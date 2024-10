Bobby Watson, uno de los legendarios mensajeros de Art Blakey, llega a Buenos Aires

Bobby Watson - "Blues For Peace" en vivo en el estudio de la radio KCPT Kansas City, Missouri.

El saxofonista y compositor Bobby Watson, una figura relevante del jazz contemporáneo a lo largo de más de cuarenta años, será protagonista de cuatro recitales en Bebop Club de Buenos Aires, este jueves 17 y viernes 18 a las 20 y 22.30 hs. Watson estará acompañado por un grupo de destacados músicos argentinos: Mariano Loiácono en la trompeta, Ernesto Jodos al piano, Santiago Lamisovski en el contrabajo y Alejandro Beelmann en la batería.

Formado en la Universidad de Miami, Watson obtuvo su “doctorado” musical como director de los Jazz Messengers, la legendaria formación del baterista Art Blakey. Allí su contribución fue notable: participó en catorce grabaciones, más que cualquier otro músico en la historia del grupo. Este bagaje le permitió desarrollar un estilo propio, que se reflejó en diversas colaboraciones y en su aclamada banda Horizon. Watson sobresalía por “su habilidad para fomentar el crecimiento artístico de sus compañeros de banda”.

Watson se ha destacado no solo por su virtuosismo en el saxofón, sino también por su versatilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. “Un músico de jazz puede tocar en cualquier tipo de escenario”, dice Watson para explicar su capacidad para incursionar en diversos géneros, desde la música latina hasta el dance hall y el clásico. Esta perspectiva lo ha llevado a colaborar con otros iconos del jazz como Max Roach y George Coleman, y con destacados vocalistas como Dianne Reeves y Lou Rawls.

Bobby Watson fue director musical de los influyentes Art Messengers del baterista Art Blakey

Su notable carrera incluye la cofundación del quinteto acústico Horizon, en colaboración con Curtis Lundy y Victor Lewis. Este grupo fue creador luego de su experiencia en los Jazz Messengers pero con un enfoque más contemporáneo, lanzó varios álbumes de éxito bajo los sellos Blue Note y Columbia. El trabajo de Watson es parte esencial de cualquier colección de jazz, y su influencia es persistente de su música en el género.

Otra de las características sobresalientes de Watson ha sido su compromiso con la educación musical. Tras pasar 25 años en Nueva York, regresó a Kansas City para dirigir el programa de Estudios de Jazz en la Universidad de Missouri-Kansas City (UMKC), donde fue designado como el primer Profesor de Jazz William D. y Mary Grant. Durante su liderazgo, el programa evolucionó y se consolidó como uno de los mejores del país. Watson afirma que su rol como educador le ha permitido compartir sus conocimientos y experiencias con las nuevas generaciones de músicos.

En términos de su producción discográfica, Watson ha lanzado más de cuarenta grabaciones bajo su propio nombre y ha participado en más de cien títulos adicionales. Entre sus obras más destacadas se encuentra The Gates BBQ Suite, un tributo a su ciudad natal y su legado familiar. La crítica especializada en All About Jazz mencionó que Watson ofrece una “bondad hasta los huesos” en esta suite, que se ha convertido en un homenaje a Kansas City. En palabras de Watson, el proyecto fue descrito como “un trabajo de amor”.

Luego de su paso por los Art Messengers, Watson cofundó el grupo Horizon en Kansas City

En 2017, Watson comenzó una colaboración con Smoke Sessions Records, un sello con el cual ha lanzado diversos proyectos, incluyendo Made in America, un disco que rinde homenaje a afroamericanos menos conocidos pero de gran importancia para su comunidad. Más recientemente, lanzó Keepin’ It Real, donde colaboró con músicos jóvenes, lo que demuestra su compromiso continuo con la innovación y la diversidad musical.

El legado de Bobby Watson en el mundo del jazz es indiscutible, tanto como intérprete como educador. Su continua dedicación y energía han establecido un precedente para futuras generaciones, y su influencia perdura como un testimonio de disciplina y talento inquebrantables. En diálogo con Infobae Cultural, el saxofonista anticipó que interpretará “canciones originales propias y varios estándares del género” para vivir junto al público porteño, “dos noches magníficas”.

—¿Cuánto del sonido y la experiencia de los Jazz Messengers llevaste a Horizon?

—Quería establecer una banda de trabajo/gira como los Messengers. Tocar composiciones originales y presentar a los miembros de la banda. También delegué responsabilidades en todos los integrantes para que se sintieran más involucrados en el grupo.

Bobby Watson se presenta en Bebop Club de Buenos Aires, el jueves 17 y viernes 18 de octubre

—Has colaborado con músicos de otros géneros. ¿Te sientes cómodo fuera del jazz?

—Sí. Alguien me preguntó una vez: “¿Qué tipo de música tocas?” Mi respuesta fue simplemente “Sí”. Un músico de jazz puede tocar en cualquier tipo de ambiente, sea música latina, vanguardia, funk, R&B, dance hall, Broadway, clásica, etc.

—En Bebop Club tocaras con músicos argentinos. ¿Cómo acuerdan qué música tocar, y qué esperas de ellos?

—Le envié a Mariano Loiácono varias de mis composiciones originales para que las interpretara con su grupo. Ya han tenido a muchos músicos de jazz estadounidenses tocando con ellos. Russell Malone, Antonio Hart y Cyrus Chestnut, por nombrar a algunos. Todos me dijeron que lo pasaron genial tocando con la banda, por eso estoy deseando actuar con Mariano y los chicos. La audiencia escuchará algunas de mis composiciones así como algunos estándares. Estoy realmente ansioso por mis noches en el club.

[Fotos: prensa Bebop Club; bobbywatson.com]