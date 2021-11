Suena Eh!: el colectivo artístico de Villa La Cava que promueve la diversidad cultural

Suena Eh! es un sello discográfico con estudio de grabación propio, ubicado en la cuadra que limita Villa La Cava con el resto del partido de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto surgió como desprendimiento de Prójimo, la agencia escuela de publicidad creada hace ya más de cinco años por Gonzalo Vidal Meyrelles.

Su equipo cuenta con más de 20 artistas y realizan jingles, producción musical, asesoramiento artístico, jornadas de grabación, mezcla, edición y masterización. Dentro del espacio conviven productores, creativos, filmmakers, diseñadores, músicos y artistas plásticos, como Surdo (SRD), Ailén Celeste, Lxs Gemelxs, Chris Deimon, Rosse Loudi y Miss Fack.

Luego de romperla toda en la Usina del Arte, aquel show vibrante y emotivo que dieron hace algunas semanas atrás, entrevistamos a distintos participantes del proyecto para conocer sus propias sensibilidades en primera persona.

SuenaEh (Creditos_ Cortesía Prensa)

GONZALO VIDAL MEYRELLES (fundador de Suena Eh! y Prójimo)

Suena Eh! nace con el propósito de subirle el volumen a los barrios, a través de las voces de sus artistas. Al principio pensamos en un producto que lo representara, algo tangible más allá de las canciones. Y se nos ocurrió crear un parlante reciclado. Acá en el barrio uno de los chicos nos mostró cómo cortaban la botella de gaseosa y hacían un pequeño altavoz para subir el volumen de la música en el celular. A eso lo rodeamos con cartón y creamos estos parlantes. Alguien dijo “suena, eh!” y así quedó el nombre. Vendimos 300 parlantes a Google para un evento, y con eso comenzamos a construir la pared del estudio de grabación. Después vendimos jingles para marcas y llegamos hasta acá: con estudio propio, shows en Cosquín, Teatro Sony. Después vino la pandemia y relanzamos en la Usina del Arte.

Este año nos transformamos en sello discográfico. El mapa de artistas representa lo existente en el barrio. Tenemos la cultura del hip hop en su amplio espectro, más cumbia, reggaeton, melódicos, algo de rock y hasta folclore.

En el día a día participa un equipo multidisciplinario, desde el productor musical general que es Osky / BSG, más los artistas que traen su impulso creativo de querer comunicarse. Esa dinámica es la que motoriza nuestro pulso, a esos equipos se suman Bautista Vidal (director de contenidos) más Matías Pertine, que es nuestro socio y gran impulsor de todo lo que se genera. Este año se sumó DBN con Sebas Amorena y su gran equipo que nos está llevando a otros niveles, como por ejemplo la participación de Ariel del Mastro y su gente para el show en la Usina del Arte.

Creemos que el futuro se prepara hoy, estando atentos, mirándonos, creyendo en cada paso, celebrando lo logrado, ese es el futuro que ansiamos: ser siempre presentistas.

Suena eh! en la Usina del Arte (Mono Gomez)

SURDO (a.k.a. SRD, poderoso freestyler que se llama Alexis Mancilla, tiene 22 años y vive en Boulogne)

Es increíble el poder transformador de la música, a mi me ayudó muchísimo, después de pasar una depresión, y plasmarlo en un papel y que la gente se sienta identificada con algo que me sucedió, no tiene precio.

¿Si el rap es una herramienta de cambio social? Yo diría que sí, pero siempre y cuando sabiendo como usarlo como herramienta para generar un cambio, la gente necesita más mensajes positivos a través de la música.

Cerrar el show en la Usina del Arte para mi fue un sueño perfecto y un privilegio sentirme tan querido y especial por la gente. Mi música yo la defino como experiencia. Si hay algo que amo hacer, es hablar a través de la experiencia y así dejar un mensaje positivo. Así pasó con El Orgullo del Barrio, Otro Día y mi próximo disco en camino para 2022.

¿Y cómo me imagino yo a futuro? ¡Wow… qué loco esa pregunta! Dios quiera que viviendo de la música, pero por sobre todas las cosas siendo quien soy hoy, un joven soñador.

AILÉN CELESTE (cantante, 22 años, Beccar)

Lo que hago es cumbia y yo lo definiría como un arte popular. ¿A quién no le gusta la cumbia y bailar? Divertirse y disfrutar es la clave y lo que más me gusta de este género hermoso que decidí hacer porque amo.

Lo que me imagino respecto a mi futuro artístico es poder crecer musicalmente, aprender y llenarme de experiencias que sumen; ya que cada momento es único. Y poder vivir de la música que tanto amo, viajar y hacer lo que a uno le gusta no tiene precio, es muy valioso.

Lxs Gemelxs (Mono Gomez)

LXS GEMELXS (dúo integrado por los hermanos Federico y Matías Caceres Rey, tienen 30 años, son de Gerli, les gusta el freestyle desde que son chicos y en las canciones que componen mezclan distintos géneros)

Así en la vida de las personas como en la música, creemos en la LIBERTAD de poder elegir donde nos sentimos más cómodos para crear Sin Géneros musicales que nos condicionen. Si una persona se siente cómodx, va a creer, crear, y poder volar sin un techo. No importa edad, ni tiempo, ni lugar, ni el génerx. ¡Ya logró todo!

CHRIS DEIMON (artista nacido y criado en Villa La Cava)

Empecé a hacer música después de haber perdido a mi hermano, Leandro Naim, a los 6 años de edad, quien falleció de un tiro en la cabeza. Después de ese triste acontecimiento mi familia se dividió y quedé bajo custodia de mi abuela Ani, de más de 70 años. Al ser una persona mayor, ella no podía cuidarme, al menos la mayor parte del día, y empecé a conocer la calle. Con 14 años quería canalizar y transformar todo ese dolor en algo positivo y empecé a escribir, producir, crear música de diferentes formas y géneros.

Hoy lo que hago lo tomo como un canal de expresión y superación constante, donde puedo expresar e interpretar todas mis emociones. La música me sacó de esa vida oscura, y le dio un giro a mi manera de interpretar las cosas. La música salva, la música sana, la música es una forma de vivir.

(PH Mono Gomez)

ROSSE LOUDI (se llama Florencia Quevedo y es una cantante, compositora y modelo que nació en la provincia de Buenos Aires)

Lo que hago en cuanto al género musical es pop latino. Hoy el pop latino está fusionado con muchos géneros como por ejemplo el reggaetón, el dancehall. A través de estos ritmos me gusta comunicar que hay posibilidad de ser libres, de los prejuicios y de nosotros mismos también. Una canción de 3 minutos es una posibilidad de escape hacia uno mismo.

Respecto a mi futuro artístico me veo trabajando mucho, y aprendiendo también, porque el aprender nunca termina. No veo un techo, veo un proceso que quiero disfrutar mucho, en el que quiero crear cosas grandes, y poder estar en el presente en todo momento, creo que de eso se trata.

MISS FACK (su nombre es Naiara Díaz y es una cantante y compositora que nació en la provincia de Buenos Aires)

Llamaría “expresión” a lo que hago. Porque es mi forma de liberar todo lo que siento en esos momentos o que quizá sentí. Me encanta poder transformarlo en música.

No sé exactamente cómo imaginar mi futuro, pero sé que siempre quise cumplir el sueño de poder ser escuchada por miles de personas, el poder transmitir todos esos sentimientos con melodías. Para mí ese es el futuro que me gustaría tener con mi música o que me imagino: el poder de llegar a más corazones.

