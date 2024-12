Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Miami

La Semana del Arte Miami, que se desarrolla desde hoy hasta el 8 de diciembre, reúne alrededor de 20 grandes eventos artísticos alrededor de Art Basel Miami Beach, entre las que se encuentran las ferias Pinta, Untlited Art Fair y Nada, de las que participan 18 galerías argentinas.

Así, formarán parte del evento Isla Flotante, Ruth Benzacar, Jorge Mara-La Ruche, Piedras, Barro y Rolf Art (Art Basel Miami Beach); Constitución, Vigil Gonzales y Tramo (Untitled); Subsuelo, Imaginario, Pabellón 4, Luogom Valerie’s Factory, Ankara, Maman Fine Art y The White Lodge (Pinta Miami), y Calvaresi en NADA.

“La Semana del Arte de Miami se presenta como un punto de encuentro clave para galeristas, coleccionistas y artistas, ofreciendo una plataforma ideal para promover la calidad y diversidad del arte argentino en un escenario global”, dijo Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de la Fundación arteba, institución que junto a Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, participarán de una misión especial de posicionamiento del arte argentino.

Para la tarea — que cuenta también con la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, junto con el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Miami y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional— no solo se acompañará a los galeristas, sino que además se desarrollarán una serie de actividades estratégicas, como eventos de networking y visitas guiadas exclusivas para potenciales compradores.

“Miami reúne actores sumamente importantes a nivel global y buscamos insertar el arte argentino en colecciones privadas, en instituciones, en adquisiciones institucionales públicas y privadas. Y en ese sentido, la misión y los objetivos de meridiano que son la promoción tanto nacional como internacional, la formación de nuevas audiencias y la profesionalización de las galerías para la comercialización del arte argentino”, sumó Gonzalo Lago, director de Meridiano, a Infobae Cultura.

“La semana del arte, por su convocatoria y el impacto global que tienen las ferias que aquí se desarrollan, actúa como un puente entre Latinoamérica y el mundo, brindando una plataforma ideal para que nuestras galerías consoliden su presencia internacional”, sumó, a este medio, Palacios, quien además en el networking abordará tres aspectos principales: “La difusión del Programa Internacional de arteba, que incluye iniciativas como el Programa de Adquisiciones de Museos, el Programa para Coleccionistas y Profesionales, y el Programa de Relacionamiento Profesional que llevamos a cabo durante todo el año, para que curadores internacionales visiten nuestra escena artística. También realizaremos una acción de promoción de la próxima edición de la feria y realizaremos visitas guiadas especiales para conocer las propuestas de las 18 galerías que viajarán a Miami, destacando su diversidad y calidad artística”.

Art Basel Miami Beach, Pinta, Untlited Art y Nada reúnen a 18 galerías argentinas

Durante el evento, se presentará el Directorio Argentina Creativa de Galerías de Arte, una herramienta diseñada para conectar el ecosistema artístico argentino con mercados internacionales, ampliando su alcance y destacando a sus artistas en circuitos globales. Además, en colaboración con Marca País, se distribuirán postales en restaurantes destacados de Miami, ofreciendo información sobre las galerías argentinas.

Art Basel Miami Beach

La feria Art Basel Miami Beach vuelve al Centro de Convenciones de Miami Beach del 6 al 8 de diciembre de 2024, con jornadas por invitación y para entradas VIP el 4 y 5 de diciembre. Por primera vez bajo la dirección de Bridget Finn, la gran plataforma del arte moderno y contemporáneo, a cuyo alrededor se ha creado Miami Art Week, exhibirá obras de 286 galerías de 38 países.

Barro

La galería porteña, que este año cumplió una década, presenta obras del dúo Mondongo, que viene de romper el récord para una obra argentina en una subasta, a la artista textil tucumana Lucrecia Lionti, quien el año que viene tendrá su primera muestra en el Malba y al pintor abstracto Joaquín Boz.

Obras de Lucrecia Lionti

Además, también la artista multidisciplinar mendocina La Chola Poblete, que forma parte de la muestra central de la Bienal de Venecia de este año, y Marcelo Pombo, quien participa por gentileza de W—galería.

Isla Flotante

Valentina Liernur, Valentín Demarco y Mariela Scafati forman parte del staff de la octava participación de la galería en el evento. Las obras de Liernur destacan por sus pinturas singulares que representan cuerpos grandes y carnosos, logrando un efecto que captura la esencia de un cuerpo animado por el deseo que se manifiesta como una ansia interna y una revuelta personal.

Obra de Valentina Liernur

Por su parte, Demarco presenta una serie de exvotos de bronce hechos a mano, que forman una cuadrícula que refleja un sistema de deseos. Estos incluyen referencias a la historia del arte, la cultura queer contemporánea y tradiciones argentinas, creando un diálogo entre el pasado y el presente a través de objetos que simbolizan el anhelo.

Finalmente, Scafati utiliza la técnica del shibari en sus lienzos, donde el deseo se convierte en una voluntad de transformar la realidad. Sus obras existen simultáneamente como sujetos y objetos en un espacio radical, desafiando las convenciones tradicionales del arte y la percepción del espectador.

Jorge Mara-La Ruche

León Ferrari, Sarah Grilo y Eduardo Stupía protagonizan un diálogo en el que se exploran las posibilidades expresivas y poéticas de la abstracción caligráfica.

Pintura de Sarah Grilo

También se incluye una selección de obras de otros artistas influyentes en el ámbito de la pintura abstracta moderna y contemporánea de Argentina y América Latina, como José Antonio Fernández-Muro, Ana Sacerdote y Kazuya Sakai, quienes, al igual que Ferrari, Grilo y Stupía, han contribuido a transponer y transformar otros lenguajes artísticos en el ámbito pictórico.

En la sección Kabinet, se presentará una selección de obras de Alfredo Hlito, abarcando desde la década de 1950 hasta la de 1980, realizadas sobre papel principalmente con lápiz, lápiz de color y gouache.

Rolf Art

En el sector Meridians, dedicado a proyectos de gran escala, presenta un monumental fotograma de la serie Amazogramas (2014) de Roberto Huarcaya, artista que actualmente en exposición en La Biennale di Venezia.

De la serie "Amazogramas" (2014) de Roberto Huarcaya

El fotograma fue creado de noche en la selva amazónica, desplegando 30 metros de papel fotosensible entre la densa vegetación y exponiéndolo a la luz de la luna llena para capturar la huella de la jungla. Las imágenes fueron fijadas en el lugar, en un cuarto oscuro rudimentario, utilizando agua de los ríos. El líquido del proceso de revelado fue desechado de manera segura en Lima.

Desde 2014, Huarcaya centró su atención en la fotografía sin cámara, produciendo fotogramas que evocan las raíces de la fotografía mediante técnicas primitivas. Este enfoque le ha permitido capturar realidades primigenias.

Ruth Benzacar

En el marco de una nueva edición de la feria de arte, se presenta una instalación central de Liliana Porter que aborda de manera lúdica el concepto de un colapso doméstico. Esta obra se encuentra rodeada de esculturas de Jorge Macchi y Mariana Tellería, quien participa en la Bienal de Venecia 2024.

Además, se exhibe un libro confeccionado con retazos por la joven artista Francisca Rey y una pintura de Carlos Huffmann; piezas que exploran las interacciones entre objetos y realizan operaciones que desdibujan las fronteras entre desechos orgánicos e industriales.

Obra de Carlos Huffmann

La feria propone un diálogo entre artistas argentinos históricos y contemporáneos, explorando una estética de la desintegración que se remonta a la nueva figuración y los conceptualismos latinoamericanos. En este contexto, las obras de Roberto Aizenberg y Eduardo Basualdo se centran en una figuración humana que investiga el funcionamiento interno de la memoria y la percepción sobresaturada.

En Meridians, por su parte, el dúo Chiachio & Giannone presentará “La familia en el alegre verdor”, un bordado monumental hecho a mano que entrelaza la flora autóctona, como símbolo de disidencia con la historia de la tapicería del renacimiento Europeo y las selvas imaginadas de Rousseau.

Piedras

“Impossible Jewel” presenta nueve esculturas sólidas hechas de bronce por Jimena Croceri, que invitan a una interacción performativa y son capturadas en fotografías dentro de un stand que evoca un entorno similar a un museo.

Jimena Croceri

El proyecto se basa en el simbolismo y la cosmovisión de los metales en la cultura precolombina, donde cuerpos ambiguos o sin género se adornaban con piezas ornamentales como talismanes, para así explorar modos alternativos de comunicación a través de experiencias poéticas y colaborativas, reinterpretando tradiciones estéticas ancestrales para abordar problemas contemporáneos relacionados con el cuerpo.

Croceri es una artista multidisciplinaria cuya práctica se caracteriza por proponer experiencias colaborativas y performativas que implican interacción con agentes tanto humanos como no humanos. Temas como el agua, el hidro-feminismo, el cuerpo y la comunicación ocupan roles centrales en sus experiencias poéticas y colaboraciones.

Pinta Miami

La feria, la única especializada en creaciones de Latinoamérica durante la Semana del Arte, expondrá en el Hangar del barrio de Coconut Grove los trabajos de más de un centenar de artistas, de la mano de 45 galerías provenientes de 14 países, a partir del 5 de diciembre.

Ankara

Tras 10 años desde su fundación, la galería de Colonia Caroya inauguró su nueva sede rural, un espacio expositivo con 9 salas, en el marco del Mercado de Arte Córdoba 2024. Centrado en trabajar con artistas locales, en esta edición presentan obras de Ides Kihlen, Luis Wells, Eduardo Mac Entyre y Roger Mac Entyre.

Rodrigo Schiavoni

También lo harán con el artista y arquitecto Rodrigo Schiavoni, actual Director Creativo del espacio, y Sy Estudio. , cofundado en 2010 por Schiavoni y Adán Yenerich, quienes crean objetos, instalaciones, esculturas públicas, prácticas sociales, proyectos curatoriales, a la vez que proyectos de arquitectura, concursos e investigación.

Imaginario

La galería, conocida por su enfoque en proyectos participativos y acciones en red, presentará una selección de artistas que abarca diversas disciplinas. Entre ellos se encuentran Maitemazz en fotografía, Cristina Minacori en pintura, Gerardo Feldstein y Paula Pons en escultura con papel, y MET en cerámica.

Obras de Paula Pons

Luogo

La galería de Rafaela, Santa Fe, llega con Julia Romano y Germán González Holc, dos artistas que exploran la relación entre el ser humano y su entorno. Romano se centra en la representación del paisaje y su evolución en la historia del arte, buscando crear paisajes personales mediante historias individuales. Sus trabajos son collages digitales que combinan imágenes fotográficas y pictóricas, dibujos a mano alzada y escaneos de libros de botánica. Además, desarrolla instalaciones que recrean su jardín mediante videos, fotografías, objetos, textos y sonido.

Obras de Germán González Holc

Por otro lado, González Holc se interesa en la tridimensionalidad de los dibujos, creando escenas que mezclan espacios reales con construcciones mentales de recuerdos y vivencias personales. Sus obras son montajes que integran elementos de su vida cotidiana, como imágenes, objetos, canciones y lecturas, generando espacios íntimos que desafían la línea entre realidad y ficción. Según el artista, estos espacios buscan entablar una conversación personal que permita al observador generar su propia interpretación y resignificado.

Maman Fine Art

En esta oportunidad, la galería expondrá obras de Fernando Botero, Guillermo Kuitca, Daniel Scheimberg, Marcelo Bonevardi, Alejandro Puente, Martha Boto y Gregorio Vardánega.

"Untitled", de Daniel Scheimberg

De manera paralela, expone obras de los artistas de la galería en la sede de Miso, la orquesta Sinfónica de Miami y participará del Evento Art and Basil: the recipes for a Great Art and Great Music el 5 de diciembre en el Design District. Un evento musical y visual en honor a Art Basel Miami.

The White Lodge

Con más de una década de trayectoria, el espacio cordobés llega con Sandro Pereira y Nushi Muntaabski para la Sección Next.

El tucumano Pereira, que llega tras ser galardonado como el mejor artista de la sección en Pinta BAphoto, es conocido por su enfoque contemporáneo y autorreferencial en el arte, y explora diversos géneros y materiales, incluyendo escultura, pintura, y performance, utilizando frecuentemente su propio cuerpo como objeto de estudio y crítica. En la cinta presenta su serie de pinturas “Sandro devorándose a sí mismo”.

"Inhala profundo", acrílico de Sandro Pereira

Muntaabski también se destaca por su versatilidad en disciplinas como objetos, video, pintura, y fotografía. Desde 2005, ha dirigido un proyecto que integra su arte con la arquitectura, creando murales y obras site-specific para coleccionistas y diseñadores. En Miami, muestra sus esculturas de la serie “Campo y cultivo”

Pabellón 4

El espacio se presenta con Dino Bruzzone, Paula Otegui, Jimena Fuertes, Paul Sende, Matias Kroitor, TEC y Narcelio Grud

Bruzzone, un artista conocido por sus instalaciones multimedia, incorpora referencias mediáticas y literarias en su obra, conectando elementos del fashion y el fetish con citas de American Psycho y fotografías de Kate Moss. Otegui entrelaza escenas políticas y emocionales en su obra, creando relatos sobre las relaciones humanas y su interacción con la naturaleza y el tiempo. Fuertes, por su parte, se inscribe en la abstracción geométrica contemporánea con una obra que se caracteriza por el uso de figuras geométricas y colores saturados, buscando expandirse en el espacio ambiente.

Dino Bruzzone

Sende experimenta con diferentes soportes y técnicas, enfocándose en la modularidad y los efectos ópticos creando instalaciones lumínicas y dispositivos generadores de imágenes, siempre dentro del marco de la geometría y la abstracción; Kroitor explora la interacción entre la luz y diversos materiales, inspirado por paisajes industriales; el brasileño Grud inventa objetos animados a escala urbana a partir de objetos desechados y, finalmente, TEC utiliza la calle como fuente de inspiración estética con trabajos que combinan soportes y técnicas diversas, explorando la ambigüedad de los espacios públicos y privados del arte.

Subsuelo

Ainelén Bertotti Burket y Lucas Bragagnini son las artistas de la galería rosarina en la Sección NEXT, bajo la curaduría de Giuliana Vidarte, dedicada a la innovación y a las voces emergentes del arte latinoamericano.

De la serie "Rascacielos", de Ainelén Bertotti Burket

La serie Rascacielos de Bertotti Burket se presenta como una obra interdisciplinaria que examina la interacción entre tecnología y humanidad e incluye un videoperformance, un políptico fotográfico y partituras que documentan una acción realizada en marzo de 2023 en el Parque España de Rosario. En esta obra, las máquinas y sus operadores se embarcan en una coreografía al ritmo del vals Voces de Primavera de Johann Strauss, interpretada por una orquesta en vivo.

Por otro lado, Bragagnini presenta dos series que abordan la memoria y la transformación de los espacios. En …amor vengo del futuro, tú estabas ahí, el río no…, inspirada en El país de las últimas cosas de Paul Auster, el artista crea paisajes que evocan la decadencia y desaparición de civilizaciones pasadas, mientras que en Meridiano 4267 invita a cuestionar la veracidad y el significado de los registros de construcciones industriales.

Valerie’s Factory

La joven galería se presenta con Trinidad Metz Brea, reconocida por su enfoque en la escultura y el uso de tecnologías 3D para crear mundos ecológicos y ficciones climáticas. Su obra se caracteriza por explorar las interacciones entre entidades no humanas y proyectos de infraestructura humana, generando nuevos mitos y crónicas fantásticas. Su trabajo entrelaza influencias de mitologías, historia del arte, narrativas de juegos, ciberpunk y distopía, así como estudios biológicos y cuentos folklóricos latinos.

De Frenetik Void

Por su parte, Frenetik Void se destaca en el ámbito del arte digital, utilizando herramientas como el 3D, el collage digital y la inteligencia artificial para crear un universo virtual propio.

Untitled Art

Con 171 expositores la feria anual, que en 2025 tendrá una versión en Houston, se desarrollará del 4 al 8 de diciembre.

Constitución

Alfredo Dufour y Alberto Passolini son dos artistas destacados en el panorama del arte contemporáneo argentino. El primero se presenta con una serie de esculturas conceptuales, que ponen el ojo en el consumo y las culturas de masas, a través de representaciones de tinte pop.

Alberto Passolini

Por su parte, del autodidacta Passolini pueden observarse obras que hacen foco en la historia argentina y del arte, una característica de su obra, como toda una serie de retratos de perros.

Vigil González

Con sedes en Cusco y Buenos Aires, el espacio se presenta con un solo show del limeño Gonzalo Hernández, un artista multidisciplinario que explora narrativas personales que abordan dilemas contemporáneos como el trabajo, el éxito y el fracaso, el mundo del arte y la identidad.

Gonzalo Hernández

Su enfoque artístico se caracteriza por la fusión de arte y vida, encontrando significado en lo cotidiano y lo pasado por alto, a partir de instalaciones, pinturas y trabajos textiles.

Tramo

El pintor Hernán Salamanco explora la complejidad de los lazos afectivos y sociales mediante imágenes que se desintegran en fragmentos y manchas, evitando narrativas explícitas y dejando espacio para la interpretación personal. Por otro lado, la escultora Verónica Romano, con su instalación artística, desafía las narrativas patriarcales tradicionales, proponiendo nuevas reflexiones sobre la desigualdad de género.

Obras de Hernán Salamanco

Las obras de Salamanco, realizadas sobre señales de chapa reutilizadas, integran el entorno urbano con el espacio institucional, generando un diálogo entre ambos. Con la inclusión del esmalte sintético en sus obras permite que el entorno y la interacción del espectador se conviertan en parte integral de la imagen, según el texto proporcionado.

Por su parte, Romano utiliza la escultura para deconstruir mitos patriarcales, como el de Leda y el Cisne, presentando una disarticulación formal que abre nuevas posibilidades de interpretación. Su instalación está compuesta por figuras de bronce pulido que reflejan múltiples puntos de vista, simbolizando la fluidez y ambigüedad del género. La obra invita a cuestionar las jerarquías de poder tradicionales y a considerar nuevas narrativas.

NADA

La New Art Dealers Alliance (NADA) contará con 151 expositores que participarán en su edición 2024, prevista del 3 al 7 de diciembre en Ice Palace Studios.

Calvaresi

María Guerrieri y Dignora Pastorello son las protagonistas del proyecto artístico que busca desafiar las narrativas tradicionales del arte argentino, en un enfoque no lineal de la historia del arte, estableciendo un diálogo entre artistas de diferentes épocas y estilos.

Obras de Dignora Pastorello

La obra de Guerrieri se caracteriza por su exploración constante y su capacidad para moverse entre géneros, técnicas y soportes. Sus creaciones, que datan desde 2003, son un reflejo de su universo personal, donde sus sueños y fantasías se plasman en formas inestables y atmósferas que oscilan entre lo amable y lo siniestro. Sus bañistas, figuras humanas que se mezclan con fondos abstractos, desafían la percepción del espectador y cuestionan lo conocido.

Por otro lado, Pastorello ofrece una visión del arte que combina lo cotidiano con lo irreal. Sus pinturas revelan un choque entre estos dos mundos, utilizando líneas y planos de colores para crear formas austeras. A través de una observación meticulosa, Pastorello logra un efecto de perspectiva distorsionada que invita al espectador a una nueva forma de mirar. Sus paisajes y escenas urbanas, cargados de misterio, abren la puerta a una experiencia visual que desafía lo familiar.