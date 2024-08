La Ciudad de Buenos Aires celebra el tango en cada rincón durante agosto

Buenos Aires celebrará el Tango BA Festival y Mundial del 14 al 27 de agosto

El mes de agosto en Buenos Aires estará completamente dominado por la pasión del tango, con una serie de actividades que celebrarán el icónico ritmo porteño en todas sus facetas. La ciudad, reconocida por la UNESCO como el sitio de origen del tango, conmemorará este reconocimiento con una vasta programación que involucra al Ministerio de Cultura porteño y numerosos espacios culturales emblemáticos.

Uno de los eventos más destacados será el Tango BA Festival y Mundial, que se llevará a cabo del 14 al 27 de agosto. Durante estas dos semanas, Buenos Aires ofrecerá una amplia gama de actividades incluyendo conciertos, milongas y espectáculos especiales. Desde los principales salones de baile hasta los bares históricos y casas de tango, cada rincón de la ciudad contribuirá a una experiencia única e inolvidable. Además, se podrá disfrutar de actividades en espacios emblemáticos como la Usina del Arte, el Centro Cultural San Martín, el Teatro Colón y muchos más.

Dentro de las propuestas más innovadoras, se encuentra “In the Bodies”, de la compañía IN Tango Tanz de Austria-Argentina. Esta obra coreográfica, que se presentará en la sala A del Centro Cultural San Martín los días 8, 9, 10 y 11 de agosto, se enfoca en una perspectiva contemporánea y de género, destacando el universo femenino en el tango.

Las milongas se realizarán en el Cine Teatro el Plata y en el Centro Cultural 25 de Mayo

Las milongas, una tradición infaltable del tango, tendrán su lugar en el Cine Teatro el Plata los viernes 23 y 30 de agosto y en el Centro Cultural 25 de Mayo todos los domingos del mes. Siempre con entrada gratuita, estas citas permitirán a locales y turistas disfrutar del auténtico estilo de baile porteño en un ambiente vivaz y cordial.

En el marco del 154 aniversario del barrio de La Boca, se celebrará una tertulia en Barraca Peña el 24 de agosto. Este evento, que marcará la efeméride del 23 de agosto, empezará a las 14.30 h y se llevará a cabo en Av. Pedro de Mendoza 3003, sin suspenderse por lluvia. Además, el 27 de agosto habrá un recorrido por las tanguerías del Casco Histórico, comenzando en Balcarce y Estados Unidos y terminando en Avenida de Mayo, brindando una oportunidad única para explorar la historia y los autores del tango.

El Museo Casa Carlos Gardel continuará exhibiendo “Troilo, el otro Gardel del Abasto”, una exposición que muestra el acervo patrimonial de la familia de “Pichuco”. Aquellos que visiten tendrán la oportunidad de admirar partituras originales, un archivo fotográfico familiar y el icónico bandoneón de Troilo, entre otros objetos valiosos.

La Casa Carlos Gardel exhibe "Troilo, el otro Gardel del Abasto"

En cuanto a la música en vivo, el mes de agosto traerá presentaciones del Cuarteto Delta, la Orquesta del Consejo de Ciencias Económicas y Santaires en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura y en el Anfiteatro de Parque Centenario. La Banda Sinfónica de Buenos Aires, junto al artista uruguayo Leo Maslíah, también se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo y en la Usina del Arte. Otros artistas destacados como Florencia Dávalos y Tango Q animarán el Anfiteatro de Parque Centenario.

Diversos museos también se unirán a la celebración mediante el ciclo de Música en los Museos, presentando conciertos en lugares como el Museo Fernández Blanco, el Museo de Esculturas Luis Perlotti, el Museo de Arte Popular José Hernández y el Museo Histórico Cornelio de Saavedra. Además, se organizarán visitas a diversas sedes de colectividades y continuará la exposición “La escuela, del kiosco a la casa” en la Casa del Historiador.

La Usina del Arte y el Centro Cultural San Martín recibirán varios eventos de la programación

El Complejo Teatral de Buenos Aires no se quedará atrás y ofrecerá una variada cartelera en agosto. En el Teatro San Martín se presentará “La gran ilusión”, adaptada de “La gran magia” de Eduardo De Filippo, desde el 16 de agosto hasta el 15 de diciembre, con un elenco destacado y músicos en vivo. En el Teatro Regio se podrá disfrutar de “Manual para armar un sueño” del 21 de agosto al 8 de septiembre. Además, el Ballet Alxibeira de Galicia ofrecerá una muestra de su tradicional baile gallego en el Cine Teatro El Plata los días 13 y 14 de agosto.

Otras actividades incluyen la presentación de una nueva colección de libros en la Casa de la Lectura y la Escritura el viernes 2 de agosto, funciones de cine nacional los lunes 5, 12 y 26 en el Centro Cultural 25 de Mayo, y una serie de proyecciones de películas latinoamericanas todos los jueves en la Casa de la Lectura y la Escritura. También se llevará a cabo una Bailanta Chamamecera con música en vivo en el Espacio Cultural del Sur el domingo 18.