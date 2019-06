Entablando una fuerte amistad con Moore, él fue quien lo introdujo en el universo de las novelas gráficas y también a quien reemplazó en Miracleman (L. Miller & Son, Ltd.). Future Shocks (2000 AD), Violent Cases, Signal to Noise y The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch (Escape Books), y Black Orchid (DC) son los títulos que le siguieron a esa primera incursión, así como los responsables de dejar en claro su enorme creatividad y talento, al punto que en 1989 Vértigo le propuso reescribir The Sandman para darle su toque personal al viejo personaje.