimberg como creadora de contenidos audiovisuales. Ellas nos invitan a conocer sus experiencias artísticas utilizando traducciones, versiones, interpretaciones, subtitulados e ilustraciones para explorar su potencial creativo.

Domingo 20 Febrero. PROGRAMA ESPECIAL: Mujeres migrantes, traducción, justicia y ética judía en América. Con la participación de Sonia Kremer (Brasil), Allison Wolf (Colombia), Tamara Gleason Freidberg y Arturo Kerbel Shein (México-Inglaterra)

Las mujeres migrantes enfrentaron prejuicios, silenciamientos, matrimonios negados por dogmas, poemas quemados en contextos donde se les negó el derecho a la autoría y a la autonomía. En este encuentro vamos a identificar conexiones entre traducción, (in)justicia migratoria y ética judía en distintos contextos migratorios.

Conducen: Abraham Lichtenbaum, Judith Elkes y Lucas Fiszman. Con la participación de Itzik Horn, Sergio Lerer.

_________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

________________

Domingamarilla presenta Luchi, de la colección Infancias

El miércoles 23 a las 18.30 y hasta las 20.30, la Casa Nacional del Bicentenario inaugura el ciclo de actividades impulsadas por el área IDEAS de la CNB con la presentación de la editorial Domingamarilla y de su primer libro de la colección Infancias: LUCHI. Se trata de un encuentro doble que contará con la participación de Nadina Marquisio (editora), Josefina Wolf (editora y autora) y Lucía Frumkin (una de las ilustradoras del libro).

La jornada consistirá en una breve charla de las autoras y editoras que harán un recorrido sobre la gestación de su proyecto editorial Domingarilla, así como la construcción de las imágenes y el texto de LUCHI. En un segundo momento se realizará un taller de ilustración y creación de contenidos para niños y adultos, en torno a los temas abordados en el libro: un personaje que busca desandar los prejuicios que se instalan desde la infancia.

Es un libro álbum para niños y adultos como mediadores que gira en torno a la personal mirada sobre el mundo de su personaje único: Luchi. Invita a reflexionar y pensar sobre muchas cosas que concebimos de manera automatizada y predeterminada. Nos convoca a ampliar las miradas, a respetarnos, a disfrutar de esta vida como mejor nos parezca y deseemos.

La actividad se desarrollará en el patio de la Casa, al aire libre. Si llueve, se suspende.

*CNB. Riobamba 985, CABA

_________________

Carnaval en la Manzana de las Luces

El próximo sábado 26 y domingo 27 de febrero desde las 20 h, el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222, CABA) celebra el Carnaval con música, baile y una performance.El fin de semana de Carnaval, la Manzana de las Luces recibe al actor ciego cordobés Ariel Astrada, que, junto con el DJ ciego Jonathan Mazzeo, dará cuerpo, color y música al premiado unipersonal Deshojado, con dirección de Marxela Etchichurry y producción técnica de Aldo Castillo. La noche del sábado finalizará con un gran baile a cargo del dúo de música electrónica bonaerense Blind Proyect.

El domingo será el cierre con un gran baile al aire libre animado por la agrupación Sudor Marika.

CARNAVAL EN MANZANA DE LAS LUCES | 26 y 27 de FEBRERO, desde las 20 Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

*Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú 222, CABA.

_______________

Verano en San Isidro

Una agenda de actividades con acceso gratuito y al aire libre, divertida y para todas las edades del sábado 22 de enero al domingo 20 de marzo. Mucha música en vivo, cine a metros del río y de la Panamericana, un Carnaval con una docena de murgas en escena, Parador Konex en San Isidro, baile al aire libre, entre tango, folclore y salsa, y mucho más.

Para todas las actividades, que se realizarán al aire libre, se pedirá el uso de barbijos.

Por los barrios, el telón se levantará el sábado 22 de enero, a las 20, con Bourbon Sweethearts, un trío femenino que va del swing y el calypso, al blues y el jazz con sello propio y referencias de músicas populares de la primera mitad del siglo XX ¿El escenario?, la Plaza Castiglia, en Don Bosco y Garibaldi, San Isidro. En caso de lluvia pasa al domingo siguiente.

El sábado 29 de enero, a las 20, la argentina The Shouts llegará a Juan B. Justo y Av. Centenario, en Beccar. Momento perfecto para sumergirse de lleno en la música de los cuatro fabulosos de Liverpool con la “Mejor Banda Beatle de Latinoamérica 2005″. En caso de lluvia pasa al domingo siguiente.

Las mujeres volverán a escena el sábado 5 de febrero, a las 20, con La Colmena, un ensamble de 17 integrantes que entrelaza voces y percusión en un repertorio bien latinoamericano, del tradicional al actual. El show se realizará en el renovado Puerto de San Isidro, Primera Junta al 1000. Si llueve pasa al domingo siguiente.

El sábado 19 de febrero, a las 20, La Horqueta tendrá a Hot Shooters, un cuartero de voces e instrumentos que recorre temas de los años 30 y 40 en español y en inglés, provenientes de la vasta tradición de la música swing, entre clarinete, washboard, guitarra tenor y contrabajo. En Blanco Encalada al 2300, centro comercial del barrio. Si llueve, agendar para el día siguiente.

Clásico del verano, Bicicine es un imperdible para los amantes del séptimo arte puesto al aire libre y en pantalla grande. Una cita ideal para llegar en dos ruedas, seguir con manta en el césped o reposera y disfrutar de cosas ricas abastecidas por food trucks. A las 21 y en colaboración con la Fundación Cinemateca Argentina, el festival arranca en la playita de Pacheco y el río, Martínez, el miércoles 9 de febrero con Lassie vuelve a casa (doblada al español) y sigue el jueves 10 con Un lugar llamado Notting Hill (subtitulada). El viernes 11 y el sábado 12, la acción se trasladará al Golf de Villa Adelina, en José M. Moreno y Colombres. Primero con Las tortugas ninjas (2014/doblada al español) y luego con El cartero (subtitulada). En caso de mal tiempo en alguna función, habrá que preparase para el domingo 13 de febrero.

El domingo 27 de febrero, a las 19, el Carnaval convertirá a la Av. Avelino Rolón, en pleno centro comercial de Boulogne, en una gran pasarela por la que desfilarán una docena de comparsas de todo el municipio. Talleres de antifaces y maquillaje y diversión más que garantizada dentro y fuera del corsódromo. En caso de mal tiempo habrá que prepararse para el día siguiente.

El sábado 5 de marzo, a las 16, la cita joven por excelencia, Parador Konex en San Isidro, que desembarcará en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el río, San Isidro) con una propuesta a puro arte, un pintoresco patio para comer rico, espacios pensados especialmente para niños y niñas, y música en vivo. Subirán al escenario La Real Academia (ganadora del Premio San Isidro Te Escucha 2021), y Silvestre y La Naranja, banda nacida en zona norte que se consolidó como una de las principales exponentes nacionales del funk-rock. Para el cierre, la cantante y compositora Zoe Gotusso, entre el pop y la bossa nova, que en pocos años trascendió fronteras y en 2021 fue nominada a los Latin Grammy en las categorías “Mejor nuevo artista” y “Mejor canción pop/rock”. Si el tiempo no lo permite, la movida se traslada el domingo siguiente.

Para los amantes del baile, la Plaza 9 de Julio, en Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez, es el lugar indicado. Todos los domingos, del 23 de enero al 20 de marzo, la pista se vestirá de tango. Como para ir entrando en tema, a las 19.30, las clases de El Morocho y Zulma Ríos, y media hora más tarde una milonga imperdible que el 6 de febrero y el 6 de marzo tendrá el plus de contar con orquesta en vivo. La primera cita con la Orquesta Misteriosa Buenos Aires y la segunda con la Orquesta La Juan D’Arienzo. En caso de lluvia, estas fechas pasan al domingo siguiente.

Siempre en el mismo paseo, con anfiteatro incluido, juegos infantiles y mucho espacio verde para un buen picnic, los pañuelos se moverán al viento en los encuentros de folclore de los sábados 29 de enero (si llueve pasa al sábado siguiente) y 26 febrero, a las 18.30 y con la animación de destacados intérpretes y ballets. Por último, los viernes 4, 11 y 18 de febrero, a las 19, las clases de salsa y bachata del Chévere Wilson Díaz, un cubano experto en la materia para un atardecer de ritmos caribeños y caderas bamboleantes.

_______________

Tecnópolis

Foto: Laura Szenkierman/Tecnópolis

Los Atardeceres 2022 invitan a disfrutar de los espacios al aire libre, del sol y también de la sombra, la noche y las áreas verdes. Una vez más, las y los visitantes podrán apreciar la singularidad de un parque único como Tecnópolis en sus horas mágicas, esos instantes en los que todo es cambio y transformación, belleza y misterio. El cielo del Parque, sus personajes y atracciones acompañarán estas tardes mágicas ofreciendo una experiencia inigualable.

Las entradas son gratuitas (click aquí). Los Atardeceres 2022 funcionarán con aforo reducido y en cumplimiento de todos los protocolos sanitarios vigentes. Para ingresar será obligatorio el Pase Sanitario de vacunación contra el COVID19, conforme a resolución conjunta N.º 496/2021 y de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación que puede consultarse en www.argentina.gob.ar/pasesanitario

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

_____________

Amor de verano

Amor de verano es la campaña que El Recoleta lanzó el 2/12 hasta el 27/2. Tendrá una programación gratuita de martes a domingos con recitales en la terraza, obras de teatro en los patios, ferias, hip hop, beatbox, tardes Clave 13/17, y muestras en salas de artes visuales. La capacidad es limitada y el ingreso es con reserva previa en www.centroculturalrecoleta.org.

_________________

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

_________________

Presentación del libro Inmersión (Tren en Movimiento), de Mariano Vespa

El 24 de febrero a las 18h. Presentan: Iván Moiseeff y Gabriela Borrelli.

Música:Denise Sciammarella y Cindy Harcha.

*Museo Sívori. Av. Infanta Isabel 555

____________

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

_____

Carnaval de Gualeguaychú

Enero y febrero continúan esperando la llegada de sus fanáticos para recobrar las ganas de vivir y disfrutar de una presencialidad cuidada. Al ingreso se continúa con el control sanitario. Toma de temperatura, pase sanitario y tapaboca son los tres ejes de este triángulo que busca priorizar la salud.

Para todos los ciudadanos del departamento Gualeguaychú, el descuento presentando DNI con domicilio en las localidades que lo integran, los beneficia con un 50%, promoción que estará presente todo el mes de enero.

Fechas: Sábados 22, y 29 de enero; y sábados 5, 12, 19, 26, y fin de semana de carnaval 27 y 28 de febrero.

Escenario: Corsódromo de Gualeguaychú, Pasarela: 507 metros de largo 10 metros de ancho

La entrada general asegura la ubicación sin cargo en tribunas populares y playones jóvenes. Las demás ubicaciones se deben adquirir por separado. Valor de la entrada: enero $1500. Menores de 0 a 4 años abonan seguro de $300 pesos, mayores de 5 años abonan entrada general.

Protocolo: PASE SANITARIO (dos dosis) obligatorio a mayores de 13 años por Decreto 4.078 Pcia. Entre Ríos.

Sitio oficial carnaval: www.carnavaldelpais.com.ar. Facebook: Carnaval del País (oficial) Twiter: @carnavaldelpais Youtube - canal: Carnaval del país

___________

Ciclo Verano Planeta

El Ciclo Verano Planeta cumplirá en esta temporada 25 años ininterrumpidos en la agenda cultural de la Costa Atlántica, lo cual será celebrado de manera especial con los lectores. En esta oportunidad el evento será dedicado al editor y escritor Juan Forn.

La primera de las charlas será en Mar del Plata el 10 de enero con la participación de Felipe Pigna, que es el autor que más veces ha participado en todos estos años. Lo seguirán durante el mes de enero Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón y Jorge Fernández Díaz.

En febrero se presentarán Viviana Rivero, Miguel Rep, Florencia Canale. El cierre del ciclo estará a cargo de Darío Sztajnsrajber el martes 1 de marzo en Pinamar.

Las charlas se desarrollarán los lunes, a las 21, en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata y los martes, a las 20, en el Teatro de la Torre en Pinamar.

Durante todos estos años el objetivo fue siempre acercar los escritores al lector.

Los ciclos cuentan con la producción general de Franganillo / Comunicación y las charlas serán moderadas por el periodista Nino Ramella.

***A pesar de haber anunciado un regreso a la presencialidad, el incremento de contagios durante estas últimas semanas llevó a la editorial a replantearse la decisión, y se resolvió desarrollar el evento enteramente de manera virtual***

Agenda

-Mar del Plata Hotel Costa Galana (Av. Patricio Peralta Ramos 5725)

ENERO

10: Felipe Pigna / 17: Daniel López Rosetti / 24: Gabriel Rolón, libro: “Palabras Cruzadas”, edición corregida y aumentada / 31: Jorge Fernández Díaz, libro: “Una historia Argentina en tiempo real”

FEBRERO

07: Viviana Rivero, libro: “Una luz fuerte y brillante” / 14: REP, libro: “Diego. Nacido para molestar” / 21: Florencia Canale, libro: “Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman” / 28: Darío Sztajnszrajber.

-Pinamar Teatro de la Torre (Av. Constitución 687)

ENERO

11: Felipe Pigna / 18: Daniel López Rosetti / 25: Gabriel Rolón, libro: “Palabras Cruzadas”, edición corregida y aumentada.

FEBRERO / MARZO

01: Jorge Fernández Díaz, libro: “Una historia Argentina en tiempo real” / 08: Viviana Rivero, libro: “Una luz fuerte y brillante” / 15: REP, libro: “Diego. Nacido para molestar” / 22: Florencia Canale, libro: “Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman” / 01 de marzo: Darío Sztajnszrajber

_______

Festivales de Ranchos, Loma Verde y Villanueva

Ranchos, donde nació el campeón del mundo José Luis “Tata” Brown, donde pasó su niñez Alfredo Ábalos y donde debutó artísticamente el Francisco Canaro, es, junto a Loma Verde y Villanueva, una de las localidades que forman parte del Municipio de General Paz. Estas localidades celebran cada año sus respectivos festivales, que de un tiempo a esta parte han ido creciendo y posicionándose en las agendas culturales de la región.

El de Ranchos se celebrará los 26 y 27 de febrero, el de Loma Verde y el de Villanueva se realizarán el 5 y 12 de febrero respectivamente. Los tres festivales, que contarán con artistas locales y regionales, se celebrarán a las 20 hs y la entrada es libre y gratuita.

Invita la Municipalidad de General Paz (provincia de Buenos Aires). PROGRAMACIÓN

________________

El Hipódromo de Palermo lanza “VENITE”

El Hipódromo es un espacio verde dentro de la Ciudad, de acceso libre y gratuito. “VENITE” incluye una amplia oferta de actividades, como recitales en vivo de reconocidos artistas y nuevas ediciones de festivales y ferias gastronómicas para todas las edades. Continúan las propuestas deportivas de la mano de Adidas Runners, los martes y jueves coaches profesionales brindan entrenamientos para todos los niveles basados en cuatro pilares claves de rendimiento: preparación mental, nutrición, movimiento y recuperación.

También hay clases de yoga y de baile en “Intención en Movimiento” dictadas por la instructora Dafne Schilling y jornadas de Zumba coordinadas por Jesica Cirio para bailar y divertirse al mismo tiempo. A su vez, todas las actividades de entretenimiento pueden ser acompañadas con las diversas opciones gastronómicas que hay dentro del predio. MÁS INFORMACIÓN

*Hipódromo de Palermo. Av. del Libertador 4101, CABA.

____________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

__________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

______

Colón fábrica

Foto: Juanjo Bruzza

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

———

Conversación: Divas, pitucos y malandras

Una charla sobre el buen vestir en Buenos Aires, junto a María Isabel Baldasarre y Marcelo Marino. Tendrá lugar el domingo 20 de febrero, a las 18.30 h en Casa Cavia (Cavia 2985, CABA). El evento es gratuito con capacidad limitada; requiere de inscripción previa en info@edicionesampersand.com

_______________

Fiesta Abasto Verano: La Ciudad invita a disfrutar de los mejores espectáculos para toda la familia

El sábado 19 desde las 18hs los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de diversos espectáculos de música, teatro y danza. Además habrá talleres, charlas, muestras y una feria gastronómica de forma gratuita en diferentes escenarios en el espacio público en la zona del Abasto.

Desde las 18 hs se podrá disfrutar de espectáculos de música, teatro, danza, talleres, charlas y muestras propuestos por los espacios culturales. La programación estará dividida en dos escenarios principales: Parque de la Estación (Juan Domingo Perón 3326) y Escalinatas del shopping Abasto (Agüero y Guardia Vieja). También habrá shows en el Patio Salguero (Jerónimo Salguero 741) y a lo largo de la calle Agüero, que será peatonalizada entre Valentín Gómez y Juan Domingo Perón, esto permitirá a los vecinos desplazarse fácilmente de un show a otro. Durante el recorrido del circuito peatonal, se podrá disfrutar de una feria gastronómica y de espectáculos itinerantes en la vía pública.

La programación estará a cargo de los siguientes espacios independientes: La Vieja Guarida, Teatro El Extranjero, JJ Circuito Cultural, Panda Rojo Espacio Cultural, Espacio Moebius, La Carpintería Teatro, Casona Cultural Humahuaca, Conventillo Cultural Abasto, Archibrazo, Ladran Sancho, El Portal Teatro, Centro Cultural Macedonia, Zorra Asociación Civil

Por su parte, la Dirección General de Comunidades se suma a la Fiesta Abasto Verano con una feria gastronómica con la participación de las comunidades más representativas del barrio. Los vecinos podrán conocer el atractivo de las tradiciones culinarias de las colectividades peruana, venezolana, senegalesa y judía. A su vez, podrán recorrer un paseo de artesanías con productos característicos de cada una de ellas y presenciar shows de música y danza. Asimismo, la población migrante y refugiada podrá informarse y asesorarse sobre sus derechos en Argentina y cómo acceder a ellos en la Ciudad de Buenos Aires a través de la Estación Migrante que estará presente durante el evento.

Toda la programación es sin reserva previa, libre y gratuita

___________

Homenaje al investigador Oscar Blanco en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación realizará un homenaje al investigador Oscar Blanco, crítico literario, profesor universitario de Teoría Literaria de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y músico de jazz y rock.

La cita en la que se podrá disfrutar de música en vivo, disertaciones y lectura de textos poéticos será el próximo martes 22 de febrero a las 18 horas en el Bar Piglia, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las entradas se pueden reservar desde este martes 15 a las 10 h a través del sitio oficial .

Del homenaje participarán Martín Kohan, Adriana Piscitelli, Érica Ferreyra, Fabiola Ferro, Susana Cella, Adriana Imperatore, Demián Irbauch, Paloma Cáceres Urban, Lisandro Wolter, Catalina Fiorini. En tanto, la música estará a cargo de Trío Poetas Malditos que integran Marcelo Cosentino, José Casanova y Marcelo Fiorenza; y el Trío de Mariela Herou (piano), Isaías Bianchi (bajo) y Marcelo Fiorenza (batería).

Más información: https://bcn.gob.ar/eventos/homenaje-a-oscar-blanco

___________________

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Se abrió la convocatoria Proyectos Museos (CONICET)

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) abrieron la convocatoria “Proyectos Museos”, destinada a grupos de investigación integrados por agentes que presten servicios en Museos o Institutos Nacionales del Ministerio de Cultura de la Nación, e investigadoras e investigadores del CONICET de todo el país, para la presentación de proyectos de investigación que estén relacionados con las siguientes líneas temáticas específicas:

-Preservación y conservación del patrimonio.

-Digitalización y accesibilidad de colecciones.

-Estudios de públicos.

-Desarrollos de guiones museográficos y curadurías.

-Diseño de exhibiciones.

-Otras afines junto con la justificación correspondiente.

“Proyectos Museos” también admite la participación de instituciones que actúen fuera del ámbito del Ministerio de Cultura. En este sentido, se considerarán válidas aquellas postulaciones que aborden en conjunto el patrimonio de alguna de las instituciones consignadas y el de un centro cultural que funcione fuera del ámbito del Ministerio de Cultura, siempre que en la presentación se explicite la pertinencia y factibilidad de la propuesta.

La convocatoria 2021/2022 está destinada a financiar la suma total de tres millones de pesos ($3.000.000) para la realización de proyectos de hasta trescientos mil pesos ($300.000) cada uno, que deberán ser ejecutados en el lapso de un año calendario. Dado que la convocatoria es de carácter federal, se espera que las propuestas de investigación reflejen la heterogeneidad de perfiles territoriales existentes en todo el país.

Los proyectos pueden presentarse vía SIGEVA (Sistema Integral de Gestión y Evaluación) hasta el 4 de marzo de 2022. Las consultas relacionadas con el ingreso de datos deberán dirigirse por correo electrónico a proyectosespeciales@conicet.gov.ar, y las referidas a temáticas de investigación a conicetpatrimonio@cultura.gob.ar.

_____________________

Premio Storni de Poesía 2022

El Premio Storni es una iniciativa conjunta del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación que busca premiar una obra inédita de poesía. El objetivo detrás de la propuesta es reconocer y fomentar la producción poética argentina y así colaborar al creciente interés general por la poesía por parte de la sociedad y el mercado editorial.

La inscripción para concursar por el premio estará abierta del 14 de febrero al 25 de marzo de 2022. Las obras a concursar deberán ser presentadas de forma anónima. En esta edición, el jurado estará integrado por Elena Annibali, Susana Villalba y Mario Ortiz.

Para participar de las convocatorias se requiere ser mayor de 18 años, poseer domicilio real en el país y realizar la inscripción a través del REGISTRO FEDERAL DE CULTURAL somos.cultura.gob.ar

Se aceptará solo una obra por persona y se otorgará un 1er premio de 250.000 pesos, 2do y 3er premios de 100.000 pesos.

Los nombres de las personas ganadoras serán anunciados a finales de mayo.

Bases y condiciones aquí

Nota modelo de autoría compartida aquí

Por dudas o consultas: premiostorni@cultura.gob.ar

______________

Convocatoria para la programación de teatro en el Conti

El área de teatro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti convoca espectáculos para la programación del primer semestre 2022. Esto incluye obras de teatro, clown, performance, monólogos, títeres, y otras propuestas escénicas relacionadas con el lenguaje teatral. En esta ocasión trabajaremos en dos categorías: Adultos / Niñez y adolescencia.

No es necesario que la obra tenga como temática central la memoria o los derechos humanos, aunque esas temáticas nos interesan especialmente. Para más información leé detalladamente cada línea de trabajo específica. Es condición para la presentación contar con registro en video a cámara fija de la obra a presentar.

Cronograma

Recepción de obras: 3 de enero al 25 de febrero de 2022

Anuncio de seleccionados: 4 de abril de 2022

Consultas: conticonvocatoriasteatro@gmail.com

Líneas de trabajo

La selección de las obras estará a cargo del equipo curatorial del Área de Teatro del Conti y será publicada en el sitio web y las redes sociales del Centro Cultural.

-Adultos: Obras estrenadas o a estrenar. La convocatoria no se limita a temáticas relacionadas con derechos humanos, pero valoramos la investigación de lenguajes estéticos y poéticos que acompañen a renovar reflexiones y preguntas en los espectadores.

-Niñez y adolescencia (3 a 18 años): Nos interesa recibir obras que, a partir de una propuesta lúdica, incentiven la imaginación y la creatividad, aporten una mirada crítica que interpele los discursos estereotipados sobre la familia, la “normalidad” y la experiencia de ser niño y/o adolescente.

En ese sentido, deseamos ofrecer al público asistente un material que promueva la difusión de los derechos humanos, a la vez que promueva ideas en torno a la inclusión, la identidad y el juego, entre otros valores.

___________

Convocatoria 2022 del Programa de apoyo a Ferias del Libro de todo el país

Hasta el 2 de marzo pueden presentarse las Ferias del Libro en diversas líneas concursables que no superen los $ 300.000.

El Ministerio de Cultura de la Nación invita a los/as organizadores/as de Ferias del Libro de todo el país a participar de la segunda convocatoria nacional del concurso que busca fortalecer las Ferias del Libro como espacios de democratización y promoción de la lectura, y estimular la economía del sector editorial, uno de los sectores comprendidos en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

Las Ferias podrán postularse a una o varias de las siguientes líneas concursables, siempre y cuando el monto total solicitado no supere los $300.000:

Línea Invitados/as: apoyo para la participación de referentes literarios relevantes, emergentes y/o promisorios, así como de otros profesionales del sector del libro: libreros/as, editores/as, ilustradores/as, periodistas, promotores de la lectura, entre otros, con el objetivo de favorecer el acercamiento entre autores/as y lectores/as, así como promover un espacio de encuentro, profesionalización, comercialización y articulación entre distintos actores de la cadena del libro.

Línea virtual: apoyo para la contratación de servicios necesarios para la realización de las Ferias en modalidad remota (diseño de plataforma, alquiler de software, servicio de streaming, etc.).

Línea Protocolo de higiene y seguridad: apoyo para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene dispuestas por la autoridad sanitaria pertinente para el caso de las Ferias que se puedan realizar de manera presencial o semi-presencial.

Línea Imagen: apoyo para el diseño y/o impresión de gráficas integrales: banners, cartelería, gigantografías, expositores para folletos, banderolas, etc.

Línea Pabellones: apoyo para la construcción, compra o alquiler e instalación de carpas y/o stands, y/o y/o para la contratación de escenario, sonido, luces, proyectores, pantallas, y todo otro requerimiento técnico que demande la Feria.

Línea Gestión : apoyo para la contratación de un servicio de inscripciones y acreditación que incluya entre otros; formularios online, mailing, bases de datos, credenciales e insumos, códigos QR, control de accesos.

En el este link, podés descargar todos los archivos necesarios para la convocatoria.

Podrán participar Ferias del Libro de carácter gubernamental, provincial o municipal; y no gubernamentales, organizadas por personas jurídicas: asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entre otras, que asuman ese rol en el marco de su objeto social, y/o por colectivos autogestivos de todo el país.

En este primer llamado podrán aplicar Ferias que se desarrollen entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de 2022.

La inscripción es online a través de este formulario. Se deberá adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente tal y como se especifica en las Bases y condiciones (ver arriba) y la Carta Compromiso según el tipo de feria del que se trate (provincial, municipal, con personería jurídica o colectivo autogestivo). Esta convocatoria estará hasta el 2 de marzo. Por consultas, escribir a dnppc@cultura.gob.ar.

_____________________

El Teatro Nacional Cervantes busca actores y actrices en Rosario

Hasta el 28 de febrero está abierta la inscripción para participar de las audiciones para integrar el elenco de la obra infantil “Gregorio, el zanahoria”, que se estrenará en julio en el Teatro Municipal La Comedia de Rosario.

El Teatro Nacional Cervantes junto con el Teatro Municipal La Comedia de Rosario convocan a participar del casting destinado a actores y actrices radicados/as en la localidad de Rosario, para “Gregorio, el zanahoria” dirigida por Ludmila Bauk.

Este espectáculo infantil fue seleccionado sobre un total de 177 proyectos presentados como parte de la convocatoria abierta TNC Produce en el país 2022, para estrenarse en julio en el Teatro Municipal La Comedia de Rosario.

El programa TNC Produce en el país promueve el desarrollo de artistas locales en diferentes ciudades, para que formen parte de la programación federal del TNC, más allá de su sede central.

Podrán inscribirse actores y actrices radicados/as en Rosario, Santa Fe, cuyos perfiles cuenten: con experiencia escénica, buena predisposición al trabajo en grupo y facilidad para memorizar textos en verso rimado.

Es fundamental que tengan habilidad y versatilidad en el manejo expresivo del cuerpo y de la voz, experiencia en clown y en técnicas de comicidad.

No es necesario tener una apariencia física específica para cada personaje, ya que el interés está centrado en las capacidades actorales de los y las intérpretes.

La inscripción para participar del casting estará abierta entre el 14 y el 28 de febrero a las 23.59 h (cierre definitivo).

– Audiciones lunes 14, martes 15 y/o miércoles 16 de marzo.

– Call Back (en caso de ser necesario) jueves 17 de marzo.

Cada inscripto/a recibirá el envío de textos y agenda de su casting el 1 de marzo.

De dicho casting surgirán 5 actores/actrices que cubrirán los 10 personajes de la obra y serán contratados por el TNC. En la semana del 21 de marzo se realizará la comunicación a los y las seleccionados y seleccionadas.

Condiciones de contratación

– Contrato de 4 meses de duración de acuerdo a lo convenido por sindicato: Dos meses de ensayos (previstos para mayo y junio).

– Jornadas de 6 horas diarias, 5 días por semana.

– Disponibilidad full time para la última semana de ensayos en el mes de junio.

– Dos meses de funciones (julio y agosto).

– Estreno: 2 de julio en el Teatro La Comedia de Rosario.

Será requisito excluyente para la contratación de cada uno de los actores/actrices seleccionados, contar con la inscripción en AFIP y tener regularizada su situación fiscal al momento de la ejecución de su contratación.

La inscripción se realiza través de este formulario y estará abierta hasta el 28 de febrero.

Más información en teatrocervantes.gob.ar.

______________________

Premio AGN para la distinción de obras sonoras

El área de Archivos del Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación (AGN) presentan la convocatoria para participar del Premio AGN a piezas sonoras. Destinada a músicos y artistas de todo el país, el premio tiene como objetivo estimular la producción artística y promover la accesibilidad al patrimonio sonoro del AGN. Se premiarán cinco proyectos con la suma de $100.000 (cien mil pesos) cada uno.

Serán admitidos mashups, remixes, canciones, audiopoesía, audioficción, radioteatro, arte sonoro, DJ sets y composiciones de cualquier género musical que utilicen material documental del Archivo General de la Nación (AGN). Dicho material está disponible para su consulta en la web del Archivo General de la Nación.

El jurado de selección está compuesto por el productor y compositor Nico Cotton, la curadora e investigadora musical Bárbara Salazar (Barbarelle) y el productor musical y radial Matías Messoulam.

Cada participante deberá inscribirse en el sitio del Registro Federal de Cultura, completar el formulario de inscripción y proveer el link de acceso a la descarga de la obra.

Las cinco piezas ganadoras serán exhibidas a través de una serie de funciones en el Centro Cultural Kirchner, durante el transcurso del año 2022 y transmitidas a través de emisiones especiales de la web del Centro de Arte Sonoro Radio Caso.

El Premio AGN a Piezas sonoras se enmarca dentro de las políticas artístico-patrimoniales impulsadas por el Kirchner desde el año 2021 a partir de la creación del área de Archivos, y apunta a generar nuevas instancias de resignificación del patrimonio del Archivo General de la Nación a partir del llamado a artistas para re interpretar y utilizar dicho patrimonio.

La convocatoria está abierta hasta el 2 de abril. Podés consultar y descargar las Bases y condiciones

______________________

Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels

Con un monto total de 5400 dólares en premios, Peabody lanza el Premio Internacional de Fotografía y Reels cuyo tema para esta primera edición es la comida. El certamen se divide en cuatro categorías: la comida en las calles de la ciudad, la comida en los hogares, infusiones y Reels. Se otorgarán 1000 dólares para el primer puesto y 350 dólares para el segundo, en cada una de las categorías.

La comida es esencial para la vida en nuestro planeta y determina la forma en la que los seres humanos se relacionan entre sí. Tanto en las fotografías como en los Reels de 30 segundos se podrá indagar en múltiples aspectos de los alimentos e infusiones, incluyendo la producción, preparación y consumos gastronómicos compartidos hasta el exotismo y la originalidad de las propuestas en las calles de ciudades y pueblos.

El Premio Peabody de Fotografía, que se realizará anualmente con diferentes temáticas de interés social, está abierto a fotógrafos de todo el mundo hasta el 11 de marzo. Las bases para participar se encuentran en la página de Picter.

El jurado de esta primera edición está integrado por Rodrigo Abd, fotógrafo argentino con trayectoria internacional que pertenece al staff de la agencia Associated Press; Domin Choi, profesor en la Universidad del Cine, escritor y crítico de cine, y Marina Oybin, periodista especializada en arte.

_______________

Concurso Nacional de Poesía Inés Manzano

Este nuevo concurso, que cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y de la Fundación Itaú, pretende instaurar una política cultural de federalización de la poesía y homenajear a los gestores y gestoras que trabajaron para su divulgación creando eventos y ciclos que convocan a la diversidad de voces poéticas en nuestro país.

En el marco de la 46a Feria del Libro de Buenos Aires, Añosluz Editora anunciará a los/as tres ganadores/as y una mención especial, a partir del dictamen de un jurado compuesto por artistas y docentes destacados y de trayectoria. Quien se haga acreedor del primer premio obtendrá 50.000 pesos, además de la publicación de su obra y un diploma. El segundo y el tercer premio consisten en 30.000 pesos, un diploma, y trofeo y medalla respectivamente.

Además, el día de la entrega de premios en la Feria del Libro se rendirán homenajes a la poeta, maestra, bibliotecaria y gestora Inés Manzano, y al poeta, editor y gestor Daniel Adrián Castelao, y se celebrará el décimo aniversario del sello, cuyo catálogo está compuesto en su mayoría por libros de poesía y crece sostenidamente desde 2012.

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de febrero y las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio web de la editorial.

________

5° Festival internacional de animación SMOF

SMOF (stop motion our fest) es el único festival de cine de animación con foco en stop motion que se realiza actualmente en Sudamérica. De carácter internacional y competitivo, con un claro énfasis en la formación y capacitación audiovisual, promueve el cine y su creación como herramientas transformadoras de la sociedad.

SMOF brinda en el marco del festival competencias de cortos, talleres, exposiciones, clínicas, laboratorios, seminarios, conferencias, cursos y charlas dictadas por referentes de la animación de Argentina y de distintas partes del mundo, de manera gratuita, intentando así facilitar el acceso del público a propuestas educativas y formadoras de calidad internacional. Todas sus actividades son con entrada libre y gratuita para el público.

El festival se realizará del 22 al 27 de junio de 2022 en formato híbrido (online y presencial) en la ciudad de Bs. As, Argentina. Abiertas las inscripciones hasta el 15 de marzo.

Se premiarán las siguientes categorías en animación:

-Mejor corto latinoamericano de stop motion.

-Mejor corto internacional de stop motion.

-Mejor corto de animación documental (técnica libre)

-Mejor videoclip en stop motion

-Mejor videominuto argentino en stop motion.

Pueden participar obras realizadas desde el 2020 hasta el presente. Pueden participar cortos con técnicas mixtas donde más del 50% del mismo sea realizado en stop motion.

________

Convocatoria a la 13°edición del Premio Itaú Artes Visuales 2022

Fundación Itaú anuncia el lanzamiento a la 13º edición del Premio Itaú Artes Visuales, en una nueva convocatoria a artistas visuales de todo el país.

Los Premios Adquisición que se otorgan en esta edición constan de:

Categoría general:

1° premio adquisición: $ 400.000 pesos

2° premio adquisición: $ 300.000 pesos

3° Premio adquisición: $ 250.000 pesos

Categoría Arte y Tecnología: Bioarte (premio no adquisición): $ 100.000 pesos

Pueden participar artistas de nacionalidad argentina y extranjeros radicados en la Argentina, desde los 18 años de edad en adelante. El Premio también permite la participación de colectivos de artistas. Para aplicar cada artista deberá completar el formulario con los datos personales, adjuntar imágenes de 1 obra con fecha de realización igual o posterior al año 2019 y su curriculum vitae.

Quienes postulen sus obras, podrán ser finalistas por los premios adquisición y formar parte de la Colección Itaú de Arte Contemporáneo perteneciente al Banco Itaú Argentina, participar de la exposición física y virtual, ser seleccionados para becas y otras instancias formativas del premio.

El cierre de convocatoria es el 9 de marzo de 2022. Inscripción en este enlace

Jurados de Premiación

Categoría general: Claudia del Río – artista y docente / Eva Grinstein – curadora y crítica de arte / Andrés Labaké – artista y curador

Categoría Arte y Tecnología: Bioarte: Joaquín Fargas – artista y divulgador de arte, ciencia y tecnología / Natalia Matewecki – historiadora del arte e investigadora / Lucía Stubrin - Investigadora, docente y curadora

Rondas de selección e instancias de formación: Los artistas que postulan sus obras tienen la posibilidad de pasar por 2 rondas de selección y una de balotaje, donde se les brinda una devolución personalizada por parte de los jurados de selección, que puede incluir desde aspectos técnicos o formales de la postulación a una reseña del trabajo presentado. El jurado de selección es un jurado federal conformado por agentes del arte de todas las provincias.

Exposición física y virtual: Las obras finalistas serán exhibidas en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata en el 2022, además de participar de la exposición virtual en la plataforma Google Arts & Culture. En este sitio ya se pueden apreciar las exhibiciones de las últimas dos ediciones.

_______________

Dos convocatorias de la Fundación Arthaus

- Convocatoria para artes visuales en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes . Esta primera edición está destinada a las artes electrónicas. Se convoca a la presentación de proyectos en los cuales serán admitidas todas las expresiones de las artes electrónicas experimentales. Serán otorgados tres premios: Primer premio de 600.000 pesos y dos premios de 300.000 pesos cada uno, destinados a la producción de obras cuyo resultado será exhibido en el MNBA.

Fecha de cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2022

- Convocatorias para laboratorio de prácticas escénicas contemporáneas bajo la coordinación de la directora Ana Alvarado . Destinado a artistas con experiencia previa en actuación teatral, interpretación en teatro de objetos, danza, performance y/o artes audiovisuales o multimediales con prácticas performáticas. El laboratorio será de carácter presencial.

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo del 2022

Para conocer los requerimientos de la convocatoria y toda otra información ingresar al sitio web de la Fundación o dirigirse al siguiente mail: info@arthaus.ar

___________________

Convocatoria Cuento Breve de Ediciones Arroyo

Tema: Por qué amamos a los animales. Abre: 13 de febrero de 2022. Cierra: 23 de febrero de 2022.

Los textos deben ser presentados en Word con nombre, apellido y lugar de residencia del autor. Tamaño de fuente 10 en hoja A4, interlineado simple. Hasta 3 carillas. No se aceptan textos con mayor extensión.

Todos los cuentos recibidos serán transformados en pequeños libros artesanales en el transcurso del año 2022. Los autores que deseen participar y lo hagan enviando sus textos, deberán colaborar en la difusión del proyecto. Además, deberán comenzar a recuperar en sus domicilios el material que usaremos para las tapas; cajas de lácteos y sachets de lácteos, perfectamente limpios.

Es condición absoluta, para que se publiquen los cuentos en esta nueva serie de narrativa de cuento breve, que se colabore con la compra de por lo menos dos (2) ejemplares de dicho libro.Los materiales para las tapas deberán ser enviados a nuestra dirección en Arroyo Leyes, Santa Fe, Argentina: Barrio Jardines de la Costa, Manzana 21, Lote 2. CP (3001). Correo de contacto: apipibosch@yahoo.com.ar

__________________________________

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Taller de chino mandarín en la Biblioteca del Congreso

La Biblioteca del Congreso de la Nación informa que se encuentra abierta la inscripción para el taller de idioma chino mandarín tradicional que se dictará desde el próximo miércoles 23 de febrero, a las 15 horas, en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta educativa estará a cargo de la Licenciada Helena Nancy Liu y tendrá una duración de 3 meses, hasta el 11 de mayo próximo, con cursada presencial los días miércoles de 15 a 17:30 h.

El curso trimestral ofrece la posibilidad de desarrollar las cuatro habilidades del lenguaje: habla, comprensión, lectura y escritura de los caracteres tradicionales. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos.

Para la cursada es obligatorio el uso de barbijo/tapabocas durante todo el tiempo que las personas permanezcan dentro del Espacio Cultural y se deberán respetar las normas de seguridad e higiene exigidas por el personal de la institución.

La docente es Licenciada en Dirección y Supervisión, Licenciada en Psicopedagogía y Licenciada en Psicología de la Universidad Católica Argentina. También es asesora pedagógica en el Ministerio de Educación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos y coordinadora y psicóloga del Gabinete en el Instituto Cultural Sinheng, además de maestra de grado sino-parlante en la Escuela Chino-Argentina N° 28 del Distrito Escolar 5 en CABA.

____________________

Cursos y talleres en las Casas de Cultura de San Isidro

Las Casas de Cultura de San Isidro ya tienen preparado un menú 2022 de ofertas en cursos, talleres y seminarios presenciales, virtuales y mixtos de distinta duración, y para todos los gustos y edades. Más de 150 propuestas que van del arte, el cuidado del bienestar físico y mental, y los idiomas, a la informática, los oficios y muchas otras disciplinas que podrán cursarse en Beccar, Boulogne y en las dos sedes de Martínez.

Desde el 15 de enero estará disponible el listado completo de cursos, que vale seguir periódicamente ya que se irá actualizando con nuevos cursos. La inscripción en todas las modalidades abrirá el 14 de febrero y podrá realizarse en forma online o presencial en las respectivas Casas, y el inicio de las clases será desde el 3 de marzo, aunque algunas propuestas comenzarán en abril.

Pensando en una posible salida laboral, la gama es amplísima y va desde Diseño de indumentaria y Reciclado textil (adolescentes y adultos), Joyería sustentable (adolescentes y adultos), Corte y confección, y Moldería industrial hasta Tejido a dos agujas, Crochet y macramé, y Encuadernación artesanal. También habrá Tapicería y restauración, Carpintería, Talla en madera, Electricidad básica, Instalación de equipos de aire acondicionado, Maquillaje social, Maquillaje artístico, Barbería, Huerta agroecológica y jardinería, Bromatología y Seguridad e Higiene, entre otros.

Cabe recordar que las Casas, coordinadas por Luciana María Hernández, tienen todas las comodidades, el desarrollo tecnológico y el espacio suficiente para el adecuado desarrollo de las clases, tanto presenciales como virtuales, y que cada una de las actividades cuenta con cupo de asistentes y se ajusta a los protocolos sanitarios vigentes.

MÁS DATOS

Centro Cívico Cultural Beccar: Av. Centenario 1891 / 4512-3160.

Centro Cívico Cultural Boulogne: Av. Avelino Rolón 2315 / 4513-7803/4

Casa de Cultura Martínez: Monseñor Larumbe 762 / 4580-3113 y Saavedra 1710 / 4793-9532

+ La gran mayoría de los cursos tiene un costo mensual de $1800 (los mensuales intensivos son los más caros, $2800) y la matrícula es de 200 pesos. Los pagos podrán concretarse con dinero en efectivo en las Casas o por transferencia bancaria o Mercado Pago. Las Casas estarán abiertas hasta el 11 de febrero, de 9 a 14, y desde el 14 de ese mes, de 9 a 18. Informes: casasdeculturamsi@gmail.com

________________

Talleres de Escritura FILBA

Ya están abiertas las inscripciones para los talleres de Betina González, Clara Muschietti, Nicolás Schuff y Paloma Valdivia y a las clases magistrales de Diego Golombek, Darío Sztajnszrajber y Guillermo Martínez. Si estás interesado en alguno de los talleres que aún no abrieron su inscripción, podés dejarnos tu mail en la página de cada taller y te avisaremos cuando puedas anotarte. Consultas: talleres@filba.org.ar

________________

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

_______________

4 Hitos de la Historia del Arte - Curso online

Este curso se propone analizar cuatro momentos fundacionales para nuestra visión y entendimiento del arte occidental. Los cuatro momentos a analizar (Renacimiento, fines del siglo XIX, Vanguardias históricas y posmodernidad) significaron un cambio rotundo con respecto a la función, el uso y las relaciones que implicaron la producción, distribución e investigación artística. En cada uno de estos momentos se redefinió lo que se entendía por obra de arte y cuál era su función dentro de la sociedad. Este curso está pensado para un público general que busca un acercamiento más profundo a las ideas que sostienen aquello que entendemos por arte y cómo se ha llegado hasta hoy. El curso combinará elementos propios de la historia del arte y el análisis de obras de arte con conceptos provenientes de la teoría y la estética.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. 4 clases. Jueves de 19 a 20:30hs. Comienza el Jueves 10 de febrero. Las clases serán los días: 10, 17, 24 de febrero y 3 de marzo. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_______________

Club de lectura de cuentos “Lunes de terror”, a cargo de Lala Toutonian

Tras estos últimos tiempos donde traspasamos el terror como parte cotidiana de nuestra realidad, sumerjámonos en la narrativa que nos acoge y reconforta en sus brazos. A lo largo del año repasaremos la obra de Horacio Quiroga, Joyce Carol Oates, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, Stephen King, Mariana Enriquez, Howard Phillips Lovecraft, Silvina Ocampo y Bram Stoker.

Cuatro cuentos por mes que leeremos y debatiremos de manera virtual (así llegamos a todo el mundo), solo tienen que prender la computadora o el teléfono celular, ahí les llegarán los relatos que elegimos dentro del género del terror, el último recurso del romántico, y nos veremos las caras y nos escucharemos sumar análisis a estos textos extraordinarios de semejantes autores y autoras, másters de la corriente que nos pone los pelos de punta. De placer.

Empezamos en marzo con Horacio Quiroga los lunes 7, 14, 21 y 28 a las 18 hs en Argentina y veremos un cuento (que les enviaré con tiempo) por día. Luego se continuarán los más arriba detallados.

El valor de este club que nos reúne a lectores apasionados es de 3.000 pesos argentinos o 16 dólares por mes. Es más, si te interesa cursar tres de los talleres, el cuarto te lo invito de todo corazón. Por información e inscripción: latoutonian@gmail.com

___________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

________

Talleres de escritura y lectura de verano en Entrepalabras.org

- Movimiento de partículas: lenguas en contacto /Taller de poesía

Coordina: Silvana Franzetti. Este taller propone iniciar a sus participantes en la traducción de poesía y promover la reflexión acerca de su práctica. Está destinado a jóvenes y adultos que tengan mínimos conocimientos en escritura de poesía y deseen explorar la práctica de la traducción. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Interrogue a sus cucharitas / Taller de autoficción

Coordina: Natalia Zito. Este taller busca recorrer los recursos básicos para contar una historia, a través del desarrollo de una herramienta clave para la escritura literaria: la observación. Está destinado a un público en general interesado en escribir literatura. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Leer y escribir no ficción /Taller de no ficción

Coordina: Gabriela Saidon. Este taller ofrece una reflexión sobre la no ficción, un género que se define por la negativa y se construye en los intersticios: entre el periodismo y la ficción. A partir de la lectura de fragmentos de textos fundacionales se abren preguntas, debates y la producción de breves textos que confluyan en la escritura de un relato de no ficción. Se verán los distintos subgéneros: crónica, entrevista, biografía, ensayo periodístico. Está destinado a interesados en acercarse a lecturas del género como en problematizar su definición y sus límites, y aquellas que quieren incursionar en la escritura o adquirir herramientas para trabajos periodísticos o académicos desde un costado creativo.

Cursada: 6 clases - 3 asincrónicas y 3 por Zoom- (entre febrero y marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Del proyecto al texto /Taller de narrativa

Coordina: Gabriela Saidon. Este taller ofrece un espacio grupal de trabajo sobre textos comenzados o avanzados y, también, sobre el armado de un nuevo proyecto de escritura (cuentos, novela, microrrelato). El intercambio de materiales y de sugerencias sobre textos propios y ajenos, así como la lectura en voz alta permitirá mirar cosas en los textos que no suelen percibirse en soledad.

Cursada: 8 clases - 5 asincrónicas y 3 por Zoom- (entre febrero y marzo) / inicio: 9 de febrero

TALLERES DE LECTURA

- Julio Cortázar / Rayuela: Literatura y vida

Coordina: Silvina Marsimian. Este taller de lectura propone invitar a los participantes a construir un recorrido personal de Rayuela, sobre la base de los intercambios en los encuentros por zoom y en el foro. Además, se conversará en torno a las innovaciones técnicas y temáticas que Julio Cortázar introduce en la narrativa tradicional en Argentina, en relación con otros autores y obras. Está destinado a lectores en general. Cursada: 4 clases por zoom los miércoles de 19 a 20.30 (ARG) (entre febrero y marzo) / inicio: 16 de febrero.

- La hora de la estrella, de Clarice Lispector

Coordina: Natalia Zito. El taller busca abrir y sostener un espacio de lectura atenta y detallada de La hora de la estrella, una novela clave en la obra de Clarice Lispector. Novela que puede funcionar como puerta de entrada a la obra de la autora y, también, como recurso para profundizar en su obra y aproximarse a la singularidad de su recorrido de escritura. Está destinado a interesados en iniciarse en la obra de Lispector y en profundizar sobre distintos aspectos de la estructura singular de esta novela. Cursada: 4 clases por zoom los jueves de 19.30 a 21 (ARG) (febrero a marzo) / inicio: 10 de febrero.

- Duras en foco / Tres novelas: tres enfoques

Coordina: Walter Romero. Este taller se propone estudiar un corpus de tres novelas de la escritora francesa Marguerite Duras (1914-1996), que abarca distintas etapas de su producción a partir de tres ejes nucleares que permitan poner en consideración su importancia en la literatura del siglo XX: psicoanálisis (El arrebato de Lol V. Stein), escrituras del yo (El amante) y pedagogía (La lluvia de verano). Está destinado a psicoanalistas, escritores, maestros y profesores, pedagogos, estudiantes de Letras y Psicología, aspirantes a escritores, público en general. Cursada: 4 clases por zoom los lunes de 18 a 19.30 (ARG) (febrero) / inicio: 7 de febrero.

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

________________

Encuentros en el Club de Pase Cultural edición verano

Durante enero y febrero taller de artes plásticas y visita al taller de León Ferrari en el Distrito de las Artes (sábado 20/1 a las 15 h); taller de pegatinas en el EcoParque (el jueves 10 de febrero a las 16 h); taller de escritura creativa en librería adherida al Pase Cultural (el 27/1) y un encuentro de cierre con producción de fanzine colectivo (el 25/2), narrando las experiencias vividas con el Club. El ciclo constará de cuatro encuentros y finalizará el 25 de febrero. Destinado a jóvenes de 13 a 21 años. Más información.

__________

Cursos de escritura en Casa de Letras

Los cursos presenciales de la Escuela de Verano 2022 se impartirán de modo virtual, mediante una plataforma de video-reuniones.

Escritura. Modalidad videoconferencias

-NARRATIVA – CURSO INTENSIVO. Docentes: José María Brindisi (Iniciación a la Escritura Narrativa) y Cecilia Sorrentino (Usina de Historias). Este curso intensivo consta de 2 materias y corresponde al primer módulo cuatrimestral del Programa de Formación en Escritura Narrativa.

13 encuentros de 4 horas (total: 52 horas) / lunes y jueves de 18 a 22 hs. / inicio: 3 de febrero.

-ADN DE LA MEMORIA: LA INFANCIA.

Coordina: Vivian Lofiego. Vamos a sumergirnos en la memoria a través de lecturas y ejercicios de evocación. Con soportes de poesía, videos y artes plásticas, haremos ejercicios de escritura.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 23 de febrero

-EL CLUB DE LA ESCRITURA

Coordina: Betina Bensignor. Es un taller lúdico abierto a quienes quieren dar sus primeros pasos en la escritura a través de la práctica, la improvisación, el intercambio y el humor.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18 a 20 hs. / inicio: 16 de febrero

-VIAJAR PARA CONTARLA

Coordina: Julián Varsavsky. Nos proponemos que cada participante produzca la crónica de un viaje, que se irá puliendo en un ida y vuelta semanal con el coordinador. Leeremos a grandes maestros del periodismo narrativo.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 4 de febrero

-LAS POÉTICAS DEL ESPACIO

Coordina: Mariano Vespa. Se explorarán distintos espacios urbanos a partir de la lectura de piezas de géneros de no-ficción, para desglosar las herramientas para construir un escenario y llevarlas a la escritura.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18 a 20 hs. / inicio: 18 de febrero

Escritura. Modalidad online

-TRES APUNTES PARA ESCRIBIR UN CUENTO

Coordina: Nicolás Mavrakis. Este curso “express” online es una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Abordaremos: La particularidad de la historia: lo que la hace digna de ser contada. La mirada distinta acerca de lo habitual. Entre el problema y su solución: la tensión de la que emerge el conflicto.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 14 de febrero

-GRANDES PERSONAJES EN LOS LIBROS INFANTILES

Coordina: Natalia Méndez. Este curso “express” online es una introducción al programa Palabras en juego - Leer y escribir textos para chicos, y complementario para quienes ya lo hayan realizado. Tiene la misma metodología. A partir de lecturas y de ejercicios de escritura, trabajaremos nuevos personajes y recrearemos a los clásicos. ¿Cómo se construye un personaje único? ¿Qué lo hace memorable?

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 21 de febrero

-LA GRAMÁTICA SOÑADA

Coordina: Pablo Ali. Este curso “express” online de normativa y corrección de textos es complementario del Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Los escritores necesitamos conocer la normativa de la lengua para mejorar nuestra capacidad de leer y crear. La idea del taller es visibilizar recursos y sistematizar conocimientos desconocidos o naturalizados.

Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 7 de febrero

Escritura de poesía. Modalidad videoconferencias

-UN DÍA VOY A HACER TODO DISTINTO

Coordina: Gabriela Luzzi. Se brindarán elementos, partiendo de la lectura, que nos lleven a encontrar una forma propia de alcanzar nuestras potencialidades. Haremos ejercicios de escritura que se pondrán en común en cada encuentro.

6 encuentros de 2 horas / martes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 15 de febrero

Lectura. Modalidad videoconferencias

-”MADAME BOVARY SOY YO”. LA NOVELA DE FLAUBERT A LA LUZ DEL FEMINISMO

Coordina: Walter Romero. El taller se propone hacer foco en el rastreo del protofeminismo de una Emma contrariada y equívoca, recorriendo las escenas nucleares de la novela: cómo leerla hoy, desde las emancipaciones por venir.

3 encuentros de 2 horas / jueves 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 10 de febrero

-BRILLANTES IRLANDESAS

Coordina: Paula Varsavsky. Cuatro escritoras irlandesas ineludibles: Nos proponemos un recorrido por la literatura irlandesa a través de cuatro escritoras ineludibles: Kate O´Brien, Iris Murdoch, Edna O´Brien y Claire Keegan, sobre la base de sus respectivos contextos políticos y sociales.

6 encuentros de 2 horas / martes 18 a 20 hs. / inicio: 8 de febrero

-LA NOVELA CINEMATOGRÁFICA: LECTURA, ANÁLISIS, Y VISIONADO DE FILMS

Coordina: Sebastián Cardemil Muchnik. Abordaremos algunas de las adaptaciones más célebres de la historia del cine, para descubrir las características de su original literario y luego de su correspondiente adaptación fílmica.

6 encuentros de 2 horas / lunes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 7 de febrero

*CUPOS LIMITADOS CON INSCRIPCIÓN PREVIA. Más información. Por el momento no se brinda atención personal ni telefónica. Correo electrónico: casadeletras.info@gmail.com

________________________

Arte Naif, un taller para impulsar la expresión artística croata

Dictado por la artista plástica y restauradora Adriana “Jadranka” Relota. El propósito de la actividad es invitar a los interesados a realizar un pesebre típico, para que junto a sus seres queridos, puedan descubrir y aprender las técnicas y características del tradicional arte naif. El taller mostrará la técnica y modelos en un video en el cual la artista exhibirá distintos objetos de decoración explicando su respectivo paso a paso. Más información

_________

Seminarios en Pitagórica

-El trabajo interior. La recuperación del esoterismo en el siglo XX: Guenón, Gurdjieff, Jung . Profesor: Leandro Pinkler

El sentido auténtico de la palabra “esotérico” es “interior”, y atiende al desarrollo psíquico y espiritual del ser humano. Como complemento necesario de una civilización arrojada al desenfreno material, en el siglo XX se dio una difusión de prácticas, conocimientos primordiales y profundización de la psique humana enraizados en la tradición milenaria de la humanidad. El curso se centra en la especial relevancia de los legados de René Guénon y la Tradición Primordial, George Ivanovich Gurdjieff y los métodos para el despertar del sueño hipnótico y Carl Gustav Jung y la exploración de la profundidad de la Psique humana.

4 encuentros Modalidad online Inicio: Miércoles 23 de febrero 2022 Finaliza: Miércoles 16 de marzo 2022 Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

- ICONO - Portal a la belleza que precede la eternidad. Con especial atención a la iconografía bizantina y a la obra de Pavel Florenski . Profesor: Juan Manuel Garayalde

¿Puede existir un ARTE que sea capaz de conmovernos en lo más profundo de nuestro ser? Un ARTE que sea capaz de llevarnos a conocer las maravillas que la TRANSFIGURACIÓN puede provocar en un Ser Humano divinizado.

De la mano de grandes teólogos de la Iglesia Ortodoxa, como Leonid Uspenski, Paul Evdokimov y del Santo Mártir, Pável Florenski, haremos un primer acercamiento hacia la iconografía que ha transmitido, a través de los siglos, huellas de un Camino hacia una espiritualidad milagrosa, sobrenatural, y por consecuencia, transfiguradora.

4 encuentros Modalidad online Inicio: Martes 15 de febrero Finaliza: Martes 8 de marzo Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

- Introducción a Homero. Una introducción a la grandeza de su obra . Profesor: Agustín Brousson

A pesar de lo poco que con certeza se sabe de él y de que incluso se haya llegado a dudar de su existencia, puede afirmarse, parafraseando a Platón, que Homero fue el poeta que educó a Grecia. En efecto, los griegos encontraron en Ilíada y Odisea la transmisión de una sabiduría que abarca todos los planos de la existencia: un saber acerca de los dioses (funciones, relación entre sí y con los hombres, etc.), acerca de los hombres (antropología, psicología y ética) y acerca de lo que ocurre en el Más allá. El presente curso tiene como objetivo lograr un acercamiento a la figura de Homero y a la sabiduría por él transmitida a partir de la lectura y del trabajo con las fuentes.

4 encuentros Modalidad online Inicia: Lunes, 14 de Feb de 2022 Finaliza: Lunes, 7 de Mar de 2022 Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

- Rumi: la vida del amor. Muhammad Yalaludin Baljí, conocido como “Rumi” es uno de los representantes más importantes de la gnosis islámica. Profesor: Leandro Bracamonte

Muhammad Yalaludin Baljí, conocido como “Rumi” es uno de los representantes más importantes de la gnosis islámica. Autor de una extensa obra en lengua persa que sirve de inspiración a los buscadores de la trascendencia tanto de oriente como de occidente. En todas sus palabras inspira y cautiva pues están impregnadas de una experiencia íntima, de una cercanía con lo divino. Y en sus escritos se respira la atmósfera más sutil del Amor. Asimismo, Rumi es célebre por su legado en la tradición de los Mevlevi, que practican el Sama, los movimientos sagrados de los Derviches giróvagos. En este seminario vamos a poder adentrarnos a su vida y obra con una perspectiva profunda y analizando sus obras desde su lengua original para todo el mundo de habla hispana.

4 encuentros Modalidad online Inicia: Jueves 24 de febrero Finaliza: Jueves 17 de marzo Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

_______________

Taller de canto con María Ezquiaga

Técnica vocal, lenguaje musical y canciones. Empieza en febrero, online. Consultas al mail mariaezquiaga@gmail.com. Más información

____________

Clases gratuitas de Bailes Urbanos en Monte Chingolo

La Biblioteca Popular Monte Chingolo abre la inscripción a clases gratuitas de Yoga y Bailes Urbanos, actividades que tendrán cupos limitados por lo que los interesados deberán inscribirse de lunes a viernes de 10 a 16 en la sede de la Institución, en General Pinto 4752, o por correo electrónico a bibliotecapopularmontechingolo@gmail.com.

Las clases de Yoga tendrán lugar en la sede de la Biblioteca los lunes a las 17 y los miércoles desde las 9 de la mañana. Las clases de Bailes Urbanos se realizarán en la Biblioteca los lunes y jueves a las 17.30.

__________________

INFANTILES

El piso de las Infancias reabre sus puertas en el Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura de la Nación tienen la alegría de anunciar la reapertura del piso de Infancias, con un tercer piso del edificio dedicado íntegramente al público infantil.

Durante el mes de diciembre, el piso podrá visitarse de miércoles a domingos durante todo el horario de apertura del Centro Cultural, y ofrecerá una programación de talleres y actividades durante todos los fines de diciembre 2021 y enero 2022. Cada sala del piso contará con una propuesta curatorial particular en manos de artistas, talleristas o educadores, ofreciendo actividades lúdicas y divertidas con un fuerte anclaje artístico y cultural.

Cada sala está pensada para una franja etaria particular, con diferentes propuestas orientadas desde la primera infancia hasta los 12 años. PROGRAMACIÓN COMPLETA, SALA POR SALA.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_____

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil “Mi Cazacuentos Favorito”, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Caza Cuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

__________

Febrero en el Centro Cultural de la Ciencia C3

Actividades en el C3

En febrero siguen los días de ocio y el Centro Cultural de la Ciencia C3 propone una programación cultural, que se suma a la campaña Sentir Argentina, para que el público infantil y joven disfrute las mejores propuestas de calidad con todos los cuidados. Continúan los clubes científicos, esta vez, para hacer huerta y compostaje, literatura propia y animar animales; llega una feria científica al Parque de las Ciencias con distintas postas para experimentar la ciencia; la muestra Océano. Volverse azul, y las visitas conversadas en Lugar a Dudas. La entrada es libre y gratuita, y en algunos casos, con reserva de entrada o inscripción previa. El C3 Palermo, CABA, y el Parque de las Ciencias se encuentra en el mismo predio.

CLUBES CIENTÍFICOS: ecología, literatura y fauna

Club científico para expertos/as en huertas . Jueves 3, 10, 17 y 24 de febrero, a las 16.30 horas. Por Tamara Caserotto. Recomendado de 8 a 12 años

Un espacio para aprender en familia a generar la primera huerta en casa, se conocerán técnicas de compostaje, propiedades de las plantas medicinales y aromáticas. Inscripción acá

Club científico de exploración literaria. Jueves 3, 10, 17 y 24 de febrero, a las 17.30 horas. Por Alina Sarli y Cristina Macjus. Recomendado de 8 a 12 años.

Cuatro encuentros desafiantes para explorar información científica sobre plantas y animales y, a través de la literatura, entrar en mundos fantásticos como la poesía, el cuento, la historieta y el fanzine. Inscripción acá

Club científico de fauna animada. Viernes 4, 11, 18 y 25 de febrero, a las 17.30 horas. Por Tamandua Talleres. Recomendado de 8 a 12 años

Un espacio en el que se trabajará con el diseño de escenarios y personajes inspirados en animales del océano y de la megafauna, para animar historias a partir de la técnica del stop motion. Inscripción acá

FERIA CIENTÍFICA AL AIRE LIBRE

Feria en el Parque de la Ciencias . Sábado 12, 19 y 26 de febrero, de 16.30 a 19.30 horas. Para todas las edades.

Experimentos de ciencia y juegos con un show musical a cargo de la cantautora Sofía Viola. Un recorrido lúdico-científico para disfrutar al aire libre y celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el espacio verde contiguo al C3. Entrada libre y gratuita.

Sí, CHARLAR Y JUGAR EN UN CENTRO CULTURAL

Visitas conversadas por Lugar a Dudas . Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Siguen las geniales visitas guiadas a las tres salas que componen la muestra permanente del C3, Lugar a Dudas. Todos los viernes, a las 16.30 horas, visita a las salas “La Información” y “El Tiempo”. Recomendada a partir de los 7 años. Todos los sábados y domingos, a las 15 horas, visita a la sala “El Azar”. Recomendada a partir de los 10 años; a las 16.30 horas, visita a la sala “La Información” y “El Tiempo”. Recomendada a partir de los 7 años. Reservar entradas acá

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Un espacio para las infancias en la Casa de la Independencia

Una experiencia lúdica que juega con la flora y fauna local. Loros, tucanes, ranas y hasta un puma reciben a chicas y chicos en la sala de las Infancias de la Casa de la Independencia, en Tucumán.

Este espacio conjuga dos grandes proyectos de la Casa Histórica: contar con una sala destinada a las infancias; y el dibujo animado “Lola y Choko, una aventura por la independencia”, ideado por la educadora del Museo Mariana Romano, y realizado en su totalidad por profesionales de Tucumán, en el que se centra la sala de infancias.

“Lola y Choko, una aventura por la independencia” es el primer dibujo animado realizado en un museo nacional y nació de una actividad presencial que se realizaba en el Museo antes de la pandemia. El Covid-19 hizo que Lola y Choko se convirtieran en dibujo animado primero, y ahora también en imágenes corpóreas en la sala de las infancias.

¿En qué medio de transporte llegaban los congresistas a Tucumán? De forma interactiva chicas y chicos eligen entre carreta tirada por caballos, avión, moto o colectivo. También conocen las aventuras de Choko, el travieso perro de Lola, y qué sucede con el Acta de la Independencia, quiénes la firmaron y en qué idiomas se imprimió el documento.El diseño y las ilustraciones de la sala de las infancias fueron realizadas por Ximena Foguet.

Los chicos y las chicas que visitan la Casa de la Independencia juegan, pintan, disfrutan del primer capítulo de Lola y Choko, en un ambiente especialmente pensado para la infancia y rodeado de la flora y fauna tucumana. Puede visitarse de miércoles a domingos y feriados de 9 a 13 y de 16 a 20 h.

______________

2do Festival MOMUSI Federal

A PONCHO - ALTA HORIZONTAL PH QUIMEY SUIZER

MOMUSI, movimiento de Música para niños y niñas, presenta el “2do Festival Momusi Federal”, a realizarse todos los domingos de febrero 2022, a las 20 hs por el canal de youTube de MOMUSI.

La programación de este festival reúne 25 artistas, solistas y grupos musicales de todo el país dedicados a las infancias. Serán cuatro transmisiones vía streaming que se emitirán por YouTube y redes sociales con acceso libre y gratuito. En cada fecha se presentan 6 artistas o grupos, habrá juegos, canciones y sorpresas para toda la familia.

YouTube: Momusi. Por Facebook: /momusiargentina. Por IG: momusiargentina https://www.momusi.org/ info@momusi.org

______________________

Rojo flor

El próximo domingo 20 de febrero en el Parque de los Niños, se realizará una actividad libre gratuita alrededor de la escultura “Rojo flor” de Alejandro Propato. Nuria Sol Vilaseca será la anfitriona de “Modo flor”, una actividad de pintura y movimiento pensada para toda la familia. A lo largo de las tres horas se realizarán un taller de “pintura física” del que participarán todos los presentes, una performance en la escultura y al final pintarán una tela gigante.

Alejandro Propato es un artista que instala obras de grandes dimensiones en espacios públicos. Ahora mismo se pueden visitar “Rojo Flor”, una estructura de tubos e hilos que convive con los ceibos del Parque delos Niños, y en el espigón Plus Ultra, junto a las Nereidas de Lola Mora, “Bosque alado”, una estructura gigantesca también de tubos e hilos. Sus obras están un tiempo y después se desarman y se exhiben en otras ciudades y otros países.

La actividad se realizará entre las 11.00 y las 13.00 al lado de la escultura. Conviene llevar ropa cómoda.

*Parque de los Niños. Cantilo 1429, en el barrio de Núñez, en el límite con Vicente López. ______________________

Club de Verano de Pakapaka

¡En enero vuelve el Club de Verano de Pakapaka! Este año, la propuesta será viajar por todo el país desde donde estemos. El Club de Verano de Pakapaka estará compuesto por distintas piezas:

-Pódcast ¿Cuándo llegamos?, una serie sonora conducida por Fer Metilli que nos llevará de viaje por toda la Argentina.

-Micros de verano, para llenar la pantalla de Pakapaka de agua, sol y juego.

-Serie de micros coproducida con el Consejo Federal de Televisoras Públicas. ¡Vas a conocer las distintas provincias del País de la mano de chicos y chicas locales!

-Actividades en redes durante todo el verano para hacer en casa y en la virtualidad. ¡Juegos, trucos y mucho más!

Además, vas a poder seguir disfrutando de tus series preferidas en la señal.

_____________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, CABA

_____

Programación para las infancias en homenaje a Elsa Bornemann

El Centro Cultural Kirchner celebra a la escritora argentina Elsa Bornemann en el día de su cumpleaños con una programación infantil especial y un texto de Chiqui González.

El piso del Kirchner dedicado a las infancias se llena de talleres y actividades espontáneas en torno a la obra de la gran autora infantil, para celebrarla, recordarla y también descubrirla. El homenaje se enmarca en Dicho y Hecho, espacio que durante todo el verano ofrece programación literaria para los más chiquitos de la mano de Cecilia Maneiro, y el Laboratorio de investigación sonora: E.S.C.U.C.H.A., curado por Sebastián Rey.

Las actividades programadas proponen un acercamiento a algunos de los relatos más recordados de la escritora, incentivando la reflexión y el interés por la literatura: para ser más libres como el Elefante Víctor, para sumar colores a la ciudad gris como hizo el Ratón García, o para desarmar estereotipos como los Queridos monstruos.

Por su parte la abogada, artista, escritora, gestora cultural y exministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, Chiqui González, brinda un relato poético sobre la vida de Bornemann, centrado en un eje fundamental: su obra.

20 febrero de 14 a 20 hs. Salas 303 y 306. Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa: el ingreso es por orden de llegada. PROGRAMACIÓN DETALLADA

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_______________

Llega El Gran Desafío de Zamba y Nina, un nuevo espectáculo de Pakapaka

¿Querés ser parte del Club de los Chicos y las Chicas que lo Saben Casi Todo? Primero hay que superar un gran desafío. ¿Cómo? Jugando y respondiendo las preguntas que nos acercan Zamba y Nina. ¡No te podés quedar fuera del club!

El gran desafío de Zamba y Nina en La Mulita de Tecnópolis es un espectáculo de preguntas, música y canciones. Con la conducción de Emiliano Larea, Magalí Sánchez Alleno y la participación de Facundo Tapia, músico de La Asombrosa Banda de Zamba, durante el show los conductores invitan a chicos y chicas a participar y divertirse.

Pakapaka presenta una propuesta participativa para toda la familia, con los personajes populares de Mundo Zamba, todos los fines de semana en el espacio de La Mulita de Jefatura de Gabinete de Secretaría de Medios Públicos.

Funciones: Los viernes a las 18:30 y 19:30 h. Los sábados a las 20:00 h. Los domingos a las 18:20 y 20:00 h

La entrada es gratuita y puede sacarse a través de la página de Tecnópolis

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

__________________

Pakapaka convoca a chicos y chicas de todo el país para formar parte del Consejo Inventar Pakapaka 2022

El Consejo Inventar Pakapaka es un espacio de participación para chicos y chicas de 7 a 11 años que se reúnen virtualmente todos los meses con el propósito de imaginar, analizar y crear Pakapaka.

En su primera edición, durante 2021, los consejeros y consejeras crearon un personaje para la emblemática serie de Zamba, desarrollaron una campaña de emojis contra la violencia entre pares, analizaron y propusieron modificaciones a la grilla del canal, entrevistaron a la ministra de Salud Carla Vizzotti y se reunieron con representantes de UNICEF Argentina, SENAF, Defensoría del Público, CONACAI y con la defensora de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Este año, el consejo estará compuesto por 21 chicos y chicas que serán elegidos por sorteo para asegurar que haya representación federal y de género.

Podrán anotarse chicos y chicas de cualquier parte del país que tengan entre 7 y 11 años. No hace falta tener formación o experiencia en medios.

Para inscribirse hay que completar el siguiente formulario: https://consejo.pakapaka.gob.ar/contacto El plazo para la inscripción vence el 28/2.Una vez cerrada la convocatoria, se procederá a realizar un sorteo, del cual resultarán los 21 consejeros y consejeras, lo que asegurará representación federal y de género. Quienes queden seleccionados serán contactados por el equipo del consejo.

El mandato de los consejeros y consejeras será por un año, extendiéndose el proceso de abril a diciembre 2022. Para más información: https://consejo.pakapaka.gob.ar/que-es Video de invitación https://youtu.be/-bhgPkUOQLM

__________________________

Actividades para chicos en la Usina del Arte

Del 7/1 al 20/2, viernes, sábados y domingos de 17 a 20:30 h, habrá actividades para chicos y chicas en segmentos de 0 a 3, de 4 a 7 y de 8 a 12 años, basadas en tres ejes: expresar, conocer y jugar y disfrutar. Todas las actividades son con reserva previa.

Para chicos de 0 a 3 años, todos los días, estará IUPIIIII, el primer espacio cultural para la primera infancia en la Ciudad. Con estaciones lúdicas que potencian la sensorialidad, la sorpresa y el juego. Los domingos a las 18 h podrán disfrutar de Garabatos XXL, una actividad de exploración sensorial para que los más chiquitos hagan arte.

Para el segmento de 4 a 7 años, a las 17 h estará Escenas Curiosas: ciclo infantil de micro escenas teatrales que despiertan la curiosidad y el entusiasmo por el teatro. Participarán Circo Loyola, Sin Julepe, Mago Kahpu, Arte activo, Chukrun, Campanita, Eitis magia, Los Ludic, El circuete, El show de azu, Compañía Amichis, Capotina y Titirirrisas, entre otros. A las 19 h se llevará a cabo Esto es un Hit, que celebrará los hits musicales de grupos infantiles actuales y reconocidos como Raviolis, Laberinto Masticable, Coté, Había una vez rock, Cantando con Adriana y Bailando con Julieta, Mundo Arlequin, Mecache Rock, Rayos y Centellas, Los Rockan, Koufequin, Bigolates de chocote, Pequeño Pez, Nilocos, Agua de Sol, Los Cazurros, Kabradepata, Cien Volando, Desenchufados, Plan Ve - El mago de Oz y Les Ivans.

Viernes y sábados a las 18 h estará Splash! Juegos con agua, un circuito lúdico y recreativo para divertirse en juegos de agua.

Los domingos a las 18 h estará Usina Acrobática, donde cada chico descubrirá el universo del circo mientras co-crea piruetas y trucos. Equilibrios, malabares e ilusiones para mover el cuerpo y desafiar la mente.

Para chicos de 8 a 12 años, los viernes a las 19:30 h se realizará Ola Freestyle, un encuentro de improvisación de freestyle para que liberen la letra que hay en ellos. Sábados y domingos a la misma hora estará Pandilla Danza Urbana, un taller para bailar danzas urbanas que van desde el hip-hop y el breakdance hasta el trap y el reggaetón. También estará Stencil a la calle, con talleres de afiches urbanos, Stencil sonoro expresivo, Paste Up y creación de posters.

Habrá diferentes talleres para niños y niñas de 4 a 7 y de 8 a 12 años: Viernes, sábados y domingos de 18 a 20 h estará Arte en la pradera, una tarde creativa al aire libre para inspirarse en las formas, colores y texturas del entorno; Y Un verano en acuarelas: con Enigma en colores, se realizará un recorrido en familia por la exhibición “Retratos de cuarentena”, con propuestas lúdicas, pistas y acertijos. En Retratos al agua, inspirados por las obras de Ignacio de Lucca, chicos y chicas experimentarán con lápices acuarelables y crearán su propia exhibición de retratos.

Las letras tendrán su espacio los sábados a las 18 h con Historias de la Ciudad y los domingos a la misma hora con Domingos de Campa libros.

Los sábados a las 18 h se realizará el ciclo Eco-Chicxs - Usina Sustentable, con talleres sobre huerta, hidroponia, ecología y sustentabilidad. La Desfábrica de juguetes, Pukis juguetes de trapo y costura creativa, Taller de Huerta, Taller de Compostaje y mucho más.

Los domingos a las 18 h estará Cocina & Arte para refrescar, con actividades y talleres de gastronomía: Tarde de jugos frutales e intervención de vasos reciclados; Tarde multisensorial para explorar los sentidos olfativos con la creación de plantines aromáticos; Creación de individuales y cocina con granos y semillas; Composición visual con alimentos saludables; Exprimidos de frutas y verduras y creación de posavasos con sellos.

*Usina del Arte. Agustín Caffarena 1, CABA

________

Pakapaka estrena el podcast ¿Cuándo llegamos?

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, estrena su tercer pódcast, ¿Cuándo llegamos?, el próximo jueves 13 de enero. Se trata de una serie de trece episodios, conducidos por la actriz y humorista Fernanda Metilli, que invita a chicos y chicas a recorrer el país a través de los sonidos. La serie podrá escucharse en la cuenta de Spotify del canal y, también, por su canal de YouTube.

¿Cuándo llegamos? es un pódcast inmersivo, escrito por Claudia Czerlowski, pensado para hacerles más divertido y llevadero el viaje a los chicos y chicas en vacaciones, o bien, para invitarlos a viajar con la imaginación.

Con la excusa de ir anticipando lo que conocerán, ¿Cuándo llegamos? se propone entretener a toda la familia con juegos, información, desafíos, consejos de locales y secciones que acortan la distancia y amplían la experiencia, potenciando las expectativas y fantasías que cada quien se haya hecho del nuevo destino.

Cada episodio nos invita a explorar una región con un paisaje particular: las sierras, el desierto, el campo, los lagos, la costa, la selva, las salinas, las montañas, la ciudad. A través de distintas secciones, podremos conocer más sobre estos destinos: pausas sonoras para descubrir sonidos y melodías típicas, propuestas lúdicas para hacer en la ruta, desafíos para reconocer la naturaleza involucrando los cinco sentidos, leyendas y relatos, palabras de pares, y más.

Para escuchar en viaje o dejar volar la imaginación desde casa; para compartir en grupo o disfrutar en soledad con auriculares; para la ida, para el “durante” y para la vuelta de las vacaciones; para abrir las orejas y abrocharse el cinturón.

La programación de Pakapaka puede verse por la pantalla de televisión a través de cableoperadores de todo el país y de la Televisión Digital Abierta (TDA), y sus contenidos audiovisuales, en su sitio web y redes: www.pakapaka.gob.ar, YouTube , Instagram , TikTok, Facebook y Twitter.

________

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

_________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

