Pablo Bernasconi inaugurará la Feria del Libro Infantil y Juvenil (Foto Edgardo Andrés Kevorkia / KVK)

Todo listo para que empiece la Feria del Libro Infantil y Juvenil, el evento más esperado de las vacaciones de invierno. Con entrada libre y gratuita, será del lunes 8 al domingo 28 de julio. ¿Dónde? En el ex CCK (el Gobierno le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner: se llamará Palacio Libertad): Sarmiento 151, CABA. Organizada por la Fundación El Libro, la Feria contará con más de 70 expositores (entre editoriales, librerías, empresas e instituciones) y una nutrida programación que se desarrollará en varios espacios del predio. El discurso inaugural estará a cargo del ilustrador y escritor Pablo Bernasconi.

Bernasconi tiene publicados más de 45 libros, como autor integral. Ha hecho exhibiciones individuales y grupales de su obra en muchos países. Fue el responsable de las ilustraciones críticas en la página 2 de la edición dominical de La Nación por más de 10 años. Muchas de sus metáforas ilustradas han aparecido en revistas y periódicos en todo el mundo como The New York Times, The Wall Street Journal, The Saturday Evening Post, Telegraph, Rolling Stone y el The Times of England.

Entre sus últimos libros publicados se destacan Retratos, Los súper premios y La verdadera explicación. Recibió importantes premios: Los Destacados de ALIJA en varias ocasiones, la medalla de oro en la SND, fue finalista en el Premio Hans Christian Andersen (IBBY) en 2018, el candidato al ALMA (Astrid Lindgren Award) en 2021 y 2022, y el premio Konex en literatura infantil, entre otros. Su muestra Finales, exhibida en los principales museos de la Argentina, fue vista por 150.000 personas.

La edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil del año pasado (Foto: Fundación El Libro)

Dentro de las propuestas se destacan las narraciones, el firmódromo, talleres de arte, las charlas de la Movida Juvenil y el taller de Ciencia de Melquíades. Habrá más de 300 actividades para disfrutar en familia. Además, el viernes 26 de julio a las 18 se entregarán los Premios Pregonero, el reconocimiento más importante a los difusores de la literatura infantil y juvenil.

Del 8 al 12 de julio, en los días previos a las vacaciones de invierno, la Feria recibirá al público general y especialmente a alumnos y docentes. Las jornadas de capacitación para públicos específicos serán el miércoles 17 de julio dedicadas a profesionales de la industria. La participación es gratuita y con inscripción previa. Además, los días jueves 18 y viernes 19 de julio se desarrollarán las jornadas dedicadas a mediadores de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. La inauguración estará a cargo de Margarita Mainé. En este caso, la inscripción es arancelada.

* Más información de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, acá.