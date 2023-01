El drama “A Thousand and One”, un documental de guerra en Ucrania y la chilena Maite Alberdi triunfan en Sundance

The Egyptian Theatre, emblemática sede del Festival de Cine de Sundance en Main Street de Park City, Utah, Estados Unidos

A Thousand and One, un drama sobre una madre soltera empobrecida y su hijo en Nueva York, ganó el gran premio del jurado del Festival de Cine de Sundance en la competición dramática estadounidense, mientras que Going to Mars: The Nikki Giovanni Project recibió el máximo galardón en la categoría de documentales estadounidenses. Los ganadores de este año fueron anunciados en una ceremonia de entrega de premios celebrada el viernes por la tarde en Park City, Utah, que incluyó un premio del público para el documental 20 Days in Mariupol.

El escritor Jeremy O. Harris, la cineasta Eliza Hittman y la actriz Marlee Matlin fueron los jueces de la competición dramática estadounidense.

Harris, entre lágrimas, dijo que había pedido que el premio del gran jurado fuera para Mil y una y para el propio guionista y director A.V. Rockwell.

“Nunca había visto una vida tan parecida a la mía representada con tantos matices y ternura”, dijo Harris. “Esta película me llegó a las entrañas y sacó de ellas todas las emociones que he aprendido a enmascarar en estos espacios”.

Rockwell, que debutaba en el largometraje con esta película, se mostró igualmente emocionada: “Ha sido un viaje tan largo para mí, pero el Instituto ha sido un sistema de apoyo tan hermoso”, dijo la cineasta.

20 días en Mariupol, un relato en primera persona de los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, ganó el premio del público al documental de cine mundial. La película, un proyecto conjunto de The Associated Press y PBS “Frontline”, utiliza 30 horas de metraje que el periodista de AP Mstyslav Chernov y sus colegas rodaron en la ciudad ucraniana asediada antes de ser extraídos.

“Quiero dar las gracias a todos los que creyeron en nosotros: AP, Frontline y Sundance y a todo el público que no nos rechazó”, dijo Chernov. “Esto no es un logro, es un privilegio”.

Sing J. Lee ganó el premio de dirección dramática en Estados Unidos por The Accidental Getaway Driver. El equipo de Theater Camp fue reconocido con un premio especial del jurado al conjunto. Lío Mehiel, que utiliza los pronombres ellos/ellas, recibió el premio especial del jurado por su interpretación en Mutt, sobre una persona transmasculina un día en Nueva York. Y el drama Magazine Dreams, en el que Jonathan Majors interpreta a un culturista aficionado, fue reconocido por su visión creativa.

“A todos los presentes en esta sala, a todos, a cada persona, les damos nuestro más profundo apoyo y nuestro más profundo respeto”, dijo Matlin a través de un intérprete. También saludó a su equipo de CODA, que ganó a lo grande en el festival hace dos años. Su coprotagonista Troy Kotsur, ganador de un Oscar, estaba entre el público animándola.

Otros ganadores del Gran Premio del Jurado fueron: Scrapper, en cine mundial, sobre una niña de 12 años que vive sola en las afueras de Londres tras la muerte de su madre; y The Eternal Memory, en documental de cine mundial, sobre los efectos del Alzheimer en una relación de 25 años. Kokomo City, sobre la vida de las trabajadoras del sexo negras y trans, ganó el premio NEXT al innovador y el premio del público en la categoría NEXT.

Otros títulos elegidos por el público fueron The Persian Version, en la categoría de drama estadounidense; Beyond Utopia, en la de documental estadounidense, y Shayda, en la de drama cinematográfico mundial. El premio “favorito del festival” fue para Radical, protagonizada por el comediante mexicano Eugenio Derbez en el papel de un profesor inspirador en una ciudad fronteriza mexicana.

En total, se estrenaron 12 películas en la sección de documentales de cine mundial, entre ellas sobre el cambio climático, Siria, el apartheid y el Concurso Internacional de Piano Chopin. La memoria infinita, de la directora chilena Maite Alberdi sobre la pareja del periodista Augusto Góngora junto a la exministra y actriz Paulina Urrutia enfrentando al Alzheimer, ganó el Gran Premio del Jurado de esta categoría.

Otras películas premiadas en esta categoría fueron Fantastic Machine, por su visión creativa, Against the Tide, por su verismo cinematográfico, y Smoke Sauna Sisterhood, por su dirección.

Varios ganadores de Sundance del año pasado fueron recientemente nominados a los Oscar, entre ellos los documentales Navalny y All That Breathes.

Muchas películas de Sundance llegaron al festival ya distribuidas. Apple TV+ estrenó Still: A Michael J. Fox Story y Stephen Curry: Underrated. Neon tuvo Infinity Pool, A24 trajo seis películas incluyendo All Dirt Roads Taste of Salt, You Hurt My Feelings, Past Lives. Searchlight tuvo la comedia romántica del sur de Londres Rye Lane.

Este año también se han producido varias adquisiciones importantes en el festival. Apple TV+, que obtuvo su primer premio a la mejor película cuando pagó 25 millones de dólares por CODA en Sundance, se hizo con la comedia romántica musical de John Carney (Once) Flora and Son, con Eve Hewson y Joseph Gordon Levitt. Netflix se hizo con los derechos del thriller empresarial Fair Play, con Alden Ehrenreich y Phoebe Dynevor, realizado y vendido por MRC. Ambas películas se vendieron por 20 millones de dólares. Searchlight también ha adquirido el falso documental Theater Camp, de Molly Gordon y Nick Lieberman, que se estrenará en cines a finales de este año.

En el festival de este año, el primero presencial desde 2020, se estrenaron 111 largometrajes y 64 cortometrajes. Más del 75% de las películas están disponibles en la plataforma online de Sundance hasta este domingo 29.

“Ya estamos pensando en la próxima”, dijo la directora ejecutiva, Joana Vicente.

