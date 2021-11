Guía de Arte y Cultura: semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre

ARTE

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 30 de abril, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______

Gorriarena, color y materia, en Vicente López

El 30 de octubre se inauguró la muestra “Gorriarena, color y materia” de Carlos Gorriarena en Quinta Trabucco. Se podrá visitar de martes a sábados de 10 a 18 hs, hasta el 29 de enero de 2022.

El municipio de Vicente López invita a visitar esta exposición que incluye obras de distintos períodos que dan cuenta de la trayectoria del artista. La muestra se compone de pinturas sobre tela y papel, y están acompañadas por textos de Gorriarena sobre las artes plásticas. La curaduría y el diseño de exposición estuvieron a cargo de Sylvia Vesco, su compañera de vida. Más información

*QUINTA TRABUCCO, Melo 3050, Florida.

________

El signo que habito

MM Gallery, una nueva galería argentina con sede en Berlín, inaugura en la sede Villa Crespo El signo que habito, exposición de Pablo Sinaí que reúne un site specific y dos series de pinturas en las que el artista pone en cuestión la idea de progreso vinculada a la hiperconectividad.

El artista Pablo Sinaí pertenece al staff de la galería. A partir de mapas de líneas de subtes de grandes ciudades como Viena, París, Barcelona, Tokio y Nueva York, y de la señalética urbana de diferentes sitios, crea abstracciones geométricas que integran la serie Vestigios. La serie Múltiple, surgida a partir de la imagen de una mariposa bajada de Internet que Sinaí usa como patrón para crear diferentes diseños, alude a la infinidad de efectos que escapan al control y al entendimiento del ser humano. Intervalo límbico, una inquietante presencia humanoide en la sala, es una obra que el artista hizo inspirado en la tensión entre la vida social y el mundo íntimo.

Miércoles 1 de diciembre 19h.

*MM Gallery Buenos Aires. Rocamora 4550 piso 2 B, CABA

______

El Bellas Artes en la Bienal de Performance

Como parte de la Bienal de Performance (BP.21), del 20 al 26 de noviembre, se presentará en el Museo Nacional de Bellas Artes la videoinstalación “Inflation”, del artista visual argentino Diego Bianchi. Con entrada gratuita, en la sala 40 del primer piso del Museo, “Inflation” proyectará una reedición del material generado para la Bienal de Liverpool 2021, en el que aparece un grupo de performers que utilizan megaprótesis corpóreas. Puede visitarse de miércoles a domingo, de 11 a 19. Para reservar turnos y conocer el protocolo sanitario vigente, hay que ingresar en www.bellasartes.gob.ar.

*MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. Av. del Libertador 1473, CABA

_______

Teogonía plástica

En el marco de La Noche de las Casas de Provincia, Nix Ruo ha sido convocado para exponer una selección de su serie “Teogonía Plástica” conformada por obras abstractas basadas en la mitología clásica. 26 de noviembre entre las 18 y las 24 hs.

*Sala de Exposiciones de la sede de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sarmiento 731, CABA.

___________

Los días soleados. Resonancias sobre el 17 de octubre

Una exhibición para conmemorar la histórica movilización del 17 de octubre de 1945. En articulación con el Archivo General de la Nación, la muestra ofrece un conjunto de documentos que permiten trazar el itinerario de aquel día y la liturgia de sus celebraciones posteriores.

Desde el domingo 17 de octubre hasta el 9 de enero. Miércoles a domingos, de 14 a 20 h — Salas del primer subsuelo

*CENTRO CULTURAL KIRCHNER. Sarmiento 151, CABA

________

Premio Argentino a las Artes Visuales 2021- Fundación OSDE

Luego de un año de programación de muestras A través del cristal con el ciclo de intervenciones en la vidriera que podían verse desde la vereda, el próximo 19 de noviembre el Espacio de Arte reabre sus puertas con la exposición de artistas seleccionados del Premio Argentino a las Artes Visuales 2021 - 4ta. edición. La exposición podrá visitarse a partir del 19 de noviembre, de lunes a sábados de 12 a 20 horas, hasta el 22 de enero del 2022.

*Espacio de arte Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

_________

Paisaje peregrino

Muestra de Adriana Bustos, Claudia del Río, Mónica Millán en el Museo Moderno. Apertura: viernes 19 de noviembre. Lunes, miércoles, jueves y viernes: 11:00 a 19:00 Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00 (Martes cerrado). Reserva de entradas

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

_____

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

A partir del 29 de octubre, todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, CABA.

_____

Premio Itaú de Artes Visuales

Entre las temáticas emergentes más destacadas por los artistas se encuentran la preocupación por el medio ambiente, los discursos sobre el feminismo y la reivindicación de prácticas ancestrales, en un gesto de recuperar lo comunitario.

La muestra de las 22 obras finalistas seleccionadas por el Jurado se realizará en el Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”, sito en el Rosedal de Palermo, y estará en exhibición hasta el 29 de noviembre. Este año el Premio contará por segunda vez consecutiva con una exposición digital en la plataforma Google Arts & Culture y un catálogo interactivo, donde participarán las 81 obras finalistas más votadas por el Jurado de Selección.

*MUSEO SÍVORI. Av. Infanta Isabel 555, CABA

________

La espada y la cruz, en el Museo Larreta

Desde este viernes 1 de octubre, de 12 a 19 horas, podrá visitarse La espada y la cruz, una muestra que propone evidenciar valores e imaginarios presentes en la colección del Museo Larreta, que subsisten en las subjetividades contemporáneas. Indaga en los cimientos sobre los que están construidos la cultura, formas políticas y subjetividades de la sociedad argentina. Reúne una selección de obras producidas por artistas en Argentina desde la década del sesenta hasta la actualidad como Liliana Maresca, Diana Aisenberg, Pablo Suárez, Norberto Gómez, Diego Bianchi y Luciana Lamothe, entre otros. Cuenta con la curaduría de Guadalupe Chirotarrab y Laura Códega.

Esta exhibición de arte contemporáneo se suma a la colección de imágenes religiosas y bélicas, pinturas cortesanas, armas, tapices, retablos y muebles provenientes de la España de los siglos XVI a XVIII que alberga el museo. Su objetivo es redescubrir y dialogar con el acervo del Museo, y propiciar nuevas lecturas sobre los cimientos de una cultura hispanoamericana colonial.

Podrá ser visitada de lunes a viernes de 12 a 19 horas y sábado, domingo y feriados de 11 a 20 horas (martes cerrado) con protocolo sanitario y aforo reducido. Para garantizar el ingreso, se recomienda la reserva previa por vía digital y anticipada (al menos 2 horas antes del turno requerido) a través del Sitio Web del Museo. En caso de que el visitante asista sin reserva previa, su ingreso dependerá de que el aforo dentro de las salas no esté completo. Todos los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 15 se realizarán visitas guiadas a cargo del Área de Extensión Educativa del Museo.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291, CABA)

———

Reabre el Cabildo con dos nuevas exhibiciones

Fragmentos bajo Tierra, con la curaduría del arqueólogo Néstor Zubeldía y del equipo de diseño de exhibiciones de la Dirección Nacional de Museos, a cargo de Valeria Keller, tiene como objetivo visibilizar las distintas etapas del trabajo de excavación realizado en el Patio Sur del Cabildo. Se expondrán algunos de los 2000 objetos culturales hallados hasta el momento, entre los que se encuentran los cimientos del antiguo Cabildo de 1725.

Rara Felicidad de los Tiempos, del artista Ariel Cusnir, con la curaduría de Bárbara Golubicki, toma como punto de partida el rol de la prensa gráfica en las invasiones inglesas y las luchas por la independencia y es, a la vez, una invitación a reflexionar sobre la construcción de los discursos y las imágenes del pasado. La exhibición propone diálogos amistosos entre los dibujos y las acuarelas de Cusnir y una selección de objetos de la colección del Museo. Este es uno de los 60 proyectos ganadores de la edición 2020 del programa de becas Activar Patrimonio de la Secretaría de Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura de la Nación).

El Museo del Cabildo podrá visitarse los días miércoles, jueves y viernes de 10.30 a 16.30 h y los sábados y domingos de 10.30 a 17.30 h. Hasta el 31 de enero.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65 CABA.

________

Las Vírgenes de Rafael. Reflejos del cielo sobre la tierra

La muestra que se exhibe en Tecnópolis es presentada en nuestro país por el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación. Se trata de una exposición itinerante procedente de Roma, que ya recorrió como Moscú, Lyon y Ciudad de México y que se trasladará a Córdoba tras la etapa de Buenos Aires.

La innovadora muestra multimedial ideada y producida por RAI.COM y promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, se compone de 19 reproducciones retroiluminadas en escala real de obras del gran pintor renacentista Raffaello Sanzio, con particular atención en sus famosas “Madonne”.

La muestra permanecerá abierta al público del 8 de octubre al 28 de noviembre. Se puede visitar viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 20 h. Reserva de entradas aquí.

*TECNÓPOLIS. Ingreso por Juan Bautista de La Salle 4341

_______

Magia Delay

El martes 16 de noviembre se inauguraró en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín la intervención Magia Delay del artista argentino Damián Linossi.

Esta obra, que podrá visitarse hasta el 27 de febrero de 2022 de martes a domingos de 12.30 a 20 horas con entrada libre, se realiza en conjunto con BIENALSUR, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, una extensa plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

______

Ecologías radicales

El Museo MARCO La Boca junto a Fundación Tres Pinos anuncian la inauguración de “Ecologías radicales”, que se puede visitar hasta el 5 de diciembre. La exposición hace foco en problemáticas vinculadas a la explotación de recursos naturales y a las derivas extractivistas en territorios en riesgo. Las alianzas conceptuales y formales entre las obras ofrecen al visitante un acercamiento multifacético al problema de la explotación de los recursos naturales, inevitablemente marcados por dinámicas neocoloniales. La muestra está curada por BIENALSUR, Benedetta Casini (ITA) y MARCO Taina Azeredo (BRA).

Reservas aquí.

*Museo MARCO La Boca. Av. Almirante Brown 1031

______

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

_______

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

2001. Memoria del caos

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura 2001: Memoria del caos, una exposición que, a través de fotografías, instalaciones y videos, retrata y trae al presente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, 20 años después. Curada por Verónica Mastrosimone, la exhibición cuenta con la participación de fotoperiodistas y artistas que aportan sus particulares miradas sobre un momento bisagra en la historia del país.

La muestra se podrá recorrer de jueves a domingos de 16 a 19, y estará acompañada por una programación de cine, música, danza, teatro, charlas y encuentros que contribuirán a conformar un relato robusto y coral sobre aquellos hechos que ocurrieron hace dos décadas y que todavía hoy resuenan en la sociedad. Inauguración: Viernes 26/11 | 19 hs.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

______

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Escuela Platense

Este viernes el MACBA inaugura una nueva muestra con tres jóvenes y talentosos artistas platenses: Gabriela Boer, Juan D’Lala y Pablo Morgante. Boer, D’Lala y Morgante, a su modo, son continuadores del legado de grandes maestros nacidos en La Plata, como Alejandro Puente, César Paternosto y Luis Tomasello, que se inscriben en una tradición que se inicia en los años cuarenta y abarca los movimientos que marcaron posteriormente el pulso de la abstracción y la geometría en Argentina. Inaugura el sábado 27 de noviembre, a las 12:00 horas, se puede visitar hasta el 20 de febrero.

*MACBA, Av San Juan 328, San Telmo, CABA

_________

Inventar a la intemperie

Una exposición que aborda los cruces e intercambios entre las prácticas artísticas contemporáneas y los activismos sexopolíticos en la escena argentina desde los años sesenta hasta la actualidad. Cada una de las cinco zonas temáticas —Deseo y revolución; Underground destapado; Fiesta, belleza y precariedad; Multitudes sexuales y reinvención de lo común; Escrituras menores, afinidades afectivas— propone relaciones entre obras de arte y materiales y experiencias heterogéneas sin la pretensión de construir un relato coherente, sino con el fin de provocar un campo abierto de tensiones, desvíos y latencias.

Con curaduría de Fernando Davis, Fermín Acosta, Mina Bevacqua y Nicolás Cuello. La exposición permanecerá abierta al público de martes a viernes de 12 a 17; sábados, domingos y feriados de 12 a 18:30, con entrada libre y gratuita. Hasta el 12 de diciembre. En la Sala Pays.

* Parque de la Memoria, Av. Rafael Obligado 6745, C.A.B.A.

———

Cvetko Lainovic

La Embajada de la República de Serbia y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires invitan a la exposición del pintor serbio Cvetko Lainovic. La muestra incluye dibujos en lápiz y un documental sobre el artista y su obra completa. Desde el 29 de noviembre a las 18 hs.

*Sala de Exposiciones de la Legislatura. Perú 160, CABA

______

Federico... donde estés

Una muestra que homenajea a ese gran poeta y ser humano que fue, y sigue siendo a través de su poesía, Federico García Lorca. Su estadía en Buenos Aires, de sólo seis meses –del 13 de octubre de 1933 al 27 de marzo de 1934– bastaron para que nuestra Capital y el granadino entablaran una relación de amor que sólo la muerte del poeta pudo quebrar.

Curador: Eduardo Medici. Artistas: Julieta Anaut, Ariel Ballester, Luis Campos, Luz Castillo, Belén Castillo, Daniel Doura, Cristina Fresca, Claudio Larrea, Zulema Maza, Lena Szankay, Juan Travnik, Andrés Wertheim, Fer Zannol.

La exposición se inauguró el 7 de octubre y permanecerá abierta al público hasta el 26 de noviembre. Horarios: Martes a viernes de 14 a 20h y sábados de 14 a 19h.

*Artexarte. Lavalleja 1062, C1414 CABA. Argentina. 011 4772-6754

———

Las máquinas de Quino

La muestra, que se presenta en el Predio Ferial de Tecnópolis, convierte el arte del humorista en objetos de museo, lo traslada del papel a piezas en escala real. Un reloj con un surtidor de combustible para cargar otros relojes con tiempo, una silla mecedora que incluye un televisor, un artefacto con cuatro escobillones para barrer más rápido y una Estatua de la Libertad que parece un Caballo de Troya. Esos son algunos de los inventos, máquinas de usos extraños, que dibujó Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino, para mostrar lo que era evidente en sus tiras: una crítica política y social constante. Se podrá visitar viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 20 h.

*TECNÓPOLIS, Juan Bautista de La Salle 4365, Villa Martelli, Buenos Aires

______

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18 h.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, Ciudad de Buenos Aires)

_____

Exposición Gráfica Matta

El embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, invita a la exposición: MATTA. Obra Gráfica 1943-1968. De la New School de Nueva York a la Revolución Intelectual del 68, curada por Inés Ortega-Márquez.

Esta muestra exhibe una de las facetas menos estudiadas de uno de los artistas chilenos más reconocidos del siglo XX: la de grabador. La muestra incluye 108 obras entre litografías, aguafuertes, aguatintas, punta secas, pruebas de artista, ilustraciones, libros y otros objetos. Hasta el 15 de diciembre.

*Centro Cultural Matta, Embajada de Chile en Argentina. Tagle 2762 - CABA Tel. 5411 4808 8648

_____

Capturas Olfativas

En la serie Capturas Olfativas, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos.

“Trabajo con los olores que conviven diariamente con nosotres. Les llamo ‘Olores de la Memoria Colectiva’. Me interesan las memorias emocionales íntimas y los discursos colectivos que, simultáneamente contienen y evocan. En mis obras trabajo con personas que actúan de mediums corporizándolos desde la palabra y el cuerpo. También los reproduzco contenidos en espacios y objetos”.

La muestra presenta una parte de sistemas discontinuos más extensos relacionados a la olfacción. Con intensidad variable: “visibiliza” distancias entre lo que huele y quienes huelen, en ambientes cerrados o monumentales, naturales o artificiales donde un aroma les rodea; los distintos núcleos emanantes; y las cualidades del olor modelado ficcionalmente, como la pincelada al color. Esta capacidad de molecularización del olor en el pensamiento activado por la palabra, podría pensarse como una producción de presencia olfativa.

De jueves a domingo de 15 a 21 hs. Entrada libre y gratuita

*Entresuelo del Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA.

_______

Las oferentes

Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad.

Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

Hasta el 7 de marzo de 2022.

*MUSEO DE ARTE MODERNO. Av. San Juan 350, CABA. Tel: +54 011 4361-6919

_________

Programa Mirada Federal

Programa Mirada Federal en la provincia de Córdoba

El Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos, presentan el programa Mirada Federal, que en esta primera edición se desarrollará en diferentes lugares de la provincia de Córdoba hasta el 12 de febrero de 2022.

Las obras expuestas pertenecen a la colección de arte del Palais de Glace y recorrerán diez localidades de la provincia, en dos circuitos, a lo largo de cinco meses. En el circuito sur transitará la exposición Allí donde estuve todo era nuevo, curada por la artista y doctora en Ciencias Sociales Agustina Triquell. La muestra, que se inauguró el sábado 18 de septiembre, podrá verse en Villa María, Bell Ville, Pampayasta Sud, Río Cuarto y Las Varillas. En el circuito norte viajará la exposición Lo visible y lo invisible: una mirada itinerante, curada por la comunicadora audiovisual Indira Montoya y el filósofo e investigador del CONICET Luis García. Podrá visitarse en Unquillo, Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso y La Falda.

Para más información, consultar en la página del museo.

———

Adentro no hay más que una morada, en el Museo Moderno

Una exhibición colectiva que reúne el trabajo reciente de treinta y cuatro artistas que provienen de distintas regiones de la Argentina, cuyas obras manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno ‒sea este material, intangible o incluso espiritual‒. En la sala del segundo piso del Museo Moderno se despliega un conjunto de obras producidas durante los últimos dos años, atravesadas por la experiencia dual de aislamiento y de arraigo en la que nos sumergió la pandemia, que funcionan como declaraciones de existencia.

Hasta el 13 de marzo de 2022, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

________

Piazzolla 100

Exhibición homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX por el centenario de su nacimiento. Nacido en Mar del Plata pero criado en Nueva York, Astor Piazzolla conoció el tango desde ese arrabal, entre gánsteres y clases de música. El espíritu que le dejó esa ciudad, su carácter temperamental, explosivo y obstinado y una formación metódica y experimental le dieron a su obra una impronta programática y singular, un entramado de sonidos que no se parecían a nada.

La exposición, curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a momentos claves de la creación musical de Piazzolla y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, los artistas argentinos invitados Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Nicolás Varchausky, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Anouk Wilhelm, Axel Krygier, Augusto Zanela y Hernán Khourian realizan instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando el legado de Astor desde diferentes miradas. Las instalaciones de sitio específico recrean —a través de imágenes, climas y sonidos, de archivos y registros— diferentes elementos de la obra del músico, que regresan hoy como legado y como insumo de nuevas formas de creación.

Visitas - Miércoles a domingos, 14 a 20 (hasta el 31 de diciembre).

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

Cuando cambia el mundo. Preguntas sobre arte y feminismos

El feminismo interseccional abordó los legados de la esclavitud en América Latina, de las diásporas y las masacres, coloniales y contemporáneas. No solo analizó lo femenino sino también la constitución de lo masculino como pares interdependientes atravesados, ambos, por mandatos sociales y relaciones de poder. Pensó, anticipadamente, las domesticidades y sus peligros. El aislamiento dejó a muchas mujeres a merced de sus agresores. También reveló el sentido múltiple de la casa. Se visibilizaron las economías del cuidado y se descalzaron roles. El feminismo reúne una matriz crítica que propone volver a pensar las formas en las que conocimos el mundo, instrumentos para entender la contemporaneidad, imaginarios para el futuro.

Las obras de esta exposición abordan tal estado de cosas. Aunque fueron realizadas antes de la pandemia, nos proponen estrategias éticas, estéticas, conceptuales y políticas desde las que podemos pensar todo de nuevo.

Los trabajos de Aline Motta, Esther Ferrer, Joiri Minaya, Pau Delgado Iglesias y Sebastián Calfuqueo proponen agendas de feminismos diversos, potentes en términos históricos, urgentes en términos contemporáneos. Con curaduría de Andrea Giunta.

Visitas: miércoles a domingos, de 14 a 20 (último turno a las 19), hasta el 31 de diciembre.

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

Actividades en el Museo Amalita

El búlgaro, muestra de Luis Freisztav con la curaduría de Guadalupe Fernández. La entrada es gratuita con reserva previa en este enlace. Desde el 14 de octubre hasta febrero de 2022.

*Museo Amalita. Olga Cossettini 141, CABA

_____

Entramar la nación. Trajes típicos de las minorías étnicas de China

El Museo de la Historia del Traje en coordinación con la Embajada de la República Popular China y el apoyo del Centro de Estudios de Argentina-China (CEACh) realiza esta exhibición temporaria curada por Ignacio Villagrán, en formato virtual y presencial.

Se trata de un recorrido por los trajes de algunas de las 56 minorías étnicas que forman parte de la República Popular China. La muestra explora los vínculos entre indumentaria, identidad cultural y conformación histórica de un estado plural mediante sus vestimentas y a través de sus materialidades, tecnologías y representaciones.

Los diversos ejes no solo se enfocan en la indumentaria y el textil, sino que además dan cuenta de los contextos geográficos, demográficos y políticos de las etnias mencionadas. La exhibición comienza con una introducción a la historia de China y su vestimenta típica, para luego adentrarse en los caminos de la seda por medio del comercio, recorre los pueblos de la estepa y del sudoeste y ahonda en la diversidad religiosa a través del budismo y el Islam.

Los trajes típicos de cada etnia expresan la identidad de las minorías e invitan a reflexionar sobre las formas de constituir naciones plurales e inclusivas, reconociendo y promoviendo la diversidad cultural como política de estado.

Se puede visitar de manera virtual –cuyo recorrido cuenta con variedad de recursos en español y su correspondiente versión en chino–, con acceso abierto y federal, o de manera presencial, con turno previo, con entrada libre y gratuita.

Visitas: viernes a domingo de 13 a 19, hasta el 31 de enero de 2022., con entrada libre y gratuita.

* Museo de la Historia del Traje, Chile 832, C.A.B.A.

———

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

El Museo Moderno presenta La fábrica de la exposición, de Alberto Greco

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos!, puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

Alberto Greco: ¡Qué grande sos! se presenta lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Martes cerrado. Hasta el 1 de febrero de 2022. Entrada: $50. Click aquí para reservas y protocolos.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Todo es ficción, muestra de Washington Cucurto en el Moderno

La muestra Todo es ficción es una selección de pinturas que Washington Cucurto hizo a lo largo dos años continuando el mundo ficcional que creó en en sus cuentos, novelas y poesías durante más de veinte años, se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y se podrá visitar con reserva previa de entradas en la página del museo, hasta el 28 de febrero de 2022.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

En el Cultural San Martín

De jueves a sábados de 15 a 21, con entrada gratuita.

-La incomodidad de lo que nos rodea, de Pablo Logiovine

La incomodidad de lo que nos rodea parte de un proyecto iniciado en cuarentena en donde, tras limpiar el jardín de su casa, el artista descubre que convive con una colonia de caracoles y comienza a investigar acerca de las interacciones que se producen en torno a dicha convivencia. La admiración surgió en Logiovine una vez que comprobó que los caracoles se estaban alimentando con fragmentos de un almanaque de las mejores obras del Metropolitan Museum de New York. A partir de entonces, y con un hábitat desarrollado para ellos, el cuidado de la colonia fue cobrando importancia. El resultado de la convivencia entre la colonia y el artista fue un cuerpo de obra en el que se despliegan distintos formatos de exploración y presentación de los diversos materiales que los caracoles mastican. Desde noviembre y durante dos meses la colonia vivirá en un invernadero instalado en el hall AB de El Cultural junto a objetos, fotografías y un dispositivo tecnológico de observación. El registro del proceso, asimismo, puede verse en www.laincomodidad.com.

-¿Cuál es el camino que hace la palabra para volverse olor?, de Cecilia Catalin y curada por Paola Fontana

En la serie Capturas olfativas, expuesta en esta muestra, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, y lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado, mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos. La artista señala acciones, personas y categorizaciones en las que se manifiesta el olor, emanado o inhalado por los propios cuerpos, en espacios en los que nos hallamos inmersas como personas entre presupuestos culturales o en categorías fantásticas, objetos y alimentos; lo hace indagando sobre la construcción del campo olfativo en el lenguaje audiovisual, sus consideraciones y consecuencias sociales. ENTRESUELO

-2° edición de Esculturas para la diversidad, por ÚNICX y curada por Feda Baeza Sala vertical

Esculturas para la diversidad es un proyecto llevado adelante por la Asociación Civil ÚNICX que busca, mediante la intervención artística de unicornios, visibilizar al colectivo LGBTTQI+ y, al mismo tiempo, contribuir —a través de lo recaudado por sus ventas— a una iniciativa solidaria que ayude a diferentes poblaciones de la comunidad.

Para esta 2° edición, curada por la actual directora del Palais de Glace, Feda Baeza, diez obras nuevas salen a la luz con la misión de recaudar fondos para el programa de “Empleabilidad para Población Travesti Trans” que ÚNICX trabajará junto a otras organizaciones de la sociedad civil, permitiendo generar empleo directo para 20 personas. Las autorías de cada una de las diez esculturas corresponden a Marcelo Pombo, Lolo y Lauti, Marina Daiez, Cartón Pintado, Cinthia Paraíso, Mabel, Carrie Bencardino, Ulises Mazzucca, Nube y Ari Nahón.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC) C.A.B.A. Tel.: +54 011 4374-1251.

_________

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

———

Darle forma al centro

Hasta diciembre se puede recorrer la exposición Darle forma al centro, un proyecto encargado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y concebido por Lara Marmor, quien toma como punto de partida la historia de este centro cultural. En palabras de la curadora su propuesta “trabaja con el legado material y simbólico del CCEBA a partir de tres zonas: el diseño arquitectónico y del mobiliario de Clorindo Testa; la colección de obras de arte que integran el patrimonio del CCEBA; los cientos de libros pertenecientes a su biblioteca y el material de archivo del Centro”.

INCIDENCIA. Sobre un proyecto de Clorindo Testa

Curadora: Ana Vogelfang.

CON LOS PROPIOS OJOS. Una aproximación al archivo del CCEBA

Curadora: Bárbara Golubicki.

COLOR LOCAL

Curador: Rodrigo Barcos.

Visitas: lunes a viernes, de 10 a 19. Hasta diciembre.

* Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Paraná 1159, C.A.B.A. Con cita previa, escribiendo a: turnos@cceba.org.ar.

———

La casa de fuego / La casa en llamas

Exhibición individual de Leila Tschopp, curaduría y texto: María Fernanda Pinta. Intervenciones performáticas: primer y tercer sábado de octubre, noviembre y diciembre y durante otras fechas anunciadas con anticipación, con aforo reducido, atendiendo a los protocolos vigentes.

Horarios de visita: lunes a viernes de 14 a 19. Únicamente con cita previa. Para agendar la visita comunicarse por teléfono al: 15 3 325 9049 o por mail a: info@hachegaleria.com. Cierre: 31 de diciembre de 2021. Entrada libre y gratuita.

SÁBADOS 27 DE NOVIEMBRE, 4 y 11 DE DICIEMBRE INTERVENCIONES PERFORMÁTICAS. 17, 18 & 19 h. Reservas aquí

* Hache galería. Loyola 32, CABA

———

Sala Eva Perón

El Centro Cultural Kirchner vuelve a abrir las puertas de la Sala Eva Perón para recibir a todas las personas que quieran conocer el espacio que ocupó Evita en el año 1946 para trabajar con su fundación.

Ubicada en el cuarto piso, la sala es una fiel recreación del ambiente de trabajo de Eva. Cuenta con objetos cotidianos, retratos de Evita y de Perón y réplicas de los juguetes que enviaba la Fundación a los niños de todo el país, así como de las cartas que la institución recibía. Los trabajos de restauración y puesta en valor de la sala que fue incluyeron la limpieza del entelado original, la restauración de los herrajes y luminarias de la época, la intervención en el sistema de ventilación y un diseño exclusivo para la sala del mobiliario y la carpintería.

Visitas: miércoles a domingos, de 14 a 20, hasta el 31 de diciembre. El ingreso es gratuito y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, C.A.B.A.

———

Hombre flecha en el MALBA

Hombre flecha, del artista uruguayo Rafael Barradas, pionero de la vanguardia internacional, se presenta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

La muestra reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), que abarcan uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, años en los cuales presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo.

A su vez, la exposición cuenta con una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. Estará abierta al público en general a partir del martes 21 de septiembre hasta el 14 de febrero de 2022.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

——————

DANZA

El porvenir (Cuentos coreográficos)

"El Porvenir", de Eleonora Comelli y Gabriel Contreras (Foto Carlos Furman)

Tres cuentos sobre el azar y el destino en la vida de una mujer: I. El presagio, II. La elegida, III. La probabilidad. No hay forma de conectar causalmente cada relato aunque su denominador común sea el tema. Éste se hace presente de manera interdisciplinaria y pone en el centro de la escena al cuerpo. Un cuerpo desdoblado en el yo de la actriz y en los cuerpos de las bailarinas y de los bailarines, quienes representan un destino posible: el de la muerte como interrupción del porvenir.

Con dramaturgia y dirección de Eleonora Comelli y coreografía de Gabriel Conteras y la propia Comelli, interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. El espectáculo cuenta además con la participación en escena del músico Zypce y de la actriz María Merlino. Reestrena el viernes 19 de noviembre a las 20 horas en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Las funciones se ofrecerán los viernes, sábados y domingos a las 20 hs. Duración: 70 minutos Platea $600 Pullman $450 Última función: domingo 19 de diciembre.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

_______

Taller de Danza Contemporánea. Muestra final

El sábado 27 de noviembre, a las 15 y 17 horas, en el Teatro de la Ribera, el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín –que dirige Norma Binaghi– presentará los Trabajos de Integración Final de los alumnos de 3° año que egresan en 2021. Con eje en la exploración, la experimentación y la composición, se ofrecerá un espectáculo que reúne pequeñas piezas creadas a partir de diferentes técnicas, estilos e historias. La entrada es libre

* Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821, La Boca, CABA

________

T para T

La obra transcurre en un clima romántico y melancólico propuesto por diez versiones diferentes del tema musical “Té para dos”, un ícono del jazz compuesto en 1925,

T para T fue originada en plena pandemia, un momento de profunda transformación. Sus intérpretes fueron atravesados de diferentes modos por el COVID 19 durante 2020, relacionados con el género, el duelo y la identidad. El trabajo coreográfico en casi todos los momentos tiene que ver con la relación de dos y la música en este caso se propone como un tránsito que parte del amor idílico entre un hombre y una mujer, un ideal de otra época que hoy es interpelado y transformado por la diversidad de los vínculos y los cuerpos. A través de la danza aérea -lenguaje creado por Brenda Angiel- y contemporánea, la relación de a dos habita en espacios inimaginados e irreales.

Sábado 27 a las 21hs y 23 hs Localidades $500 por Alternativa_Click aquí

*Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, CABA

_______

SE I ES

Es el nuevo trabajo artístico de la bailarina-coreógrafa Angela Babuin; una obra inspirada en “Agua Viva” de la escritora Clarice Lispector. El estreno será el 7 de noviembre a las 20.30hs con funciones los domingos 7, 21 y 28 de noviembre. Duración: 50min. Entradas $600 por Alternativa.

*Sala Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272, Caba).

______

Impulso Cultural con apoyo de Prodanza

Insomnio a las 17:30 h en El Jufré (Jufré 444). Descripción: Obra de danza de Sathya Dematti y Celina Guelffi. Sinopsis: Dos mujeres insomnes en casas distintas, en la bañera, el balcón o debajo de un sillón. Dos mujeres insomnes se vinculan con el orden de los espacios a la vez que reina el desorden del sueño. Sin poder dormir, los sonidos se vuelven molestos, la mente cambia, los días se convierten en un ensueño de un día eterno. Link a la web

______

Transducciones: Programa de Residencias de Creación Coreográfica

Danza contemporánea en Buenos Aires y filosofía francesa

Agosto - noviembre 2021.

«Entendemos por transducción una operación física, biológica, mental, social por la cual una actividad se propaga progresivamente en el interior de un dominio, fundando esta propagación sobre una estructuración del dominio operada aquí y allá: cada región de estructura constituida sirve de principio de constitución a la región siguiente», expresan.

Desde hace más de siete décadas que la filosofía y la producción de pensamiento francés contemporáneo se ha propagado en la intelectualidad académica, psicoanalítica, militante y artística de la Ciudad de Buenos Aires. Con sus necesarias y contingentes distancias y trabas de circulación, aceptación o resistencias, transformaciones e institucionalizaciones, apropiaciones y singularizaciones.

El programa de Residencias de Creación Coreográfica Transducciones se propone apoyar específicamente, desde el historial intelectual situado en la Ciudad de Buenos Aires con la filosofía francesa, a la producción y desarrollo de la danza contemporánea porteña, en su relación singular con textos de pensamiento francés contemporáneo.

En un marco de cooperación cultural, entre Francia y Argentina, el programa se propone el desarrollo de tres residencias de creación coreográfica, a cargo de artistas argentinos, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajarán en relación a tres textos de filósofos francófonos contemporáneos, traducidos y publicados en Buenos Aires por editoriales locales.

Cada coreógrafo realizará al finalizar su residencia una apertura pública de su proceso de trabajo.

Artistas residentes: Diana Szeinblum / Silvio Lang / Jazmín Titiunik; asesoría teórica: Marie Bardet (UNSAM- IDAES y IAMK/PARIS 8); producción general: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; coordinación artística: Damiana Poggi / Luciana Dáspolo (Área de Danza del Conti); coordinación general: Silvio Lang. Para conocer más del proyecto.

Ambassade de France en Argentine - Institut. Este programa cuenta con el apoyo del Instituto Francés de la Embajada de Francia en Argentina.

Reserva de entradas.

* Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA) / Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Av. Del Libertador 8151 (C1429BNB), C.A.B.A., Tel.: +54 9 11 4702-7777. O escribir a: ccmhconti@jus.gob.ar.

_____

Impulso Cultural presenta “Visitantes”

Obra de la Compañía Jovendanza BA que cuenta con el apoyo de Prodanza y Mecenazgo. Sábados 20 hs en Galpón Artístico Caballito (Av. Avellaneda 1359). La obra es un viaje al sueño de una artista. En él despierta su otro yo, su criatura mágica. Se arriesga, divierte y aprende a amar. Entradas

____________

TEATRO

El Cervantes produce en el país: El árbol, en Bahía Blanca

En el marco del ciclo TCN produce en el país, del Teatro Nacional Cervantes, se presentan en Bahía Blanca las últimas funciones de El árbol, escrita y dirigida por Natalia Martirena y Luciana Olmedo-Wehitt.

En la cita apócrifa que da comienzo a El árbol de Saussure: una utopía, Héctor Libertella pregunta: “¿Cómo asumir las cosas −la sociedad, yo, el arte, la vida misma y la muerte− en ese mundo que tiende a la desaparición del signo?”. A partir de este interrogante, Natalia Martirena y Luciana Olmedo-Wehitt construyen una experiencia performática que ensaya una respuesta con el cuerpo. Balbucear, desmarcar, borronear, superponer constituyen, en esta propuesta, la estrategia de una minoría de minorías que logra pronunciarse para afirmar su derecho poético.

19 de noviembre a las 21 h y domingo 28 de noviembre a las 20 h. Con Facundo Arrimada, Sebastián Fernández y Jorge Ricardo Mux.

Entradas gratuitas con aforo reducido previa reserva aquí .

*Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Av. Colón 31, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

________

Fucking Impro

Fucking Impro es un espectáculo del grupo Improvisa2 con dirección general de Iti El Hermoso, y la protagonizan como siempre Mariana Cumbi Bustinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila. n show completamente innovador, un espectáculo de humor, original e interactivo. Los actores salen a escena sin guión y el público participa. Antes de iniciar la presentación solicitamos al público que envíe palabras a través de su celular a nuestro Vj.

Estas sugerencias aparecen al azar en la pantalla del escenario para que los actores las utilicen. Además, el elenco solicitará al público distintos géneros de interpretación que serán combinados entre sí. Por ejemplo, un western de princesas de Disney o una telenovela de ciencia ficción, generando de esta forma historias diferentes con las que divertirán, sorprenderán y emocionarán a los presentes. Duración: 65 minutos. Sábados 22:30 hs.

*Teatro Nün. Velasco 419, CABA

_____________

Lo escucho

Usualmente, en el campo de la psicología, un paciente evita provocar, insultar o incluso amenazar físicamente a su terapeuta. De igual modo, el Profesional normalmente evita rebajar, menospreciar o amenazar a su paciente con llamar al 911… Pero en fin… en LO ESCUCHO sucede todo lo contrario! Entre un esposo desesperado, pacientes con patologías hilarantes, un psiquiatra claustrofóbico y una mujer que quiere de una buena vez vivir su vida, sólo una cosa queda en claro: la diversión está asegurada! Con Gabriel “Puma” Goity y Jorge Suárez

FUNCIONES: VIERNES 21 hs , SÁBADO 21.30 HS Y DOMINGO 20:30 HS Entradas desde $ 2000.- Más información. Hasta el 28 de noviembre. Los sábados también por streaming

*Teatro Metropolitan Sura. Av. Corrientes 1343, CABA

_________

Siglo de Oro trans

Una reversión de Don Gil de las calzas verdes, considerada una de las obras más logradas del teatro barroco español por la calidad de su trama. Esencialmente una comedia de enredos sobre el deseo equivocado y en qué medida ese deseo se corresponde al cuerpo, fue estrenada en 1615, en un siglo filosóficamente decisivo. Las preguntas que la cultura se hizo sobre la condición del alma y del cuerpo se reversionan en este Siglo de Oro trans, que interroga al género de mil modos distintos. La puesta en escena aborda el texto desde la tradición barroca, con su alucinante desparpajo para tocar temas que aún hoy son modernos: la identidad y el cuerpo frente a la demoledora acción del deseo.

Escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Pablo Maritano. Funciones: miércoles y jueves, 20 hs. En la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Platea $ 800 Pullman $ 650 Duración: 90 minutos. Entradas en venta en www.complejoteatral.gob.ar y en la boletería del Teatro.

*TEATRO SAN MARTÍN. Av. Corrientes 1530, CABA

______

Yo, Federico García Lorca

Unipersonal de Elena Boledi con la actuación de Michelangelo Tarditti. Domingo 28 y lunes 29 de noviembre, 20.00 hs. Rrserva de entradas por mail a espaciolaconversa@gmail.com

*La Conversa, Boedo 809, CABA

_____

Los días más felices

Cuenta la vida de una familia argentina a través de sucesos que marcaron tangencialmente, la historia de nuestro país. El peronismo con sus 70 años de permanencia en la escena nacional, son el eje del relato. Una familia avasallada por la última dictadura militar, la enfermedad de Evita, los bombardeos del 55 y las fiestas del 45 y del 73 como contrapunto. Amor, odio, bondades, tristeza, alegría, avances, retrocesos, en definitiva un pueblo que sigue buscando su identidad a través del movimiento de masas, es el motivo fundamental de este compromiso teatral que tenemos y que presentamos como un granito de arena en pos de la memoria, la verdad y la justicia.

Guión y dirección: Rodrigo Cárdenas / Actores: Rodrigo Cárdenas, Cecilia Cósero, Antonia De Michelis, Carolina Pofcher / Asistente de dirección: Susana Nieto. Funciones: Domingos a las 18hs. hasta el 12 de diciembre. Entradas: $500 - por Alternativa.

La obra fue nominada al premio ACE 2017 en la categoría Mejor obra, declarada de Interés nacional por la bancada del PJ y declarada de Interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

*Teatro Payró. San Martín 766, CABA

____

Ay, Camila

Camila O’Gorman era una joven de la alta sociedad argentina que cometió el “pecado” de enamorarse del hombre equivocado. En 1843 conoció a un párroco, se enamoraron profundamente y, cuatro años más tarde, se fugaron para empezar una vida juntos, sin medir lo que les deparaba el destino. Una obra de Cristina Escofet. Dirección de Laura Formento. Actúa: Pia Risi Buigley. Viernes 5, 12, 19 y 26 de noviembre a las 21.30 hs. Entradas $600 en venta en este enlace. Duración: 50 minutos

*Tadron Teatro. Niceto Vega 4802, C.A.B.A. Tel. 4777-7976

________

Luna vampira

Luna vampira es una canción de cumbia de 1800 palabras. Es un poema gótico desde una ventana, en un barrio, en un pueblo. Es un sábado amante durante el último día de la Tierra. Es un vuelo rasante de vampiros adentro de una disco. Un baile que suda. Que pide. Que besa. Escrita por Fabián Díaz. Dirigida por Ginna Álvarez y Juan Andrés Romanazzi. Con Félix Coll y Car Giurastante. Funciones los viernes, 22h. Entrada general: $800

*Camarín de las musas. Mario Bravo 960- CABA.

___________

La canción de Víctor

Víctor Moret, durante su juventud dueño de una poderosa voz y un romanticismo insaciable, nunca llegó a ser la estrella de tango que soñaba -desperdiciando su talento en el alcohol y el juego-. En el presente vive con su sufrida esposa, Marina, en un lujoso edificio donde trabaja como “Portero”. Su única esperanza es que su hija mayor, Ada, cantante también, lleve su manto y alcance la gloria que él no pudo. Obra de teatro musical creada y dirigida por María Norman.

Funciones: Viernes 5 noviembre 22 hs, Viernes 12 noviembre 22 hs, Viernes 19 noviembre 22hs, Viernes 26 noviembre 22 hs, Domingo 28 noviembre 17:30 hs, Viernes 3 diciembre 22 hs.

Localidades: $ 900.- / Entradas por Alternativa Escena

*Teatro Border – Godoy Cruz 1838 – Palermo Soho – CABA

_______

Vincent en libertad

Una obra que narra los últimos años de la vida artística de Van Gogh, su vivencia personal con el arte, la amistad y la observación del postergado. Nos invita a un viaje surrealista y profundo en el tiempo con algunos guiños a la modernidad. Dramaturgia y dirección Sebastián Olano.

Funciones: Jueves, 20:00 hs. hasta el 16 de diciembre. Entradas: $750 Entradas en Alternativa o en Boletería del teatro.

*Teatro “El Vitral”. Rodríguez Peña 344, CABA

___________

Fuera del mundo

La llovizna y la niebla. Un largo fin de semana. Aquel pueblo de provincia. Un encuentro inesperado. Julia y Martín. Como náufragos de la memoria, en una tempestad de emociones. Lo que pudo ser y no fue. El tren que no volverá a pasar. 1955.

Una creación de Raúl Brambilla, protagonizada por Malena Figó y Marcelo Mininno. Sábados a las 17 hasta el 11 de diciembre. Duración 55 minutos. Entradas a través de Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro a $700 o con descuentos para estudiantes y jubilados.

*Teatro Del Pueblo (Lavalle 3636, CABA).

_____________

25 de noviembre o el comportamiento de las mariposas, de Jimena Coppolino

La historia de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, “las mariposas dominicanas”, la cual es contada por Dedé, la cuarta hermana que quedó viva, dice, “pa’ contar la historia”. La poética de esta obra se entrelaza con el universo orgánico de la mariposa, como sistema de vida y transmutación permanente, con el objeto de burlar la omisión histórica que se produjo y sigue reproduciendo acerca del protagonismo de las mujeres.

Jueves y viernes a las 21h. Del 11 al 26 de noviembre. Duración 50′. Sala Muiño. Entrada general $600 / Estudiantes y jubilados $500 a través de tuentrada.com.

*EL CULTURAL SAN MARTÍN. Sarmiento 1551, CABA

_______

Funciones accesibles en el Complejo Teatral Buenos Aires

Los teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires incorporan servicios de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial visual y auditiva. Las funciones contarán con servicios de audiodescripción, audiointroducción, programa en braille, subtitulado, sonido amplificado y aro magnético individual.

El viernes 5 de noviembre y el viernes 3 de diciembre a las 20 horas tendrán lugar las funciones accesibles de El amo del mundo, basado en la obra original de Alfonsina Storni, con dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman, en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056).

Las entradas son sin cargo para personas con discapacidad y la reserva de equipos se gestiona a través de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, a través del correo teatrosaccesibles@complejoteatral.gob.ar .

______

Impulso Cultural con apoyo de Proteatro presentan

- Alfa Sábado 20 a las 20 h en El camarín de las musas (Mario Bravo 960). Descripción: Obra teatral de Felicitas Kamien. Sinopsis: Tres mujeres llevan adelante en la cocina de la casa un laboratorio de extracción y venta de semen para enfrentar deudas. La aparición de Santo cambiará su situación. Link a la web

- Retazos de una espera. Historias de cartón. Sábado 20 Horario: 20:30 h y 21:30 h en el Galpón de los Pompetriyasos (Av. Brasil 2640), actividad en el marco del Mes de la Cultura Independiente. Descripción: Obra de Esteban Ruiz Barrea. Sinopsis: Instalación teatral que alberga personajes creados en cuarentena, donde a través de postales sonoras nos contarán de manera poética las ausencias que se nos presentaron durante el encierro y las esquirlas que dejaron en la actualidad. Conseguí entradas

- La Pecera. Sábado 20 Horario: 20 h en Machado aquí se miente (Antonio Machado 615), actividad en el marco del Mes de la Cultura Independiente. Descripción: Obra teatral de Ignacio Apolo. Sinopsis: En un colegio católico de gestión privada exclusivo para varones, Pescado y Leto, dos estudiantes de 14 años se escabullen en un sótano fuera de uso y espían por un agujero el baño de mujeres. Link a la web

_______

Terrenal

En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conurbana del mito.Caín productor morronero. Abel vagabundo, vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto que va al Tigris.Hermanos a los bifes compartiendo ese terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera entre el sedentario y el nómade.Y Tatita, siempre ausente, que regresa al fin ese domingo melancólico. De Mauricio Kartun. Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi, Claudio Martinez Bel. Entradas por Alternativa

Sábado - 20:00 hs - Hasta el 12/12/2021Viernes - 20:00 hs - Hasta el 12/12/2021Domingo - 20:00 hs - Hasta el 12/12/2021

*CARAS Y CARETAS. Sarmiento 2037, CABA

______

Othelo

Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, “Othelo”.

En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. Respetando el texto de “Othelo”, su poesía y tensión dramática, ahondo en las intenciones de los personajes a través del gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia. Investigo, sin solemnidad, la relación entre lo trágico y lo cómico, como claves del teatro clásico y contemporáneo. Adaptación: Gabriel Chame Buendia Actúan: Matías Bassi, Nicolas Gentile, Elvira Gomez, Agustín Soler Viernes y Sábado - 22:30 hs - Hasta el 12/12/2021. Entradas por Alternativa

*CARAS Y CARETAS. Sarmiento 2037, CABA

________

El amo del mundo

La pieza muestra a Márgara, una mujer soltera en la Buenos Aires de 1930 y su relación con Claudio, un hombre que busca la pureza en la mujer por sobre todas las cosas. Mientras el ensayo general sucede de una manera accidentada; el vínculo de Gabriel y Mara se transforma impactado por las palabras de Alfonsina Storni. Con dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Las funciones se ofrecerán de jueves a domingos a las 20 hs. hasta el 5 de diciembre. Platea: $800. Pullman: $600. Día popular (jueves): $400. Duración (aproximada): 82 minutos.

*Teatro Regio (Av. Córdoba 6056), CABA

_____

Algo de Ricardo

La obra de Gabriel Calderón protagonizada por Osmar Núñez y con dirección de Mónica Benavídez se presenta por segunda temporada en La Carpintería Teatro, todos los domingos a las 19hs hasta el 28 de noviembre.

Algo de Ricardo es una obra para un solo actor, convocado para protagonizar Ricardo III de Shakespeare. Oportunidad que esperó toda su vida, pero esta vez son el elenco y el director quienes no están a la altura del desafío, sin embargo, esto no será un obstáculo que lo detenga para llegar al estreno, por lo que su mundo se convertirá en un lugar injusto, donde habrá que matar para sobrevivir. Pero el poder acarrea soledad. Y descubrirlo lo llevará a tomar una decisión que lo convertirá en fugitivo de sí mismo, dejándolo atrapado ahí donde los sueños transcurrirán a dos metros sobre su cabeza.

Espectáculo presencial con Protocolo Sanitario y aforo permitido del 70%. Entrada general desde $800, pueden adquirirse únicamente online a través de Alternativa teatral.

*La Carpintería Teatro, Jean Jaures 858, CABA

———

Programación en Cine Teatro El Plata

Viernes 26 y sábado 27 de noviembre a las 20 horas, se presentará La Falcón, teatro musical inspirado en la vida de Ada Falcón, con dramaturgia de Augusto Patané y dirección de Cintia Miraglia.

Además, el domingo 28 a las 17 horas tendrá lugar Cumple Zombi, espectáculo del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, que dirige Adelaida Mangani.

Valor de las localidades: platea $ 600 pullman $ 450 Comprar entradas

-Imprenteros. De Lorena Vega y hermanos, es una obra de teatro documental que revisita una imprenta del conurbano bonaerense donde tres hermanos se criaron rodeados de papeles, tintas y guillotinas. Una imprenta que les fue arrebatada. Con viejos videos en VHS, fotos y bailes se reconstruyen los sucesos que llevaron a la imprenta a su desaparición. Un clásico actual de la cartelera teatral porteña que ya fue visto por más de diez mil personas y que ha participado en diversos festivales teatrales. Sábado 4 y domingo 5 de diciembre, 20 hs.

Valor de las localidades: platea $ 600 pullman $ 450 En venta en este enlace y en las boleterías del teatro.

*Cine Teatro El Plata. Av. Juan Bautista Alberdi 5765, CABA

_____

La Isla del Tesoro

La Biblioteca Popular Monte Chingolo invita a la comunidad a disfrutar del espectáculo de “La Isla del Tesoro” que la compañía teatral de “Al Sur Contenidos” presentará este sábado 27 desde las 16 en el anfiteatro de la estación de trenes de Monte Chingolo de manera libre y gratuita. El espectáculo es auspiciado por el Programa Argentina Florece Teatral, dependiente del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación. La biblioteca funciona en la estación de trenes de Monte Chingolo. Entrada libre y gratuita

*Biblioteca Popular Monte Chingolo. General Pinto 4752

_________

Zancadazo III: Festival de cine y magia a la gorra

La Zancada Teatro despide el año con obras y pre-estrenos presenciales en CABA y en Caseros, además de propuestas virtuales, del 4 al 12 de diciembre. Programación completa y venta de entradas

_______

Los amigos de ellos dos

Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar. Los amigos de ellos dos reflexiona sobre como percibimos el lugar que ocupamos en esta sociedad. De Daniel Veronese y Matías Del Federico. Con Héctor Díaz – Magela Zanotta Funciones: 12/19/26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre 2021 a las 20 hs. Entradas: $1400.- por www.plateanet.com o boletería

*Teatro Picadero- Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_______

Relatos de amor y locura

“El Conteiner Club” es un espacio terapéutico teatral que agrupa a seis personajes, quienes a través del cuerpo y la palabra intentan transformar su dolor en esperanza. Guiados por un terapeuta muy particular y mediante monólogos que incluyen humor, drama y realismo delirante, estos seres vulnerables comparten las complejidades de su mundo interior frente a los espectadores. Funciones: sábados 20.15 h Entradas por Alternativa Teatral. Localidades: $700 Duración: 60 minutos Hasta el sábado 27 de noviembre

*NoAvestruz - Humboldt 1857 - CABA

________________

Bailan las almas en llanta

Los pibes en llantas rompen la pista de baile, batallan freestyle y corren a pique por las calles angostas de la ciudad. En esas calles, donde se juega el hambre, las casas del poder negocian con la Ley. Una noche, en la fiesta de la primavera, Valu y Julio bailan una cumbia y ya nada seguirá igual. Sus cuerpos arrojados al deseo, harán posible hasta lo imposible, para torcer sus vidas en desgracia. Escrita y dirigida por Pilar Ruiz. Domingos 17 horas Entradas por Alternativa teatral. Localidades: $600 - Estudiantes y jubilados: $450 Duración: 90 minutos Hasta el 12 de diciembre

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636 - CABA

_________

Tibio

Argentina, 1979. Joaquín Rodríguez Janssen da clases de literatura española en un colegio secundario. A partir de la lectura de ciertos textos de Unamuno, discute con un alumno llamado Sánchez. El altercado lo lleva a cuestionarse su rol docente y activa el control de las autoridades escolares. Se desata en el profesor un debate íntimo sobre el vínculo de la literatura con la realidad. Y de pronto la misteriosa ausencia de Sánchez, lo lleva definitivamente a la disyuntiva entre comprometerse o callar, un trance que terminará por emparentarlo con la situación del propio Unamuno durante la Guerra Civil española escrita y dirigida por Mariano Saba, con la actuación de Horacio Roca. Funciones: sábados, a las 19 h Entradas por Alternativa Teatral. Localidades: $800 - Estudiantes y jubilados: $650 - Sub 28: $400 Duración: 80 minutos Hasta el sábado 27 de noviembre

*Moscú teatro - Ramírez de Velasco 535 - CABA

_________

Pampa escarlata

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert. Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues. sábados denoviembre 21 hs. Entradas $700 en venta a través de EventBrite o en la boletería del teatro.

*ÁREA 623, la nueva sala de teatro y espacio de experimentación. Pasco 623, CABA.

_________

Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu

Como en una Gran Dionisíaca, Grupo Mínimo presenta su trilogía trágica: Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu. Una oda al fracaso y al resentimiento que lleva al extremo los códigos de la tragedia clásica, intervenidos por la Varieté más desenfrenada. Sumando el trabajo de Juan Francisco Dasso en dramaturgia y dirección, junto a la actuación de Ximena Banús y Eugenio Tourn, Vaquitas atraviesa diferentes géneros, épocas y una gran cantidad de personajes con un destino común: el fracaso, el pasaje de la felicidad a la infelicidad. El matadero.

Miércoles a las 21h hasta el 8 de diciembre. Duración 80′. En El Galpón de Guevara (Guevara 326). Entrada: $700 a través de Alternativa teatral.

______

Somos todos cartoneros

Dos jóvenes cartoneros se conocen en la calle mientras recogen basura y todo tipo de residuos. Emprenden un viaje de búsqueda y conocimiento mutuo que los lleva a reflexionar sobre la vida que se puede vivir en medio de la basura y la sociedad que permite que algunos de sus integrantes deba y pueda ganarse el sustento en esas condiciones.

Una comedia dramática en donde crece el romance y el amor y que reflexiona sobre una ciudad “tomada” por cartoneros, trapitos, piqueteros, manteros, comerciantes enojados, sindicalistas y todo tipo de protestatarios que utiliza a la ciudad y a sus habitantes como rehenes incapaces de reaccionar ante tanto abuso. Todo ello bajo la mirada indiferente o cómplice de nuestra clase política.

De Lázaro Droznes, con dirección de Adriana Grinberg y protagonizada por Ailen Dettano y Fabián Martino. Los viernes a las 22:00 horas hasta el 3 de diciembre. Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Alternativa Teatral.

*Taller Del Ángel (Mario Bravo 1239), CABA

———

Antonia Occhipinti, de la mañana a la noche

Antonia Occhipinti se va de su casa una vez más. Como aquella, en el año 1939, cuando su padre la subió a un barco desde Bagnoli (Nápoles), Italia, para que fuera a casarse a la Argentina. Es un relato acerca de su vida, su pasado lejano y reciente, y su presente. Durante 10 años vive en San Antonio Oeste, Río Negro, pero el 20 de julio de 1949 su vida cambia de rumbo abruptamente. Como aquella vez en su pueblo natal, pero causado por diversas desgracias, decide irse de allí y llegar al Fin del Mundo. Su única compañía: una lora embalsamada con la que dialoga y espera que, en el medio de la Patagonia, alguien se las lleve de ahí. Mientras tanto recuerda, entre otras cosas, a través del cine. Una obra de Carlos Diviesti con dirección de Graciela Schuster y actuación de Cecilia Cósero.

Sábados de noviembre a las 21hs. Entrada: desde $500 por Alternativa y por la boletería on line del Teatro Payró Duración 55 minutos.

*Teatro Payró (San Martín 766, Caba).

_____

La pena

Penteo, el nuevo rey de Tebas, promete proteger los valores apolíneos y las viejas tradiciones de la Antigua Grecia. A su vez, la llegada de un forastero transformista revoluciona la ciudad al conectar a las mujeres con su deseo, la danza y el vino. Una obra LGBT de Leila Levi. Duración: 70 minutos. Viernes de noviembre 20:30 hs. Comprar entradas en este enlace.

*Asterión Teatro. Zelaya 3122 CABA

_____

Una obra para mí

Una obra para mí (ph Nacho Lunadei)

La obra es la teatralización del proceso creativo de un autor que, convocado por un festival, se embarcará por primera vez en una autoficción muy particular. ¿Quién narra lo que se narra? Una búsqueda, una obra que se piensa a sí misma y nos invita a pensar en por qué todo lo que nos sucede puede devenir en ficción.

El texto es de Sebastián Suñé quien además la dirige junto a Lia Bagnoli y la protagoniza con Francisco Bertín. Viernes 22 hs. hasta el 3 de diciembre Entradas por Alternativa.

*ESPACIO CALLEJÓN. Humahuaca 3759, CABA

______

Desde la ventana, diversas miradas

La Gloria Espacio Teatral, los invita al ciclo “DESDE LA VENTANA, DIVERSAS MIRADAS”, cada viernes y sábados de noviembre a las 21hs. en la calle Yatay 890.

Durante el proceso de aislamiento obligatorio, la ventana fue un puente para expresarnos y comunicarnos, como si se abriera el telón de un teatro para conectarnos con historias de vida dejando volar nuestra imaginación.

En la pandemia convocamos a colectivos de teatro a enviarnos obras a estrenar en la sala, poniendo a la ventana misma de nuestro espacio teatral como parte de sus historias.

Entre cada bloque invitamos al público a degustar vinos y en la misma vereda del teatro, mientras procedemos a la sanitización de la sala.

Entradas por Alternativa Teatral.

Viernes:

“Así como volando” - De Diego Morales

“Roto el cielo” - De Tito Dall’Occhio

Sábados:

“Limones” - De Romina de Haart

“(No) Me tendría que haber ido” - De Ignacio Pozzi

“Y se cayó” - De María Eugenia Agesta y Gloria Cingolani

*La gloria espacio teatral. Yatay 890, CABA

____

Olvidate del Matadero

Una visita-relectura de “El Matadero” de Esteban Echeverría, una de las obras políticas-literarias más importantes de la literatura argentina del siglo XIX. Una obra de Pablo Finamore y Claudio Martinez Bel, con la supervisión dramatúrgica de Mauricio Kartun.

Funciones: viernes a las 22.30 hs Entradas: $700 y $550 Informes y reservas: Whatsapp: 1541681505 /Alternativa Teatral Web: http://www.teatrodelpueblo.org.ar

*Teatro: Del Pueblo. Sala Somigliana. Lavalle 3636,CABA

_____

Ojalá las paredes gritaran

Un Hamlet adolescente, amante de la música electrónica y visiblemente afectado por la muerte de su padre, provoca constantemente a su madre, viuda sólo por unos instantes y recientemente casada con el hermano de su fallecido marido, su tío. La mesa está servida como excusa para un anuncio importante: hay un puesto vacante en la empresa familiar para este “millennial descarriado”.

De Paola Lusardi. Con Manu Fanego, Cecile Caillon, José Luis Arias, Gonzalo Urtizberea, Bianca Oliveti, Tomás Melilo. FUNCIONES: JUEVES 20:30 | DOMINGOS 19:00 hasta el 5 de diciembre Entradas en venta por Alternativa

*PALPITA - Palpa 3390, CABA

_________

Quítame la respiración

La obra transcurre durante la noche en la que se iba a celebrar la boda y en cambio, sucede el velorio. La muerte como toda respuesta, y el vacío que provoca una partida inesperada y deliberada que interrumpe el curso natural de las vidas de estas mujeres y las hace repreguntarse absolutamente todo. Elenco: María Figueras, Florencia Limonoff, Denise Yañez Dramaturgia y dirección: Carla Scatarelli. Funciones: Sábados a las 22 Localidades: $ 800.-

*El Camarín de las Musas – Mario Bravo 960 – CABA

_____

Las chicas del zapping 2

El fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el mundo de la televisión, nos llevará a disfrutar de un espectáculo lleno de ritmo, color y nostalgia. De humor rápido y desenfrenado, nos harán reír de principio a fin, mediante un refrescante cóctel de nuevos personajes y situaciones.

Con más de 25 años de trayectoria, Los Quintana, fusionan el teatro y el arte del transformismo trabajando a la perfección la técnica de la fonomímica y la pantomima, usando como base, bandas sonoras de películas, fragmentos de teleseries, publicidades y un repertorio musical alegre y melodramático.

Funciones: viernes a las 22.30 hs. Entradas a través de Plateanet

* Teatro CPM Multiescena - Av. Corrientes 1764, CABA

________

Petit Hotel Chernobyl

Una pieza que bien podría encontrarse en la Argentina o en la Luna. Una joven autista que mastica soliloquios incomprensibles encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda o la terraza. Una maestra que recuerda sus días de trabajo como un infierno mayor que su presente, cantando en clave de ópera la marcha de San Lorenzo. Una aspirante a tenista a quien ya se le pasó el cuarto de hora y una entrenadora que posee quizá el único atisbo de esperanza que puede salvar esa situación. Más allá de cualquier discusión o pelea, nada las alejará de ese lugar... donde las cuatro confluyen. Se necesitan.

De Andrés Binetti, dirigida por Nicolás Manasseri, con Laura Manzini, Fernanda Provenzano, Alejandra Oteiza y Martina Zapico.

Domingos de noviembre a las 21 horas. Localidades: $ 650.- Duración aproximada: 50 minutos.

*NÜN TEATRO BAR - Juan Ramírez de Velazco 419 – CABA

_______

Mandinga. El diablo que vino de África

En Argentina, según la leyenda popular, Mandinga es la versión criolla del mismísimo Diablo. Ahora, él viene a mostrarnos el otro lado de la historia: el suyo. Mientras tanto, en la actualidad, un tal Matías debe dar explicaciones de su nacionalidad por ser afroargentino. Mandinga y Matías se unen para destacar y reconstruir una nueva identidad: la que les pertenece.

Autor: Diego Damián Martínez. Director: Yamil Ostrovsky. Intérprete: Mauricio González. Música original: Carlos Ledrag.

Funciones: Domingos de octubre y noviembre - 21hs. Entrada general $ 600.- Reserva de entradas por Alternativa Entradas. Duración: 45 minutos

*Hasta Trilce - Maza 177 – CABA

_________

Siervos

Saber cómo engañar a la presa no lo es todo, también es crucial saber cómo ellas nos engañan a nosotros. Por eso precisamos desdoblarnos, intercambiar espíritus, por así decirlo, con los ciervos. Siervos habla de nuestra época desde una maquinaria grupal heterogénea. El equipo de trabajo es binacional (Argentina y Colombia). Dos de las actrices son precursoras en el arte performático Drag King en Argentina. A Siervos le Interesa dejar hablar a esa nueva Argentina impura, migrante, queer y mestiza.

Una obra de Pedro Gundesen y Enrique Lozano. Con Alejandra Hollender, Valeria Santa, Marcela Díaz, Patricia Roncarolo, Daniel di Cocco, Martín Bertani.

Sábados de noviembre a las 21.30 h. VENTA DE ENTRADAS: En Alternativa Teatral o boletería del teatro.

* Beckett Teatro: Guardia Vieja 3556.

______

La reina de la belleza

De Martin McDonagh. Dirección: Oscar Barney Finn. Con Marta Lubos, Pablo Mariuzzi, Cecilia Chiarandini y Sebastián Dartayete. La reina de la belleza es una historia con un texto intenso y violento, en que se cuenta la relación de una madre y su hija en Leenane, un pueblo irlandés en la comarca de Connemara, al que no ha llegado aún la globalización. Maureen ha dedicado veinte años de su vida al cuidado de su madre Madge, pero el encierro obligado por esos cuidados, han terminado por establecer un rencor frío e implacables contra la anciana. Sin embargo, este conflicto seco y brutal, se complica con la llegada de Pato y Ray, dos hermanos que cargan con una vida de problemas. La eclosión de estos cuatro personajes, da la posibilidad de Mc Donagh de escribir una obra feroz e irreverente.

Viernes de noviembre a las 21 horas. Localidades: $ 600.- Descuento a jubilados y estudiantes: $ 450.- Entradas en venta por Alternativa teatral

*Teatro Andamio 90 – Paraná 660 – CABA

__________

Noches oscuras

Este espectáculo está conformado por cinco thrillers del laureado Marcelo Galliano, con dirección de Daniel Cinelli. Cada una de las historias, de impactante potencia visual y descarnada poética, es una especie de carrera anaeróbica que suspende la respiración del espectador hasta el sorprendente final. Venganzas a cometerse, cuentas a saldarse y miedos que se encarnan fatalmente, son las irremediables obsesiones de estos personajes que parecen moverse en un mundo hiperrealista pero impredecible.

Funciones: viernes 22.30 hs hasta el 3 de diciembre, en el Teatro Buenos Aires, Corrientes 1699. Entrada $900 / Promo 2x1 Club La Nación - Clarín 365. Compra anticipada: www.alternativateatral.com

———

Berisso

Obra ganadora del premio creación Vivamos Cultura. Berisso narra el duelo que atraviesa una familia tras la muerte del abuelo Roque y cómo reaccionan cada uno de sus miembros luego de descubrir la voluntad de aquel de que tiren sus cenizas al río de Berisso. La obra es un homenaje de la autora a su abuelo, Claudio Alberto Blasetti, poeta y admirador de Rilke, y cuya familia inmigrante era oriunda de Berisso. La misma realiza una operación de extrañamiento respecto de las representaciones tradicionales de historias de familias que ocurren en los livings de las casas.

Se aborda con humor la muerte, los vínculos familiares, los legados, los recuerdos, los deseos y los saberes transmitidos. Dirección: Julia Morgado y Julia Di Ciocco. Dramaturgia: Julia Di Ciocco

Desde el Viernes 22,30hs hasta el 10 de diciembre Entradas $700 en venta a través de Alternativa Teatral

*Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA)

_______

Crónica de un secuestro

Una propuesta de Mario Diament estrenada hace 50 años regresa con un ritmo intenso, casi sin dar respiro, bajo la dirección de Marco Pasetti con las actuaciones de Gabriel Cavia, Julian Caisson y Santiago Cerra. Las funciones serán los viernes a las 22 hs. Crónica de un secuestro nos enfrenta a nuestra incapacidad de asumir las culpas y al paradójico proceso de victimización que hace de sí el criminal en las sociedades modernas. Un thriller psicológico, pleno suspenso, y con un final abierto e inesperado.

Funciones: Viernes de octubre y noviembre 22hs en Método Kairós (El Salvador 4530). Localidades $750 por http://www.alternativateatral.com.ar/

———

Mi hijo sólo camina un poco más lento

Es el día del cumpleaños de Branko, un joven de 25 años que sufre una enfermedad progresiva. Esta enfermedad lo tiene en silla de ruedas. El público asiste al movimiento que tendrá lugar alrededor de este hecho. Veremos cómo funciona el sistema de relaciones que es toda familia. Sistema que así como por momentos atrapa, por momentos también habilita la descaptura de las incapacidades de cada uno de sus miembros.

El cumpleaños de Branko es la excusa argumental para espiar los entrañables lazos de una familia. La obra trata el tema de “la diferencia”. ¿Cómo se tolera “la diferencia” en la trama familiar? La familia como matriz base donde modulan encuentros y desencuentros. Modulaciones que reproduce la vida en comunidad. En dichos vaivenes la obra nos permite leer relaciones de alienación en lo vincular al mismo tiempo que confía en que todo sistema propone fisuras por donde es posible respirar.

Funciones los domingos de noviembre a las 11:30. Venta de localidades en la boletería del teatro y en Plateanet .

* TEATRO PICADERO, Pasaje Santos Discépolo 1857, C.A.B.A.

———

Clandestino Maracaná

Es la historia de un bar y sus sujetos, una fonda, un lugar que le queda poco para dejar de ser un lugar, que se aleja cada vez más de lo definido. Pero también es una invitación a reflexionar sobre algo que nos compete a casi todos: la desesperación. El conflicto como una arbitrariedad: ofrecer la compra del lugar puede desatar frustraciones imprevisibles, pasiones irracionales.

Viernes 22:30hs hasta el 3 de diciembre. Entrada: $700 Compra anticipada aquí.

*Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948.

_____

La pasión según G.H., de Clarice Lispector

Esta adaptación para el teatro de la singular novela de Clarice Lispector presenta a una mujer, G.H. (¿el género humano?), que, de manera epifánica, emprende un viaje –introspectivo- en el interior de su confortable departamento de clase acomodada en la ciudad. En su recorrido, G.H. cuestiona las vanidades de la conciencia humana; devela las problemáticas del lugar de la mujer en el patriarcado y en el mundo del arte (el personaje es una escultora aficionada); evidencia las tensiones de clase (en el vínculo con su mucama Janair) y los avatares y padecimientos del ser humano en la sociedad contemporánea para encontrar su propio lugar y su propia voz. Adaptación y dirección: Marcelo Velázquez; actuación: Mercedes Fraile. Esta obra cuenta con apoyo de Proteatro.

Funciones: domingos a las 18 hasta el 19 de diciembre. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral, a $700.

* EL PORTÓN DE SÁNCHEZ, Sánchez de Bustamante 1034, C.A.B.A., Tel.:+54 11 4863-2848.

———

Golda Meir: Cuestión de Estado

Una inquietante historia sobre la primera mujer que llegó a ser Primera Ministra de Israel y sobre las aristas del poder, la diplomacia y los ideales. La pieza ha sido declarada de Interés cultural por la Embajada de Israel en Argentina, en el marco de las celebraciones por los 70 años de las relaciones bilaterales entre Israel y Argentina, que se conmemoraron el último año.

Funciones: domingos a las 20.30 hs

Teatro: Border

Dirección: Godoy Cruz 1838

Entrada General: $ 800

Informes: 5236-6183

Duración de la obra: 90 minutos

———

Detrás de esa puerta

Un thriller psicológico con muchos elementos del policial en torno a la mente de un singular asesino. Es un viaje teatral al interior de un crimen. Dos hombres se debaten dialécticamente sobre la muerte, sobre la redención, sobre el amor, sobre la inoperancia de la justicia, provocando una simbiosis entre ellos. Actúan: Pepe Monje, Emiliano Díaz y Silvia Dietrich. Dirección: Eduardo Lamoglia

Funciones: domingos a las 16 hs hasta el 5 de diciembre

Teatro: El Tinglado

Dirección: Mario Bravo 948

Entradas: $800

Informes y Reservas: 4863-1188

tingladoteatro@gmail.com / Alternativa Teatral

______

Paisaje, de Harold Pinter

Dos empleados, ama de llaves y chofer, pareja entre sí, de un adinerado patrón y propietario de una amplia casa en el campo donde todos vivían, se precipitan al abismo ante la muerte de este hombre mayor. La obra se inicia a partir de este suceso que desordena sus vidas, no solo en su cotidianidad sino también en sus expectativas y anhelos más profundos. Actores: Laura Cristal como BETH; Ernesto Falcke como DUFF. Dirección general y puesta en escena: Diego Ferrando

Funciones: Sábados a las 21 horas y domingos a las 20 hs hasta el 18 de diciembre / Localidades: Desde $ 800.- / Promociones varias / Venta por boletería o por Alternativa Teatral

*Complejo Teatral Ítaca – Humahuaca 4027 – CABA

________

New York mundo animal

Una muchacha decide irse de su casa paterna. Tiene un animal herido encerrado en el pecho con imperiosa necesidad de volar. Está dispuesta a enfrentarse con los que se oponen a su deseo. Aún no sabe que no basta con tomar un avión para ser libre. El dilema pasa por otro lado: cómo salir de la propia jaula.

Estrenada en marzo de 2020, las funciones debieron suspenderse por la pandemia de COVID-19. En este esperado regreso la sala cuenta con aforo reducido y todas las medidas sanitarias en cumplimiento por protocolo.

Escrita y dirigida por Gilda Bona y protagonizada por Yanina Gruden.

Funciones: sábados de noviembre a las 21:30 Venta de localidades, en Alternativa teatral.

* TEATRO DEL PUEBLO, Lavalle 3636, C. A. B. A., Tel.: + 54 9 11 7542-1752.

———

Manuela Rosas

Instalación basada en el libro de Lidia González Jamás escribo lo que no debe verse. El proyecto de puesta en escena nace a partir del hallazgo de once cartas inéditas de Manuelita Rosas enviadas a su amiga Petronila Villegas de Cordero, durante un período que abarca veinte años de su destierro en Londres. Actúan: Cristina Banegas y Elena Gowland. Dramaturgia y dirección de Graciela Camino. Sábados de noviembre hasta el 4 de diciembre. Funciones: sábados 19 hs. Duración: 50 minutos. Entradas por Alternativa.

*EL EXCENTRICO DE LA 18º. Lerma 420, CABA. Teléfono: 4772-6092

________

Ricardo III

Con la adaptación y dirección de Mario Moscoso, Ricardo III deviene en un espectáculo con altos reflejos de la realidad actual. Es una de las obras más actuales de Shakespeare por su “realidad política”, ya que retrata al tirano supremo: violento, desquiciado, manipulador y muy exitoso hasta su eventual caída del trono.

Funciones: sábados a las 20, hasta el 27 de noviembre. Entradas: $600.

* TEATRO DEL ARTEFACTO, Sarandí 760, C.A.B.A. Informes y reservas: ricardodeyork@gmail.com y al celular: + 54 9 11 5956-5022.

———

La Falcón

LA FALCÓN es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos. Dramaturgia y productor general: Augusto Patané. Actúan: María Colloca, Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet, Sofia Nemirovsky. Dirección general: Cintia Miraglia.

Funciones: Sábados a las 17:30 hs. Hasta el 4 de diciembre / Entradas: General $500.- / General + colaboración $700.- / General + colaboración $1000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 - Abasto, CABA

_______

Yo no soy la hija de Nina Simone, ficción sonora a domicilio

De Julie Gilbert. Actriz: Malena Solda. Dirección: Juan Parodi. Traducción: Ingrid Pelicori. Un viaje sonoro al pensamiento y a la memoria de una mujer llamada Nina. Su madre la llamó así por la cantante Nina Simone, y ese nombre se convirtió en una herencia, en un faro para encontrar su camino como mujer, su vida, su propia libertad.

Esta obra estará disponible en la web y en las plataformas de audio de Proyecto Prisma hasta el 15 de enero 2022

________

Soltar para ser feliz

Con Mario Massaccesi y Patricia Daleiro.

Soltar es una palabra que está de moda y la mayoría se pregunta ¿cómo se hace? Después del éxito editorial Mario Massaccesi y Patricia Daleiro llegan al teatro con una propuesta diferente que a través del humor, la reflexión, la emoción y las historias personales ayuda al espectador a responder esa pregunta: ¿Cómo soltar?

4/12 Arrecifes – Entradas al 2478 464693

________

Para decir adiós, performance

La nueva propuesta de la dramaturga y escritora Gaby Blanco es una audio obra, una performance de site specific, que va desde el Lago de regatas de Palermo hasta el río. La obra indaga el ritual de despedida. Un ritual que la pandemia nos modifico. Se recolectaron audios de personas grabando una despedida que no pudo ser y fragmentos de esas despedidas inconclusas son parte de la obra. La performance tiene instrucciones para que cada participante se despida de quien no pudo.

Recorridos: Sábados 27 de noviembre y 4 de diciembre a las 19hs / Capacidad limitada – Actividad gratuita Reserva por Alternativa teatral

_______

Vivo, de Marcelo Savignone

Vivo es un espectáculo experimental de improvisación, donde se postula la multiplicidad de la escena como factor determinante de la construcción, el intérprete despojado de todo artificio lleva la actuación a sus estados más primitivos y carnales.

Sábados a las 21:45, hasta el 30 de noviembre. Concepción, actuación y dirección: Marcelo Savignone; escenografía: Lina Boselli; diseño de luces: Nacho Riveros; realización de escenografía: Federico Villarino; música original: Andy Menutti; asistencia artística: Viviana Iasparra; asistencia general: Damián Minervini, Guido Napolitano.

Venta de entradas por Alternativa teatral.

* BELISARIO CLUB DE CULTURA, en Av. Corrientes 1624, C.A.B.A., Tel.: +54 9 11 4373-3465.

———

ARQUETIPOS, Ciclo teatral de máscaras

Luego de muchos esfuerzo y sostén colectivo Los Pompapetriyasos inauguramos un espacio nuevo con una gran capacidad para actividades culturales en el sur de la ciudad. Son 500 m2 que contienen 2 salas de teatro para 250 espectadores, un bar, gran patio, sala de música.

Y Para festejar la inauguración presentamos: ARQUETIPOS, Ciclo teatral de máscaras

Desde el 23 de Octubre y hasta el 27 de noviembre de 2021 a las 21 hs, desarrollaremos un ciclo destinado a promover y visibilizar el teatro de máscaras y así multiplicar este lenguaje teatral ancestral que como organización consideramos uno de los géneros teatrales más importantes y al cual siempre recurrimos en nuestro trabajo con la comunidad. Festejaremos así la apertura de nuestro espacio teatral, y presentaremos un espectáculo propio que en pandemia tuvo un primer formato audiovisual el cual fue seleccionado en el FIBA.

*Av Brasil 2640. Sitio oficial: www.pompapetriyasos.com.ar

____

La capacitación

Una consultora de Recursos Humanos en problemas. Sin noticias de su director, sus empleados la sostienen a flote con ingenio y compromiso, dando cursos de inserción laboral subsidiados por el Ministerio de Trabajo. Es día de capacitación y el objetivo está fijado. Nada puede salir mal.

Finnegans, empresa líder en sistemas de gestión, anuncia la realización de su primer proyecto de artes escénicas en Espacio Finnegans. Bajo el título “La Capacitación”, se llevará adelante la obra basada en una idea original de Blas Briceño, dirigida por Felicitas Kamien y con la producción ejecutiva de Carolina Milli. La puesta en escena tendrá cuatro únicas funciones, las dos primeras, lunes 22 y 29 de noviembre a las 20.30 horas; mientras que las restantes se realizarán el lunes 13 y el martes 14 de diciembre en el mismo horario. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral y el precio de cada ticket es de $1.000.

*Espacio Finnegans: Guevara 533, CABA.

_______

Sueño profundo - Capítulo 2

La protagonista de Sueño Profundo se cuestiona, utilizando por momentos referencias tales como el mito de Aristófanes en medio de una historia de violencia de género que atraviesa los diferentes niveles de la condición humana. Suspenso, acción, reflexión, humor y sueños se entrelazan en este capítulo. Función presencial: Actúan: Daniela Lozano y Franco Jorge. Función Streaming: Actúan: Daniela Lozano, Franco Jorge, Ámbar Kiara Cardozo Lozano

Función presencial: Viernes 5 de noviembre 20.30hs Castillo de Sandro -CABA Reservas: +54911 34841202. Funciones por streaming: Jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 a las 21hs Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 a las 21hs

Entradas $500 por http://www.alternativateatral.com/

*Castillo de Sandro: Pavón 3939 - CABA

_______

Partido homenaje

El Tata Castiñeiras es leyenda del Juventud Unida, y ya retirado, se lo llama para rendirle su merecido homenaje. Cuando uno sale a la cancha tiene que estar preparado, porque lo espera el Paraíso... o el Infierno, decía su amigo el Rulo. La obra lo encuentra al Tata en el vestuario del club, tras haber salido lesionado en su propio homenaje, atravesado por el fútbol, su vida amorosa y la realidad política del país.

De Adriana Tursi, con la actuación de Julio Feld y la dirección de Leo Minotti.

Funciones: sábados a las 19:30, hasta el 18 de diciembre. Valor de la entrada: $500.

* TEATRO EL JUFRÉ, Jufré 444, C. A. B. A. Tel.: +54 11 3022 1091.

———

La noche oscura - tragedia santiagueña

Un rancho pobre en el calor de Santiago del Estero. Allí, el hijo (Santiago) cava la tumba de su madre. Cosas raras suceden en Santiago, los muertos siguen hablando y se van silenciando despacio. Doña Rosa Quiroga acusa a su hijo de haberla asesinado y en consecuencia se niega a ser sepultada. Trama su venganza. Llegan los hermanos Carón, enviados de la muerte que deben llevarse su alma. Se esperan las vísperas para cumplir el ritual del entierro. El tiempo pasa, noche, alba, mediodía, siesta, vísperas. Corren así las horas y la muerta sigue allí clamando justicia. Aferrándose a la vida y a las trampas para poder seguir viviendo. Finalmente ese acto de venganza lo realizará quien alguna vez supo ser entregado, el hijo amado, Estanislao. Aquel que viene del norte. Aquel que fue criado en otra cultura. Aquel que como en los westerns que vimos de niños resolverá todo con una bala justiciera.

Dramaturgia y dirección: Eugenio Soto, actúan: Pedro León Alonso, Paula Baigorrí, Lucas Delgado, Darío Pianelli, Bianca Vilouta Rando.

Sábados de octubre y noviembre a las 19, entrada por Alternativa teatral.

* TEATRO DEL PUEBLO, Lavalle 3636, C. A. B. A.

———

Una historia larga. Instrucciones para ser un fracasado

Un grupo de amigos decide ir a la fiesta que se organiza en su escuela por los diez años de egresados. A partir de ese momento, comenzarán a recordar sus clases, lo que querían ser y lo que ahora son. No todo era tan bueno cuando eran chicos, ni es tan malo de grandes. Una historia larga, una tragedia cómica como la vida misma.

Una creación de Juan Catriel Mirabelli que además dirige a los 5 protagonistas en esta simpática comedia. Las funciones se realizan los sábados a las 22:00 horas. Las entradas se pueden comprar en la plataforma de Alternativa Teatral a $600.

*Teatro Brilla Cordelia. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1926, CABA

______

Crónicas extraordinarias. Homenaje a Ray Bradbury

Con la dirección de Ana Lucía Rodríguez, la compañía artística La Ponedora presenta la versión teatral de su último trabajo online, que obtuvo un importante reconocimiento nacional e internacional participando en festivales en Argentina y Europa. Es un recorrido marciano en el simulador sobre los fragmentos de la obra de Ray Bradbury recogidos por Ylla en Marte.

Funciones: Sábados de noviembre 20 hs. Entradas $700/ Est. y jub. $500 Compra anticipada.

*Sportivo Teatral – Thames 1426 – CABA

______

Casa Duarte

El público será espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio donde se llora, ¡pero de risa! Calificación: +15 Duración: 70min Dirección: Salomón Ortiz – Mercedes Sanchez

Funciones: Viernes y Sábados de noviembre a las 22.00 horas. Click para adquirir tickets

*Multiescena Teatro – Av. Corrientes 1764 , CABA

________

Muchacho de luna

La creación de Oscar Barney Finn del universo lorquiano a través de textos escogidos de su obra, con la actuación del actor argentino Paulo Brunetti, radicado en Chile y figura popular en la tv, el teatro y el cine trasandino.

Funciones: domingos a las 20:30, hasta el 30 de noviembre. Venta de localidades en el teatro y por Alternativa teatral

* EL PORTÓN DE SÁNCHEZ, Sánchez de Bustamante 1034, C.A.B.A., Tel.:+54 11 4863-2848.

———

Cae la noche tropical

Cae la noche tropical, versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Foto: Carlos Furman)

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que se reestrenará, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, Cae la noche tropical, la versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig.

El elenco de Cae la noche tropical está integrado por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty. Las voces en off son de Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería. La colaboración artística es de Patricio Binaghi, el diseño de vestuario es de Renata Schussheim. La dirección es de Pablo Messiez y la dirección de la reposición está a cargo de Leonor Manso. En la obra suenan temas originales compuestos e interpretados por Carmen Baliero (piano y voz), Carlos Vega (contrabajo), Wenchi Lazo (guitarra eléctrica) y Juan Faisal (voz).

Funciones: miércoles a domingos a las 19, hasta el 19 de diciembre. Venta de localidades a $600.

* TEATRO SAN MARTÍN, Av. Corrientes 1530 (C1042 AAO), C.A.B.A., Tel.: + 54 0800 333 5254.

—––

Ojo de Pombero

El artista, clown y docente Toto Castiñeiras estrena Ojo de pombero, pieza escrita en tiempo de comedia con la que cierra la trilogía campera (iniciada por “Gurisa” en 2016 y por “Voraz y melancólico” en 2019) y cuyo texto Toto incluyó en Cantar de Charabon, el libro editado por Losada este año que reúne su obra dramatúrgica.

En las zonas rurales del litoral argentino, es extendida la creencia en el Pombero. Es el más temido de los mitos guaraníes. El Pombero es un personaje de figura similar a la humana, pero de pies velludos que amortiguan el ruido de sus pisadas. Visita caminos y casas por las noches, en donde puede introducirse por cualquier resquicio. Imita el silbido de los pájaros, para despistar a sus víctimas. Suele atacar muchachitas a quienes libera luego de saciar su apetito libidinoso. Se cuenta que muchas quedan embarazadas por él. Pombero, agazapado en la mirada del diablo, espera la noche del Carnaval para bajar el monte y molestar a las muchachas. Pero esta vez, la Juana, correa en mano, parece dispuesta a cazarlo. Lo que resta es venganza.

Funciones: jueves a las 21.30 hs hasta el 2 de diciembre en Teatro El Picadero. Entradas en la boletería del teatro y por PlateaNet Valor: $ 1400 Duración: 60 minutos Informes: 5199-5793

*Teatro Picadero. Pasaje Santos Discépolo 1857, C.A.B.A.

_________

Mirarnos así hasta morirnos

Josefina se sueña en un mar negro junto a un hombre sin ojos. Bajo la premisa de su madre “los ojos son la puerta del alma”, es que decide arrastrar a su hermana Martina hacia la playa una noche con la idea de descubrir si solo se trataba de un sueño. Mirarnos así hasta morirnos narra una noche interminable y confusa, en la que entre sueños y realidades dos hermanas se entregan al deseo y al dolor de ver. Ópera Prima de la joven actriz Agustina Cabo.

Domingos 7, 21/11 y 5/12 20 hs. Jueves 18/11 20 hs. Valor entradas: $600 en venta por Alternativa

*CC25 de Mayo - Triunvirato 4444, CABA

________

Bienal de Performance

El viernes 19 de noviembre comienza la cuarta edición de la Bienal de Performance. Su duración será de cinco meses, hasta el 16 de abril de 2022. Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern, y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman. La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación. Todas las actividades serán gratuitas y en su gran mayoría en el espacio público y al aire libre.

BP.21 / ARTÍSTICA - Noviembre y diciembre INFLATION Del 19 al 26 de noviembre en Museo Nacional de Bellas Artes. Más info TOBOROCHI 19 y 20 de noviembre en Plaza Rubén Darío (al lado del MNBA). Más info EL TESTIMONIO Y SUS HUESOS Del 24 al 28 de noviembre en Centro Cultural Kirchner.Pase especial para prensa: lunes 22 de noviembre. Más info CAJA NEGRA 27 y 28 de noviembre en Plazoleta esquina Avenida Rafael Obligado y Avenida Int. Cantilo. Más info RÉQUIEM: LA ÚLTIMA CINTA DEL GRUPO KRAPP 3 y 4 de diciembre en Centro Cultural Kirchner. Más info LA BATALLA DE ANGACO 10, 11, 12, 17, 18, 19 en Centro Cultural Kirchner. Más info BEFORE FALLING SEEK THE ASSISTANCE OF YOUR CANEAntes de caer, busque la ayuda de su bastón 16 de diciembre en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Más info

BP.21 / ACADÉMICA - Diciembre #MAR: UNA CONFERENCIA NÓMADA 4 de diciembre en Centro Cultural Paco Urondo. Más info

BP.21 / PROGRAMA INVITADO - Diciembre IMPULSO CAZADORES. CAER A TRAVÉS DE TODA LA TIERRA. Miércoles 15 de diciembre en Fundación Cazadores. Más info MENINA Más info PO_OTORETO Domingo 19 de diciembre en Fundación Cazadores. Más info

_______

Reacción a la obra

Una historia de amistad que muestra un vínculo de amor mezclado con problemáticas de la realidad social actual. Los personajes se ríen, discuten, bailan, se insultan, se defienden, se odian y se aman. La conexión que existe entre Lautaro y Felipe es única y eso se demuestra en cada momento, en cada encuentro y en cada mirada. Acompaña a la obra la música del artista argentino Louta. Una creación de Francisco Salazar, quien dirige al elenco protagonizado por Nahuel Baltasar y Julián Santander. Sábados de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Border. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro a $800.

*Border Teatro (Godoy Cruz 1838 - CABA)

______

Habitado

LEO BOSIO y la compañía creativa LABORATORIO MARTE vuelven para presentar un experimento en escena. Una obra que transita la visión colectiva actual desde una perspectiva patafísica, entendiendo el proceso como sustancia vital de la habitabilidad. Hilarante. Contemporánea. Crítica. Empática. Ganadora del Premio “Fomento y conservación de la cultura” del FMA (Fondo Metropolitano de las Artes). 8 ÚNICAS FECHAS / LUNES 20HS. Hasta el 6 de diciembre.

*Espacio HAKO ( Arévalo 1473 / Palermo )

———

Atando cabos

Elisa y Martin se encuentran en la cubierta de un lujoso transatlántico. Allí, a raíz de la devolución de un pañuelo perdido como excusa conversan sobre aviones, del miedo a los aviones, del mar y los peces. De repente el barco naufraga y ellos logran escapar solos en un bote salvavidas. Allí los personajes cuentan quienes son y qué lugar ocupan en nuestra historia reciente.

De Griselda Gambaro. Con las actuaciones de: Mirta Katz y Claudio Barbieri. Dirección: Alejandro Vizzotti. Domingos 20 30 hrs hasta el 12 de diciembre. Entradas $ 500- por alternativateatral

*Teatro Payró. San Martín 766, CABA

_____

La savia, con Mirta Busnelli

La savia, una de las obras más elogiadas de los últimos tiempos, inicia su quinta y última temporada. La obra escrita y dirigida por Ignacio Sánchez Mestre, destacada en FIBA 2020, alcanzó más de 100 funciones a sala llena y hoy regresa por última vez a la calle Corrientes de la mano de una de nuestras máximas actrices: Mirta Busnelli, en compañía de Constanza Herrera y Agustín García Moreno.

Domingos 18:30, hasta el 5 de diciembre. Localidades $1500 disponibles en PLATEANET y en la boletería del teatro.

* METROPOLITAN SURA, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

———

Influencers, con Leo Maslíah y Daniel Hendler

La era de los influencers ha llegado. Leo y Daniel no son ajenos a las nuevas demandas del mercado, cada vez más dominado por inteligencias artificiales; saben que sus principales armas de batalla son las apps de sus dispositivos electrónicos, que deben mantener actualizadas. Además, claro, deben seguir especializándose en música y pantomima, sus respectivas disciplinas, si quieren lograr un espectáculo de calidad.

Pero alguien se ha infiltrado en el proceso de la obra, decidido a hackear y socavar la reputación de los protagonistas. Leo y Daniel deberán resistir ante el poder de seducción que ejerce ese misterioso ser, procurando mantener sus baterías cargadas y sus paquetes de datos activos.

¡4 ÚNICAS FUNCIONES!

Viernes 3 y 10 de diciembre a las 22hs

Sábados 4 y 11 de diciembre a las 20hs

TEATRO PICADERO

Pasaje Discépolo 1857

Entradas en venta por PlateaNet

________

Pundonor

Monólogo escrito e interpretado por Andrea Garrote y codirigido junto a Rafael Spregelburd, ganador de los Premios Konex al Mejor Unipersonal de la década. SÁBADOS dede noviembre 7.30 PM en el METROPOLITAN SURA. Comprar entradas

*TEATRO METROPOLITAN . Av. Corrientes 1343, CABA

______

Show de magia con entrada gratuita

Rodrigo Frascara presenta “Lo que soy y lo que hago” show unipersonal en el que combina sus distintas facetas logrando un espectáculo único en su género. Meditación, poesía, chamanismo, magia, ilusionismo, teatro y clown se mezclan en un espectáculo rodeado de mística y humor.

Además Rodrigo Frascara se desempeña como clown en hospitales en la ONG Alegría Intensiva brindando apoyo a pacientes de riesgo. Asimismo, utiliza la magia y la meditación como herramientas para despertar conciencias en la Asociación Civil sin fines de lucro Ananké donde tratan adicciones a las drogas.

El espectáculo fue seleccionado por Proteatro para realizar una función con entrada libre y gratuita por el mes de la cultura independiente. sábados 20/11 y 27/11 a las 22 hs con entrada libre y gratuita. Reservas

*Teatro Calderón - Donato Álvarez 524- CABA

_______

El trabajo que me dio no trabajar

Básicamente actor, Guillermo López despliega en este unipersonal el juego que más le gusta jugar: reírse de sí mismo.

Formado en la escuela de Agustín Alezzo, y después de recorrer un largo camino televisivo y radial, vuelve al teatro a contarnos su renovado Unipersonal “EL TRABAJO QUE ME DIO NO TRABAJAR”. Apoyado en un formato multimedia, Guillermo López despliega su arte y experiencia como gran improvisador, en un constante ida y vuelta con el público.

Funciones: Jueves 21 hs

Teatro: Sala Pablo Picasso - Paseo La Plaza - Avda Corrientes 1660

Localidades desde $1300.-

Podes adquirir tus entradas en PLATEANET (www.plateanet.com); y en la boletería del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660 - CABA).

______

Korridor

Korridor es una experiencia teatral por streaming con funciones on demand a través de la plataforma Trampolín Play (www.play.trampolin.la). La dramaturgia y dirección es de Christian García.

La obra transcurre en un pasillo de hospital público, sin anclarse en un momento histórico determinado, donde las personas esperan ser atendidas. Los acompaña la duda, la soledad, la búsqueda de apoyo de desconocidos. Fragmentos de vidas en un tiempo sin inicio ni final. Una monja, un boxeador, una embarazada y un prestigioso médico hastiado, todos ellos errantes entre los pasillos del deteriorado hospital como institución contenedora, completan un cuadro de ausencias, dando lugar a presencias, confesiones, heroísmos, absurdos y miserias.

Funciones on demand (mirala cuando quieras). Plataforma Trampolín Play. Link directo: https://play.trampolin.la/ver/korridor

Entradas: $300 (link disponible por 48 horas).

———

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), Las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Dirección y actuación: Pompeyo Audivert.

Funciones: sábados a las 20; domingos a las 19, hasta el 5 de diciembre. Localidades: $1000 en Alternativa teatral.

* CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN, Av. Corrientes 1543, C.A.B.A.

———

Chicos feos show

Es un espectacular y minimalista show, donde sus protagonistas relatan momentos de sus vidas, bailan coreos, crean imágenes y exponen teorías sobre el patriarcado. Una fiesta en la que las pulsiones vibran en conceptos lacanianos, sobre la posición del hombre en la sociedad y su recompensa final. Cuestionándose quién es uno y para qué se está en este mundo. Texto y Dirección general: Gabriel Gavila.

Domingos a las 20:00 horas hasta el 5 de diciembre en el Espacio Artístico “La Sodería”. Las entradas para el espectáculo, son libres y gratuitas (sistema a la gorra), se pueden conseguir a través de las redes sociales que las encuentran como @chicosfeosarg.

*La Sodería, Vidal 2549, CABA

———

Las mujeres del General, de Rafael Calomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un general, prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos.

Autoría: Rafael Calomino; actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba (en formato streaming) y María Marta Guitart (en modo presencial); dirección: Eduardo Lamoglia.

Funciones: viernes a las 20; y hasta el 31 de diciembre, por streaming (se puede visualizar durante las siguientes 24 horas). Valor de las localidades: $600, en Alternativa teatral.

* TEATRO EL TINGLADO, Mario Bravo 948, C. A. B. A.

———

La Benito

La Benito es un ensayo constante en el que un grupo de performers llegará a la Plaza Benito Nazar en Villa Crespo e invitará a les espectadores, a recorrerla acompañados por un dispositivo sonoro que todes ejecutarán a la vez. El encuentro es el punto de partida. El desencuentro aparecerá como contracara. El aislamiento y el individualismo nos hicieron fantasear con el día en el que volveríamos a vernos a los ojos. Encontrarnos para evitar la muerte “dónde y cómo se puede”, por ahora. ¿Hace cuanto tiempo que nadie nos mira a los ojos?¿Extrañábamos mirar o que nos miren?

La obra transcurre sobre un audio guía por lo cual será necesario traer celular y auriculares al encuentro.

Funciones: sábados a las 20, hasta el 27 de noviembre, en la plaza Benito Nazar –esquina Apolinario Figueroa y Olaya, de Villa Crespo–. Entradas:$500.

______

La casa oscura

En el marco del Mes de la Cultura Independiente, el Ministerio de Cultura de la Ciudad celebrará La Noche Independiente, con una función gratuita de la obra La Casa Oscura de Mariana Asensio y Maruja Bustamante con dirección de Paola Luttini. El jueves 25 de noviembre a las 19:30 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Esta propuesta ha resultado ganadora de la convocatoria “Mes de la cultura independiente”.

La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas que, con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, tratarán de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura.

Para poder disfrutar de la función, se deberá reservar entrada a través de la web del Centro Cultural Recoleta.

* Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA.

___________

La lección de anatomía

Una vez más, y luego de 49 años de su estreno, La lección de anatomía vuelve a la mítica avenida Corrientes luego de una extensa gira por el país y diferentes localidades de Uruguay. Con la dirección de Antonio Leiva, quien fue parte del elenco original y se sumó a este rol luego del fallecimiento de su autor, Carlos Mathus, la pieza teatral argentina con más representaciones consecutivas a lo largo de los años regresa todos los fines de semana al Teatro Buenos Aires.

Jueves 20 hs y sábados 22:30 hs, hasta el 11 de diciembre. Entradas por Alternativa Teatral.

*Teatro Buenos Aires. Rodríguez Peña 411, CABA.

__________

Hombres y ratones

La Pampa, 1968. Jorge y Lito son dos peones golondrina y sólo se tienen el uno al otro. Viajan por el país con la ilusión de juntar el dinero suficiente para arrendar su propia chacra y así acabar con la miseria que arrastran, pero la crudeza del mundo pondrá a prueba esa amistad tan singular. Basada en la novela de John Steinbeck premio Nobel de literatura. Última función: domingo 28 a las 20 hs. Entradas desde $800 en Plateanet.

*Chacarerean Teatro. Nicaragua 5665, CABA.

_______

Reconstrucción de una ausencia

La historia de Jorge Barón Biza reconstruida por Gonzalo Marull, con dirección de Marcelo Moncarz y protagónico Jorge Gentile. Última función: 27 de noviembre 20:30hs

*Patio de Actores. Lerma 568, CABA

_______

90 cts.

Una familia de clase media venida a menos recibe la visita de una enviada por la municipalidad que los intima a venderle su casa lindante a un terreno tomado. La amenazante oferta en medio de un estallido social con un gobierno que se cae los obliga a preguntarse si vale la pena quedarse a resistir o empezar de nuevo en otra parte. Tal vez juntos. Tal vez separados.

Última función miércoles 1 de diciembre a las 22hs. Entrada general: $650 Estudiantes y jubilados: $500 (con límite por función) En venta exclusivamente por Alternativa Teatral.

* Teatro El Grito. Costa Rica 5459, CABA

______

La princesa rusa

Una obra sobre la necesidad de escribir y de que nos lean. Sobre lo que nos atraviesa el cuerpo y no entendemos. Sobre el deseo y su imposibilidad. Domingos 20 hs, hasta el 12 de diciembre. Entradas por Alternativa Teatral.

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

_____

Jesusa de Camariñas

Jesusa espera su vuelo a Madrid acompañada de un trozo de tortilla y un vaso de vino. Al anunciarse su embarque confiesa en gallego que en 1957 asesinó en Camariñas al Padre José antes de subirse al barco que la traería a Argentina. Última función: 9 de diciembre Jueves 20:30hs. Entradas por Alternativa

*Querida Elena. Pi y Margall 1124, CABA

______

Sigo mintiendo

Una nueva versión de la obra de Mariana Chaud con la que cierra la retrospectiva de cuatro obras de la actriz, autora y directora teatral, que se presenta en el marco del programa Artista en Residencia del Teatro Sarmiento, coordinado por Vivi Tellas. El elenco está integrado por Marina Bellati, Marcos Ferrante, Verónica Hassan, Walter Jakob y Valeria Roldán

Funciones: jueves a domingos a las 20 horas, hasta el 19 de diciembre. Duración: 60 minutos. Platea $ 800 jueves $ 400

* Teatro Sarmiento. Av. Sarmiento 2715, CABA

______

Maten a Hamlet, por Los Macocos

Los Macocos encarnan en esta oportunidad a cuatro bufones trashumantes en la edad media. Luego de pasar penurias por toda Europa, llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, casa y comida...pero llegan demasiado tarde. Sin embargo logran entrar en el castillo, aunque tampoco en un buen momento: el rey fue asesinado, su hermano ha ocupado el trono y se ha casado con su cuñada. Nuestros queridos bufones se encuentran entonces al servicio de, nada más ni nada menos, el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir…¡Maten a Hamlet! La verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Este espectáculo cuenta con el auspicio de TEATRIX.

Funciones: viernes y sábados a las 20 hasta el 28 de noviembre; y los domingos a las 12:30, hasta el 7 de noviembre.

Venta de localidades a través de Alternativa teatral.

* CENTRO CULTURAL 25 DE MAYO, en Av. Triunvirato 4444, C. A. B. A., Tel.: +54 011 4524-7997, para más información, puede consultar aquí.

———

La casa ache

Quinta temporada de esta obra dirigida por Fabiana Micheloud. Un grupo de jóvenes entran en una noche tormentosa a una casa abandonada con un claro objetivo de realizar un “trabajo”. Una historia del pasado comienza a revivir a medida que diversos sucesos se van develando. El pasado y el presente se conjugan para vivir una historia repleta de misterios, silencios, secretos y resentimientos que llevarán al grupo a soportar un clima tenso. El quiebre inesperado de uno de los personajes provocará un desenlace sorprendente y dramático.

Dramaturgia, puesta en escena y dirección: Fabiana Micheloud; actúan: Diego Mitolo, Manuela Orbegozo, Candela Rosendo, Néstor Rosendo, Juan Esteban Vargas.

Funciones: sábados a las 20, hasta el 11 de diciembre. Valor de las localidades: $500, venta en Alternativa teatral.

* TEATRO ARTEBRIN 741, Ministro Brin 741, C. A. B. A.

———

El recurso de Amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? El recurso de Amparo pone algunas sobre la mesa.

Una obra de Laura Oliva, dirigida por Javier Daulte; con la actuación de: Gloria Carrá, Magela Zanotta, Marcos Montes, Marcelo Pozzi, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich y Gerardo Serre.

A las 20, hasta el 30 de noviembre.

Venta de localidades a través de Alternativa teatral.

* CENTRO CULTURAL 25 DE MAYO, en Av. Triunvirato 4444, C.A.B.A., Tel.: +54 011 4524-7997, para más información, puede consultar aquí.

———

Carne argentina (Preludio para un cyborg de las pampas)

Es una obra de teatro-danza, que combina elementos del teatro físico, el teatro documental y las artes visuales. La pieza indaga sobre la educación sentimental masculina, el racismo colonialista, y la relación entre cuerpo y técnica, situada en la metrópolis contemporánea del “tercer mundo”.

Está encarnada por cuatro bailarines (artistas repartidores de Rappi, artistas albañiles, migrantes, mestizos, precarizados), y recrea en escena una feria de curiosidades, mezcla de laboratorio, espacio público, disturbio popular, fábrica y casting. Las instalaciones escenográficas están construidas con material de descarte, a través de los cuales (junto a la danza, el teatro físico y las artes visuales) el recorrido de la pieza presentará parcialmente el algoritmo inscripto en nuestros cuerpos, hábitos e ideologías, desde los cuales se organizan nuestros consumos, luchas, sumisiones, deseos, sexualidad e imaginarios.

Dirección, dramaturgia y espacio escénico: Patricio Suárez. Funciones: Jueves 4, 11, 18 y 25 de noviembre 21 hs. Jueves 2 y 9 de diciembre 21hs. Entradas: Gorra virtual desde $600.- Venta de entradas por Alternativa teatral.

*Galpón de Guevara - Guevara 326 - CABA

_______

El loco y la camisa

La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convivencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica. Elenco: Gabriel Beck, Ricardo Larrama, Soledad Bautista, José Pablo Suárez, Fabiana Martínez. Dirección: Nelson Valente.

Lunes de noviembre a las 20 hs. Localidades $ 1400.-Venta de entradas en www.plateanet.com o boletería del teatro. Por protocolo la capacidad es limitada y se debe asistir con barbijo.

*TEATRO PICADERO. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.

_______

Luz testigo

Un espectáculo en el que conviven cinco historias, con sus universos y personajes. Cada uno de ellos intentando un encuentro con los otros. Un encuentro que está interferido por las propias limitaciones, por los anhelos inconfesados, por las dudas, por los miedos. Una mujer que se refugia en sus ensoñaciones.

La investigación de un crimen. Un padre y su hija compartiendo una suerte de exilio del mundo. Un actor desesperado de amor. El encuentro fortuito de dos personas que empiezan a conocerse. Humor, intriga, drama, y hasta el disparate, son los condimentos a través de los cuales se despliegan estas historias de seres perplejos y desesperados. LUZ TESTIGO es el resultado de un concurso de dramaturgia organizado en 2020 por el Equipo del Espacio Callejón.

Actúan: Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk, María Villar. Dirección: Javier Daulte.

Miércoles a las 20.30 hasta el 8 de diciembre- Localidades: $ 700.- / Entradas por alternativateatral.com

* Espacio Callejón - Humahuaca 3759 – CABA

————

CINE

Miradas adolescentes

El Cultural San Martín y BA Audiovisual, dependientes del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invitan a este ciclo dedicado al cine y a las series protagonizadas por adolescentes. En cada una de las proyecciones, los sábados de noviembre a las 11h, los realizadores y el elenco estarán presentes compartiendo la función. Luego de la proyección habrá una charla y disertación con los asistentes. Las entradas son gratuitas y requieren inscripción previa a través de elculturalsanmartin.ar.

Yo, adolescente, de Lucas Santa Ana (2019) | Sábado 6 a las 11h Tras la muerte de un amigo que se suicidó y la tragedia de Cromañón, “Zabo”, un adolescente, comienza a escribir un blog sobre su vida diaria.

Cómo mueren las reinas, de Lucas Turturro (2019) | Sábado 13 a las 11h Las hermanas Mara y Juana viven en un caserón en medio del campo. Alejadas de la tecnología, pasan el tiempo en un pequeño cuarto de la casa mientras se maquillan e indagan sobre los tesoros escondidos del pasado oculto de sus padres.

Mi amigo hormiga, de Diego Oria (2021) | Sábado 20 a las 11h La serie narra la historia de un joven y sus amigos que atraviesan distintos problemas emocionales y propios de la adolescencia durante la cuarentena en Argentina de 2020.

Solo el amor, de Andy Caballero y Diego Corsini (2018) | Sábado 27 a las 11h Emma es una joven y estructurada abogada que sigue el mandato de su padre estricto. Noah es el líder de una banda de rock. Un día todo cambia cuando ambos se cruzan por accidente.

*El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA.

_________

Panorama de cine israelí

Hasta el 15 de diciembre estarán disponibles seis películas modernas israelíes en la plataforma Vivamos Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionadas junto al Festival de Cine Judío de Buenos Aires. De manera gratuita se podrán ver documentales, comedias y dramas, que incluyen las multipremiadas Gett y Somos Nosotras, y A Fish Tale, ganadora del Premio del Público en el Festival de Jerusalén 2019. Toda la programación en la web de Vivamos Cultura.

_________

Encuentro con el nuevo cine noruego en Sala Lugones

Del jueves 11 al sábado 27 de noviembre. Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $100 a través de la boletería del teatro o por tuentrada.com.

Once largometrajes inéditos en Argentina, representativos de la Nueva Ola Noruega que surgió a comienzos del milenio, muestra de la riqueza y variedad de la producción cinematográfica del país nórdico. En colaboración con la Real Embajada de Noruega. Programación detallada en complejoteatral.gob.ar.

Jerzy Kawalerowicz: lecciones de historia

Desde el viernes 26 de noviembre. Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $100. En venta desde 5 días antes del comienzo del ciclo a través de la boletería del teatro o por tuentrada.com.

Cinco largometrajes del gran cineasta polaco, uno de los nombres más importantes de la renovación cinematográfica de ese país durante las décadas del 50 y 60. Se exhibirá, entre otros títulos, su imponente épica histórica Faraón. Programación detallada en complejoteatral.gob.ar.

*SALA LEOPOLDO LUGONES. Teatro San Martín del CTBA. Av. Corrientes 1530, CABA

______

La Nave de los Sueños festeja mil funciones en la Biblioteca Nacional

El colectivo cultural La Nave de los Sueños se comprometió desde sus inicios con una misión urgente: la difusión y exhibición del cine nacional surgido de los márgenes de la industria. Cortos, animaciones, documentales y toda la producción alternativa encontraron en las distintas sedes y espacios de La Nave una pantalla dispuesta, un micrófono abierto y un público participativo, ansioso y expectante. A punto de cumplir 1000 funciones festejamos los 26 años del inicio de este viaje, con una programación de lujo, y agradeciendo a productoras, distribuidoras, medios de prensa, y al público que nos acompaña cada semana, y nos impulsa a seguir.

Modalidad de presentación: Las películas estarán disponibles en el canal de youtube de la Biblioteca Nacional, cada martes a las 19 hs hasta el martes siguiente. La programación estará acompañada por una charla introductoria con los protagonistas y/o directores.

30 de noviembre a las 19 horas: “Magalí”, de Juan Pablo Di Bitonto

_____

En el Cine Gaumont

* Estrenos

EL PERRO QUE NO CALLA 14:30 | 17:00 | 19:30 | 22:00 LEONARDO FAVIO Ana Katz FICCIÓN

UN MUNDO PARA JULIUS 13:30 | 16:00 | 18:30 | 21.00 SALA MARÍA LUISA BEMBERG Rossana Díaz Costa FICCIÓN

CARAJITA 12:30 | 15:00 | 17:30 | 20:00 SALA FERNANDO BIRRI Silvina Schnicer, Ulises Porra Guardiola FICCIÓN





Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

______

Ciclo Trabajo: ficciones argentinas, en la Casa del Bicentenario

En noviembre, presentamos un ciclo de ficciones nacionales en las que el trabajo es el leitmotiv: diferentes ámbitos laborales, el deseo de salir de la precariedad o el surgimiento de un nuevo trabajo donde no lo había. Este ciclo funciona como un díptico y a la vez anticipa el del mes de diciembre, ya que, en sintonía con la próxima exhibición, 2001. Memoria del caos, y a veinte años de la crisis, proyectaremos películas que ponen en foco ese momento, desde la perspectiva del trabajo. Domingos 7, 21 y 28 de noviembre a las 20 hs. Programación. Entrada gratuita con reserva.

*CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO. Riobamba 985, CABA

______

Cine en el Club Lucero

CINE NACIENTE. Todos los lunes de noviembre a las 20.30 hs en la sala de cine Bajo las Enredaderas. Entrada Gratuita. Películas de estreno reciente, gemas cinematográficas argentinas que querés volver ver bajo las enredaderas mientras disfrutás de una cena y de tu trago favorito. Curado por Violeta Uman. WASHINGTON EN SU PARAÍSO, EDICIÓN LIMITADA, COPACABANA PAPERS, GUALEGUAYCHÚ, EL PAÍS DEL CARNAVAL, ALL THAT JAZZ.

BANDA SONORA. Todos los lunes de noviembre a las 22.30hs en la sala de cine Bajo las Enredaderas. Banda Sonora está dedicado a las películas que hipnotizan por su música y sonidos lisérgicos, un disfrute sin fin en compañía de nuestros auris inalámbricos. ROMEO + JULIETA, EDEN, DIRTY DANCING.

MARTES DE MARATÓN. Todos los martes de noviembre desde las 20 hasta la medianoche en la sala Cine Club Lucero, ubicada en el primer piso del bar Club Lucero. TRILOGÍA VOLVER AL FUTURO, TRILOGÍA ANTES: DEL AMANECER, DEL ATARDECER, DEL ANOCHECER, TRES COLORES: BLEU, BLANC, ROUGE, TRILOGÍA UNBREAKABLE: UNBREAKABLE, SPLIT, GLASS, TRILOGÍA DE LA MUERTE: GERRY, ELEPHANT, LAST DAYS.

SERIES INDIES ARGENTINAS. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas y hasta la medianoche en la sala Cine Club Lucero, ubicada en el primer piso del bar Club Lucero. CROSS, EL INFIERNO, PARTE DE LA RELIGIÓN.

Entrada gratuita, y más información, a través de las redes sociales IG @clublucero @cineclublucero

*CLUB LUCERO, Nicaragua 6048, CABA

——————

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. El 26 de noviembre se estrena el episodio con Romina Paula Más información

_______

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

________

El Museo Moderno presenta dos ciclos audiovisuales

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la programación de sus ciclos audiovisuales El cine es otra cosa y Escuchar [Sonidos Visuales], que tendrán lugar hasta diciembre de 2021 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo, el espacio público y el edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, en el barrio de San Telmo.

Los ciclos de música y cine experimental del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

* Para conocer la programación completa del Moderno, ingresar aquí.

_____

Teatro x la identidad sin máscaras

En la Televisión Pública se emitirá el programa de TV de los 20 años de Teatroxlaidentidad, con la participación de artistas, nietos, Abuelas de Plaza de Mayo junto a una gran cantidad de artistas. El programa contará con testimonios, historias, fragmentos de espectáculos y recuerdos de los 20 años de actividad. Con guión de Erika Halvorsen y Lucas Turturro, y dirección de Lucas Turturro.

El viernes 26 de noviembre a las 21 horas

_____

Cecilia Giménez presenta Lumbre

La intérprete de origen puntano CECILIA GIMENEZ presenta se segundo disco titulado LUMBRE -editado por Acqua Records- el próximo 26 de noviembre en todas las plataformas digitales de música. El álbum, grabado íntegramente en pandemia, cuenta con el piano, arreglos y dirección musical de Oscar Laiguera y el bandoneón de Horario Romo.

_______

Las cercanas, documental

El nuevo documental de María Álvarez se estrenará en la Competencia Argentina del 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata En un pequeño departamento de Buenos Aires, abarrotado de recuerdos e invadido por un enorme piano de cola, las gemelas Cavallini, de 91 años, atraviesan los días entre el amor y el odio, propios del vínculo simbiótico. Allí, recuerdan su antigua carrera como dúo de pianistas profesionales y algo parece encenderse en sus miradas. La música vuelve a sonar con toda la fuerza del pasado. Online por 72hs, desde el jueves 15 a las 11hs. Cinando: online del 25 al 28 de noviembre.

________

Hijos de Babel

Hijos de Babel presenta esta original propuesta en la que, a través de conversaciones con destacados autores de la música popular, se indaga en el misterioso mundo de los letristas. En cada una de las entrevistas se pone el foco en el proceso de creación, en las diferentes metodologías compositivas y se habla de cuestiones propias del oficio: desde la rima y el estribillo hasta cómo nace y de qué manera se escribe una canción.

Cada capítulo tiene a un autor como protagonista, quien además de dialogar sobre los aspectos más relevantes de su obra, lee una de sus letras y al final del episodio participa de una sección llamada “Verso a verso”. Esta sección no es otra cosa que una especie de cadáver exquisito que se va componiendo con los versos de cada artista invitado. De modo tal que, al finalizar el ciclo de diez entregas, va a quedar una letra escrita por todos los autores que participaron de la propuesta.

El primer episodio, que ya se encuentra para ver online en el canal de Youtube del grupo, tiene como protagonista a Litto Nebbia.

_________

CLACSO llega a la plataforma Contar

La plataforma pública y gratuita Contar inaugura, este jueves 25 de noviembre, una nueva sección gracias a un convenio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para el desarrollo de actividades conjuntas e interacciones sostenidas.

En este nuevo apartado se podrán encontrar materiales generados por CLACSO, por jurados y por la organización del Consejo. En las próximas semanas se organizarán también charlas y debates con los responsables de las películas, sumando académicos/as especializados/as en la temática tratada en cada filme.

Además, la plataforma estrena Taranto, el nuevo documental de Víctor Cruz, una crónica sobre el drama ecológico que vive la ciudad de Italia.

_______

Inscribite para recibir todas las noches una lectura por Whatsapp

A pocas semanas de saber cuál será la novela ganadora del Premio Novela Fundación Medifé Filba, te invitamos al especial Voy con audio #PremioFMF. Todas las noches, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, compartiremos un audio con el inicio de las cinco novelas finalistas del Premio Fundación Medifé Filba a través de Whatsapp.

Para recibir el audio en tu celular completar este formulario que estará disponible hasta el domingo 28 de noviembre y no olvides agendar el número de Fundación Filba +54 9 1124981520 como contacto (si no, no te podrá llegar el mensaje de la lista de difusión).

______

Estrenos en plataforma Contar

Trece cifras, un documental del artista Jorge Pomar. Entre 2012 y 2015, Jorge Pomar filmó con un celular muchas situaciones alrededor de sus intervenciones como artista: situaciones de la vida urbana, la cultura local y procesos de murales. Un día decidió reunirlas y nació este mediometraje documental. Es un mediometraje que retrata escenas de la vida urbana, la cultura local y procesos de murales alrededor del mundo.

——————

MÚSICA

Conciertos presenciales en el CCK

-En el ciclo de conciertos de la obra completa para órgano de Johann Sebastian Bach –en el Klais Opus 1912 del Auditorio Nacional–, Sebastián Achenbach ejecuta un programa que reúne grandes preludios, fugas, dúos, preludios corales y otros géneros, pertenecientes a las diferentes etapas creativas del compositor. Con la curaduría de Mario Videla y la participación de notables organistas de nuestro país y de la región. El concierto se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube y la página de Facebook del CCKirchner. 28 de noviembre a las 18 hs.

-Festival de Fado en Buenos Aires

Este año, en el que se celebra el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Portugal y Argentina y del reconocimiento de la independencia argentina por parte de Portugal, el eje del encuentro es la ciudad de Lisboa. El fado fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El encuentro es el viernes 26 de noviembre; incluye la proyección del film Lisbon Story (Historias de Lisboa), de 1994, dirigida por Wim Wenders, en Auditorio 612 (17 hs), y la conferencia “Lisboa, cuna del fado”, a cargo del dramaturgo, escritor y poeta portugués Tiago Torres da Silva en Auditorio 612 (19 hs), y culmina con un concierto presencial de Sara Correia en Sala Argentina (20 hs), quien a los 28 años es una de las grandes revelaciones del fado y ha sido nominada a los Grammy.

-Andrés Buhar obras de cámara

Un ensamble de grandes intérpretes argentinos ofrece un concierto íntegramente dedicado a obras del compositor Andrés Buhar. Participan Víctor Torres (barítono), Federico Landaburu (clarinete bajo), Sebastián Masci (violín), Néstor Omar Tedesco (cello), Matías Cadoni (contrabajo), Leandro Rodríguez Jáuregui (piano) y la Compañía Oblicua (director: Marcelo Delgado). 26 de noviembre 19 hs. Sala Argentina

-Argentina Florece Tango

El programa del Ministerio de Cultura de la Nación que organiza espectáculos artísticos en escenarios al aire libre por todo el país, suma tango a sus festivales y lo celebra en la explanada del Centro Cultural Kirchner. Esta presentación, que reúne orquestas, exhibiciones de baile y milonga en vivo, cuenta con la participación de grandes figuras del tango: Ariel Ardit junto a su orquesta típica, La Fernández Fierro, la cantante Dolores Solá, y La Cuarta de Fierro, el grupo Amores Tangos con los cantores Cucuza Castiello y Osvaldo Peredo y con las parejas de baile integradas por Javier Rodríguez y Moira Castellanos, y Hugo Mastrolorenzo y Agustina Vignau. También habrá una intervención de baile con coreografías de Andrea Castelli. Musicaliza DJ Mariano Romero.

El encuentro también marca el inicio de una nueva edición de la Milonga Federal, Abierta, Atípica y Plural, que se hará todos los jueves desde el 4 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner.

La entrada para los conciertos es gratuita, solo con reserva previa a través de www.cck.gob.ar. Todas las personas que asistan deben estar previamente registradas (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). No se podrá realizar reserva de entradas en el lugar.

Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar

*En Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA

______

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”

La banda vuelve a la presencialidad para cerrar el 2021 en el marco del “Día Internacional de la Discapacidad”, que se celebra cada 3 de diciembre, con dos conciertos:

- Tecnópolis, sábado 4 de diciembre a las 18.30hs -Escenario Juana Azurduy- (Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires).

- Explanada de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, viernes 10 de diciembre a las 19.30hs (San Martín 27, CABA)

Director Invitado: Mtro. Agustín Tocalini

_______

Conciertos azules en el C3

El ciclo de música presencial cruza la música y literatura inspirado en el mar con la participación de destacados artistas y personalidades de la cultura. En cada concierto se establecerá un diálogo libre y enriquecedor entre obras musicales de lenguajes diversos y una selección de textos ficcionales, poéticos y científicos que responden cada noche a un tópico específico.

Viernes 26, a las 19.30 horas | “Influencias” con el pianista y compositor Carlos “Negro” Aguirre, quien presentará canciones y músicas instrumentales de su disco “Música del agua” y la narración del dramaturgo y director de teatro Mauricio Kartun.

Sábado 27, a las 19.30 horas | “Profundidades” con la prestigiosa pianista Haydée Schvartz quien ofrecerá un concierto de música clásica para piano en el que recorrerá obras de Debussy, Ravel y George Crumb y del que también participarán solistas del Ensemble Tropi, y la narración a cargo de la actriz y directora de teatro Malena Solda.

Viernes 3 de diciembre, a las 19.30 horas | “Puertos” a cargo de César Lerner (acordeón, piano, percusiones) y Marcelo Moguilevsky (clarinetes, flautas y voces) y la narración de la actriz Valentina Bassi.

Sábado 4 de diciembre, a las 19.30 horas | “La pampa azul”, presentaremos un repertorio de canciones y composiciones argentinas y latinoamericanas a cargo de los/as cantautores e intérpretes Luciana Jury y Juan Quintero, y la narración del músico y doctor en física, Alberto Rojo.

Inscripción en http://c3.mincyt.gob.ar/

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA. Godoy Cruz 2270, CABA

_______

María Graña en Auditorio de Belgrano

En una noche histórica la cantante celebra 50 años junto a la música y se despide del tango. La acompañan el cuarteto de Esteban Morgado e invitados especiales. Sábado 27 de noviembre, 21 hs. Entradas por Ticket play

*Auditorio de Belgrano. Virrey Loreto 2348, CABA

_____

Conciertos en el Teatro Colón

(Prensa Teatro Colón)

-La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presentará los días viernes 19 y 26 de noviembre a las 20:00 horas bajo la conducción musical de maestros como Natalia Larangeira y Enrique Arturo Diemecke, respectivamente. Estos conciertos contarán con la actuación de renombrados solistas como la pianista Marcela Roggeri (día 19) y Andrés Cardenas en violín. El programa musical incluirá las obras Música para arcos, de la compositora Hilda Dianda.

-El convenio entre el Teatro Colón y Scholas Occurrentes llega a Mar del Plata

El programa orientado a jóvenes inmersos en el mundo de la música y el arte busca llevar adelante una serie de experiencias itinerantes a lo largo de todo el país a cargo del equipo de educadores de Scholas Occurrentes y docentes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Durante el primer día, el viernes 26 de noviembre se llevarán a cabo talleres que integran actividades de realización escenográfica y de utilería, actuación y música. Participarán chicos y jóvenes de distintos puntos de la ciudad, entre ellos los participantes de la Escuela de Mar y Playa, proyecto que Scholas desarrolla en Mar del Plata desde enero de 2021, que trabaja en la inclusión social desde la práctica del surf. También se sumarán chicos de las comunidades del barrio de Santa Rosa, perteneciente a los hogares de Cristo.

El sábado 27 de noviembre en la Catedral de Mar del Plata tendrá lugar el Concierto de la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón como cierre de la experiencia llevada adelante junto a Scholas.

DICIEMBRE EN EL TEATRO COLÓN

El año 2021 del Teatro Colón culmina con una magnífica programación que incluirá ópera y conciertos homenajes a dos grandes compositores de nuestra música como Ariel Ramírez y Astor Piazzolla celebrando el centenario de sus nacimientos.

-Los días 5 y 6 de diciembre, se presenta la mezzosoprano Joyce DiDonato junto al pianista Craig Terry, y con la colaboración del bandoneonista Lautaro Greco presenta el programa INTO THE LIGHT:

HENRY PURCELL (1659-1695)Music for a While GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)As with Rosy steps the morn. Aria del oratorio Theodora, HWV 68) GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)Giovanna d’Arco, cantata para voz y piano (1832) RICHARD WAGNER (1813-1883)Wesendonck Lieder LOUIS GUGLIELMI (1916-1991)/ EDITH PIAF (1915-1963)La vie en rose RICHARD RODGERS (1902-1979)/LORENZ HART (1895-1943)/With a song in my heart Comprar online sobrantes de abono

-Con seis funciones los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19, La Finta Giardiniera de Mozart subirá a escena en una versión que tendrá la Dirección Musical de Marcelo Ayub, la Dirección de Escena de Hugo de Ana junto a la interpretación de Verónica Cangemi, Florencia Machado, María Luisa Merino, Santiago Ballerini, Emmanuel Faraldo y Fabián Veloz, entre otros.

-En vísperas de la Nochebuena y la Navidad, el miércoles 22 será el turno del homenaje a Ariel Ramírez en donde se interpretarán la Misa Criolla y Navidad Nuestra en un concierto que tendrá la Dirección de Facundo Ramírez, la participación como solista de Abel Pintos junto al Coro Estable y el Coro de Niños del Teatro Colón.

-El miércoles 29, en tanto, se llevará a cabo en el Teatro Tronador de Mar del Plata el concierto homenaje a Astor Piazzolla junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y artistas invitados como Amelita Baltar, Elena Roger, Raul Lavié, Susana Rinaldi y Horacio Romo.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en La boletería física de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

Se emitirá en vivo para todo el mundo a través de la web del teatro y las redes oficiales del Teatro

* TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES, Cerrito 628, C.A.B.A.

____________

Festivales de Argentina Florece en La Rioja, Santa Cruz y Chubut

El programa del Ministerio de Cultura de la Nación que, junto con gobiernos provinciales y municipales despliega escenarios al aire libre, organizará festivales este sábado 27 y domingo 28 en las provincias de Santa Cruz, Chubut y La Rioja. Todos los encuentros serán con entrada libre y gratuita y se llevarán a cabo en anfiteatros y espacios abiertos, respetando las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias locales. (Los festivales se suspenden por lluvias)

Programa completo de cada fecha

-Festival en Radio Nacional Esquel: 27 de noviembre - 17 h, Plaza del Cielo, Arbolito y más de 30 artistas de toda la región

-Festival en Isla Pavón, Santa Cruz: 27 de noviembre - 14 h, Piedra Buena Rugby Club. Bandas y artistas ganadores del Certamen “Amplificar” - La Franela, Hilda Lizarazu

-Festival en La Rioja, 28 de noviembre - 18 h, Parque de la Ciudad. Mostros, The Zafarrancho, Ibiza, Pareo, Bandalos Chinos, Miss Bolivia

__________

Primer Festival de Ópera Villera

El evento se llevará a cabo en los barrios Padre Ricciardelli (Bajo Flores), Fátima (Villa Soldati) y 21-24, Zavaleta (Barracas) con alumnos de la Asociación Civil CASA, que desde hace 10 años está presente en los barrios dando clases de música y otras artes vinculadas a la música, facilitando el acceso a la educación musical, acompañando a las familias y despertando vocaciones.

Durante el festival, se llevarán a cabo las siguientes actividades: ● Presentación de tres óperas compuestas por alumnos; ● Conversatorios a cargo de Universidad Nacional del Arte (UNA) y la agrupación Cantantes Líricos Autoconvocados de la República Argentina (CLARA); ● Presentación de Ópera Queer, dúo lírico disidente, en el marco de la ESI; ● “Aída en el gran teatro”, programa de formación de audiencia para 1er ciclo de primaria; ● “Relatos Lírico-populares” Encuentro de alumnxs del C.A.S.A, Escuela de Música Caacupé y de la U.N.A.; ● Clases magistrales abiertas y gratuitas a cargo de referentes de la música académica nacional; ● Gala lírica de cierre.

Del 20 al 28 de noviembre.

_______

Conciertos en el CAFF

El Club Atlético Fernández Fierro inaugurado el 1 de mayo de 2004 es un club social y cultural, fundado por la Orquesta Típica Fernández Fierro para el desarrollo de espectáculos, actividades culturales y encuentros sociales. Cuenta con todos los protocolos: aforo al 50%, con protocolos. Solo sillas, sin mesas. Ventilación cruzada forzada con extractores de aire.

-Orqesta Fernández Fierro Miércoles 1 de Diciembre - 22:00 hs. (Puerta 21:00 hs.) Comprar entradas

-Semillero Tango Orquesta Viernes 26 de Noviembre - 21:00 hs. (Puerta 20:00 hs.) Comprar entradas

-La Martino Orquesta Típica Sábado 27 de Noviembre - 21:00 hs. (Puerta 20:00 hs.) Comprar entradas

-Ruggiero Targo + La Gran Gobbi Domingo 28 de Noviembre - 20:00 hs. (Puerta 19:00 hs.) Comprar entradas

-Gran Martell Sábado 4 de Diciembre - 21:00 hs. (Puerta 20:00 hs.) Comprar entradas

-Patricia Malanca Jueves 9 de Diciembre - 21:00 hs. (Puerta 20:00 hs.) Comprar entradas

-Mal Pasar Domingo 19 de Diciembre - 19:00 hs. (Puerta 18:00 hs.) Comprar entradas

* CAFF, Bustamante 772, C.A.B.A.

_________

Scott Henderson en Argentina

Después de casi dos años de ausencia de los escenarios, vuelve a nuestro país el gran guitarrista estadounidense referente del Jazz Fusión, para la preinauguración del nuevo Bebop Club en Palermo.

Scott, a lo largo de su extensa carrera, ha brillado junto a celebridades como Joe Zawinul, Chick Corea, Jean Luc Ponty y Jeff Berlin por citar solo algunos. Fue líder de la mítica banda Tribal Tech en los ochenta destacándose siempre como un gran compositor y virtuoso instrumentista. Su innata versatilidad le ha permitido moverse con acierto tanto en el rock, el jazz, el blues y la fusión.

Aquí se presenta con dos reconocidos músicos argentinos: Alejandro Herrera en bajo eléctrico y Fernando Martínez en batería.

Jueves 25 y viernes 26 de noviembre, dobles funciones a las 20 y 22.30 h Entradas $ 4900 por Mercado Pago solicitando enlace a través del Whatsapp: +54 9 11 2585-3515. Más info: www.bebopclub.com.ar

*Bebop Club, Uriarte 1658, Palermo (CABA)

______

Pedro Rossi y Manuel Álvarez Ugarte presentan Trashumancias

Pedro Rossi (guitarra) y Manuel Álvarez Ugarte (charangos) estarán por fin (y por única vez) presentando su disco Trashumancias (músicas de ida y vuelta): un conjunto de canciones profundas que invitan a viajar por las sonoridades de Latinoamérica. Los acompañará un invitado de lujo: el percusionista Facundo Guevara. El viernes 26/11, a las 21.

*Cuerda Mecánica. Juramento 4686, CABA

_______

Celebrarte presenta Rigoletto de Giuseppe Verdi, ópera completa con coro, orquesta y sobretitulada

Rigoletto es una ópera en tres actos que comienza con la escena en el palacio del duque de Mantua, donde se está celebrando una fiesta. Se vanagloria de su nueva aventura de conquista hacia una desconocida joven del pueblo, a la que ha visto solo en la iglesia, pero él también desea seducir a la condesa de Ceprano, a la vista de su marido.

Rigoletto: Marcelo Iglesias Reynes. Gilda: Paula Alba. Única función 3 de diciembre 20 hs. Venta de entradas en: ENTRADAUNO. Platea $1500 Pullman $1200 (Entradas con descuento para jubilados y estudiantes en la boletería del Teatro IFT).

*TEATRO IFT. Boulogne Sur Mer 549, CABA

_____

Sonido Inminente 2021

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música, invita a una nueva edición de Sonido Inminente, el ciclo de música en vivo que organiza Estudio Urbano desde 2016. Un fin de semana de música nueva, urbana y folclore en el Anfiteatro del Parque Centenario, en vivo y con entrada gratuita.

Los artistas que se presentan en esta edición llegan al ciclo a través de la convocatoria Suena el Barrio. Una propuesta de trabajo conjunto entre Estudio Urbano y los músicos y músicas, provenientes de los barrios populares de la Ciudad, para la grabación, desarrollo y divulgación de proyectos musicales, con el apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO.

Programación:

Sábado 27 de noviembre TRAP R&B: Colosos - El Chon - Flor Gómez - Andrómeda. Reserva de entradas

Domingo 28 de noviembre. Folklore: Apapacho - Verónica Condomí + Matías Betti. Reserva de entradas

Entrada gratuita con reserva previa hasta colmar la capacidad de la sala. Se suspende por lluvia.

*Anfiteatro del Parque Centenario. Leopoldo Marechal y Lillo

______

Club de Jazz

Una nueva propuesta del Teatro PICADERO (tal como ocurrió con la terraza), a partir del 9 de Noviembre y hasta el 21 de Diciembre 2021 los martes a las 21 hs. en el bar del teatro, se podrá disfrutar del clima y de los músicos más prestigiosos de la escena local, acompañados de los mejores tragos y la mejor comida.

Los anfitriones de esta nueva aventura son Hernán Jacinto (piano); Fernando Moreno (batería) y Flavio Romero (contrabajo), conforman el trio de Jazz, músicos de inmensa experiencia, quienes contarán con un invitado especial cada martes. Las entradas $ 1200.- con una consumición se pueden comprar en boletería del teatro o por www.plateanet.com

*TEATRO PICADERO. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_____

Programación en la Terraza del Teatro Picadero

Domingo 28 de Noviembre: SEBASTIAN FRANCINI. FRANCINI es el seudónimo que el artista Sebastián Francini (actor, cantante y compositor) adoptó en su nueva producción musical. FRANCINI “intimo”, se presenta en esta oportunidad en formato acústico, en cuarteto y con repertorio renovado.

FRANCINI presentó en plena cuarentena, un nuevo trabajo donde se despegó de sus inicios como solista, se desafió y se lanzó de lleno en la composición musical y en las letras de sus propias canciones. “Esta vez quise crear y darle sentido a mi propio artista musical, me siento sinceramente decidido a convertirme en un artista genuino para la sociedad actual, y con la profunda misión de ser capaz de alentar a cada persona” relató. Derecho de Show: $500.- Apertura terraza 20 hs.

Entradas en: Plateanet. Se debe asistir con barbijo.

*TEATRO PICADERO. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_____

Saluzzi & Fracchi

El viernes 19 de diciembre a las 21, el dúo conformado por los destacados artistas José Saluzzi y Juan Fracchi vuelve a los escenarios luego de dos años. José Saluzzi (guitarras) y Juan Fracchi (contrabajo) interpretarán temas del repertorio de sus discos anteriores, grabados en diferentes formatos, tales como el renombrado trío Saluzzi-Fracchi Bisgaard, elogiado de manera unánime por la prensa. Además presentarán el nuevo material de su próximo disco a dúo. Entradas $800

*Hasta Trilce, Maza 177 (CABA)

______

La Orquesta Escuela de Berisso celebra sus 16 años con 16 conciertos

A 16 años de su fundación, la Orquesta Escuela de Berisso, creada en 2005 en el barrio de El Carmen, de la localidad bonaerense de Berisso, bajo la dirección del Mtro. Juan Carlos Herrero, cierra el año con 16 presentaciones barriales, distritales y regionales durante noviembre y diciembre.

Orientada inicialmente a la atención de chicos en situación de vulnerabilidad sociocultural, desde sus 20 alumnos iniciales fue creciendo hasta alcanzar actualmente más de 650 chicos de entre 5 y 23 años, distribuidos en 15 núcleos.

Próximos conciertos: Miércoles 24, a las 18 hs., en el Museo Dardo Rocha (calle 50, entre 14 y 14) de La Plata. Celebraciones del Aniversario de la ciudad. Concierto de la Orquesta Prejuvenil. / Jueves 25, en el Colegio de Bioquímicos (calle 44, entre 4 y 5), La Plata. Concierto de la Camerata. / Viernes 26, a las 20 hs., en la República de los Niños. Concierto de la Orquesta Juvenil y el coro de la OEB, junto a Luz Gaggi. Celebraciones por los 70 años de la República de los Niños. / Domingo 28, a las 20 hs. en la Iglesia Sagrado Corazón (Calles 9 y 58), La Plata. Concierto de la Camerata, junto al Coro de la Facultad de Bellas Artes.

Estrenos online: Sábado 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Estreno del Himno Nacional Federal en Lengua de Señas Argentina, con participación del Coro de la OEB. Plataformas: YouTube - Facebook - Instagram

_____

Los Chimeno en Mendoza

Una de las peñas más importantes del país tendrá tres noches en el Valle de Uco con artistas invitados, música y payadas en vivo, patio de comidas típicas, artesanos, centros tradicionalistas, exposición de cuadros, y mucho más. Cada una de las noches de este clásico del folclore de Cuyo será temática -Noche Alternativa, Noche de Baile, Noche Cuyana -. Nos preparamos para vivir un encuentro con la dimensión de un Festival y el espíritu intacto de las peñas. Animación a cargo de Pipi Villagra

Entradas Anticipadas VIERNES 26 | SÁBADO 27 | DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

*EL MERCEDINO. San Martín 55665. Colonia Las Rosas, Mendoza

_________

La Negra Buggiani

Del Barrio a la Tarima es su nuevo disco y ya tiene fecha de presentación en vivo el 7 de diciembre en la Sala420 de La Plata. Será un show multidisciplinario con 15 artistas en escena y la musicalización disco de Dj Baby Giza, las entradas se consiguen vía alpogo.com

_______

Los fundamentalistas del aire acondicionado

La banda se presentará el sábado 11 y el domingo 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Se pondrán a la venta campo, cabecera y plateas. El estadio tendrá aforo reducido debido a los protocolos establecidos. Pueden asistir menores desde los cinco años acompañados por sus padres. Se pedirá al ingreso constancia o Carnet de vacunación. Las acreditaciones de discapacitados se realizarán por mail escribiendo a acreditaciones@rockyreggae.com.ar. El cupo es limitado. Para aquellos que quieran adquirir su entrada de forma física, podrán hacerlo en distintos puntos de venta que comunicaremos la semana que viene. Entradas en venta en Tuentrada.

*ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA. Puerta 17 hs, show 21 hs

_____

Gastón Massenzio

Luego de una inmensa y elogiosa recepción por parte de la prensa especializada y el público sensible, el músico presentará por primera vez, en vivo, con público, su admirable sexta propuesta discográfica. Participan en su disco y concierto músicos talentosos entre los que se destacan Lucy Patané y Fernando Samalea. Jueves 2 de diciembre a las 20:30h. Entradas en este enlace Valor de la entrada $800.

*Rondeman Abasto. Lavalle 3177, Abasto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

_________

ROJO BARCELO

La cantante y compositora Argentina ROJO BARCELO presenta su álbum debut “EL NIRVANA” el Jueves 2 de Diciembre en “The Roxy Club " a las 20hs. Promete ser una noche donde el groove funkero, el soul y el rock estarán presentes coloreados por las melodías del estilo propio de ROJOBARCELO. Entradas

* THE ROXY. Niceto Vega 5542, CABA

_____

Riel + Pasaje Osaka + El club audiovisual

El dúo Riel sigue festejando sus 10 años y cierra el 2021 con un show el sábado 27/11 a las 20 hs en Camping BA, presentando su último single ‘Blanco & Negro’ y experimentando con nuevas instrumentaciones a cargo de invitados especiales que llegaron para quedarse. Se presentan junto a El Club Audiovisual, la nueva promesa del shoegaze nacional que estrena su nuevo single ‘Cuando Dormís’, y junto a Pasaje Osaka a puro indie rock presentando su más reciente LP. Entradas en venta.

*Camping BA. Libertador y Callao. CABA

_____

Sin estilo

La banda formada por un cantante, dos guitarras, bajo, batería y percusión, hace rock variado... Sin Estilo. Entradas anticipadas $400, en puerta $500. El sábado 27 de noviembre a las 21 hs.

*Café Rock la V. Lope de Vega 250, CABA

_______

Galean presentará su nuevo álbum Pasado Mañana

Algunos se atreven a decir que es un Spinetta Moderno... y Galean se sonroja... pero por dentro, el músico, compositor, productor y poeta Galean sabe que sus composiciones y complejidad musical lo describen a flor de piel y con su tercer disco “Pasado Mañana” seguirá conquistando almas y esta vez con colaboraciones importantes de Juan Mango (Usted Señalemelo), Esmeralda Escalante (AINDA), Candelaria Zamar y Dario Jalfín.

03/12 C.A.B.A - Teatro Xirgu Viernes 3 de diciembre 20 hs TICKETS VIA PASSLINE

*Teatro Xirgu. Chacabuco 875, CABA

______

Koino Yokan

Se presentan en el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 26 de noviembre. Comprar entradas

____

CAROLINA DONATI EN LA TANGENTE

Presenta su album Arde. Honduras 5317 CABA. 28/11, 20 hs Entradas

______

LOLA COBACH EN EL CC RICHARDS

Honduras 5272, CABA. 2/12 20 hs. Entradas

——————

ACTIVIDADES

Fin de semana en Tecnópolis

El próximo fin de semana, el stand de la Biblioteca del Congreso de la Nación en Tecnópolis ofrecerá su Kermés literaria. Se trata de una propuesta de juegos que tienen como eje promover la lectura y trazar puentes transversales e igualitarios de acceso a la información. La kermés consta de dos postas: “Tiro al blanco” y “Memotest literario”, y estará abierta al público viernes, sábado y domingo de 13.30 a 15.30 horas.

El sábado 27 de 15.30 a 17 h se presentará el espectáculo de “Lola y Lalo te invitan a escuchar cuentos”. La artista y docente Lorena Gontero (Lola) se une a Lalo para desarrollar el arte de la ventriloquía y la narración. La interacción amorosa y divertida invita al público a entrar al mundo de los cuentos, ya sean de tradición oral o de autor. Seleccionados de acuerdo a la edad, necesidades e intereses de los destinatarios, ofrecen una dinámica lúdica, artística, educativa y cultural.

En tanto, el domingo 28 de 15.30 a 17 h tendrá lugar “Palabrújula, palabra poética en la infancia”. Se trata de una actividad de cuentos y poemas, contados, cantados y jugados a cargo de Leila González Ducrey y Theo Rubel, con la coordinación general de Claudia Stella.

Las actividades se desarrollarán hasta el 12 de diciembre próximo, los días viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 20 horas, con entradas gratuitas que se solicitan a través del sitio oficial de Tecnópolis.

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4341 / Av. de los Constituyentes 2220, Villa Martelli.

_________

Los Patrimonios son Políticos II llega al Chaco

Del 25 al 27 de noviembre, Chaco será escenario de la segunda edición del encuentro que invita a pensar el patrimonio cultural entre cosmovisiones, ciencia, arte y ecología. Serán tres días de debates, talleres, charlas, conciertos y proyecciones audiovisuales, gratuitas y presenciales, con transmisión en streaming para todo el país.

Entre los participantes se encuentran la antropóloga Rita Segato, el filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi ; el dramaturgo Rafael Spregelburd; la escritora Selva Almada; el geofísico Mario Vesconi; el músico Coqui Ortiz; el investigador y periodista Diego Golombeck; referentes de comunidades Moqoit, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, del Quapaq Ñan y del colectivo Madres de la Cultura QOM, entre mucho otros.

En este segundo encuentro, uno de los disparadores centrales será la región denominada Pigüen N’onaxá - Campo del Cielo. Allí, en la actual frontera entre Chaco y Santiago del Estero, tuvo lugar una gran lluvia de meteoritos hace más de cuatro mil años. En torno a este fenómeno se concentran una multiplicidad de sentidos e historias: desde su origen en el Big Bang para la astronomía, la curiosidad popular y la fascinación de géneros como la ciencia ficción, hasta su función sagrada en la cosmovisión Moqoit.

Las actividades tendrán lugar en el Centro Cultural CECUAL, en la Casa de las Culturas de Chaco y en el Sitio Campo del Cielo - Pigüen N´onaxá. Se transmitirán en vivo por las redes de los organismos organizadores. Más información PROGRAMACIÓN COMPLETA

_______

Tertulias en la Prensa

A las 18:30 h en el Ministerio de Cultura, Av. de Mayo 575, en el subsuelo el 23 de noviembre, y en la PB del edificio el 30 de noviembre. En el marco del Mes de la Cultura Independiente se realizará durante noviembre un encuentro semanal con la finalidad de conversar con diferentes sectores de la cultura independiente en torno a una temática o problemática.

______

Presentación del libro El Testigo Inglés. Luces y sombras del Buenos Aires Herald (1876-2017)

El libro de Sebastián Lacunza, ex director del Herald, publicado por Paidós se presentará el miércoles 1 de diciembre a las 19 hs. Dialogaremos Cecilia González, corresponsal mexicana en la Argentina; Cristina Iglesia, escritora, docente e investigadora UBA; Javier Timerman, Cs. Políticas y Finanzas en Columbia, socio de AdCap.

* Pedro Morán 2147, barrio Agronomía, CABA.

_______

Presentación de El conjuro. Escritos con Clarice Lispector, de Laura Hana

Esta obra de la autora argentina traza un recorrido poético por los espacios que habitó la autora brasileña, su obra y vida, en el año del centenario de su nacimiento. Se referirán a la obra María Teresa Poyrazian, Amalia Sato y Guillermo Saavedra. Musicalizan Adriana Ríos (voz y percusión), Fabián Sauma (guitarra) y Andrés Linietsky (guitarra eléctrica). Actriz: Vero Litvin. Brindis al finalizar. Sábado 27 de noviembre a las 18 hs. Entrada libre y gratuita.

*Bar de fondo. Julián Álvarez 1200, CABA.

______

Invitación a dibujar y fotografiar el barrio de La Boca

Croquiseros urbanos de Buenos Aires invita a dibujar y fotografiar el barrio de La Boca, en simultáneo con Concepción del Uruguay, Córdoba, Paraná, Rosario, San Juan, Tucumán, Ushuaia, Colonia, Montevideo, Asunción y Madrid. Se brindarán los materiales para dibujar. El punto de encuentro es frente al Museo Quinquela Martín, el sábado 27 de noviembre a las 15 hs.

A las 18 los participantes se reunirán en la explanada de PROA para mostrar los trabajos y cerrar la actividad. El encuentro también es una invitación a colaborar con la Escuela Nº 9 Benito Quinquela Martín.

*Pedro de Mendoza 1835, frente al Museo Quinquela Martín. La Boca, CABA.

_____

Festival del Día del Dibujante

El 10 de noviembre es el Día del Dibujante y la Asociación de Dibujantes de Argentina lo celebra junto al Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional el día sábado 27 de noviembre de 14 a 18 hs. en la explanada Juan José Saer de la BN. Dibujan humoristas, historietistas e ilustradores, con feria de arte, venta de originales y objetos, firma de libros, dibujo en vivo, música y homenajes.

Actividades: 16 hs. | Homenaje a Sergio Izquierdo Brown. Participan Claudio Pipi Spósito, Diego Pares y Pablo Lobato analizando su obra y trayectoria. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

________

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

_____

Conferencias de Argentina Performance Art

Impulso Cultural presenta el Ciclo de Conferencias de Argentina Performance Art, con apoyo de Mecenazgo y Fondo Metropolitano. Charlas presenciales, Miércoles de 18 a 20.30 h en el Centro Cultural Recoleta. Actividades gratuitas con reserva previa en http://centroculturalrecoleta.org. De la mano de referentes de la disciplina como Rodrigo Alonso (curador e historiador), Mónica Garcia (artista de performance art y gestora), Lolo y Lauti (dúo de artistas), Nelda Ramos y Gabriela Alonso (artistas de performance art, gestoras y docentes), las jornadas tendrán como eje a las experiencias curatoriales institucionales y gestiones colectivas independientes que sentaron las bases para el devenir de este lenguaje en el país.

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

____

Presentación de El azar del recuerdo, de Sara Cohen

Paradiso ediciones invita a la presentación de El azar del recuerdo, de Sara Cohen, con la participación de Jorge Monteleone y la autora. El viernes 26 a las 18 hs.

*Dain Usina Cultural. Nicaragua 4899, CABA.

______

Presentación del libro Llevaré su nombre, de Analía Kalinec

En su sexto año consecutivo, La Visita de las Cinco, el ciclo que se desarrolla el último sábado de cada mes, se enmarca en Los Trabajos de la Memoria: una articulación entre las experiencias vinculadas al ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ESMA y artistas, académicos/as, docentes y representantes de la cultura en general a través de producciones realizadas desde las distintas dimensiones de la memoria. En esta oportunidad, en su última edición del año, presentamos el libro Llevaré su nombre. La hija desobediente de un genocida, de Analía Kalinec, integrante del colectivo Historias Desobedientes, y el cortometraje de Abril Dores La hija indigna.

Palabras de bienvenida: Alejandra Naftal. Invitadas: Analía Kalinec. Abril Dores, directora del cortometraje La hija indigna. Victoria Montenegro, nieta restituida; legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Modera: Conrado Geiger. El sábado 27 de noviembre a las 17 h.

*Museo de la Memoria. Av. Libertador 8151, CABA

_____

Circuitos en bicicleta

Mes de la Cultura Independiente presenta Circuitos en bicicleta: Murales y fútbol, el miércoles 24 y viernes 26 de noviembre de 17:50 a 19 h, partiendo desde el Bar Café de los Artistas (General Gregorio Araoz de Lamadrid 777). Recorrido por puntos icónicos de La Boca durante 60 minutos. El artista recibirá a 1 grupo de 20 personas durante 25 minutos para recorrer su mural y su taller.

_____

Lecturas performáticas en el Patio del Aljibe del CC Recoleta

Este ciclo propone una serie de lecturas performáticas que cruzan la poesía con otras disciplinas como la música, la danza, el beatbox y las artes visuales potenciando la capacidad expresiva de la palabra y de los cuerpos en escena para abordar temas variados. Jueves a las 18 h

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

_____

Talleres, charlas y juegos en el C3

PROGRAMACIÓN - Almohadón sonoro

Sábado 27 de noviembre, a las 17 horas. Por chicos.net

Este taller presencial jugará con los “chascos” que fueron fuente de diversión para muchos niños antaño y hoy también. Esta vez se recreará el “almohadón sonoro” usando componentes electrónicos. Recomendado de 8 a 12 años. Inscripción acá

JUEGOS - Todos contra una y una contra todos

Domingo 28 de noviembre, a las 17 horas. Por Paola Elisa Maggiolo.

Este año culmina con un torneo virtual de ajedrez con la maestra internacional. Para aficionados y aficionadas del ajedrez en un ambiente de amistosa competencia. Auspiciada por Ruibal. Inscripción acá

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA. Godoy Cruz 2270, CABA

_____

Eterna social club

En el espacio de entrevistas que FILBA presenta junto a Eterna Cadencia, este viernes 26 a las 19 h, los autores Hernán Ronsino y Jorge Consiglio, dos referentes de la literatura argentina contemporánea y dueños de una narrativa única, se sentarán junto a Lala Toutonian para conversar sobre sus recorridos creativos y biografías literarias.

Además, la cita es gratis, el bar está abierto y el aforo es a medida que van llegando.

*Eterna cadencia. Honduras 5582, CABA.

_____

Exabrupto de color. El sueño de Quinquela

El artista urbano, docente y gestor cultural Alfredo Segatori inaugura una nueva intervención urbana, en la que combina todos sus estilos, en el barrio de La Boca. Con esta nueva obra, Segatori vuelve a homenajear al pintor emblema boquense, ahora con un mural emplazado en los Silos areneros, frente al ingreso de arteBA en Arenas Studio. El mural fue la obra más fotografiada de la última edición de arteBA. “El Sueño De Quinquela” será inaugurado el próximo 27 de noviembre, en un evento en el que la Legislatura porteña le entregará al artista la distinción de personalidad destacada de la cultura. El sábado 27 de noviembre de 16 a 21 hs.

Programación: 18 hs. Performance con la Escuela de Fotografía @motivarte. Fotografías de la arenera y personajes intervenidos en Perfo Urbana. 19 hs. Entrega al artista Alfredo Segatori la distinción de PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA, declarada por la comisión de cultura de la legislatura del GCBA. 20 hs. Agustín Carabajal – FolckoRap. 21 hs Cierre. Musicaliza DJ “313″.

* Silos Areneros Buenos Aires. Brandsen 15, CABA

______

Ciclo de masterclass sobre videoarte y cine experimental en MICA

Por la décima edición del Festival Play, el Ministerio de Cultura de la Nación propone una serie de masterclass a cargo de reconocidas figuras pertenecientes al campo de la realización audiovisual y el videoarte, que se extienden del 24 de noviembre al 2 de diciembre a través de la Plataforma Virtual MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas).

Félix Blume (México), José Luis Sepúlveda (Chile), Abelardo Gil Fournier (España), Jussi Parikka (Finlandia) son algunos y algunas de los especialistas que brindarán charlas sobre la realización audiovisual, el videoarte, y las galerías de Latinoamérica.

El Festival PLAY tiene como objetivo impulsar la circulación de obras audiovisuales que busquen expandir las fronteras de los usos contemporáneos de la imagen, el sonido y la palabra. La edición 2021 tiene además el objetivo de contribuir con premios monetarios para las secciones nacional, regional y estudiantil.

Las clases están destinadas principalmente a realizadores, cineastas, documentalistas, artistas sonoros, artistas visuales, videoartistas, investigadores provenientes de campos afines a las ciencias sociales, arte, estética y cine. También coleccionistas, galeristas, gestores culturales, estudiantes y docentes de artes visuales y audiovisuales.

Más información e inscripción en cada charla en este enlace.

_________

Festival de la India Espiritual RATHA YATRA 2021

Música en vivo + mantras + danza + meditación guiada comidas típicas + feria artesanal + yoga al aire libre domingo 21 de noviembre de 12.00 a 20.00 hs.

El Ratha Yatra (o Festival de las Carrozas) uno de los más coloridos y populares de la India milenaria, vuelve en su edición presencial para que podamos disfrutar de un encuentro artístico, gastronómico y espiritual, gratuito y abierto a toda la familia.

El Templo Hare Krishna abre sus puertas y monta un escenario y feria en la calle para que podamos vivir la sabiduría de India en Buenos Aires.

El domingo 21 se podrá disfrutar en vivo de espectáculos de música, yoga, danza, clases de cocina, meditación, canto de mantras y talleres de yoga para niños y adultos. También habrá una feria con stands de ropa y accesorios hindúes, objetos de decoración, libros de filosofía védica y cosmética natural. A su vez, la organización entregará 1.000 snacks vegetarianos gratuitos entre los asistentes y 700 viandas a comedores comunitarios.

*Ciudad de la Paz 384, CABA

______

Charla de Jorge Maestro y Sergio Vainman

El lunes 29 de noviembre a las 19 a través de la plataforma zoom, los autores Jorge Maestro y Sergio Vainman, mantendrán una charla organizada por la Comisión de Cultura de Argentores dentro del Ciclo “ Charla con Maestros y Maestras”, sobre el tema “Algunos productores se autoperciben autores ”.

La charla analizará la situación en la que se encuentran los autores de los argumentos y los autores guionistas de los contenidos para TV y nuevas plataformas. Cuáles fueron las circunstancias históricas y actuales que favorecieron a que muchos productores se auto adjudicaran los derechos económicos que devienen de la escritura de guiones y argumentos que no les pertenecen. La confusión que se ha instalado al decir que tener ideas, “tirar líneas” y proponer reescrituras significa ser escritor. Una argumentación que si fuera cierta implicaría que los autores de los argumentos y autores guionistas deberían cobrar honorarios y tener el crédito como productores cuando intervienen, en la mayoría de los casos, en cuestiones de producción, escenografías y casting, entre otras.

Una charla dirigida a autores y productores de las nuevas generaciones que los invita a la reflexión sobre los roles de todos los que participan en una obra audiovisual.

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa . Quienes deseen participar deberán escribir al correo electrónico cultura@argentores.org.ar, incluyendo nombre completo, número de DNI y un teléfono de contacto. Unos días antes de la charla recibirán el link de acceso.

Como es habitual, para quienes no puedan participar a través de Zoom, la charla será transmitida también a través del canal de YouTube de nuestra entidad , donde quedará grabada para disfrutarla posteriormente.

_______

Presentación de Con toda la muerte al aire, de María Eugenia Cerutti

La autora presenta su último libro, una investigación acerca del femicidio de Alcira Methyger en 1955. El evento contará con la presencia de Cerutti, del curador y gestor cultural Francisco Medail y del editor Martín Bollati. Los tres repasarán las fotografías y el material de archivo que componen Con toda la muerte al aire. Sábado 27 de noviembre, 17 h — Sala Federal

*CCK, Sarmiento 151, CABA

_______

Presentación de El método Borges

La presentación del libro de Daniel Balderston se realizará en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Sala Juan L. Ortiz, el viernes 26 de noviembre a las 18.30 h. Junto con el autor, presentarán el libro la Doctora en Literaturas Comparadas Magdalena Cámpora, y los investigadores de la Biblioteca Nacional Germán Álvarez y Laura Rosato.

El método Borges desarma y rearma un singular mecanismo para producir ficciones: la lectura como forma de escritura. Y, además de una reflexión profunda sobre el arte literario, Balderston consigue generar la ilusión milagrosa de que volvemos a leer a Borges por primera vez.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, CABA

______

Noviembre Electrónico, en El Cultural San Martín

El principal evento para la cultura digital y las artes electrónicas de la Ciudad que cruza arte, ciencia y tecnología con el mundo alternativo de la realidad virtual y aumentada y la música electrónica y expandida. En esta décima edición, artistas, desarrolladores, investigadores y científicos propondrán muestras interactivas, conciertos, workshops, performances, conferencias, proyecciones y más experiencias. Del 19 al 28 de noviembre (el lunes 22 El Cultural San Martín se encuentra cerrado).

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala o espacio, respetando el protocolo sanitario vigente. A excepción de las actividades performáticas que requerirán inscripción previa. PROGRAMACIÓN COMPLETA E INSCRIPCIONES.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

______

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

_____

Canchera Festival Vol. 11

En noviembre la cancha de QueTren Club Cultural, en el Barrio Chino, se traviste con distintas expresiones escénicas mientras la música sigue sonando y el calor abriga las tardecitas. Al aire libre habitando un espacio común entre artistas y público. Una cancha con techo y espacio para relajarse, disfrutar, comer y beber.

Viernes 12 y 19 a las 21hs: Las Ramponi te invitan a la avant-premiere del documental sobre la vida y obra de Myrian Cardozo. La joven promesa del folklore nacional, realiza un recorrido en carne viva, revelando los secretos más profundos de una estrella. El amor, el deseo, el éxito y el fracaso. Música, humor, tragos, choris y más sorpresas en vivo. $800 (puerta $900).

Sábado 13 a las 13hs (repite Domingo 21 y 28 a las 12hs.): Los días de la fragilidad Del romance del Mudo poeta con la Goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno. De cuando la Goleadora le pide al Mudo, como si lo retara a duelo, jugar un partido en la arena mojada. De las pesadillas del Mudo, el miedo de la Goleadora, el partido que juegan, la transpiración, los besos, la sangre, el fantasma de Temperley y el pozo en la arena $700.

Sábado 13 a las 17hs: Bocha Música en movimiento El conjunto cuenta con un director que, a través de un sistema de señas, guía a los músicos generando climas musicales improvisados. Está dirigida a todo tipo de público y no hace falta tener experiencia previa. La actividad se realizará con barbijo en todo momento y con distancia, respetando los protocolos vigentes. $900.

Sábado 20 a las 21hs: Flor Ruiz presenta “Aullido” trabajo compuesto por 11 piezas que llevan el perfume del deseo, del grito colectivo y del viento de adentro, tiene pinceladas de rock, de pop, de experimentación y de eso que denominamos: el estilo de Flor, lo que no se puede explicar.

Domingo 21 y Viernes 26 a las 21hs: Érase. Fascículos coleccionables en el espacio al aire libre de Quetren. Incluye sketches de corta duración, musicales cavernícolas y recorridos guiados por las narrativas masivas acerca de la historia de la humanidad.

ÉRASE, fascículos coleccionables actualiza a su manera la revista que la inspiró: Érase una vez… el hombre, una versión del origen de la humanidad a la que la iglesia católica intervino durante la dictadura militar argentina combinando - hasta el delirio - creacionismo cristiano, neandertales y sapiens. $700

Sábado 27 a las 15.30: Reggae Yoga Práctica de hatha yoga, expresión corporal y danza del profesor Fer Irie, con música Reggae Roots en vivo a cargo de Celes de Mama Gaia, Hija del Sol, Yerman de Mensajeros, Nahuel de la Bomba del Ghetto, Gustavo de Humanidub y otres invitades. $1000.

Sábado 27 a las 20.30: Cuerpo CUERPO es una compañía de percusión corporal e improvisación, creada y dirigida por Santiago Ablin (creador y director musical de El Choque Urbano). $800.

Domingo 28 a las 20hs: Muy campamento ¿Qué música escuchás?-De todo. Este diálogo que se repite sin parar, cada vez que alguien conoce a alguien, habla de lo importantes que son para nosotrxs nuestras elecciones musicales. Estas son algunas de las canciones de amor que nos gusta hacer y escuchar. Las que pedimos sin parar. Así, random, muy campamento. Con Manu Hattom y Julieta Zylberberg. Dirección general: Mariana Chaud. Producción: Gabo Baigorria. $800.

Producción general: Circo Alboroto

*Que Tren Club Cultural –Olazábal 1784, Barrio Chino, CABA

________

Festival de Caminatas. Edición Literaria

Del 19 al 28 de noviembre se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el Festival de Caminatas, edición especial Literaria, que cuenta con el acompañamiento de la Red de Bibliotecas públicas de la Ciudad y el apoyo de Mecenazgo, e invita a conectar de forma gratuita con la literatura caminando por las calles de la Ciudad.

Con actividades presenciales y digitales, el evento contará con una serie de relatos de reconocidos autores y autoras que podrán ser escuchados durante una actividad colectiva guiada o de forma individual si la persona elige realizarla por su cuenta, siguiendo los recorridos estipulados y conectando con el entorno en un formato lúdico. Las actividades presenciales serán guiadas por escritores y escritoras. Durante 10 días, vamos a recorrer las calles de la Ciudad a través de los ojos de más de 20 autores y autoras. Las caminatas del festival son libres y gratuitas. Para participar, solo tenés que acercarte al punto de encuentro a la hora indicada. ¡Consultá la programación para elegir tus escritores/as y caminatas preferidas!

_______

Mes de la Cultura Independiente

Durante todo el mes los vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades para todas las edades, entre ellas las propuestas por los 149 espacios culturales seleccionados por convocatoria, y de los 40 seleccionados de la línea Artistas/Grupos Independientes elegidos de la misma forma. Además, habrá distribuidos diez escenarios en el espacio público y más de 40 shows en plazas y parques de la Ciudad, y más de 190 actividades gratuitas, para que el público pueda armar su propia agenda cultural.

Para estar al tanto de toda la programación del Mes de la Cultura Independiente, podés consultar la agenda en la plataforma Vivamos Cultura.

______

Festival No Convencional- Música contemporánea, performance, danza y cine

Esta primera edición se desarrollará en distintas fechas distribuidas durante octubre, noviembre y diciembre, en el espacio público y salas de la ciudad de Buenos Aires, con entrada gratuita.

El 4 y 5 de diciembre se exhibirán, al aire libre y en el espacio en el cual transcurrió la ficción, dos películas: La Mary, de Daniel Tinayre, con Susana Giménez y Carlos Monzón, en la explanada de la Fundación Proa sobre la calle Pedro de Mendoza, La Boca, y Mercado de Abasto, de Lucas Demare, con Tita Merello y Pepe Arias, en el Pasaje Carlos Gardel.

_______

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

__________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

______

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

______

Presentación del libro Llevaré su nombre, de Analía Kalinec

En su sexto año consecutivo, La Visita de las Cinco, el ciclo que se desarrolla el último sábado de cada mes, se enmarca en Los Trabajos de la Memoria: una articulación entre las experiencias vinculadas al ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ESMA y artistas, académicos/as, docentes y representantes de la cultura en general a través de producciones realizadas desde las distintas dimensiones de la memoria. En esta oportunidad, en su última edición del año, presentamos el libro Llevaré su nombre. La hija desobediente de un genocida, de Analía Kalinec, integrante del colectivo Historias Desobedientes, y el cortometraje de Abril Dores La hija indigna.

Palabras de bienvenida: Alejandra Naftal. Invitadas: Analía Kalinec. Abril Dores, directora del cortometraje La hija indigna. Victoria Montenegro, nieta restituida; legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Modera: Conrado Geiger. El sábado 27 de noviembre a las 17 h.

*Museo de la Memoria. Av. Libertador 8151, CABA

_____

La Biblioteca del Congreso de la Nación amplía su oferta cultural y educativa

Continúa hasta diciembre la “Muestra Patrimonio Rock. Así surgió el rock nacional” que tiene lugar en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta es un recorrido por un fenómeno cultural que atravesó épocas, contextos y circunstancias que lo fueron moldeando. Una parte fundamental del recorrido es la colección física completa de la revista Pelo, que forma parte de la Hemeroteca de la Biblioteca, como material editorial que describió y acompañó este movimiento contracultural.

Más información en www.bcn.gob.ar

________

El Obrador, la nueva campaña que propone al Recoleta como territorio de conversación sobre los aprendizajes

El 26 de octubre se inició en el centro cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, El Obrador, una agenda de conversaciones que proponen reflexionar colectivamente sobre el valor de los aprendizajes vitales y las diferentes formas de aprender.

El miércoles 1 de diciembre a las 19 h, dialogarán Rebeca Anijovich (Especialista y Magíster en Formación de Formadores de la UBA) y Graciela Cappelletti (Especialista y Magíster en Didáctica por la UBA).

Las actividades son de carácter gratuito, tienen capacidad limitada y requerirán inscripción previa a través de la página web del centro cultural Recoleta http://centroculturalrecoleta.org/

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 12.30 a 21 horas y sábados, domingos y feriados de 10.15 a 21 horas.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

___________

Presentación de El mestizaje en América. Mito y realidad en José María Arguedas y Papeles en blanco de Zulma Prina

El próximo lunes 29 de noviembre a las 18:30 horas la Biblioteca del Congreso de la Nación presentará dos libros de la reconocida escritora Zulma Prina, Mito y realidad en José María Arguedas y Papeles en blanco, en el Bar Piglia del Espacio Cultural BCN. El evento será de modo presencial, y para poder acercase será necesario inscribirse previamente.

*Bar Piglia. Alsina 1835, CABA

________

Festival de Arte Queer

Del 4 al 11 de diciembre se realizará de manera presencial la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Queer. Esta edición contará con variadas actividades de cine, música, literatura, artes escénicas, charlas, y la participación de invitades nacionales e internacionales, como Bruce LaBruce, Brigitte Vasallo, María Salgado, Fran MM Cabeza de Vaca, Susy Shock, Nina Suarez, Barbi Recanati y muches más.

Este año el festival cuenta con cinco sedes. A la nutrida oferta de actividades en Casa Brandon, se suman las sedes Parque de la Memoria y Museo Moderno de Buenos Aires, y actividades al aire libre en las sedes Auditorio del Parque Centenario y Proa21, con entrada gratuita. El público podrá también acceder a un taller y charlas vía streaming. Además del ya clásico cierre del festival en la calle Drago, con feria y Ballroom en vivo. La agenda completa y las distintas modalidades de acceso se pueden consultar en las redes del festival (@faqbrandon) y en nuestra web

*Casa Brandon. Luis María Drago 236, CABA

________

Tecnópolis 10.° edición

Bajo el lema «Cultivar lo humano», este 2 de octubre se inauguró la décima edición de Tecnópolis, que se extenderá durante 34 jornadas hasta el 12 de diciembre.

En el Juana Azurduy continuará el ciclo Visionarix: el viernes se presentan Cabeza Flotante y Fuerza Mayor. El sábado estará El Gran Baile de Nina y Zamba y un espectáculo a cargo de Proyecto Gómez Casa y Nico Sorín. El domingo sonará La Bomba del Tiempo y también se podrá disfrutar de la Fiesta Nacional de la Chacarera en el marco de Fiestas Argentinas. En el Microestado, el viernes se presentará Urraka, con un espectáculo infantil; el sábado, habrá una espectáculo a cargo de PAN – Percusión Argentina con Señas, dirigido por Santiago Vázquez; y el domingo, Anda Calabaza ofrecerá un show para toda la familia.

En La Nave de la Ciencia, siguen las propuestas que invitan a indagar y aprender sobre el mundo científico contemporáneo: continuarán los shows infantiles Sabor a Ciencia y Matemagia, y el ciclo Laboratorio de Sonidos con una Masterclass de Folklore Digital, a cargo de Villa Diamante, Lauphan, El remolón y Cecilia Barda. Asimismo Diego Golombek conversará con Natalia Suazo sobre neurociencia, internet y redes sociales.

La agenda completa de actividades de este fin de semana se puede consultar aquí.

__________

Festival de Cine y Música de San Isidro

El Festival de Cine y Música de San Isidro, una experiencia para disfrutar al aire libre de Chaplin, Keaton y Lloyd, y de la música en vivo de artistas contemporáneos en los jardines del Museo Pueyrredón y con acceso gratuito. Del miércoles 24 al sábado 27 de noviembre

El ingreso del público será por orden de llegada y hasta colmar la capacidad permitida Más información sobre el festival.

*Museo Pueyrredón. Rivera Indarte 48, Acassuso (en caso de lluvia, las funciones serealizarán en el auditorio del Colegio San Juan El Precursor, Estanislao Díaz 939, Bajo de San Isidro).

________

Ciclo “Corrientes Cultural” en la calle Corrientes

Hasta el 19 de diciembre, todos los viernes, sábados y domingos, los vecinos y turistas podrán disfrutar de manera gratuita de expresiones culturales de teatro, música, danza, visuales y gastronomía. El ciclo impulsará la reactivación de la emblemática calle Corrientes, promoviendo los espectáculos en cartel. Cada viernes, sábado y domingo se realizará una actividad especial en balcones, fachadas y veredas entre Cerrito y Callao. Todas las actividades serán al aire libre, con entrada libre y gratuita. La programación completa estará en vivamoscultura.buenosaires.gob.ar.

———

Las propuestas del Bellas Artes

Desde el equipo de Amigos del Bellas Artes junto a docentes, continúa la conexión con alumnos y socios con una oferta educativa que incluye:

-Talleres infantiles de arte online: Para hacer desde casa y en familia.

-Cursos online: Historia del arte, Historia de la literatura y cine.

-LAV: Laboratorio de artes vivas. La nueva propuesta que vincula artes escénicas de manera transdisciplinaria junto a la música, la danza, la performance y las artes visuales.

-Talleres en vivo por Zoom. Dibujo, pastel, color y composición.

-Auditorio virtual. Presentaciones en vivo y contenidos abiertos para disfrutar a través del canal de YouTube.

-Socios: Contenidos digitales exclusivos: Ciclo Correspondencias y otras actividades especiales.

———

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Becas para estudiar en Japón

Desde noviembre se podrá participar, en distintas provincias del país, de las charlas informativas virtuales y gratuitas sobre las becas que otorga el gobierno de Japón a ciudadanos argentinos para realizar sus estudios universitarios, de posgrado y de perfeccionamiento docente en prestigiosas universidades japonesas. Cada becario podría recibir más de 8,5 millones de pesos destinados a su formación.

Chaco: 27 de noviembre de 2021, 10.30 a 12 hs. Link de inscripción

Salta: 26 de noviembre de 2021, 20 a 21.30 hs. Inscripción

CABA: 3 de diciembre de 2021, 18 hs. Inscripción

Córdoba: 6 de diciembre de 2021, 18 hs. Inscripción

_____

Festival Poesía Ya!

El Festival Poesía Ya! tiene como objetivo promocionar y difundir múltiples formas de expresión vinculadas a la poesía. De cara a la edición 2022, propone hacerlo a través de convocatorias abiertas y federales.

Entendiendo que el universo de la poesía es vasto e inabarcable, se proponen cinco categorías para concursar de las que surgirán 66 ganadores, que participarán de las diferentes actividades en el marco del Festival, a realizarse entre el 10 y el 13 de febrero de 2022 en el Centro Cultural Kirchner.

Para participar de las convocatorias se debe tener más de 18 años de edad, domicilio real en el país y realizar la inscripción a través del Registro Federal de Cultura: somos.cultura.gob.ar

Las inscripciones a este concurso están abiertas hasta el 7 de diciembre de 2021. Bases y condiciones

______

Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation anuncia la apertura de las inscripciones para la decimoquinta edición de los premios Sony World Photography Awards a partir del 1 de junio de 2021, con la entrega, por tercera vez, del Latin America Professional Award y la incorporación de un nuevo formato para los fotógrafos latinoamericanos que participen en la competencia abierta.

Las competencias en las que todos los fotógrafos latinos pueden participar son:

-Profesional: premia la mejor serie de fotografías, entre 5 y 10 imágenes, inscritas en cualquiera de sus diez categorías. Cierre de la inscripciones: 13 de enero de 2022.

-Abierta: reconoce a las mejores imágenes individuales inscritas en alguna de sus diez categorías. La última oportunidad para inscribir trabajos es el 6 de enero de 2022.

-Juvenil: para jóvenes apasionados por la fotografía de 12 a 19 años. Se lleva a cabo una competencia mensual con temática cambiante, que va del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

- Estudiantil: ofrece una plataforma para los estudiantes de fotografía de todo el mundo. La fecha límite para ingresar fotografías al concurso es el 30 de noviembre de 2021.

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año de la competencia Profesional recibirá un premio en efectivo de USD 25.000 y el Fotógrafo del Año de la competencia Abierta recibirá USD 5.000. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados serán exhibidos en la feria anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres, y luego a nivel internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

En este link encontrará más información.

——————

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Curso virtual sobre Pueblos y Centros Históricos de la Argentina

La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación lanza el nuevo curso en línea gratuito: Patrimonio Arquitectónico Argentino II “Pueblos y Centros Históricos de la Argentina: su recuperación y puesta en valor”, con el objetivo de reconocer ciudades y pequeños poblados de gran valor patrimonial por su arquitectura, naturaleza, historia, cultura y, sobre todo, por su gente. El programa, amplio y variado, abarca desde el antiguo marquesado de Yavi en Jujuy, hasta el recorrido del ferrocarril La Trochita en Patagonia, pasando por los pueblos forestales y del tanino en Santa Fe, entre otros puntos de interés.

El curso está estructurado en 14 clases de 90 minutos, a partir del 12 de octubre, los días martes a las 18.30 hs vía Youtube Live. Las exposiciones estarán a cargo de reconocidos expertos en patrimonio arquitectónico que contarán con el apoyo de invitados especiales, trabajadores y artesanos de cada lugar.

La propuesta está dirigida al público en general y a profesionales del sector; y no se requieren conocimientos previos en la materia. Los participantes que cumplan con el 70% de la cursada estarán habilitados a rendir un examen y obtener un diploma.

Para acceder al formulario de inscripción ingresar en: argentina.gob.ar/cultura/monumentos

_____

Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales para el Desarrollo en Comunidad

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y el Ministerio de Cultura de la Nación abren la inscrpción de la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales para el Desarrollo en Comunidad, cuyo propósito es brindar herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo de proyectos culturales en comunidad.

El curso aborda la gestión cultural desde múltiples dimensiones, haciendo énfasis en proyectos orientados a la comunidad y que articulen saberes, experiencias y prácticas con diferentes actores territoriales.

La diplomatura es gratuita y está destinada a gestoras y gestores culturales de toda la región patagónica (provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), en particular a integrantes de organizaciones independientes que pertenecen al entramado de experiencias relacionadas con el arte y la cultura local y comunitaria, personal y equipos de trabajo de bibliotecas populares, museos municipales/provinciales y otros espacios comunitarios.

La diplomatura tiene una duración de cuatro meses, con una carga horaria de 139 horas totales y comienza en marzo de 2022. El régimen de cursada demanda un encuentro sincrónico semanal, los martes de 18 a 21 h (para módulos y talleres) y los sábados de 9 a 13 h, cada quince días (para el espacio de taller transversal).

La inscripción estará abierta del 15 al 29 de noviembre de 2021. Más información e inscripciones en el sitio del Ministerio de Cultura, este link.

_____

Ciclo de clases magistrales “La música por grandes maestros”, por José Luis Sarré, Ricardo Lew y Néstor Marconi

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Música presenta “La música por grandes maestros”, un ciclo de Clases Magistrales por tres grandes referentes, el maestro de canto José Luis Sarré, el guitarrista Ricardo Lew y el bandoneonista Néstor Marconi, que se realizarán en forma remota.

Se trata de tres encuentros virtuales mensuales y gratuitos, dirigidos a músicos, cantantes, docentes de música, coreutas, directores de coro, arregladores musicales y corales, estudiantes de música y curiosos que desean continuar su formación artística musical, de todo el país y países limítrofes.

· sábado 30 de octubre de 2021 a las 11 hs. Clínica de Técnica Vocal

Maestro José Luis Sarré: Cantante y pedagogo. Licenciado en Música.

· sábado 27 de noviembre a las 11 hs. Clínica de guitarra.

Maestro Ricardo Lew: guitarrista, arreglador musical, guitarrista de la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

· sábado 18 de diciembre a las 10 hs. Clínica de Bandoneón

Maestro Néstor Marconi: bandoneonista, compositor, arreglador. Director de la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

Informes e inscripción: musicaencasa@buenosaires.gob.ar

Actividad gratuita, cupos limitados.

__________

Caleidoscopio. Taller anual de arte para familias

El Museo Moderno invita a formar parte de Caleidoscopio, el taller anual para familias. Todos los sábados de 16 a 18 por Zoom, con consignas lúdicas para conocer las exhibiciones del museo y sus artistas. Inscripción haciendo click aquí.

_____

Clases gratuitas de Bailes Urbanos en Monte Chingolo

La Biblioteca Popular Monte Chingolo abre la inscripción a clases gratuitas de Yoga y Bailes Urbanos, actividades que tendrán cupos limitados por lo que los interesados deberán inscribirse de lunes a viernes de 10 a 16 en la sede de la Institución, en General Pinto 4752, o por correo electrónico a bibliotecapopularmontechingolo@gmail.com.

Las clases de Yoga tendrán lugar en la sede de la Biblioteca los lunes a las 17 y los miércoles desde las 9 de la mañana. Las clases de Bailes Urbanos se realizarán en la Biblioteca los lunes y jueves a las 17.30.

____

Momentos clave del arte argentino del siglo XX

Este curso se propone observar y analizar cuatro momentos significativos dentro de la historia del arte argentino del siglo XX. En cada clase se analizará un momento y se observarán las características distintivas del periodo, se analizarán las obras de los artistas más destacados y se pondrá un especial acento en estudio de las características que los distinguen y los hacen protagonistas entre sus contemporáneos.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. Duración: 4 clases.Martes de 19 a 20.30hs.Comienza el 16 de noviembre. Las clases serán los días: 16, 23, 30 de noviembre y 7 de diciembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $3300

__________________

INFANTILES

El día que cambió la vida del Sr. Odio, teatro de objetos para niños

Una obra de teatro de títeres y objetos para niños (a partir de 5 años) con música en vivo.

El Sr. Odio es un personaje solitario y de muy mal carácter. Una mañana un nuevo vecino, se mudará a su edificio, el Sr. Amor. El Sr. Odio emprende un plan para echarlo del edificio. Lo que nuestro odioso personaje no sabe, es que todo lo que intentará hacer en contra del Sr. Amor, retornará a él para cambiar su vida.

La propuesta invita a los niños a que se reconozcan como verdaderos protagonistas de sus experiencias, que se permitan habitar sus emociones, dándoles el espacio y el lugar que se merecen. Se trata de un trabajo creativo que nos permite redescubrirnos y aceptarnos en nuestra condición de permanente mutación.

4 únicas funciones: Sábados 6,13,20 y 27 de Noviembre de 2021 a las 16hs. Duración 70 min. Entrada General: $ 700 - por Alternativa. La pieza tendrá una función especial de preestreno en el marco del Encuentro COSA - edición Primavera en CABA el 31 de octubre.

*Hasta Trilce (Maza 177, CABA)

_____

A las cinco de la tarde (Lorca para niñes)

Es una obra de teatro infantil, resultado de un trabajo de investigación sobre las posibilidades narrativas que la obra de Federico García Lorca tiene para el público pequeño. A partir del reencuentro e inmediato desencuentro de los dos personajes principales, el toro y el torero, el desarrollo de la obra funciona en dos relatos paralelos que cuentan las peripecias de cada uno de ellos para llegar al punto acordado a la hora precisa. Sábados 17 hs Entradas desde $500 en este link

*AreA 623. Pasco 623. Balvanera, CABA

____

Ciencia en el C3

Actividades en el C3

El Centro Cultural de la Ciencia C3 invita a familias y público infantil a disfrutar de clubes científicos, teatro, talleres de lectura y dibujo, y mucho más. Algunas de las actividades son virtuales y otras, presenciales, gratuitas y requieren inscripción previa, con cupos limitados.

* CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3), en Godoy Cruz 2270 (C1425FQD) CABA. Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

Visitas conversadas en Lugar a Dudas

Las visitas proponen un recorrido participativo por las salas El Azar, El Tiempo y La Información, que forman parte de la muestra permanente Lugar a Dudas, un espacio de preguntas y construcción colectiva de la ciencia en la vida cotidiana. Recomendado para familias con chicos y chicas mayores de 7 años (salas La Información y El Tiempo) y mayores de 10 años (sala El Azar). Se pueden ver los horarios disponibles acá y reservar las entradas acá.

Y aprovechando la estadía en este lugar único, se puede visitar la muestra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología (actividad reservada solo para los visitantes de Lugar a Dudas). Sábados y domingos, de 14 a 18 horas. Un espacio educativo que invita a conocer el trabajo de las mujeres científicas en Argentina, los estereotipos de género históricos y las barreras con las que las mujeres que se dedican a la ciencia se enfrentaron a lo largo de la historia. Desarrollado por CONICET Documental en colaboración con las distintas áreas de la Dirección de Relaciones Institucionales y del Observatorio de Violencia Laboral y de Género, CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Más información puede ser consultada acá.

* CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3), en Godoy Cruz 2270 (C1425FQD) CABA. Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

__________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, CABA

_____

¡PIM PAU, a puro carnaval en el Konex!

Un espectáculo al aire libre para toda la familia. El show será una fiesta de carnaval, con pulso brasilero, con canciones como “Verano en la ciudad” “La Mascota”. DOMINGO 5 de DICIEMBRE a las 17. Comprar entradas. (Menores de 2 años no abonan entrada)

*CC Konex. Sarmiento 3131, CABA

_______

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

_________

