La legendaria película “Let It Be” llega al streaming con calidad restaurada

Trailer de "Let it be", de Los Beatles

La plataforma de streaming Disney+ anuncia el lanzamiento exclusivo de Let it be el 8 de mayo de 2024, una película original de 1970 dirigida por Michael Lindsay-Hogg sobre The Beatles. Este lanzamiento marca la primera disponibilidad de la película en más de cinco décadas, destacando una era significativa en la historia de la música y la banda compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Let it be, film que retrata los últimos días de The Beatles como grupo, ha sido restaurada meticulosamente por el equipo del director Peter Jackson en Park Road Post Production. Esta restauración sigue al éxito de la docuserie “The Beatles: Get Back”, lanzada en Disney+ en 2021, que ofreció una nueva perspectiva sobre la disolución de la banda, mostrando momentos de calidez y unidad nunca antes vistos. La película incluye contenido exclusivo que no se presenta en la docuserie, ofreciendo a los espectadores un acceso sin precedentes al proceso creativo de la banda, su última actuación en vivo y la composición del álbum Let it be, que fue galardonado con un Grammy®.

Según declaraciones de Michael Lindsay-Hogg, la percepción de Let it be estuvo marcada originalmente por la tristeza de la separación de la banda, opacando la importancia histórica y artística del documental. Peter Jackson expresó su emoción por la restauración y el relanzamiento de la película, enfatizando cómo Let it be complementa y completa la narrativa iniciada con The Beatles: Get Back. Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración y el apoyo de Lindsay-Hogg, permitiendo que la obra original sea apreciada con una calidad de imagen y sonido superior a la de su estreno original en 1970.

EL 30 de enero de 1969 Los Beatles aparecieron sobre la terraza del edificio de oficinas de Apple, su sello discográfico, en el número de 3 de Savile Row, en pleno centro de Londres (Foto: Apple Records)

El documental original de The Beatles, Let It Be, ha permanecido fuera del alcance del público desde principios de la década de 1980, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana entre los aficionados de la icónica banda de Liverpool. A diferencia del resto del material audiovisual asociado a The Beatles, Apple ha mostrado un desinterés notable en promover o reeditar este particular filme. Sin embargo, Peter Jackson ha emergido recientemente con una iniciativa que promete revivir este material olvidado a través de su nuevo proyecto, The Beatles: Get Back. Este proyecto no solo busca traer a la luz horas de grabaciones descartadas por el director original, Michael Lindsay-Hogg, sino que también se plantea como un complemento a la obra original, en lugar de reemplazarla.

Jackson ha podido acceder y utilizar una cantidad significativa de metraje que no fue incluido en la versión final de Let It Be, proporcionando así una nueva perspectiva sobre los últimos días de The Beatles como banda. Durante la promoción de Get Back, Jackson enfatizó su intención de que su documental sirva como un complemento al film original, prometiendo que el documental de Lindsay-Hogg volvería a estar disponible para el público. Esta iniciativa no busca borrar el legado de “Let It Be”, sino más bien ofrecer una visión más amplia y detallada de los eventos que rodearon su producción.

El último álbum de la banda más importante de la historia fue grabado en medio de graves conflictos internos (Shutterstock)

A pesar de la amplia disponibilidad de copias piratas de Let It Be, que han circulado entre coleccionistas y aficionados, la promesa de Jackson brinda esperanza para una reedición oficial que podría presentar el documental en una calidad nunca antes vista. Este enfoque renovador no solo demuestra el respeto de Jackson hacia el material original y su legado, sino que también ofrece a los seguidores de The Beatles la oportunidad de experimentar ambos proyectos como piezas complementarias que ilustran una era definitoria en la historia de la música.

La película cuenta no solo con la participación de los cuatro miembros icónicos de The Beatles, sino que también incluye la actuación especial de Billy Preston. La producción estuvo a cargo de Neil Aspinall, con The Beatles fungiendo como productores ejecutivos y la dirección de fotografía de Anthony B. Richmond. Con el estreno de Let it be en Disney+, los fanáticos de The Beatles y de la historia de la música tendrán la oportunidad única de presenciar una pieza fundamental en el legado de la banda, con una calidad audiovisual restaurada que promete transportar a la audiencia a los momentos finales de una era definitoria.