Robin sale del clóset en un nuevo cómic y confirma el fin del binarismo en la historieta

Después de más de siete décadas junto a Batman, Robin se revela bisexual al aceptar una cita con un hombre en la sexta entrega de la serie de cómics Batman: Urban Legends, que acaba de ser editada por DC Comics. En un giro de época, la editorial estadounidense confirma así las especulaciones que durante años hicieron los fanáticos de la saga sobre la sexualidad del ayudante de Batman.

Desde sus comienzos, el género de los justicieros fue eminentemente masculino. Tuvieron que pasar algunas décadas para que se incluyeran personajes femeninos en roles principales, y paulatinamente -en parte gracias a X-Men— se dieron avances en cuanto a diversidad cultural y racial. Sin embargo, la homosexualidad fue un tema que tardó en ser admitido en los comics más populares.

Los rumores en torno a sexualidad de Robin se remontan a la introducción del personaje, ya que el pupilo de Batman era frecuentemente objeto de insinuaciones y bromas. Según un artículo de Slate sobre el tema, un psiquiatra llegó a testificar ante el Subcomité del Senado sobre Delincuencia Juvenil en 1954, criticando el cómic como “un sueño de dos homosexuales viviendo juntos”. Varios de los guionistas de Batman jugaron con la idea de que Robin fuera gay, incluso cuando DC Comics mantenía oficialmente que el personaje era heterosexual. El director Joel Schumacher también se sumó al juego en sus películas Batman Forever (1995) y Batman y Robin (1997).

Tim Drake, uno de los varios personajes que han adoptado la identidad de Robin a lo largo del tiempo, apareció por primera vez en 1989 como el Robin de Batman: The Animated Series y fue el socio del superhéroe en la popular serie animada de la década de los noventa. En esta reciente sexta edición de la serie de cómics, guionada por Meghan Fitzmartin y dibujada por la española Belén Ortega, Drake visita a su amigo Bernard Dowd hacia el final del capítulo y, luego de una conversación breve, acepta la invitación a tener una cita amorosa.

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice Robin a Bernard Dowd. “Esperaba que lo hicieras. Tim Drake... ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pregunta el personaje de Bernard Dowd a Robin. “Sí, creo que quiero”, le responde nervioso Robin a Bernard Dowd, a quien liberó de un secuestro por parte de una secta. El diálogo marca el cierre de la historieta y probablemente la escena continúe en los próximos episodios.

La escena de la última entrega de "Batman: Urban Legends"

Tim Drake es el tercero de los cuatro Robin que han existido a lo largo de la historia. El primero fue Dick Grayson. Luego, vino Jason Todd, quien se convirtió en Red Hood y falleció. Existe, además, un cuarto Robin: Damien Wayne, el hijo de Bruce Wayne. Y hasta hubo un quinto, o quinta, que se puso el traje del socio de Batman: Stephanie Brown, la única pareja que hasta el momento se le conocía a Drake. Sin embargo, mucho se especuló con su relación con Conner Kent “Superboy”, su mejor amigo, a la que se definió como “el romance adolescente más grande que nunca existió”.

Los fanáticos han visto durante mucho tiempo al leal compañero de Batman como un personaje potencialmente queer desde que el primer Robin, Dick Grayson, hizo su debut en los cómics en la década de 1940. En un artículo de 2016 para Slate, adaptado de su libro sobre el mejor detective del mundo, el crítico cultural Glen Weldon documentó algunos casos que hicieron que los lectores tuvieran más pistas. Estos incluyen representaciones de Batman y Robin acostados uno al lado del otro, desnudos, en camas separadas; o de Batman y Robin que se despiertan en la misma cama. El ex escritor de cómics de Batman Grant Morrison incluso le dijo a la revista Playboy que “la homosexualidad está incorporada en Batman”.

Tim Drake luchaba por encontrar un nuevo nicho editorial en las historias de Batman desde que Grant Morrison y Andy Kubert introdujeron a Damian Wayne en 2006 como el nuevo Robin. En 2009 adoptó la identidad de Red Robin, y en diferentes ediciones se intentó retrabajar su historia de origen, pero después de 15 años de cambios, Tim se ha establecido como el Robin que no sabe muy bien dónde encaja en la batifamilia, un personaje que constantemente se interroga su propia identidad. Ese aspecto le ha generado una identificación con sus fans queer.

“Lo mejor de trabajar con una propiedad intelectual establecida”, dijo Fitzmartin a Polygon, “es que hay muchas decisiones sobre la historia de los personajes que ya se han tomado por ti (a menudo por gente mucho más inteligente que tú). “Quiero mucho a este personaje, y cuando volví a releer todo lo que pude para hacer justicia a Robin, quedó claro que esta es la historia que Tim necesitaba contar”. Este Robin no es el primer personaje del mundo de Batman en salir del clóset. La primera fue Kathy Kane, también conocida como Batwoman (Batichica) introducida por DC Comic en 2006. Desde entonces Ciudad Gótica se ha convertido poco a poco en un lugar mucho más extraño.

DC y Marvel han comenzado a incluir más personajes LGBTQ en sus historias. Ambas compañías lanzaron cómics especiales de antología protagonizados por personajes queer y trans en junio para coincidir con el Mes del Orgullo. Fitzmartin, quien escribió esta edición, señaló que aún no ha etiquetado la preferencia sexual del personaje, quien todavía se está conociendo a sí mismo: “Sus sentimientos por Stephanie son 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard”. Aunque sabe que en su arco argumental el héroe está representando a la comunidad LGBTQ.

Sarah Brunstad, editora de Marvel, advirtió el deseo de historias que no han sido contadas y el lanzamiento de Pride fue un paso en esa dirección. Por su parte, la editora jefe de DC, Marie Javins, le dijo a Hollywood Reporter: “Estoy encantada y orgullosa del trabajo que nuestros guionistas, artistas y editores están haciendo para expandir el Multiverso DC con estas nuevas historias clave para los momentos culturales, así como sus esfuerzos para honrar a los personajes e historias que han venido antes”.

En septiembre la editorial lanzará Aquaman: The Becoming, que continúa la transformación del superhéroe acuático, quien recientemente se había revelado gay. En Marvel, no hay ningún intento de hacer un branding de la diversidad, aunque fuentes cercanas a la editorial señalan que la serie Black Cat -que presenta a la antigua villana de Spiderman, que recientemente se ha revelado como bisexual- y la próxima miniserie United States of Captain America incluyen futuros contenidos queer, junto con las franquicias Star Wars y X-Men, ambas con personajes no binarios.

