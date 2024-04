La disidente vietnamita Pham Doan Trang, premiada por PEN América

Pham Doan Trang, escritora y periodista, recibe el Premio Barbey a la Libertad de Escritura de PEN América

La bloguera y periodista disidente vietnamita encarcelada Pham Doan Trang será galardonada con el Premio Barbey a la Libertad de Escritura, que concede la organización literaria y de libertad de expresión PEN América a una “escritora encarcelada de conciencia”.

Trang, de 45 años, ha escrito varios libros, entre ellos Politics of a Police State y Politics for the Common People. Ha sido crítica del gobierno vietnamita y una destacada defensora de la reforma democrática, golpeada por la policía en 2015 lo que determinó una renguera. En 2020, fue detenida acusada de “propaganda contra el Estado” y condenada a nueve años de prisión.

PEN, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras son algunas de las organizaciones que han condenado su trato. “Pham Doan Trang ha galvanizado al pueblo vietnamita a través de sus escritos sobre democracia, derechos humanos, degradación medioambiental y empoderamiento de la mujer”, declaró el jueves Suzanne Nossel, directora general de PEN. “El gobierno vietnamita ha perseguido y encarcelado a Trang para acallar su voz. Ha sacrificado su salud y su libertad en la búsqueda de la justicia. A pesar de la represión gubernamental de la disidencia y el activismo, sus poderosas palabras siguen inspirando a personas de Vietnam y de todo el mundo”.

Entre los anteriores galardonados con el premio Libertad para Escribir figuran la activista iraní Narges Mohammadi y el periodista independiente ucraniano Vladyslav Yesypenko. El abogado de Trang, Dang Dinh Manh, y su amiga Quynh-Vi Tran, cofundadora y directora ejecutiva de Legal Initiatives for Vietnam, recogerán el premio en su nombre durante la gala anual del PEN el 16 de mayo. Otros galardonados serán el músico Paul Simon y el Director General de Dow Jones, Almar Latour.

La activista fue detenida en octubre del pasado año 2020 en la ciudad de Ho Chi Minh, momento desde el que ha estado en prisión preventiva sin derecho a un abogado. En 2021, Fue condenada a nueve años de prisión por cargos de “propaganda”, contra el Estado. Pham Doan Trang se ha involucrado a lo largo de su trayectoria en protestas pacíficas contra las políticas del gobierno y se ha unido en numerosas ocasiones a manifestaciones en contra de la detención de otros activistas.

Su detención en octubre de 2020 se produjo después de su implicación en la publicación en las redes de un libro periodístico sobre el conflicto por la confiscación de tierras en Dong Tam, cerca de Hanói, uno de los episodios más violentos entre ciudadanos y autoridades en los últimos años, que se saldó con la muerte de tres policías y un líder vecinal.

Anteriormente a su detención, en 2016, la Policía ya le impidió asistir a una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al año siguiente fue apresada tras mantener un encuentro con una delegación de la Unión Europea. En 2018 fue arrestada e interrogada en hasta dos ocasiones por sus escritos y actividades críticas con las autoridades vietnamitas.

Trang es autora de numerosos libros sobre los derechos de las mujeres y el activismo medioambiental. Además, ha fundado el grupo Árboles Verdes y varios portales independientes. En 2017 fue galardonada con el Homo Homini y en 2019 recibió un premio de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Fuente: AP