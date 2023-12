Tom Hanks aprovecha su amor por el espacio para el documental inmersivo “The Moonwalkers”

"The Moonwalkers" es un documental inmersivo coescrito y narrado por Tom Hanks (Justin Sutcliffe via AP)

No verás a Tom Hanks en uno de esos vuelos de turismo espacial que llevan a celebridades y millonarios a un paseo suborbital durante unas horas. Dice que no sería suficiente tiempo fuera de este mundo. “No necesito subir y bajar”, dijo Hanks el martes. “Creo que necesitaría un poco más de tiempo en el paraíso”.

Ir a la Luna es otra cuestión y el tema de The Moonwalkers, un documental inmersivo coescrito y narrado por Hanks. “Lo haría en un segundo –dijo–. No tengo los cálculos. No tengo esas habilidades, pero estoy seguro de que hay algo que puedo hacer para ayudar al programa”.

El actor dos veces ganador del Premio de la Academia es un aficionado al espacio de toda la vida y ha canalizado su pasión en The Moonwalkers, que se estrena el miércoles en Lightroom, un lugar de Londres especializado en arte interactivo y experiencias cinematográficas.

Los visitantes se sientan en bancos rodeados de imágenes mientras la película de 50 minutos da vida a las misiones espaciales Apolo de la NASA. La atención se centra en los 12 hombres que caminaron sobre la Luna entre 1969 y 1972, las miles de personas que los ayudaron a llegar allí y una nueva generación de astronautas que regresarán a la Luna como parte del programa Artemisa.

Es una mezcla de alta tecnología de imágenes de archivo, dibujos, animaciones y fotografías remasterizadas digitalmente, pero no, enfatiza Hanks, ninguna imagen generada por computadora. “Cada fotografía, cada imagen fue una fotografía tomada por un ser humano del sujeto”, dijo Hanks mientras estaba sentado en el lugar frente a un paisaje lunar gigante. “Así que no hay nada falso”.

Hanks narra la película inmersiva sobre las misiones que llevaron a 12 personas a la Luna entre 1969 y 1972, y los planes para la futura exploración lunar (Justin Sutcliffe via AP)

The Moonwalkers, que se extenderá hasta el 21 de abril de 2024, lleva el subtítulo “un viaje con Tom Hanks”. El actor narra con su estilo cálido y paternal y coescribió el guión con el documentalista británico Christopher Riley.

La carrera espacial se presenta como un esfuerzo profundamente humanista que representa la curiosidad y el deseo insaciables de la humanidad de hacer cosas –como dijo el presidente John F. Kennedy sobre el viaje a la Luna– “no porque sean fáciles sino porque son difíciles”.

Hanks, de 67 años, ha estado cautivado por la exploración lunar desde que era un niño, tratando de simular la gravedad cero sentándose en el fondo de una piscina en el patio trasero. Su interpretación de Jim Lovell, comandante de una misión espacial en peligro, en Apolo 13 ayudó a revivir el interés popular por el programa Apolo en la década de 1990.

Quizás desde el principio hubo señales de que se había convertido en actor, no en astronauta. Lo que enganchó a Hanks al espacio no fue tanto la ciencia de vanguardia sino el drama humano. Su interés está en la gente de allá arriba. “La ciencia es genial, cuando puedes entender lo que es la ciencia, pero la ciencia siempre va de la mano con, ya sabes: ¿toman café allá arriba? ¿Tienen agua caliente? ¿Necesitan afeitarse?

Hanks dijo que la primera vez que quedó fascinado por el espacio fue cuando tenía 12 años en 1968, cuando vio en su televisor una imagen de la Tierra transmitida en vivo desde la nave espacial Apolo 8 orbitando la Luna. “Era una transmisión en vivo y se podía ver la nube, se podía ver el gris del océano, se podía ver el gris más oscuro de la Tierra”, dijo, recordando su asombro al ver “esta gran saga” en el mismo televisor que usaba para ver las películas de Batman y John Wayne. “No lo vi como política. No lo vi como una noticia. Lo vi como algo que era como una gran aventura sacada de Jason y los Argonautas... un logro artístico narrativo a la altura de toda la brillantez tecnológica”.

"The Moonwalkers" incluye entrevistas con los cuatro astronautas que se unirán a la misión Artemis II (Justin Sutcliffe via AP)

The Moonwalkers incluye entrevistas con los cuatro astronautas que se unirán a la misión Artemis II, la primera incursión de la humanidad hacia la Luna en medio siglo.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen volarán la cápsula Orion de la NASA en la primera misión Artemis tripulada, que se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy no antes de finales de 2024. No aterrizarán, pero volarán alrededor de la Luna y regresarán a la Tierra, un preludio del alunizaje de otros dos un año después.

Países como China e India también tienen planes de llevar astronautas a la Luna.

Los miembros de la tripulación de Artemis, consumados jugadores de equipo, dicen que estarían encantados con el nuevo programa lunar incluso si no hubieran sido seleccionados para la misión. “Me encantaría verlo en casa en pijama”, dijo Glover, quien será el primer astronauta lunar afroamericano de la NASA. “Es simplemente asombroso que estemos enviando humanos de regreso a la Luna”.

Koch, la primera mujer en ir a una misión lunar, dijo que Artemisa es el comienzo de un viaje que llevará a los humanos, dentro de algunos años, a Marte. “Creo que iremos a Marte porque podemos responder a una de las preguntas más fundamentales que todos tenemos allí: ¿estamos solos?”, dijo. “Dondequiera que voy, la gente me hace esa pregunta. Vamos a ir allí porque nuestra mejor oportunidad de saber la respuesta está ahí”.

