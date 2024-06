Jaap van Zweden concluye su mandato al frente de la Filarmónica de Nueva York

Jaap van Zweden dirige la Orquesta Filarmónica de Nueva York interpretando la Sinfonía N° 4 de Brahms

Jaap van Zweden decidió durante la pandemia que quería abandonar la vida de director de orquesta transatlántico, así que el holandés menos volador acortó su mandato en la Filarmónica de Nueva York, el más breve de un director musical de la orquesta desde Pierre Boulez entre 1971 y 1977. “Creo firmemente en el contacto de corazón a corazón, de ojo a ojo, y no a través de una cámara o algo así”, comentó y aseguró: “No puedo cambiarme a mí mismo. Me empujaron al siglo del Skyping y la electrónica. No soy yo”.

Van Zweden dirigió tres interpretaciones de la Segunda Sinfonía de Mahler en el Lincoln Center, y luego dirigirá la orquesta durante cinco conciertos en China del 27 de junio al 3 de julio y tres actuaciones en Vail, Colorado, del 17 al 20 de julio. ”El COVID cambió la vida de mucha gente. De hecho, probablemente cambió la vida de todos nosotros”, declaró Deborah Borda, ex presidenta de la Filarmónica. “No creo que sea una historia inusual de alguien, de un hombre que reorienta sus opciones vitales”.

Van Zweden, que ahora tiene 63 años, fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Dallas entre 2008 y 18 años. Sucedió a Alan Gilbert en Nueva York a partir de la temporada 2018-19, pero debido a las cancelaciones de COVID tuvo lo que equivale a poco más de 4 temporadas y media en la Gran Manzana. “Llevé la orquesta en un momento difícil”, remarcó.

Jaap van Zweden enfrenta una etapa de incertidumbres y cambios personales

A medida que se acercaba el final de su mandato, Van Zweden habló en su oficina llena de fotografías de cuatro de sus famosos predecesores de la Filarmónica de Nueva York: Gustav Mahler, Willem Mengelberg, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein. Las fotos permanecerán en las paredes para Gustavo Dudamel, que tomará el relevo en otoño de 2026.

Van Zweden dirigió por primera vez la orquesta como invitado en 2012 y aceptó cuatro años después convertirse en director musical tras ser la primera opción de los orquestadores. Con la cabeza afeitada y los hombros ligeramente encorvados, dirige como si sus brazos estuvieran rígidos como las cuerdas de un violín, con la tensión recorriéndole los hombros, las muñecas y los dedos. Cuando está satisfecho con un pasaje ensayado, levanta la mano izquierda y hace una señal de “OK”. “Es inflexible, una persona muy intensa y un músico intenso”, afirmó Carter Brey, violonchelo principal.

Van Zweden alquiló un apartamento al otro lado de la calle del Lincoln Center y se familiarizó con la ciudad, estableciéndose en restaurantes favoritos como Marea y Le Bilboquet. Voló a California para reclutar a Borda para que volviera a Nueva York después de que ella pasara 17 años dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles.

Tras enfrentar los retos de la pandemia, Van Zweden se prepara para nuevos compromisos en dos importantes orquestas

“Nunca olvidaré el momento en que me agarró la mano, se inclinó sobre la mesa y me dijo: ‘¿Qué hace falta para que vengas aquí, para que vengas a Nueva York?’”, recordó Borda. Mientras Borda conseguía la financiación de 550 millones de dólares para renovar el David Geffen Hall, la vinculación prevista de van Zweden con la orquesta se vio diezmada por COVID, que truncó su segunda temporada el 12 de marzo de 2020. “Creo que eso habría hundido el cargo de director musical de cualquiera. Daba la sensación de que estábamos logrando una buena sintonía con él. Musicalmente y en cuanto a la forma en que trabajábamos juntos, había una buena química y, de repente, se esfumó por completo”, comentó Brey.

Una gira europea para abrir el Festival Mahler del Concertgebouw fue cancelada, junto con todo el calendario 2020-21. Van Zweden dijo que el viaje habría sido “divertirse el uno con el otro como una joven pareja casada, casi”. “En la relación entre un director musical y una orquesta, es muy importante que haya una especie de luna de miel, un período de conocerse mutuamente y luego realmente profundizar en esa relación”, destacó.

La temporada de Van Zweden en la Filarmónica de Nueva York ha sido la más breve desde Pierre Boulez en 1977

Van Zweden renunció a su apartamento de Nueva York a los pocos meses de la pandemia y en septiembre de 2021 estaba listo para anunciar su marcha. Se había sentido cómodo estudiando partituras en la mesa del desayuno de su casa de Ámsterdam, tomando café y mirando el Vondelpark. Le gustaba tener más tiempo cerca de sus cuatro hijos y cuatro nietos, y trabajar con su Fundación Papageno, que ayuda a jóvenes con autismo (su hijo Benjamin es autista).

Cuando la orquesta regresó de COVID, se enfrentó a una temporada 2021-22 vagabunda durante la renovación. Van Zweden dirigió el traslado al auditorio acústicamente mejorado en octubre de 2022, planificando con el equipo de diseño y dirigiendo los ajustes auditivos.

“Jaap afinó la sala”, comentó el presidente de la Filarmónica, Gary Ginstling. “Esta sala, que forma parte de la transformación de la Filarmónica en los próximos años, siempre va a estar asociada al mandato de Jaap como director musical”.

Van Zweden se despedirá de la Filarmónica con una gira por China y tres conciertos en el estado de Colorado

Van Zweden dirigió 245 actuaciones como director musical, 20 estrenos mundiales y ayudó a crear el Proyecto 19, encargando obras a mujeres para el centenario de la 19ª Enmienda. Durante su mandato se realizaron 34 encargos y contrató a 23 de los 96 músicos actuales. Matthew Passion de Bach, Fire in my mouth de Julia Wolfe, Erwartung de Schoenberg y el Réquiem de Brahms son algunas de sus actuaciones más memorables.

“La orquesta nunca ha sonado mejor”, destacó Borda. Entre sus futuros compromisos figuran al menos ocho semanas anuales como director musical de la Orchestre Philharmonique de Radio France a partir de 2026-27 y 12 semanas al año como director musical de la Orquesta Filarmónica de Seúl, cargo que asumió en enero. Dedicará más tiempo a la ópera -está previsto Parsifal de Wagner en concierto en la Philharmonie de París y un Tristan und Isolde escenificado en Seúl-.

“Cuando eres director musical de otra orquesta, se trata mucho de ti y cuando eres director musical de la Filarmónica de Nueva York, formas parte de la Filarmónica de Nueva York.Y en cierto modo eso nos hace más humildes”, concluyó van Zweden.

Fuente: AP

[Fotos: Hiroyuki Ito/Getty Images; AP Photo/Ronald Blum; Dave Kotinsky/Getty Images for Lincoln Center & The New York Philharmonic; Alexi Rosenfeld/Getty Images]