Fin a un mito sobre Paul McCartney y el álbum ‘Sgt. Pepper’

La de Sgt. Pepper, posiblemente, sea la tapa más célebre de la historia del rock. Su realización esconde varias pequeñas grandes historias

Una intrigante subasta está a punto de arrojar luz sobre uno de los misterios más famosos de la historia de la música: la participación de Paul McCartney en la icónica sesión de fotos de Los Beatles para la legendaria portada del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Durante décadas, un velo de incertidumbre rodeó a este capítulo histórico, alimentado por las conjeturas sobre la ausencia del músico en la imagen grupal. Sin embargo, la subasta de una fotografía mañana, en conjunto con pruebas documentales, desmiente la creencia de que McCartney no estuvo presente en la trascendental sesión.

El conocido como “misterio del Sgt. Pepper de McCartney” ha sido un enigma que ha intrigado a los fanáticos y críticos por igual. La narrativa sostenía que tensiones dentro de la banda habrían llevado a que McCartney fuese excluido de la sesión de fotos, lo que habría dado lugar a la utilización de una imagen suya en la portada a través de técnicas de edición. No obstante, el descubrimiento de una imagen en el paquete de prensa del álbum, que se subastará por la casa de subastas Wessex Auction Rooms, presenta a McCartney posando junto a sus compañeros de banda, poniendo fin a décadas de especulación.

Las fotos del sobre interno y de la contratapa fueron sacadas en la misma sesión. De allí los Beatles se dirigieron al estudio de grabación en el que registraron With a Little Help Of My Friends

La participación de McCartney, quien continuó su carrera en solitario tras la disolución del influyente grupo musical, se ve respaldada aún más por un memorándum proveniente del director de relaciones públicas de la discográfica. Este documento esclarece definitivamente el mito de que McCartney “no estuvo presente en la sesión fotográfica de una de las portadas de álbumes más famosas de todos los tiempos”, según informes del medio británico The Guardian.

La subasta, bajo el título “Memorabilia - The Beatles”, presentará un paquete de prensa completo del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Este conjunto incluye material inédito de las sesiones de Los Beatles y del sencillo “Leave My Kitten Alone”. Entre los elementos se encuentra el original memorando interno de EMI Records fechado en diciembre de 1984, fotos de prensa, una guía de preguntas y respuestas para los equipos de relaciones públicas, y el comunicado de prensa completo del álbum y el sencillo.

Uno de los aspectos más destacados de este lote es una fotografía que muestra a McCartney junto a los otros tres Beatles: John Lennon, Ringo Starr y George Harrison. La imagen captura el momento en que posaban en 1967 para la sesión de fotos que dio vida a la icónica portada en la que se encuentran rodeados por una multitud de personalidades, desde Marilyn Monroe hasta Karl Marx.

Tapa del disco "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band." de 1967

El descubrimiento del memorial interno de EMI Records del 1984, elaborado para promocionar el material inédito, ofrece un relato claro de la presencia de McCartney en la sesión de fotos. Este hallazgo refuta la larga creencia de que McCartney estuvo ausente en la sesión debido a tensiones internas de la banda. Además, desacredita la idea de que su figura fue añadida más tarde mediante técnicas de edición.

El valor estimado del lote se sitúa entre 6.300 y 8.800 dólares, marcando una oportunidad única para los coleccionistas y aficionados de poseer un fragmento de la historia musical y visual que ha dejado una marca imborrable en la cultura popular. Con esta subasta, el “misterio del Sgt. Pepper de McCartney” finalmente encuentra su resolución, ofreciendo una visión más clara y completa de uno de los momentos más icónicos en la historia de la música.

Fuente: Télam S.E.

