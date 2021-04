“La virtualidad tiene una enorme potencialidad”: Martín Bauer y el nacimiento de Academia 4’33’’

Martín Bauer

“Hay algo que se está moviendo, un terreno que antes era de otro modo. Y todos los movimientos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas”. El que habla, del otro lado del teléfono, es Martín Bauer, compositor y docente argentino que fue director del Centro de Experimentación del Teatro Colón, así como también el Teatro Argentino de La Plata, y fundó y condujo durante dos décadas el ciclo de Música Contemporánea del Teatro San Martín. Es, sin lugar a dudas, una figura ineludible en el ámbito argentino de la música contemporánea. Junto a Diana Szeinblum y Alejandro Tantanian, abre un nuevo lugar de enseñanza: la Academia 4′33′'.

El colectivo 4′33″ y la Fundación CEAMC generó este espacio virtual destinado al aprendizaje, al cruce y a la reflexión teórico-práctica sobre las artes contemporáneas.. El ciclo 2021 empieza en mayo con tres seminarios de tres clases cada uno. El de Bauer es sobre música —con recorridos por el grupo Fluxus y John Cage—, el de Szeinblum sobre danza y el de Tantanian sobre teatro. “Dentro del gran movimiento que observo, me pareció que era interesante armar una propuesta ligada a la enseñanza. No son talleres porque no se pueden hacer talleres de forma virtual. Pero sí poner en circulación saberes teóricos que la práctica confirmó”, comenta Bauer, que además dirige la maestría de Ópera Experimental en la UNTREF.

¿Cómo ve este este compositor y docente el extraño momento que viven las artes escénicas y por qué es importante repensar la transmisión de conocimiento? “La virtualidad tiene una enorme potencialidad”, afirma. “Los conciertos por streaming son lo que hay, pero no se pueden reemplazar; tampoco una obra de teatro. Sin embargo, la transmisión de enseñanza adquiere una potencia enorme porque, por ejemplo, podés tener alumnos de todo el mundo. Es un terreno que se está moldeando, pero abrió muchas puertas. Podés hacer una universidad virtual pero no un teatro virtual. Hay que encontrarle la vuelta”, asegura.

“Cuando las cosas se mueven tanto es probable que tengan mayor riqueza y mayor diversidad. En ese punto soy optimista”

Además, en la enseñanza virtual, sostiene, “la relación es paradójicamente de intimidad, porque la gente está en la casa. Estás compartiendo tu casa. Y en ese punto, es probable que el que decide hacer eso está haciendo una apuesta de otro calibre”. ¿Y el futuro, lo que viene, puede ser algo interesante o una repetición de lo mismo? “Cuando las cosas se mueven tanto es probable que tengan mayor riqueza y mayor diversidad. En ese punto soy optimista. Más lugar a la creatividad y menos a la mediocridad”, dice y agrega: “Actualmente estoy viendo cosas muy interesantes y veo que los alumnos están más abiertos a asociar de una manera diferente, a vincular cosas que tenían como separadas. Hay algo interesante: las voces que uno escucha se unen en la cabeza. Uno escucha muchas voces y es uno el que escucha el objeto. Hay una cuestión coral que me parece interesante”.

“Hay momentos de la historia del arte y de la cultura —sostiene— que nos pueden dar más que otros. Por ejemplo, las vanguardias del siglo XX tienen ahora muchas cosas para enseñarnos. Ese posicionamiento extremo de inventar me parece que vuelve. Es lo que yo intuyo. El dadaísmo, por ejemplo, está respondiendo muchas cosas que nos preguntamos ahora. Y los clásicos, si leés Julio César de Shakespeare tal vez explique nuestra actualidad. Pero los clásicos son otra cosa. Respecto a las vanguardias, creo, estamos en un momento en que puede surgir algo así. No está garantizado dónde ni cómo ni quién, pero no importa de quién es la idea, lo importante es que haya una idea. Y Buenos Aires y Argentina siempre fueron muy sensibles a esto. Acá hay una reserva, que no es lo mismo que una tradición. La tradición puede languidecer, pero la reserva está viva”.

“Unas cosas son los obstáculos y otras son los impedimentos. En ese punto, abrir un espacio, convocar profesores e invitar alumnos es una forma de transformar eso en otra cosa. Creo que es momento de pensar con quién te encontrás, con quién iniciás un nuevo diálogo y ver qué pasa”, concluye.

Academia 4’33’’

Seminarios del primer cuatrimestre 2021 de la Academia 4´33´´

#MÚSICA: EL MAPA DE MACIUNAS

Un recorrido a través de los pioneros del arte experimental y el grupo FLUXUS, con foco en la obra de John Cage y su influencia:

Jueves 13, 20 y 27 de MAYO 2021 / 18:30h

Por Martín Bauer

#DANZA: CUANDO EL CIELO ERA EL LÍMITE

Un relevamiento de la escena americana de la danza contemporánea en los 60 y 70. Sus artistas más importantes, las obras más significativas y el camino hacia la danza conceptual europea de los 90.

Martes 15, 22 y 29 de JUNIO 2021 / 18:30h

Por Diana Szeinblum

#TEATRO: LOS IMPRESCINDIBLES

Una mirada desde el teatro a la obra musical de Bertolt Brecht ·

Jueves 15, 22 y 29 de JULIO 2021 / 18:30

Por Alejandro Tantanian





* Modalidad virtual - Plataforma Google meet. Costo por cada seminario de 3 encuentros: AR$3600 para Argentina / USD35 para el exterior. Inscripciones: 433.musica@gmail.com





