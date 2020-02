—Hace unos días dije un poco ligeramente que el presupuesto alcanzaba apenas para pagar los sueldos. Tal vez no sea exactamente así, pero es probable que esté cerca del 80% del dinero. Eso no quiere decir que no se pueda recurrir a otras formas de financiamiento; en eso estamos absolutamente abiertos. La Biblioteca tiene que generar ingresos. No hay que ser ni excesivamente prejuiciosos ni tampoco entregarse a donde aparezca la plata. Pero hay cosas que no se negocian: todas las actividades de la Biblioteca son gratuitas; todo aquel al que se convoca para dictar un curso recibe una remuneración. Son las reglas básicas elementales. El desafío está en cómo distribuimos el dinero. Lo vamos a trabajar con Roberto Arno, que es el director de Coordinación Administrativa. Pero la variable no va a ser ni pagar entrada ni que la gente trabaje gratis.