Por primera vez, los elencos artísticos estables se presentarán juntos en un gran espectáculo gratuito

“Argentina en escena: Un homenaje a la libertad y al talento”, con más de 600 artistas en escena, se realizará el sábado 20 en la explanada del Palacio Libertad con ingreso libre

Los nueve elencos estables de
Los nueve elencos estables de la Nación se unen por primera vez en un espectáculo colectivo en Buenos Aires, al que se suman la Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danzas

Por primera vez, los nueve elencos estables de la Nación y sus dos escuelas de formación compartirán escenario para un espectáculo colectivo en la explanada del Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 20:30, con entrada libre, gratuita y abierta a toda la comunidad. Más de 600 intérpretes conformarán la que será la mayor presentación conjunta en la historia reciente de los cuerpos artísticos nacionales.

La convocatoria, bajo el lema “Argentina en escena: Un homenaje a la libertad y al talento”, agrupa al Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” y el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”. Además, participarán la Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danzas, instituciones que forman a las futuras generaciones de artistas del país.

Más de 600 intérpretes protagonizarán
Más de 600 intérpretes protagonizarán la mayor presentación conjunta de cuerpos artísticos nacionales en la explanada del Palacio Libertad

La organización está a cargo de la Dirección Nacional de Elencos Estables, liderada por Mariela Bolatti, área dependiente de la Subsecretaría de Promoción Cultural.

El programa busca reunir expresiones artísticas de distintas disciplinas en un mismo espacio y promover la visibilidad de los cuerpos estables nacionales. Los asistentes podrán acercarse sin inscripción previa, pero con la recomendación de llegar con anticipación y portar hidratación, repelente y, en caso de considerarlo necesario, asegurar su comodidad llevando asientos plegables.

El encuentro representa una oportunidad singular para presenciar a los elencos oficiales de la Nación en un formato colectivo, en el espacio público y con acceso universal. La explanada del Palacio Libertad, ubicada en Sarmiento 151, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionará como escenario para la propuesta, diseñada para poner de relieve el trabajo de artistas y formadores del ámbito estatal.

[Fotos: prensa de la Dirección Nacional de Elencos Estables]

