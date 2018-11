—Todo lo que te diga son balbuceos pobres, pobrísimos, pero creo que todo arte es político, por más que no estemos teniendo la cabeza puesta ahí. Todo arte es poner en conflicto algo: eso es hacer política. No me interesa hablar de la realidad de este país, no ésta. No aparece la educación pública en mi obra, por ejemplo, pero sí aparezco yo, educada en una universidad pública. Si eso es político, entonces sí, estoy haciendo política, o mejor: interpretaciones políticas.