— Hay un libro publicado en Colombia que se llama Siete minutos de desasosiego, que es un libro muy malo, pero tiene algunos cuentos que me gustan. Luego, hace unos años se publicó en España uno que se llama Clases de chapín. Yo leo esos cuentos y es como un taller, fue mi taller antes de llegar a esa voz de El boxeador polaco, que llega en 2008, o sea, mucho después. Entonces empiezo a querer hacer alguna cosa, empecé en español, nunca me planteé la posibilidad de escribir en otra lengua, aunque yo pienso mucho en inglés. Sabes que hoy me mandaron de El Malpensante un texto que escribí en inglés y publiqué en el New York Review of Books, y lo traduje luego al español y me mandaron hoy sus sugerencias. Y tres veces me dicen: “Hay mucho inglés en esto”. “Hay mucho inglés, Eduardo”. Sí, verás que así escribo yo. O sea, entiendo en algunos casos vale, vale, tienes razón, corrijámoslo. Pero en otro no, porque también me gusta eso de que sea un poquito raro.