“Einstein on the Beach” regresa al Teatro Colón: un hito de la ópera contemporánea en Buenos Aires

Einstein on the Beach: La ópera que desafía los límites del arte escénico

Una vez más, el majestuoso escenario del Teatro Colón se prepara para recibir una de las obras más revolucionarias y trascendentales en la historia de la ópera contemporánea: “Einstein on the Beach”. Esta vez, bajo la dirección musical del talentoso Léo Warynski y la dirección general de Martín Bauer, la producción promete llevar a los espectadores a un viaje emocionante y sensorial a través de la mente creativa de Philip Glass y Robert Wilson.

La reposición de “Einstein on the Beach” en el Teatro Colón presenta un elenco estelar, con la participación de reconocidos artistas como Maricel Álvarez, Analía Couceyro, Iván García, Carlos Casella, Alejo Moguillansky, Matías Sendón, Luciana Gutman y Mariana Tirantte. Esta constelación de talentos promete dar vida a la obra maestra con su interpretación magistral y su compromiso artístico.

Las funciones tendrán lugar los días jueves 25 y viernes 26 de abril a las 20 horas, ofreciendo al público la oportunidad de sumergirse en la atmósfera única y vanguardista de “Einstein on the Beach”. Además, se contará con la participación especial de figuras destacadas como la soprano Carla Filipcic-Holm, el compositor argentino-francés Sebastián Rivas y los bailarines Gustavo Lesgart y Marina Giancaspro, junto con Matías Battiston como traductor de los textos.

Elenco estelar: Los talentos que darán vida a 'Einstein on the Beach' en el Teatro Colón

Las localidades ya están a la venta a través del sitio web oficial del Teatro Colón y en la boletería ubicada en Tucumán 1171, con horarios de atención de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9 a 17 horas. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única en la historia del arte escénico.

“Einstein on the Beach” no es solo una ópera, es una experiencia sensorial y emocional que desafía las convenciones y expande los límites de la creatividad. Compuesta por Philip Glass y dirigida por Robert Wilson, esta obra rompe con las estructuras tradicionales de la ópera para ofrecer al público una experiencia única e inolvidable.

Es la primera y más famosa ópera del minimalismo, que irrumpió en el género con una experiencia escénica y musical radicalmente nueva. Su estreno en 1976 causó sensación y su impacto no disminuyó desde entonces, algo que pudo comprobarse con el éxito de esta versión creada para el Teatro Colón en 2023, con Martín Bauer liderando un “dream-team” creativo. Tres narradores e intérpretes, una docena de bailarines, una soprano solista, un coro y un ensamble amplificados y los equipos de cine y de ópera despliegan un verdadero “tour de force” de más de tres horas sin interrupciones.

La vanguardia llega al Teatro Colón con 'Einstein on the Beach

La música minimalista y los patrones rítmicos repetitivos característicos de Glass se entrelazan con la acción escénica experimental, las proyecciones visuales y las secciones de danza, creando un collage artístico que desafía la percepción y la comprensión. La narrativa no lineal y la ausencia de una trama convencional invitan al espectador a sumergirse en un mundo de imágenes y sonidos, donde el tiempo y el espacio se desdibujan y la mente es libre de explorar nuevos territorios de la imaginación.

Con esta nueva versión de “Einstein on the Beach”, el Teatro Colón reafirma su compromiso con la excelencia artística y la innovación, ofreciendo al público argentino la oportunidad de disfrutar de una obra maestra del siglo XX en toda su gloria y esplendor. No te pierdas esta ocasión única de presenciar un hito de la ópera contemporánea en el corazón de Buenos Aires.

[Fotos: Prensa Teatro Colón]