Construir Cine: estos son los ganadores de la décima edición

El Festival Internacional de Cine sobre el mundo del trabajo Construir Cine, organizado por la Red Social UOCRA, cerró su décima edición con una programación novedosa. El festival se llevó a cabo de manera presencial en salas de Ciudad de Buenos Aires, el Municipio de Vicente López y la Ciudad de Rosario, a la vez que mantuvo el 70 % de la programación online, disponible en 5 plataformas con alcance en todo el territorio argentino, afianzando así su propuesta federal. La Sala El Cairo de Rosario continuará con proyecciones todos los domingos de Mayo y Junio y la plataforma Contar se sumará también post festival con una programación exclusiva “10 años - 10 películas”.

En la charla "El equilibrio entre arte y negocio en la producción independinte", expusieron: Muriel Cabeza (100 Bares) y Alejandro Israel (Aji molido films)

Construir Cine aborda las temáticas de Trabajo y Desarrollo Sostenible y en esta edición ofreció actividades especiales completando así una propuesta comprometida con la calidad cinematográfica, las temáticas referentes al trabajo y el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la industria audiovisual. Se trata de un festival único en la región que tiene como objetivos el descubrimiento y promoción de films referidos al mundo del trabajo y el fomento de la producción de obras audiovisuales que consideren al trabajo como una fuerza de cambio en la vida de las personas y privilegien el punto de vista de las trabajadoras y los trabajadores sobre los temas de índole social que afectan su vida, la de sus familias y la realidad de las comunidades y del planeta.

El pasado jueves se dieron a conocer los ganadores de cada categoría en una ceremonia realizada en Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”. En las categorías nacionales de la Competencia Oficial, el cortometraje Victoria, de la directora Agustina Gatto, fue el ganador para el jurado del festival, con una historia que aborda el acoso sexual en el espacio de trabajo; mientras que el largometraje Rinoceronte, del director santafecino Arturo Castro Godoy, se llevó el primer premio con una historia que hace foco en el universo laboral, las tareas de cuidado y el trabajo social.

En esta edición, se le rindió un homenaje a Silvio Soldán

Lista completa de todos los Ganadores de la décima edición de Construir Cine:

Competencias Oficiales:

Cortometraje Internacional Documental

L’Atelier (The repair shop), de Namai Kham Po (Canadá)

Menciones especiales: Mapu kutran, de Roberto Urzua (Chile) y Hijos del cemento, de Santiago Quirama Martínez (Colombia)

Cortometraje Internacional Ficción

Chief, de Vera M. Schmidt (Alemania)

Mención especial: Dispatchers (Despachadores), de Aitor Padilla (España)

"Victoria", fue uno de los cortos más premiados

Cortometraje Argentino

Victoria, de Agustina Gatto

Menciones especiales: Fuego en el Mar, de Sebastián Zanzottera y Tres Cinematecas, de Nicolás Suárez

Largometraje Internacional

Factory to the workers, de Srđan Kovačević (Croacia)

Mención especial: Posesión Suprema, de Lucas Silva (Colombia)

Largometraje argentino

Rinoceronte, de Arturo Castro Godoy

Mención especial: Cambio Cambio, de Lautaro García Candela

Premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina

Cambio Cambio, de Lautaro García Candela

Unas imágenes del mar prendido fuego disparan un sueño con unas fotos de mi papá en una planta petrolera en la Patagonia, en "Fuego en el mar"

Premio otorgado por el Jurado Joven del festival

Largometraje Argentino: Rinoceronte, de Arturo Castro Godoy

Largometraje Internacional: Luna negra, de Tonatiuh García (México)

Premio CineAr Cortometraje Argentino

Victoria, de Agustina Gatto

Mención de honor: Tres Cinematecas, de Nicolás Suárez

Premio Rafma - Cortometraje Argentino

Fuego en el mar, de Sebastián Zanzottera

Mención especial

Victoria, de Agustina Gatto

Un joven oriundo del interior empieza a trabajar como “arbolito” en la city porteña protagoniza "Cambio, cambio"

Premio Signis Argentina - Largometraje Internacional

Luna negra, de Tonatiuh García (México)

Menciones especiales: The Leftovers, de Amal Prasi (India) y Eskawata kayawai – The spirit of transformation, de Lara Jacoski y Patrick Belem (Brasil)

Premio Paola Suárez - APAC - Largometraje Argentino

Rinoceronte, de Arturo Castro Godoy

Una comunidad mexicana busca impedir que se construya una presa en el río Jalcomulco, la principal fuente de ingreso turístico del pueblo, en el largometraje "Luna Negra"

Concurso de Videominuto ¿Cómo cambiar el mundo con tu trabajo?

Premio ENERC:

Mbotavy, de Nicolás Bazán Povedano, Rubén Villalba, Christian Amaro (Argentina)

Seleccionados:

Itsaso, de Sergio Martínez Villar (España)

Perseguido, de José Ignacio Corredor (Colombia)

Afuera, de Yrian Hatta (Colombia)

Premio Construir Cine – Pampa 2030

Hecho en Jasimana, de Mariana Forero (Argentina)

Mención Jurado: Mbotavy, de Nicolás Bazán Povedano, Rubén Villalba, Christian Amaro (Argentina)

