En 1970 el mundo era otro. No sólo el literario. Al trazar una parábola desde aquella época hasta hoy nos encontramos con muchas cosas, quizás no tantas, que aún perduran. Una de ellas es la literatura. Y una editorial: Corregidor. Histórica, emblemática y pujante, fue fundada por Manuel Pampín el primero de julio de 1970. Hoy lleva publicados más de 3.500 títulos, que incluyen Alberto Laiseca, Alejandra Pizarnik, Arturo Jauretche, Osvaldo Soriano y Juan Gelman, entre tantos otros. “Sin libros no hay futuro posible”, solía decir este editor, hoy retirado de la edición. Llevan adelante Corregidor sus hijos (Fernanda, Paula y Juan Pampín) y Norberto Gugliotella.