El disco más raro y pirateado de Paul McCartney se publica luego de 50 años

"Jet", De Paul Mccartney Y Wings, Del Disco "One Hand Clapping"

El sonido de One Hand Clapping de Paul McCartney y Wings sólo solía escucharse en bootlegs o en fragmentos disponibles en ediciones de archivo a lo largo de los años. Pero su nuevo lanzamiento oficial (casi) completo merece un aplauso a dos manos.

Mientras los viejos rockeros vacían sus bóvedas, McCartney da un paso adelante con One Hand Clapping, más de dos docenas de canciones que se grabaron hace 50 años para un documental en vídeo y posiblemente un álbum en directo.

El disco muestra a McCartney y a su banda Wings en plena forma, en 1974, en los famosos estudios Abbey Road de Londres. Las grabaciones se realizaron cuando Band on the Run estuvo siete semanas en lo más alto de las listas de álbumes británicas. “Quería que la gente viera a la banda tocando en el estudio, capturando la energía y la esencia de nuestro trabajo diario. Era una oportunidad para mostrar a Wings tal como éramos, espontáneos y auténticos”, dijo McCartney.

Paul McCartney al frente de Wings, en Los Angeles, mayo de 1976 (Michael Ochs Archives/Getty Images)

Tal vez sea porque está en el antiguo estudio de los Beatles, o tal vez porque “Band on the Run” estaba en lo más alto, pero McCartney ofrece una interpretación enérgica en One Hand Clapping. Repasa (brevemente) canciones queridas de los Beatles como “Let it Be” y se remonta aún más atrás, a temas de Buddy Holly de los años cincuenta.

One Hand Clapping es una buena instantánea de McCartney durante su apogeo creativo posterior a Los Beatles, con un buen número de rarezas. Dieciséis de los 32 temas nunca se habían publicado oficialmente.

El único fallo real de este proyecto fue la sorprendente decisión de no incluir el vídeo, aunque sólo fuera como parte de una edición ampliada de mayor precio. El único lanzamiento oficial del vídeo se produjo en 2010 como parte de la caja Band on the Run. Incluirlo aquí habría tenido sentido y habría dado una imagen aún más real de todo el proyecto.

Paul McCartney y Linda McCartney al frente de Wings, en The Lewisham Odeon de Londres, diciembre de 1979 (Foto: Pete Still/Redferns)

Aparte de eso, el audio de One Hand Clapping consigue reunir todas las canciones en un solo lugar por primera vez. Y eso es una gran victoria para los fans de McCartney que nunca recibieron los discos piratas o que no han desembolsado mucho dinero a lo largo de los años para conseguir las canciones que se incluyeron, a cuentagotas en otras reediciones.

La intención de McCartney era capturar al grupo en un ambiente de trabajo más relajado y creativo, y por eso el proyecto incluyó sesiones de grabación adicionales en el estudio de McCartney en Escocia y en el estudio móvil de Mick Jagger.

Paul McCartney y Wings en vivo en The Tarrant County Convention Center de Fort Worth, Texas, el 4 de mayo de 1976 (Foto: AP/Archivo)

One Hand Clapping incluye versiones de “Band on the Run” y “Jet”, con una nueva perspectiva sonora. Pero, a pesar de la calidad y el interés que generó el material, el proyecto inicial de lanzarlo como un especial de televisión nunca se concretó. Décadas más tarde, en 2010, el interés por estas grabaciones se revitalizó con la reedición de lujo del álbum Band on the Run. Aquella edición y ahora esta, permite experimentar un fragmento del proceso creativo de uno de los músicos más influyentes de la historia y su banda, en un momento crucial de su carrera.

Fuente: AP