¿Por qué seguimos leyendo sobre Elon Musk?

La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk inició una ola de cambios internos y controversia (Sean Simmers/The Patriot-News vía AP)

Todo el mundo conoce ya el esquema de la historia: A Elon Musk le encantaba tuitear, vio cómo su patrimonio neto se quintuplicaba en dos años hasta los 250 mil millones de dólares gracias al valor en auge de Tesla y SpaceX, compró casualmente el 9% de las lánguidas acciones de Twitter en abril de 2022, aceptó formar parte del consejo, se enfadó con el consejo, hizo irritado una oferta (con un precio de broma) para privatizar la empresa, intentó no comprarla cuando se dio cuenta de que había pagado demasiado, compró la empresa cuando se dio cuenta de que tenía que hacerlo, hizo declaraciones acerca de que su propiedad era necesaria para el futuro de la libertad de expresión, entró en la sede de Twitter con una pileta lavamanos, despidió a la mayoría de sus empleados, se encontró con los mismos problemas de siempre de moderación de contenidos, se hizo mucho más de derecha, y nos dio una plataforma menos publicitada, menos utilizada, con más errores - y en última instancia, no Twitter en absoluto, sino X.com.

Los libros sobre una historia tan ampliamente cubierta en tiempo real tienen el reto de ofrecer algo más que este esbozo. También se enfrentan a la pregunta central que todos los consumidores de Elon Musk intentan responder: ¿Cómo puede un genio ser tan tonto?

Tres libros de este año se presentan como a la altura del reto: Character Limit, de los periodistas del New York Times Ryan Mac y Kate Conger, Extremely Hardcore, de Zoë Schiffer, y Battle for the Bird, de Kurt Wagner, de Bloomberg. Cada libro tiene sus puntos fuertes: Schiffer tiene la mayor rabia, con los retratos más completos de las personas que trabajaban en Twitter; Wagner tiene el mayor sentimiento, centrado en Musk y el liderazgo zen raro de Jack Dorsey y lo que Twitter podría haber sido; Conger y Mac tienen los chimentos financieros más entretenidos, como el mensaje de texto de Marc Andreesen diciendo que invertiría en Twitter “sin necesidad de trabajo adicional” o un consejo de administración de Twitter atónito aprobando los 95 millones de dólares de “honorarios de éxito” de Wachtell Lipton por cuatro meses de trabajo en el caso del Tribunal de Equidad que Musk abandonó unilateralmente.

Tres nuevas obras analizan la complejidad detrás de las decisiones empresariales del magnate

Hay diversión sombría a lo largo de los libros, si no una trama retorcida: las cosas empezaron mal, y luego empeoraron. Character Limit detalla escenas chocantes de amigos y parásitos de Musk, sin posiciones claras o incluso trabajando claramente en Twitter, haciendo demandas a sus empleados en llamadas y reuniones. (el miembro más ubicuo del pelotón tenía dos años: el hijo de Musk, también llamado X). Los tres libros son películas de Tarantino sobre la reducción de personal, desde una purga inicial chapucera de unos 3.000 empleados y 4.000 contratistas hasta el despido de empleados a quemarropa porque no le gustaban, por ejemplo, los datos presentados sobre el descenso de la popularidad de sus tuits.

Sigue siendo asombroso cómo una adquisición de 44 mil millones de dólares, con el asesoramiento de Morgan Stanley y la financiación de instituciones honradas como Fidelity, pudo ser tan chapucera en su ejecución y estructura. Musk y su equipo renunciaron a toda diligencia en Twitter, proporcionaron como comprador un acuerdo favorable al vendedor antes incluso de que se lo pidieran, y pusieron 13 mil millones de dólares de deuda. Bloomberg estima que la inversión personal de Musk en Twitter, de más de 25 mil millones de dólares, vale ahora menos de 6 mil millones.

¿En qué estaba pensando? Todos los libros sobre Twitter destilan teorías, sobre todo superficiales. “Musk había llegado a amar Twitter”, escriben Conger y Mac, “y creía que la gente que lo había dirigido lo había llevado por mal camino. Iba a hacérselo pagar”. Los libros dejan al lector que atribuya este amor vengativo a alguna combinación de psicología, farmacología, arrogancia y dinero. Más recientemente, la mayoría de los lectores añadirían una explicación política: según un análisis del Wall Street Journal, Musk publicó una media de 61 veces al día este año, muchas de ellas en apoyo de Donald Trump.

La política reciente de Musk ha sido cuestionada por su apoyo público a figuras controvertidas (REUTERS/Carlos Barria)

Sin embargo, los libros, en su mayor parte, rechazan la teoría de Musk como el Gran Hombre. Musk se parece más a Napoleón en La Guerra y la Paz, en el que Tolstoi se deleita haciéndole pequeño y se recrea en las ironías de los límites de su poder. La adquisición de Twitter parece ser la marcha de Musk hacia un invierno moscovita: todo el mundo en la empresa sabe que esto o aquello o lo siguiente de Musky es una mala idea. Nada de lo que intenta parece funcionar. Esto es satisfactorio a muchos niveles. Pero también hace más difícil entender cómo un genio puede ser tan tonto si presentas a Musk como todo tonto, sin genio.

Así que tenemos que mirar a las biografías del Gran Hombre: Elon Musk de Walter Isaacson de 2023 y en la de 2015 Elon Musk, de Ashlee Vance de Bloomberg. Ninguno de los dos libros declara a Musk un buen hombre de la historia, seguro, ni defiende sus acciones más indefendibles. Pero ambos autores admiran claramente la fuerza y el genio del personaje. Y nos recuerdan por qué nos interesa Elon Musk: sus logros antes de Twitter; su vida antes de que el paquete de compensación de Tesla abriera el mundo de una forma que sólo un cuarto de billón de dólares puede hacer; qué le ha hecho triunfar.

Ambos libros detallan la física de los éxitos de Musk. Se basan en la ciencia de los materiales y tratan de la física de las piezas de los coches, los cohetes, los robots y las vías neuronales. Ambos libros vuelven a un tema principal: La despiadada ingeniería de costes de Musk, sus esfuerzos por “eliminar, eliminar, eliminar” las piezas innecesarias y la sabiduría recibida y la inercia reacia al riesgo. Esto es lo que le permitió crear gigantescas fábricas ganadoras, precisamente en Estados Unidos, en sectores muy regulados y aburridos. Sus empresas superaron momentos cercanos a la muerte gracias al liderazgo físico del general y soldado Musk, despidiendo a los holgazanes, recorriendo la cadena de montaje, soportando el dolor con las tropas durmiendo en esa cadena, reuniéndolas con su aceptación del riesgo, de una decisión, de perderlo todo.

Isaacson describió a Musk en la suboptimizada fábrica de Fremont de Tesla en 2018: “Un día, después de permanecer en silencio frente a la robótica balbuceante durante unos minutos, Musk intentó hacer la tarea con sus propias manos. Fue fácil para un humano. Dio una orden... ‘Tenéis setenta y dos horas para eliminar toda máquina innecesaria’”. Ashlee Vance, convencida de la implacabilidad y “fuerza de voluntad” casi sin parangón de Musk, lo cita casi al final de su libro: “Lo que me importa es ganar, y no por poco”.

La transformación de Twitter a X ha reducido su uso y provocado múltiples errores (REUTERS/Rachel Wisniewski)

En ambos puntos de vista, vemos el genio encarnado de Musk tan parecido al de un atleta generacional -una Caitlin Clark o un LeBron James- como al de un Steve Jobs. En un ensayo de hace 30 años sobre el prodigio del tenis Tracy Austin, David Foster Wallace reflexionaba sobre el “verdadero misterio” de los grandes atletas y “si esa persona es un idiota o un místico o ambas cosas y/o ninguna”. Y concluía: “Quienes reciben y ponen en práctica el don del genio atlético deben, forzosamente, ser ciegos y mudos al respecto, y no porque la ceguera y la mudez sean el precio del don, sino porque son su esencia”.

Queremos atribuir previsión a la compra de Twitter por Musk: estar en contra o a favor. Sin embargo, puede que no sea ese el tipo de genio con el que estamos tratando. “El verdadero secreto del genio de los atletas de élite”, hipotetizó Foster Wallace, “puede ser tan esotérico, obvio, aburrido y profundo como el silencio mismo. La respuesta real y velada a las preguntas de qué pasa por la mente de un gran jugador cuando se sitúa en el centro del ruido hostil de la multitud y prepara el tiro libre que decidirá el partido podría ser: nada en absoluto”.

Musk es un genio y un Gran Hombre de la Historia, pero quizá cuando envió un escueto mensaje de texto al consejero delegado de Twitter diciendo que quería privatizar la empresa -desde la isla hawaiana de Larry Ellison, pasadas las 5 de la mañana tras una noche en vela- no pensaba en nada en absoluto. Y quizá la principal razón por la que su tiro libre salió tan desviado es una ironía central, una ironía tolstoiana: Elon Musk, un genio del mundo concreto, compró una empresa construida para las palabras.

Fuente: The Washington Post